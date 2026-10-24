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Ирина Диамант: Управлявали при убийствата на Алексей Петров и Нотариуса говорят за връщане на мутренските времена

Ирина Диамант: Управлявали при убийствата на Алексей Петров и Нотариуса говорят за връщане на мутренските времена

24 Октомври, 2026 20:06 1 432 65

  • ирина асиова-диамант-
  • алексей петров-
  • мартин божанов-
  • слави бинев-
  • мвр

Депутатът реагира на твърденията, че мутренските времена са се върнали, след убийството на Слави Бинев

Ирина Диамант: Управлявали при убийствата на Алексей Петров и Нотариуса говорят за връщане на мутренските времена - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ирина Асиова-Диамант атакува твърденията, че България се е върнала към мутренските времена, като припомни убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов-Нотариуса. Повод за позицията ѝ е застрелването на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев в София.

„Преди да ни изнасяте лекции за мутренските времена, опреснете си спомените от собственото управление“, заявява Асиова-Диамант в позиция във Фейсбук. Според нея оценките идват от политици, които са били във властта, когато са извършени двата знакови разстрела.

Петров и Божанов бяха убити в рамките на шест месеца

Алексей Петров беше застрелян на 16 август 2023 г. в района на Драгалевци. При нападението беше ранена и жена, която се е намирала с него. В началото разследването разглеждаше версии, свързани с личния му живот и бизнеса му.

Мартин Божанов-Нотариуса беше убит на 31 януари 2024 г. в столичния квартал Горна баня. Смъртта му насочи общественото внимание и към твърденията за мрежи от влияние в съдебната система. По двата случая няма публично обявени окончателни извършители и поръчители.

„Два показни разстрела по време на сглобката. Убийците останаха неизвестни, разследванията заглъхнаха, обществото остана без отговори“, пише още Асиова-Диамант. Тя критикува и появата на снимки от местопрестъпленията в медиите след убийствата.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в столичния квартал Павлово. Сигналът е подаден малко преди 10:30 часа, а на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, съобщи БНТ.

Трима заподозрени са задържани на автомагистрала „Тракия“. При акцията са открити две оръжия, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. По първоначални данни едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от задържаните.

МВР работи по версия за финансов или битов спор и не определя случая като класическо поръчково убийство. Разследването продължава, а задържаните са заподозрени и се ползват с презумпцията за невиновност.

В края на позицията си Асиова-Диамант противопоставя бързото задържане на заподозрени по случая със Слави Бинев на липсата на публичен резултат по убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов. Тя призовава политиците да не използват израза „мутренски времена“, без да отчитат действията и резултатите от периодите, в които са управлявали.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Отстрани

    31 15 Отговор
    Радев и Дерменджиев спряха кранчетата на мутромафиотите и сега се избиват помежду си!

    Коментиран от #15, #16

    20:12 24.10.2026

  • 3 Да, да

    19 6 Отговор
    Ей тая ми липсваше!

    20:13 24.10.2026

  • 4 Милен

    20 10 Отговор
    Извода от тези случаи е, че комунистите пак започнаха да избиват ,,цвета" на нацията.

    Коментиран от #40

    20:15 24.10.2026

  • 5 🦉🦉🦉🦉

    32 2 Отговор
    Когато плъхове бъдат оставени без храна-
    започват да се изяждат един друг❗

    20:16 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Тучка

    36 0 Отговор
    Няма как да се върне нещо, което никога не си е отивало. Мутренските години не са си отивали. Политици, министри, прокурори, съдии, военни, полицаи, олигарси, чиновници. Мутри и слугите на мутри.

    20:16 24.10.2026

  • 8 Дзак

    19 1 Отговор
    Ами може би познават от кухнята мутренските времена!

    20:17 24.10.2026

  • 9 Знае

    15 9 Отговор
    Ми те мутренските времена не са си отивали ! Или вие забравихте , че мутрата Череп плащаше платените протести подкокоросани от Радев ?

    Коментиран от #23

    20:17 24.10.2026

  • 10 ОПГ Герб

    17 4 Отговор
    Ние направихме изпечените мутри мастити бизнесмени.

    20:18 24.10.2026

  • 11 Не години

    14 2 Отговор
    Спокойно може да се говори за мутренските десетилетия на сглобките.

    20:18 24.10.2026

  • 12 МДАМ

    13 6 Отговор
    Жалки вопли за защита на едни неможачи, които излъгаха хората че са готови, знаят и могат...Знаят как да се оправдават и да лансират собствените си олигарси, това знаят.

    20:19 24.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Знае

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "Отстрани":

    и именно Дерменджиев заедно с Бинев днес следобед трябваше да открива първенство по Тайкоендо !!! Да не би да са се скарали КОЙ да раздава купите и медалите и за това Дерменджиев да му е пратил килърите? :-)))

    Коментиран от #17

    20:20 24.10.2026

  • 16 Бай Араб

    14 3 Отговор

    До коментар #2 от "Отстрани":

    Назови името на поне един мутро мафиоз на когото му е спряно кранчето .

