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Кадри от дрон показаха останките от самолета край Плевен

Кадри от дрон показаха останките от самолета край Плевен

24 Октомври, 2026 21:40, обновена 24 Октомври, 2026 21:44 1 438 22

  • самолет-
  • плевен-
  • бохот-
  • авиация-
  • разследване

Cessna 150 се разби в двор на къща в село Бохот, а при инцидента загина 22-годишният пилот. Няма пострадали жители и щети по сградите

Кадри от дрон показаха останките от самолета край Плевен - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кадри от дрон показват останките от малкия самолет Cessna 150, който се разби в двор на къща в плевенското село Бохот. При инцидента е загинал 22-годишният пилот, потвърдиха от Областната дирекция на МВР в Плевен. Няма пострадали жители на селото, а по сградите не са нанесени щети.

Сигналът за катастрофата е подаден на телефон 112 в 15:30 часа. Свидетел е видял как пилотът извършва маневри във въздуха, след което самолетът пада в двор на съседна къща. В момента на инцидента в дома не е имало хора.

Кадри от дрон показаха останките от самолета край Плевен
Снимка: bTV

Самолетът е излетял без разрешение

Мъжът е бил курсист в училище за пилоти, но полетът не е бил част от обучението му. По данни на ОДМВР – Плевен той се е качил сам в самолета и е излетял без разрешение.

Управителят на училището Валери Илиев разказа пред bTV, че курсистът е пристигнал на летището заедно с родителите си. Самолетът вече бил кацнал, а служители се подготвяли да го заредят с гориво.

„Това е едно момче, което се обучава при нас в училището за пилоти“, каза Валери Илиев.

По думите му служители са се опитали да предотвратят излитането. „Самолетът беше кацнал и колегите отиваха да го зареждат. В това време той се метна на самолета и излетя“, разказа Илиев. Той допълни, че след излитането мъжът започнал да изпълнява маневри във въздуха.

Разследват причините за катастрофата

Окръжната прокуратура е уведомена. Предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства и причините за падането на самолета.

Кадрите от дрон показват разпръснатите останки от машината в двора, където тя е паднала. Към момента е потвърдено, че при катастрофата няма други пострадали хора.

Източници: btvnovinite.bg


Плевен / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Патриарха

    8 7 Отговор
    Кръговрата на живота! Един пада от небесата, а Архонта беше грабнат жив, и отнесен на облаците, за да бъде от дясно на Отца сииии....
    На многая летаааа...

    21:51 24.10.2026

  • 3 Анонимен

    12 5 Отговор
    Дронът руски или украински е?Чл.4 на НАТО да активираме!Веднага!

    Коментиран от #9, #10

    21:54 24.10.2026

  • 4 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    6 3 Отговор
    България днес. Де Бил до де Била

    21:56 24.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Айде бе

    11 8 Отговор
    22г. ще кара самолет....Аз на 22 си карах единствено ЛАДИЧКАТА .

    Коментиран от #11, #17

    21:57 24.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Не бе

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    английска провокация е!

    22:01 24.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Соломон

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "Айде бе":

    На 17г имах 20часа като бемоторен летец.12 часа с инстуктор и 8 часа самостоятелен полет

    Коментиран от #12, #16, #22

    22:08 24.10.2026

  • 12 Браво

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    👏👏👏👏👏👏 А сега на какво летиш?

    Коментиран от #13, #14

    22:17 24.10.2026

  • 13 Соломон

    5 0 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    Вече не летя.

    22:22 24.10.2026

  • 14 Сега е

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    ...Паси...на дръжката на метлата лети...

    22:23 24.10.2026

  • 15 какви

    6 2 Отговор
    глупости само. той се метна на самолета ....Това да не ви е оседлан или не кон или магаре... самолета има нужда поне от две три минути да завърти перката, това са доста контакти,и двата магнета...Трудно е да се оправдае инструктор който не го е научил на дисциплина.... Най вече защото и той няма намерение да поеме отговорност .самолетите не са играчки и на 16 г вече се караха от добре обучени младежи...навремето... сега ви е ясно защо ф 16 не летят...лош матрял

    22:26 24.10.2026

  • 16 браво и

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    на божур ли летеше

    Коментиран от #18

    22:28 24.10.2026

  • 17 като

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Айде бе":

    не си знаел че има летища е нормално.на 17 в русия навремето ги учеха на миг 21...

    22:30 24.10.2026

  • 18 Соломон

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "браво и":

    На Бланик Л-13

    Коментиран от #21

    22:32 24.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 така де

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    и момче ли си или момиче

    22:55 24.10.2026

  • 22 хихихи

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Беше кацнал на моя и аз ти бях инструктор

    22:55 24.10.2026

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