Новини
България »
София »
Машинист загина от токов удар на Централна гара София
  Тема: Градски транспорт

Машинист загина от токов удар на Централна гара София

24 Октомври, 2026 21:32 1 707 17

  • централна гара софия-
  • машинист-
  • бдж-
  • железопътен транспорт-
  • токов удар

53-годишният мъж е бил поразен при работа по локомотив с повреден токоснемател. Движението на влаковете беше възстановено след близо четири часа

Машинист загина от токов удар на Централна гара София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

53-годишен машинист е загинал при инцидент с локомотив на Централна гара София. Това са съобщили за bTV служители на БДЖ. Мъжът е обслужвал влак № 1620 с локомотив на „БДЖ – Пътнически превози“ от депо Пловдив.

Инцидентът е станал при прегариране на локомотива в западната гърловина на гарата. Тогава се е счупил токоснемателят, известен и като пантограф. Съоръжението се намира на покрива на локомотива и подава електричество от контактната мрежа.

По първоначална информация, предоставена от служители, машинистът се е качил на покрива на локомотива, без напрежението в контактната мрежа да е било изключено. Той е бил поразен от електрически ток и е загинал.

При подобна повреда електрозахранването трябва да бъде изключено, а проводниците да бъдат обезопасени със специални заземителни щанги. Предстои разследването да установи точната последователност на действията и обстоятелствата около инцидента.

Движението беше спряно за близо четири часа

Заради счупения токоснемател и прекъсването на захранването на контактната мрежа движението на влаковете през Централна гара София беше спряно в 11:55 ч.

Националната компания „Железопътна инфраструктура“ съобщи, че движението е възстановено в 17:35 ч. Въведена е била временна организация, а са отменени четири крайградски влака: № 50283 и № 50280 по направлението София–Перник–София и № 10221 и № 10224 по маршрута София–Костенец–София.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мир на душата му !

    29 2 Отговор
    Човекът е загинал работейки това което разбира, заради други хора, които не си разбират от работата и не са направили каквото трябва за да се избегне такъв инцидент.
    За съжаление, такива случаи ще се увеличават.

    Коментиран от #6, #7, #11, #13

    21:44 24.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Титак

    17 3 Отговор
    Неграмотността убива....този не знае ли че горе по жицата тече 20 000 волта. Качваш се.. дъга - смърт.

    21:45 24.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Анонимен

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мир на душата му !":

    За съжаление, май не е разбирал какво прави. За да се стигне до такава ситуация, правилата за безопасност не са били спазени.

    21:48 24.10.2026

  • 8 мара

    10 6 Отговор
    дет се вика, тва което комунистите създадоха, вие ,,триисе,, години не мое го затриете. Жалко за човека

    21:52 24.10.2026

  • 9 редник

    18 1 Отговор
    За съжаление, правилата в дейностите с повишен риск, са писани с кръв!
    Нелепа смърт, трагедия за близките...

    21:52 24.10.2026

  • 10 Разбирам,това да се случи с....

    13 0 Отговор
    ...пъпчиви тинейджърчета,правейки си селфи на покрива на ел.локоматив...!
    Но не го разбирам за...машинист на ел.локомотив...?!

    Коментиран от #15

    21:56 24.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стресирана

    3 0 Отговор
    Логиката соми в полза
    На битов инцидент🤔

    22:04 24.10.2026

  • 13 РЕАЛИСТ

    16 1 Отговор

    До коментар #3 от "Мир на душата му !":

    Така е. Умират свестни хора и ме са в новините. Умират на работното си място. Утре никой няма да ги споменава в новините. Застрелват някой играч, като Слави Бинев и Илиян Филипов и журналистите оревават орталъка. Те не умират на работното си място, а умират от лакомия за повече пари.

    22:12 24.10.2026

  • 14 Перо

    5 0 Отговор
    Кадрови проблеми, много стара техника, липса на организация, липса на логистика, некадърно ръководство на БДЖ, предопреден резултат! Лека му пръст на човека и той се е мъчил да преживее семейството!

    22:33 24.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Явно Не само !

    1 0 Отговор
    Управляващите !

    В Тая Страна !

    Са Полудели !

    22:42 24.10.2026

  • 17 Техник 60 годишен

    1 0 Отговор
    И в армията, и в енергото, и в тецове, вецове..... Навсякъде ще гинат хора поради Незнание и НЕкадърност. А ние ще свиква е да живеем без ток, вода и транспорт

    22:53 24.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове