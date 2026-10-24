Мъж е в критично състояние след падане с АТВ край Кошарица

Мъж е в критично състояние след тежък инцидент с АТВ край село Кошарица, община Несебър. Той е транспортиран по спешност с медицински хеликоптер до УМБАЛ-Бургас, където е настанен в отделение „Реанимация“ с опасност за живота.

По информация на БТА инцидентът е станал около обяд на 6 октомври. След падането мъжът е получил тежки травми, заради които се е наложил спешен въздушен транспорт до Бургас. От лечебното заведение са посочили:

„Пострадалият е настанен в отделението по реанимация с тежки наранявания и опасност за живота.“

Хеликоптерът е кацнал около 14:00 часа на площадката на УМБАЛ-Бургас, съобщи БНТ. Медицински екип е поел пострадалия веднага след пристигането му в болницата.

БНТ съобщи, че мъжът е чужд гражданин. Флагман публикува информация, че пострадалият е на 42 години и е от Несебър. Тези подробности не са потвърдени в съобщението на БТА и от болницата.

Не са обявени точните обстоятелства около падането с АТВ. Причините за инцидента се изясняват.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, flagman.bg