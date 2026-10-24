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МВР е получило 143 сигнала за купуване на гласове
  Тема: Избори

МВР е получило 143 сигнала за купуване на гласове

24 Октомври, 2026 18:26 495 10

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  • мвр-
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  • изборни нарушения-
  • президентски избори

Общо 168 са сигналите за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите. Полицията е провела 180 специализирани операции

МВР е получило 143 сигнала за купуване на гласове - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

МВР е получило 143 сигнала за предполагаемо купуване на гласове от началото на предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Общо сигналите за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са 168, съобщи ведомството.

Шест от сигналите са за неправомерна агитация, един е свързан с корпоративен вот, а 18 касаят други нарушения в изборния процес. До момента са образувани шест наказателни производства, а съставените предупредителни протоколи са 1226.

На територията на страната са проведени 180 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Данните не означават, че всички подадени сигнали са потвърдени нарушения, тъй като по тях се извършват проверки и действия по компетентност.

Сигналите са нараснали спрямо началото на кампанията

До 19 октомври в МВР бяха отчетени 64 сигнала за нарушения, от които 59 са били за предполагаемо купуване на гласове. Тогава са били образувани пет наказателни производства и са съставени 625 предупредителни протокола.

В съобщение от 20 октомври вътрешното министерство посочи: „Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове“. Въпреки това превантивните действия и проверките продължават.

Президентските избори и изборите за вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. МВР продължава да приема сигнали за нарушения на изборните правила и да насочва информацията към компетентните структури.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Нали ДПС нямат кандидат, сега кой купува гласове!

    18:39 24.10.2026

  • 4 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    И за кого за купувани гласове кано няма конкуренция???
    Май е отчитане на дейност.

    18:52 24.10.2026

  • 5 Кироооо

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Помилванията са подготвени от вас .
    Ваши хора са ги гледали !
    И се правите на тарикати , не сте !
    Нали тоя ви носеше пиците с кристали и Баце ви разобличи !

    19:01 24.10.2026

  • 6 хех

    1 1 Отговор
    Сега трудно ще обвините ДПС и ГЕРБ в купуване на гласове, при положение че изобщо не участват на изборите. Интересно в кого са днес парите, че да си позволи такива разходи и да има шанс за възвращаемост!

    19:04 24.10.2026

  • 7 Глупости

    0 1 Отговор
    Няма Интрига
    Мача е свирен дори и да има продължение.

    19:17 24.10.2026

  • 8 Кой бе, Йотова ли купува?

    1 0 Отговор
    Щото Шиши и Боко този път са невинни.

    19:17 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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