Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край Кошарица

Мъж е в критично състояние след тежък инцидент с АТВ край село Кошарица, община Несебър. Той е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до УМБАЛ-Бургас, където е настанен в отделение „Реанимация“ с опасност за живота.
По информация на БТА инцидентът е станал около обяд на 6 октомври. След падането мъжът е получил тежки травми, заради които се е наложил спешен въздушен транспорт до Бургас. От лечебното заведение са посочили:„Пострадалият е настанен в отделението по реанимация с тежки наранявания и опасност за живота.“
Хеликоптерът е кацнал около 14:00 часа на площадката на УМБАЛ-Бургас, съобщи БНТ. Медицински екип е поел пострадалия веднага след пристигането му в болницата.
БНТ съобщи, че мъжът е чужд гражданин. Флагман публикува информация, че пострадалият е на 42 години и е от Несебър. Тези подробности не са потвърдени в съобщението на БТА и от болницата.
Не са обявени точните обстоятелства около падането с АТВ. Причините за инцидента се изясняват.
Източници: bta.bg, bntnews.bg, flagman.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Не Може !
Да Се Качва !
На АТВ !
18:24 24.10.2026
3 Само питам
А иначе за тест нарко и алкохол тестваха ли го?
На фарове ли е карал?
Пожарогасител,аптечка имал ли е ?
Защо мълчите бре???
Коментиран от #5
18:30 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 защото
До коментар #3 от "Само питам":атв-то не е за каране по пътната мрежа атв-то се кара само по гори ниво и планини там не важат никакви закони на пътна полиция по простата причина че там няма път ! за това не се изисква застраховка или преглет те даже и книжки не могат да им искат по закон ако се промени закона и се регистрират в КТИ може вече да има някакви такси за дях но за сега закона е такъв … има си атв-та които могат да се движат по градската пътна мрежа и те си имат регистрация застраховка данък и преглед но повечето са офроуд а там няма такива неща
19:05 24.10.2026
6 56897876
19:10 24.10.2026
7 От 6 октомври
19:12 24.10.2026
8 Гост
19:27 24.10.2026