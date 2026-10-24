МВР е получило 143 сигнала за купуване на гласове

МВР е получило 143 сигнала за предполагаемо купуване на гласове от началото на предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Общо сигналите за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са 168, съобщи ведомството.

Шест от сигналите са за неправомерна агитация, един е свързан с корпоративен вот, а 18 касаят други нарушения в изборния процес. До момента са образувани шест наказателни производства, а съставените предупредителни протоколи са 1226.

На територията на страната са проведени 180 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Данните не означават, че всички подадени сигнали са потвърдени нарушения, тъй като по тях се извършват проверки и действия по компетентност.

Сигналите са нараснали спрямо началото на кампанията

До 19 октомври в МВР бяха отчетени 64 сигнала за нарушения, от които 59 са били за предполагаемо купуване на гласове. Тогава са били образувани пет наказателни производства и са съставени 625 предупредителни протокола.

В съобщение от 20 октомври вътрешното министерство посочи: „Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове“. Въпреки това превантивните действия и проверките продължават.

Президентските избори и изборите за вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. МВР продължава да приема сигнали за нарушения на изборните правила и да насочва информацията към компетентните структури.

Източници: btvnovinite.bg