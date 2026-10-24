Машинист загина от токов удар на Централна гара София

53-годишен машинист е загинал при инцидент с локомотив на Централна гара София. Това са съобщили за bTV служители на БДЖ. Мъжът е обслужвал влак № 1620 с локомотив на „БДЖ – Пътнически превози“ от депо Пловдив.

Инцидентът е станал при прегариране на локомотива в западната гърловина на гарата. Тогава се е счупил токоснемателят, известен и като пантограф. Съоръжението се намира на покрива на локомотива и подава електричество от контактната мрежа.

По първоначална информация, предоставена от служители, машинистът се е качил на покрива на локомотива, без напрежението в контактната мрежа да е било изключено. Той е бил поразен от електрически ток и е загинал.

При подобна повреда електрозахранването трябва да бъде изключено, а проводниците да бъдат обезопасени със специални заземителни щанги. Предстои разследването да установи точната последователност на действията и обстоятелствата около инцидента.

Движението беше спряно за близо четири часа

Заради счупения токоснемател и прекъсването на захранването на контактната мрежа движението на влаковете през Централна гара София беше спряно в 11:55 ч.

Националната компания „Железопътна инфраструктура“ съобщи, че движението е възстановено в 17:35 ч. Въведена е била временна организация, а са отменени четири крайградски влака: № 50283 и № 50280 по направлението София–Перник–София и № 10221 и № 10224 по маршрута София–Костенец–София.

Източници: btvnovinite.bg