    Коментиран от #25

    20:21 24.10.2026

  • 17 ЪХЪ

    13 4 Отговор

    До коментар #15 от "Знае":

    Дерменджиев и на предния убит май бе адвокат... Прогресивно👍

    Коментиран от #20

    20:22 24.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Май, май...

    8 0 Отговор

    До коментар #17 от "ЪХЪ":

    А през октомври как е !?....регресивно за мафията май, а!?

    Коментиран от #57

    20:27 24.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Прогресивно прогресиране

    16 8 Отговор
    Прогресистите ще надминем по убийства и пеевски , и борисов и сглобката.! Тия три думи ни стигат. Нали г- жо свински диамант?

    Коментиран от #26, #30, #34

    20:29 24.10.2026

  • 23 🦉🦉🦉🦉

    11 2 Отговор

    До коментар #9 от "Знае":

    А ти помниш ли доклада от 2010-та🤔
    “От 2000 г. насам са извършени повече от 150 поръчкови убийства, свързани с организираната престъпност, но няма нито един осъден”- се казва в доклада на европейските следователи.❗
    Да ти припомня ли къде беше Радев и къде Борисов тогава ❓

    Коментиран от #32, #58

    20:30 24.10.2026

  • 24 Регресивна регресия

    5 3 Отговор
    За мутрите и педофилите!

    20:30 24.10.2026

  • 25 Румен Домурджиев

    5 4 Отговор

    До коментар #16 от "Бай Араб":

    Делян!

    Коментиран от #52

    20:31 24.10.2026

  • 26 Лопата Орешник

    7 8 Отговор

    До коментар #22 от "Прогресивно прогресиране":

    Кво ревеш против ПБ бе? Ти от ДПС ли си? Кранчето ли ти спряха?! Обясниха ти хората в горните коментари! Когато спреш храната на плъховете, те се самоизяждат! Мафията е с ограничен ресурс и се редуцира! Толкова! Кое не ти е ясно? Да жалим за масони и мафиоти ли?

    20:31 24.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Честния Демерджиев

    7 4 Отговор
    Ние ги поръчваме, ние ги разкриваме! За часове...

    20:32 24.10.2026

  • 29 Стар ЧЛЕН на БКП

    6 3 Отговор
    Ние сме в мутрите и мутрите са в нас.!!!
    За разлика от вас, ние трупаме опит чак от 1923 година !!!

    20:32 24.10.2026

  • 30 РЕАЛИСТ

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "Прогресивно прогресиране":

    Теб пък какъв ти е проблема. България се очиства от нечисти хора. Сега ще тръгнем да плачем за тях ли?

    20:32 24.10.2026

  • 31 666

    6 1 Отговор
    По големи мутри от политиците в България маи няма.

    20:32 24.10.2026

  • 32 Единия

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "🦉🦉🦉🦉":

    в полицията,другия в армията!

    Коментиран от #45

    20:33 24.10.2026

  • 33 Много

    4 1 Отговор
    работническоселско име!?

    20:34 24.10.2026

  • 34 🦉🦉🦉🦉

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Прогресивно прогресиране":

    Имат доста да ги гонят❗
    Ама ВИЕ само ВИЕте, защото поколението (00) откъде да знаете какво беше когато главен секретар беше Бо.Бо.❗

    20:35 24.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 37 Индиецът с мръсните крака

    1 2 Отговор
    Едното не изключва другото
    Гнус ме е от такива кухи патици
    Другият път да напълнят парламента с 240 клонинги на тази

    20:42 24.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Милен":

    Кавичките са ти много на място, ама изглежда не са много тези, които схванаха иронията ти.

    20:47 24.10.2026

  • 41 Калоян Методиев бивш шеф на радев

    6 5 Отговор
    Не й върви на Йотова. Отиде й и денят за размисъл и почивка. Мога да ви кажа как ще протече гласуването й утре в училище Х.

    Събрали са се всички медии.

    Йотова: Гласувах за повече сигурност. България има нужда от стабилност, да е в сигурни ръце.... бла бла

    Репортер: Как ще коментирате убийството на члена на Инициативния ви комитет Слави Бинев?

    Йотова: Нека оставим компетентните органи да си свършат работата. Тече компетентно разследване. Органите работят. Аз очаквам резултати от проверката.....

    То не беше смяна на позиция в ООН, наркопомилвания, криеница в парламента за изслушването, показно убийство в Пловдив (пак от недоволен съдружник), НСО агресия към журналист, бягство от инцидента на прогресивно охраняваното лице (жена)... всеки ден прогресистки скандали!

    Свиквайте, ще кажат прогресистите!
    Оставка, казваме ние!

