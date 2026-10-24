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Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край Кошарица
  Тема: Войната на пътя

Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край Кошарица

24 Октомври, 2026 18:17, обновена 24 Октомври, 2026 18:20 719 8

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Пострадалият е транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛ-Бургас и е настанен в реанимация с опасност за живота

Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край Кошарица - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж е в критично състояние след тежък инцидент с АТВ край село Кошарица, община Несебър. Той е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до УМБАЛ-Бургас, където е настанен в отделение „Реанимация“ с опасност за живота.

По информация на БТА инцидентът е станал около обяд на 6 октомври. След падането мъжът е получил тежки травми, заради които се е наложил спешен въздушен транспорт до Бургас. От лечебното заведение са посочили:

„Пострадалият е настанен в отделението по реанимация с тежки наранявания и опасност за живота.“

Хеликоптерът е кацнал около 14:00 часа на площадката на УМБАЛ-Бургас, съобщи БНТ. Медицински екип е поел пострадалия веднага след пристигането му в болницата.

БНТ съобщи, че мъжът е чужд гражданин. Флагман публикува информация, че пострадалият е на 42 години и е от Несебър. Тези подробности не са потвърдени в съобщението на БТА и от болницата.

Не са обявени точните обстоятелства около падането с АТВ. Причините за инцидента се изясняват.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, flagman.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Не Може !

    2 1 Отговор
    Всеки Левак !

    Да Се Качва !

    На АТВ !

    18:24 24.10.2026

  • 3 Само питам

    4 1 Отговор
    Абе тия с АТВ-та...ни данъци,ни винетки,ни ЗГО ни КАСКО плащат...КОЙ им плаща и хеликоптер ,кога си строшат главата у хората бре ???
    А иначе за тест нарко и алкохол тестваха ли го?
    На фарове ли е карал?
    Пожарогасител,аптечка имал ли е ?
    Защо мълчите бре???

    Коментиран от #5

    18:30 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 защото

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само питам":

    атв-то не е за каране по пътната мрежа атв-то се кара само по гори ниво и планини там не важат никакви закони на пътна полиция по простата причина че там няма път ! за това не се изисква застраховка или преглет те даже и книжки не могат да им искат по закон ако се промени закона и се регистрират в КТИ може вече да има някакви такси за дях но за сега закона е такъв … има си атв-та които могат да се движат по градската пътна мрежа и те си имат регистрация застраховка данък и преглед но повечето са офроуд а там няма такива неща

    19:05 24.10.2026

  • 6 56897876

    1 0 Отговор
    И като пишат - причините се изясняват - кого заблуждавате - карал е като откачен и се е обърнал и се е претрепал . Ако си е бил и пийнал - значи съвсем ясно ....

    19:10 24.10.2026

  • 7 От 6 октомври

    1 0 Отговор
    Е случая и още никой нищо не знае и не е потвърдил ли?

    19:12 24.10.2026

  • 8 Гост

    1 0 Отговор
    Информацията, че пострадалия е украинец, живеещ на помощи в България липсва.

    19:27 24.10.2026

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