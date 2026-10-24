Ирина Диамант: Управлявали при убийствата на Алексей Петров и Нотариуса говорят за връщане на мутренските времена

Ирина Асиова-Диамант атакува твърденията, че България се е върнала към мутренските времена, като припомни убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов-Нотариуса. Повод за позицията ѝ е застрелването на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев в София.

„Преди да ни изнасяте лекции за мутренските времена, опреснете си спомените от собственото управление“, заявява Асиова-Диамант в позиция във Фейсбук. Според нея оценките идват от политици, които са били във властта, когато са извършени двата знакови разстрела.

Петров и Божанов бяха убити в рамките на шест месеца

Алексей Петров беше застрелян на 16 август 2023 г. в района на Драгалевци. При нападението беше ранена и жена, която се е намирала с него. В началото разследването разглеждаше версии, свързани с личния му живот и бизнеса му.

Мартин Божанов-Нотариуса беше убит на 31 януари 2024 г. в столичния квартал Горна баня. Смъртта му насочи общественото внимание и към твърденията за мрежи от влияние в съдебната система. По двата случая няма публично обявени окончателни извършители и поръчители.

„Два показни разстрела по време на сглобката. Убийците останаха неизвестни, разследванията заглъхнаха, обществото остана без отговори“, пише още Асиова-Диамант. Тя критикува и появата на снимки от местопрестъпленията в медиите след убийствата.

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в столичния квартал Павлово. Сигналът е подаден малко преди 10:30 часа, а на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, съобщи БНТ.

Трима заподозрени са задържани на автомагистрала „Тракия“. При акцията са открити две оръжия, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. По първоначални данни едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от задържаните.

МВР работи по версия за финансов или битов спор и не определя случая като класическо поръчково убийство. Разследването продължава, а задържаните са заподозрени и се ползват с презумпцията за невиновност.

В края на позицията си Асиова-Диамант противопоставя бързото задържане на заподозрени по случая със Слави Бинев на липсата на публичен резултат по убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов. Тя призовава политиците да не използват израза „мутренски времена“, без да отчитат действията и резултатите от периодите, в които са управлявали.