МВР е получило 143 сигнала за купуване на гласове

МВР е получило 143 сигнала за предполагаемо купуване на гласове от началото на предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Общо сигналите за нарушения на изборното законодателство и политическите права на гражданите са 168, съобщи ведомството.
Шест от сигналите са за неправомерна агитация, един е свързан с корпоративен вот, а 18 касаят други нарушения в изборния процес. До момента са образувани шест наказателни производства, а съставените предупредителни протоколи са 1226.
На територията на страната са проведени 180 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите. Данните не означават, че всички подадени сигнали са потвърдени нарушения, тъй като по тях се извършват проверки и действия по компетентност.
Сигналите са нараснали спрямо началото на кампанията
До 19 октомври в МВР бяха отчетени 64 сигнала за нарушения, от които 59 са били за предполагаемо купуване на гласове. Тогава са били образувани пет наказателни производства и са съставени 625 предупредителни протокола.
В съобщение от 20 октомври вътрешното министерство посочи: „Не се наблюдава сериозна активност по т.нар. купуване на гласове“. Въпреки това превантивните действия и проверките продължават.
Президентските избори и изборите за вицепрезидент са насрочени за 25 октомври 2026 г. МВР продължава да приема сигнали за нарушения на изборните правила и да насочва информацията към компетентните структури.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ЧИЧО
18:39 24.10.2026
4 Ха ха ха
Май е отчитане на дейност.
18:52 24.10.2026
5 Кироооо
До коментар #2 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Помилванията са подготвени от вас .
Ваши хора са ги гледали !
И се правите на тарикати , не сте !
Нали тоя ви носеше пиците с кристали и Баце ви разобличи !
19:01 24.10.2026
6 хех
19:04 24.10.2026
7 Глупости
Мача е свирен дори и да има продължение.
19:17 24.10.2026
8 Кой бе, Йотова ли купува?
19:17 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.