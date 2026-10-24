Машинист загина от токов удар на Централна гара София

53-годишен машинист е загинал при инцидент с локомотив на Централна гара София. Това са съобщили за bTV служители на БДЖ. Мъжът е обслужвал влак № 1620 с локомотив на „БДЖ – Пътнически превози“ от депо Пловдив.
Инцидентът е станал при прегариране на локомотива в западната гърловина на гарата. Тогава се е счупил токоснемателят, известен и като пантограф. Съоръжението се намира на покрива на локомотива и подава електричество от контактната мрежа.
По първоначална информация, предоставена от служители, машинистът се е качил на покрива на локомотива, без напрежението в контактната мрежа да е било изключено. Той е бил поразен от електрически ток и е загинал.
При подобна повреда електрозахранването трябва да бъде изключено, а проводниците да бъдат обезопасени със специални заземителни щанги. Предстои разследването да установи точната последователност на действията и обстоятелствата около инцидента.
Движението беше спряно за близо четири часа
Заради счупения токоснемател и прекъсването на захранването на контактната мрежа движението на влаковете през Централна гара София беше спряно в 11:55 ч.
Националната компания „Железопътна инфраструктура“ съобщи, че движението е възстановено в 17:35 ч. Въведена е била временна организация, а са отменени четири крайградски влака: № 50283 и № 50280 по направлението София–Перник–София и № 10221 и № 10224 по маршрута София–Костенец–София.
Източници: btvnovinite.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мир на душата му !
За съжаление, такива случаи ще се увеличават.
Коментиран от #6, #7, #11, #13
21:44 24.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Титак
21:45 24.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Анонимен
До коментар #3 от "Мир на душата му !":За съжаление, май не е разбирал какво прави. За да се стигне до такава ситуация, правилата за безопасност не са били спазени.
21:48 24.10.2026
8 мара
21:52 24.10.2026
9 редник
Нелепа смърт, трагедия за близките...
21:52 24.10.2026
10 Разбирам,това да се случи с....
Но не го разбирам за...машинист на ел.локомотив...?!
Коментиран от #15
21:56 24.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стресирана
На битов инцидент🤔
22:04 24.10.2026
13 РЕАЛИСТ
До коментар #3 от "Мир на душата му !":Така е. Умират свестни хора и ме са в новините. Умират на работното си място. Утре никой няма да ги споменава в новините. Застрелват някой играч, като Слави Бинев и Илиян Филипов и журналистите оревават орталъка. Те не умират на работното си място, а умират от лакомия за повече пари.
22:12 24.10.2026
14 Перо
22:33 24.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Явно Не само !
В Тая Страна !
Са Полудели !
22:42 24.10.2026
17 Техник 60 годишен
22:53 24.10.2026