    Коментиран от #43, #44, #63

    20:48 24.10.2026

  • 42 Горски

    8 1 Отговор
    Както е казал Копринков бизнеса ще е с нас, а който не е с нас ще го сменим !
    И след като смениха всички началници и директори във МВР , ДАНС , ДАТО и всички останали силови министерства и служби започнаха да сменят и бизнесмените които не си плащат ! Прогресираме но на обратно. За мутрите сезон няма, те винаги се трепят. Проблемът е, че нямат свършване, демокрацията ни създаде прекалено много дебеловрати борчета с чело 1 пръст, и на Бокича сигурно му треперят гащите, откато му спряха държавната охрана и Сърбия се откри, чакаме, да видим. Свинщините Му все някога ще “приключат”. Прогресивно завръщане на 90 те години.

    20:50 24.10.2026

  • 43 🦉🦉🦉🦉

    5 1 Отговор

    До коментар #41 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Отиде и Рожденият дена на Йотова❗

    20:52 24.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пилотът Гошу

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Единия":

    Не баш, Радев си е бил в армията, но Баце е бил много неща - пишман каратист, баш престъпник, чак после се оттегля "официално" от бизнеса си (бивши мафиоти няма на тоя свят) и става генсек на МВР след лобирането на едни интересни кръгове с модерни времена като Монтерей и по-нашенски като Банкя... След това пък кмет на София... Направо да се чуди човек как тоя доклад няма неговата снимка на първа страница в голям формат....

    Коментиран от #55

    20:55 24.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Радева зима дойде

    7 1 Отговор
    Честито на печелившите.

    Коментиран от #62

    20:57 24.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ГЛЕДАЙТЕ

    7 0 Отговор
    Интервюто на УБИТИЯ ПИСАТЕЛ ГЕОРГИ СТОЕВ С ЖУРНАЛИСТА ИФАНДИЕВ. ОТ СЪЩИТЕ ТРЗИ МУТРИ КОЙТО КАЗВА ЧЕ СЛАВИ БИНЕВ Е БИЛ ИСТИНСКИ МАФИОТ ...

    21:01 24.10.2026

  • 52 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Румен Домурджиев":

    Опитай пак

    21:03 24.10.2026

  • 53 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":

    ЕХААА КАК ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ДИКТАТУРА РАДЕВА ОТ БКП ДЪРТИТЕ КОМУНИСТИ ОТ МАДУРОВКИТЕ ОТ САБОТАЖНИЦИТЕ ОТ КРАЖБИТЕ ОТ ПРОКРЕМЪЛСКИТЕ ОТ БАЩИНИЯТА ПРЕЗИДЕНТСВО РАДЕВ И ЙОТОВА БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА НИ СВОБОДАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯТА НИ И НАЙ ВАЖНОТО ДА И ПОТЪРСИМ ОТГОВОРНОСТ НА РАДЕВИТЕ МУТРИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ

    Коментиран от #60

    21:03 24.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":

    Не кради чужди никове.

    21:10 24.10.2026

  • 57 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Май, май...":

    Ти пък какво се правиш на незапознат с факта , ча за мафията забранени сезони няма открити ? :-)

    21:10 24.10.2026

  • 58 Помни

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "🦉🦉🦉🦉":

    Ми Радев по това време тъпчеше вълната на любовниците си и завиждаше на СИКаджии , ВИСаджии и ТИМаджии . Защо мислиш , че жена му му би дуспата ? Та сега Радев е решил да докаже , че не пада по долу от тях !

    Коментиран от #65

    21:15 24.10.2026

  • 59 Ами да

    2 0 Отговор
    дреме ми на к-ОБ-ура. Всички са си купили и трите власти, и кво??? нищо... МВР и ДАНС знаят с 1.000 %-ова сигурност кой е, но червената омерта е по силна от италианската, затова стадо... одете за гъби, правете турший събирайте капачки, глейте сапунки и риалити шоута, и нема да ривете че еврото ве ема бакята итн. хай чиърс

    21:15 24.10.2026

  • 60 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Анонимен":

    Коя Свобода искаш, че не става ясно🤔
    - при КостOF, който раздаде за жълти стотинки държавата ли 🤔
    - при СимеTO, който взе имоти за милиони, които не му принадлежаха ли 🤔
    - при БорисОF, който дойде с протекциите на германски и САШтински служби ли 🤔
    - при Кир.4О, ала- балата ли 🤔
    При КОЙ и ТОЙ ли 🤔❓

    21:16 24.10.2026

  • 61 Майора

    2 0 Отговор
    Ало Диамант , много бъркаш!Та вие бяхте подкрепени от Черепаиостаналите подсъдими ологарси , срещу които нищо не направихте! И убийстватастанаха по време на служебните ви кабинети , а последните двама са много близки до “Бях точен с парите…”!

    21:17 24.10.2026

  • 62 🦉🦉🦉🦉

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Радева зима дойде":

    Зимата на нашето € дойде❗

    21:18 24.10.2026

  • 63 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":

    Много Шефове станахте!

    21:20 24.10.2026

  • 64 🦉🦉🦉🦉

    1 0 Отговор
    Всяка секунда от тук нататък на власт на мунчо кРадев е срещу него. Включително и наказателна. Да връща милиардите и да напуска България 🦉🦉🦉🦉

    21:21 24.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

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