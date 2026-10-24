Ирина Диамант: Управлявали при убийствата на Алексей Петров и Нотариуса говорят за връщане на мутренските времена

Ирина Асиова-Диамант атакува твърденията, че България се е върнала към мутренските времена, като припомни убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов-Нотариуса. Повод за позицията ѝ е застрелването на бизнесмена и бивш евродепутат Слави Бинев в София.
„Преди да ни изнасяте лекции за мутренските времена, опреснете си спомените от собственото управление“, заявява Асиова-Диамант в позиция във Фейсбук. Според нея оценките идват от политици, които са били във властта, когато са извършени двата знакови разстрела.
Петров и Божанов бяха убити в рамките на шест месеца
Алексей Петров беше застрелян на 16 август 2023 г. в района на Драгалевци. При нападението беше ранена и жена, която се е намирала с него. В началото разследването разглеждаше версии, свързани с личния му живот и бизнеса му.
Мартин Божанов-Нотариуса беше убит на 31 януари 2024 г. в столичния квартал Горна баня. Смъртта му насочи общественото внимание и към твърденията за мрежи от влияние в съдебната система. По двата случая няма публично обявени окончателни извършители и поръчители.
„Два показни разстрела по време на сглобката. Убийците останаха неизвестни, разследванията заглъхнаха, обществото остана без отговори“, пише още Асиова-Диамант. Тя критикува и появата на снимки от местопрестъпленията в медиите след убийствата.
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев
Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в столичния квартал Павлово. Сигналът е подаден малко преди 10:30 часа, а на място са изпратени екипи на полицията и Спешна помощ, съобщи БНТ.
Трима заподозрени са задържани на автомагистрала „Тракия“. При акцията са открити две оръжия, съобщи главният секретар на МВР Любомир Николов. По първоначални данни едното е било изхвърлено непосредствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на един от задържаните.
МВР работи по версия за финансов или битов спор и не определя случая като класическо поръчково убийство. Разследването продължава, а задържаните са заподозрени и се ползват с презумпцията за невиновност.
В края на позицията си Асиова-Диамант противопоставя бързото задържане на заподозрени по случая със Слави Бинев на липсата на публичен резултат по убийствата на Алексей Петров и Мартин Божанов. Тя призовава политиците да не използват израза „мутренски времена“, без да отчитат действията и резултатите от периодите, в които са управлявали.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Отстрани
Коментиран от #15, #16
20:12 24.10.2026
3 Да, да
20:13 24.10.2026
4 Милен
Коментиран от #40
20:15 24.10.2026
5 🦉🦉🦉🦉
започват да се изяждат един друг❗
20:16 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Тучка
20:16 24.10.2026
8 Дзак
20:17 24.10.2026
9 Знае
Коментиран от #23
20:17 24.10.2026
10 ОПГ Герб
20:18 24.10.2026
11 Не години
20:18 24.10.2026
12 МДАМ
20:19 24.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Знае
До коментар #2 от "Отстрани":и именно Дерменджиев заедно с Бинев днес следобед трябваше да открива първенство по Тайкоендо !!! Да не би да са се скарали КОЙ да раздава купите и медалите и за това Дерменджиев да му е пратил килърите? :-)))
Коментиран от #17
20:20 24.10.2026
16 Бай Араб
До коментар #2 от "Отстрани":Назови името на поне един мутро мафиоз на когото му е спряно кранчето .
Коментиран от #25
20:21 24.10.2026
17 ЪХЪ
До коментар #15 от "Знае":Дерменджиев и на предния убит май бе адвокат... Прогресивно👍
Коментиран от #20
20:22 24.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Май, май...
До коментар #17 от "ЪХЪ":А през октомври как е !?....регресивно за мафията май, а!?
Коментиран от #57
20:27 24.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Прогресивно прогресиране
Коментиран от #26, #30, #34
20:29 24.10.2026
23 🦉🦉🦉🦉
До коментар #9 от "Знае":А ти помниш ли доклада от 2010-та🤔
“От 2000 г. насам са извършени повече от 150 поръчкови убийства, свързани с организираната престъпност, но няма нито един осъден”- се казва в доклада на европейските следователи.❗
Да ти припомня ли къде беше Радев и къде Борисов тогава ❓
Коментиран от #32, #58
20:30 24.10.2026
24 Регресивна регресия
20:30 24.10.2026
25 Румен Домурджиев
До коментар #16 от "Бай Араб":Делян!
Коментиран от #52
20:31 24.10.2026
26 Лопата Орешник
До коментар #22 от "Прогресивно прогресиране":Кво ревеш против ПБ бе? Ти от ДПС ли си? Кранчето ли ти спряха?! Обясниха ти хората в горните коментари! Когато спреш храната на плъховете, те се самоизяждат! Мафията е с ограничен ресурс и се редуцира! Толкова! Кое не ти е ясно? Да жалим за масони и мафиоти ли?
20:31 24.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Честния Демерджиев
20:32 24.10.2026
29 Стар ЧЛЕН на БКП
За разлика от вас, ние трупаме опит чак от 1923 година !!!
20:32 24.10.2026
30 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "Прогресивно прогресиране":Теб пък какъв ти е проблема. България се очиства от нечисти хора. Сега ще тръгнем да плачем за тях ли?
20:32 24.10.2026
31 666
20:32 24.10.2026
32 Единия
До коментар #23 от "🦉🦉🦉🦉":в полицията,другия в армията!
