Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че е гласувал за България с ясна геополитическа ориентация към Европейския съюз и НАТО. Той упражни правото си на вот на президентските избори.

„Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма колебания за геополитическата си ориентация в Европейския съюз и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи страната ни да бъде поставена в изолация“, каза Мирчев пред NOVA.

Президентът като коректив на властта

Мирчев заяви, че държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията в изпълнителната власт и да не бъде неин придатък.

По думите му президентът трябва да изпълнява ролята на коректив на властта и да поставя закона над всички. Той призова хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват.

Коментар за автомагистрала „Струма“

Мирчев посочи като пример за необходимостта от контрол върху властта сделка за 2,7 км от автомагистрала „Струма“, която според него е сключена през последните дни за 108 млн. евро.

„Смени се фасадата – хората отпред, а фирмите са същите“, заяви той. Мирчев определи посочената стойност като „абсолютен рекорд“ и отново подчерта, че страната има нужда от президент, който да бъде коректив на властта.