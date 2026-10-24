Кадри от дрон показаха останките от самолета край Плевен

Кадри от дрон показват останките от малкия самолет Cessna 150, който се разби в двор на къща в плевенското село Бохот. При инцидента е загинал 22-годишният пилот, потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Плевен. Няма пострадали жители на селото, а по сградите не са нанесени щети.

Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 15:30 часа. Свидетел е видял как пилотът извършва маневри във въздуха, след което самолетът пада в двор на съседна къща. В момента на инцидента в дома не е имало хора.

Снимка: bTV

Самолетът е излетял без разрешение

Мъжът е бил курсист в училище за пилоти, но полетът не е бил част от обучението му. По данни на ОДМВР – Плевен той се е качил сам в самолета и е излетял без разрешение.

Управителят на училището Валери Илиев разказа пред bTV, че курсистът е пристигнал на летището заедно с родителите си. Самолетът вече бил кацнал, а служители се подготвяли да го заредят с гориво.

„Това е едно момче, което се обучава при нас в училището за пилоти“, каза Валери Илиев.

По думите му служители са се опитали да предотвратят излитането. „Самолетът беше кацнал и колегите отиваха да го зареждат. В това време той се метна на самолета и излетя“, разказа Илиев. Той допълни, че след излитането мъжът започнал да изпълнява маневри във въздуха.

Разследват причините за катастрофата

Окръжната прокуратура е уведомена. Предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства и причините за падането на самолета.

Кадрите от дрон показват разпръснатите останки от машината в двора, където тя е паднала. Към момента е потвърдено, че при катастрофата няма други пострадали хора.

Източници: btvnovinite.bg