Коментиран от #45
20:33 24.10.2026
33 Много
20:34 24.10.2026
34 🦉🦉🦉🦉
До коментар #22 от "Прогресивно прогресиране":Имат доста да ги гонят❗
Ама ВИЕ само ВИЕте, защото поколението (00) откъде да знаете какво беше когато главен секретар беше Бо.Бо.❗
20:35 24.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
37 Индиецът с мръсните крака
Гнус ме е от такива кухи патици
Другият път да напълнят парламента с 240 клонинги на тази
20:42 24.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "Милен":Кавичките са ти много на място, ама изглежда не са много тези, които схванаха иронията ти.
20:47 24.10.2026
41 Калоян Методиев бивш шеф на радев
Събрали са се всички медии.
Йотова: Гласувах за повече сигурност. България има нужда от стабилност, да е в сигурни ръце.... бла бла
Репортер: Как ще коментирате убийството на члена на Инициативния ви комитет Слави Бинев?
Йотова: Нека оставим компетентните органи да си свършат работата. Тече компетентно разследване. Органите работят. Аз очаквам резултати от проверката.....
То не беше смяна на позиция в ООН, наркопомилвания, криеница в парламента за изслушването, показно убийство в Пловдив (пак от недоволен съдружник), НСО агресия към журналист, бягство от инцидента на прогресивно охраняваното лице (жена)... всеки ден прогресистки скандали!
Свиквайте, ще кажат прогресистите!
Оставка, казваме ние!
Коментиран от #43, #44, #63
20:48 24.10.2026
42 Горски
И след като смениха всички началници и директори във МВР , ДАНС , ДАТО и всички останали силови министерства и служби започнаха да сменят и бизнесмените които не си плащат ! Прогресираме но на обратно. За мутрите сезон няма, те винаги се трепят. Проблемът е, че нямат свършване, демокрацията ни създаде прекалено много дебеловрати борчета с чело 1 пръст, и на Бокича сигурно му треперят гащите, откато му спряха държавната охрана и Сърбия се откри, чакаме, да видим. Свинщините Му все някога ще “приключат”. Прогресивно завръщане на 90 те години.
20:50 24.10.2026
43 🦉🦉🦉🦉
До коментар #41 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Отиде и Рожденият дена на Йотова❗
20:52 24.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пилотът Гошу
До коментар #32 от "Единия":Не баш, Радев си е бил в армията, но Баце е бил много неща - пишман каратист, баш престъпник, чак после се оттегля "официално" от бизнеса си (бивши мафиоти няма на тоя свят) и става генсек на МВР след лобирането на едни интересни кръгове с модерни времена като Монтерей и по-нашенски като Банкя... След това пък кмет на София... Направо да се чуди човек как тоя доклад няма неговата снимка на първа страница в голям формат....
Коментиран от #55
20:55 24.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Радева зима дойде
Коментиран от #62
20:57 24.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ГЛЕДАЙТЕ
21:01 24.10.2026
52 Бай Араб
До коментар #25 от "Румен Домурджиев":Опитай пак
21:03 24.10.2026
53 Анонимен
До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":ЕХААА КАК ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ОСВОБОДИ ОТ ДИКТАТУРА РАДЕВА ОТ БКП ДЪРТИТЕ КОМУНИСТИ ОТ МАДУРОВКИТЕ ОТ САБОТАЖНИЦИТЕ ОТ КРАЖБИТЕ ОТ ПРОКРЕМЪЛСКИТЕ ОТ БАЩИНИЯТА ПРЕЗИДЕНТСВО РАДЕВ И ЙОТОВА БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА НИ СВОБОДАТА НИ ДЕМОКРАЦИЯТА НИ И НАЙ ВАЖНОТО ДА И ПОТЪРСИМ ОТГОВОРНОСТ НА РАДЕВИТЕ МУТРИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ
Коментиран от #60
21:03 24.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 РЕАЛИСТ
До коментар #48 от "РЕАЛИСТ":Не кради чужди никове.
21:10 24.10.2026
57 Питам
До коментар #20 от "Май, май...":Ти пък какво се правиш на незапознат с факта , ча за мафията забранени сезони няма открити ? :-)
21:10 24.10.2026
58 Помни
До коментар #23 от "🦉🦉🦉🦉":Ми Радев по това време тъпчеше вълната на любовниците си и завиждаше на СИКаджии , ВИСаджии и ТИМаджии . Защо мислиш , че жена му му би дуспата ? Та сега Радев е решил да докаже , че не пада по долу от тях !
Коментиран от #65
21:15 24.10.2026
59 Ами да
21:15 24.10.2026
60 🦉🦉🦉🦉
До коментар #53 от "Анонимен":Коя Свобода искаш, че не става ясно🤔
- при КостOF, който раздаде за жълти стотинки държавата ли 🤔
- при СимеTO, който взе имоти за милиони, които не му принадлежаха ли 🤔
- при БорисОF, който дойде с протекциите на германски и САШтински служби ли 🤔
- при Кир.4О, ала- балата ли 🤔
При КОЙ и ТОЙ ли 🤔❓
21:16 24.10.2026
61 Майора
21:17 24.10.2026
62 🦉🦉🦉🦉
До коментар #47 от "Радева зима дойде":Зимата на нашето € дойде❗
21:18 24.10.2026
63 Дзак
До коментар #41 от "Калоян Методиев бивш шеф на радев":Много Шефове станахте!
21:20 24.10.2026
64 🦉🦉🦉🦉
21:21 24.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.