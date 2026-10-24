Кадри от дрон показаха останките от самолета край Плевен

Кадри от дрон показват останките от малкия самолет Cessna 150, който се разби в двор на къща в плевенското село Бохот. При инцидента е загинал 22-годишният пилот, потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Плевен. Няма пострадали жители на селото, а по сградите не са нанесени щети.
Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 15:30 часа. Свидетел е видял как пилотът извършва маневри във въздуха, след което самолетът пада в двор на съседна къща. В момента на инцидента в дома не е имало хора.
Самолетът е излетял без разрешение
Мъжът е бил курсист в училище за пилоти, но полетът не е бил част от обучението му. По данни на ОДМВР – Плевен той се е качил сам в самолета и е излетял без разрешение.
Управителят на училището Валери Илиев разказа пред bTV, че курсистът е пристигнал на летището заедно с родителите си. Самолетът вече бил кацнал, а служители се подготвяли да го заредят с гориво.„Това е едно момче, което се обучава при нас в училището за пилоти“, каза Валери Илиев.
По думите му служители са се опитали да предотвратят излитането. „Самолетът беше кацнал и колегите отиваха да го зареждат. В това време той се метна на самолета и излетя“, разказа Илиев. Той допълни, че след излитането мъжът започнал да изпълнява маневри във въздуха.
Разследват причините за катастрофата
Окръжната прокуратура е уведомена. Предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства и причините за падането на самолета.
Кадрите от дрон показват разпръснатите останки от машината в двора, където тя е паднала. Към момента е потвърдено, че при катастрофата няма други пострадали хора.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Патриарха
На многая летаааа...
21:51 24.10.2026
3 Анонимен
Коментиран от #9, #10
21:54 24.10.2026
4 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
21:56 24.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Айде бе
Коментиран от #11, #17
21:57 24.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Не бе
До коментар #3 от "Анонимен":английска провокация е!
22:01 24.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Соломон
До коментар #7 от "Айде бе":На 17г имах 20часа като бемоторен летец.12 часа с инстуктор и 8 часа самостоятелен полет
Коментиран от #12, #16, #22
22:08 24.10.2026
12 Браво
До коментар #11 от "Соломон":👏👏👏👏👏👏 А сега на какво летиш?
Коментиран от #13, #14
22:17 24.10.2026
13 Соломон
До коментар #12 от "Браво":Вече не летя.
22:22 24.10.2026
14 Сега е
До коментар #12 от "Браво":...Паси...на дръжката на метлата лети...
22:23 24.10.2026
15 какви
22:26 24.10.2026
16 браво и
До коментар #11 от "Соломон":на божур ли летеше
Коментиран от #18
22:28 24.10.2026
17 като
До коментар #7 от "Айде бе":не си знаел че има летища е нормално.на 17 в русия навремето ги учеха на миг 21...
22:30 24.10.2026
18 Соломон
До коментар #16 от "браво и":На Бланик Л-13
Коментиран от #21
22:32 24.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 така де
До коментар #18 от "Соломон":и момче ли си или момиче
22:55 24.10.2026
22 хихихи
До коментар #11 от "Соломон":Беше кацнал на моя и аз ти бях инструктор
22:55 24.10.2026