Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че е гласувал за България с ясна геополитическа ориентация към Европейския съюз и НАТО. Той упражни правото си на вот на президентските избори.
„Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма колебания за геополитическата си ориентация в Европейския съюз и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи страната ни да бъде поставена в изолация“, каза Мирчев пред NOVA.
Президентът като коректив на властта
Мирчев заяви, че държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията в изпълнителната власт и да не бъде неин придатък.
По думите му президентът трябва да изпълнява ролята на коректив на властта и да поставя закона над всички. Той призова хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват.
Коментар за автомагистрала „Струма“
Мирчев посочи като пример за необходимостта от контрол върху властта сделка за 2,7 км от автомагистрала „Струма“, която според него е сключена през последните дни за 108 млн. евро.
„Смени се фасадата – хората отпред, а фирмите са същите“, заяви той. Мирчев определи посочената стойност като „абсолютен рекорд“ и отново подчерта, че страната има нужда от президент, който да бъде коректив на властта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А нещо за половата
Коментиран от #43, #59
09:01 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ццц
09:02 25.10.2026
6 Мирчак
09:03 25.10.2026
7 Боли
09:05 25.10.2026
8 Съединител си
09:06 25.10.2026
9 Хихи
09:07 25.10.2026
10 Гробар
Коментиран от #19
09:08 25.10.2026
11 чужденец
Коментиран от #23
09:09 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Роджър Мур 007 ⛷️
09:10 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 след като дадохме 15 милиона Евро
09:11 25.10.2026
16 Радев и кликата му
09:11 25.10.2026
17 Оземпик Мирчев
09:11 25.10.2026
18 От село
09:12 25.10.2026
19 Лошото е , че ниско интелигентните
До коментар #10 от "Гробар":сте много!
Коментиран от #48
09:12 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Търновец
Коментиран от #34
09:13 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Раданч Татлъту🐵🐵🐵
09:14 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Гласувал
09:14 25.10.2026
28 Каканиже за ?
09:14 25.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Личи, че преди гласуването и смръкнал
09:15 25.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ккк
Коментиран от #45
09:16 25.10.2026
33 Много дразнещо
09:16 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 аз и другите
09:19 25.10.2026
36 1 ГЛАС
09:19 25.10.2026
37 Факти
09:19 25.10.2026
38 Ами сега
09:20 25.10.2026
39 в България е диктатура
09:20 25.10.2026
40 РАДЕВ ОБЕЩА
Коментиран от #44, #51
09:21 25.10.2026
41 Абе
09:21 25.10.2026
42 Защо
09:22 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 обеща го преди 6 години
До коментар #40 от "РАДЕВ ОБЕЩА":Преди 6 години вдигна юмрук и обеща че ще ни управи. Е вече требва да сме управени.
09:23 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Страгеческа цел
Коментиран от #52
09:24 25.10.2026
47 ИМАМЕ СИ ГРИЖИ
09:24 25.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тити на Кака
Таткото на г-н Мирчев, БКПартийният кадър др. Мирчев, също е гласувал за правилната ни геополитическа ориентация. Просто ориентацията по негово време е била друга. И родът Мирчеви храбро я е отстоявал така, както и сега отстоява, пак от правилни политически позиции.
Родово призвание е политиката за другосподата Мирчеви, родово 😂😂😂
Коментиран от #102
09:26 25.10.2026
50 Територията
09:27 25.10.2026
51 Леле - леле ! 🤔
До коментар #40 от "РАДЕВ ОБЕЩА":Сигурно и лева чакаш да се върне ? 🙁
09:28 25.10.2026
52 нас европейците
До коментар #46 от "Страгеческа цел":не ни боли изобщо за стратегическите цели на тъмните македонски субекти.
Коментиран от #58
09:28 25.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Боруна Лом
09:30 25.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Застъпник
09:32 25.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Европейците или копейките
До коментар #52 от "нас европейците":Европейците, Брюксел, заставаа на страната на България. Докато беше Орбан, Унгария заставаше зад Македония. Русия също е зад Македония, това е руска политика, откакто точно те са създали македонската нация.
09:34 25.10.2026
59 историк
До коментар #1 от "А нещо за половата":Какво не разбрахте! Гласувал е за геЙополитика! И той душа носи!
09:35 25.10.2026
60 така е
До коментар #57 от "след 15 милиона Евро дадени за ремонт":обаче ЦИК предвидливо реши, ако машината не извади разписка, или тя е отпечатана само частично, да не може да се гласува повторно. Разбираме, че в тези случаи машината е отчела вота, но избирателят няма как да разбере дали вотът му е отчетен за кандидадът, за който го е подал. Машината можеда бъде програмирана да отчита вот за определен кандидат и когато избирателят няма контрол върху този процес, значи изборът е бил направен без него. Радев направо надмина Борисов, което изглеждаше невъзможно.
09:37 25.10.2026
61 хмм
Коментиран от #72
09:42 25.10.2026
62 Ники
09:42 25.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Мен
09:46 25.10.2026
65 Знаете ли че
09:47 25.10.2026
66 хихихи
09:49 25.10.2026
67 Всеки
09:50 25.10.2026
68 ДБ са креатура
09:50 25.10.2026
69 странна работа
Коментиран от #74
09:51 25.10.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 едно не разбирам
До коментар #61 от "хмм":Защо трябва да имаме западна или друга ориентация, ние трябва да имаме българска ориентация.
Коментиран от #99
09:52 25.10.2026
73 Ами
09:53 25.10.2026
74 по същата причина
До коментар #69 от "странна работа":По която отразяват идЙотова и пиянките Копейкин, Кеворкян, наркомана Карабовски и други подобни защитници на рузките православни семейни ценности
Коментиран от #82, #91
09:53 25.10.2026
75 продажник
Коментиран от #83, #84
09:56 25.10.2026
76 ГЛАСУВАЛ НЕГЛАСУВАЛ
09:57 25.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Ориентацията е ясна
10:02 25.10.2026
79 НАПРЕДНАЛИ, ИЗОСТАНАЛИ, КУЛТУРА, УШАНКА?
10:02 25.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Анонимен
10:05 25.10.2026
82 Какво са ти виновни Карбовски и Кеворкян
До коментар #74 от "по същата причина":Или трябва да плюеш по всеки който мисли различно от тебе само ти си правия и петроханци
Коментиран от #85
10:05 25.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Ясно!
До коментар #75 от "продажник":Гласувал е за ,,френски" безредици и в БГ...!
10:07 25.10.2026
85 Наркомана Карабовски
До коментар #82 от "Какво са ти виновни Карбовски и Кеворкян":Как само пази семейните рузки ценности, всеки ден нова опорка и нов западен порок
Коментиран от #86
10:10 25.10.2026
86 Що бе?!
До коментар #85 от "Наркомана Карабовски":Ти да не искаш,като при комунизЪма -
всички да мислят еднакво...?!
10:14 25.10.2026
87 син
10:15 25.10.2026
88 Бай онзи
Коментиран от #97
10:18 25.10.2026
89 непротестиращ
Коментиран от #103
10:18 25.10.2026
90 Ти да видиш
10:21 25.10.2026
91 Ти да видиш
До коментар #74 от "по същата причина":Нещо против православието ли каза, измирлиецо?
10:23 25.10.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Да се знае и помни
10:29 25.10.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Соросоиден
10:35 25.10.2026
96 дядо Петър
10:36 25.10.2026
97 Анонимен
До коментар #88 от "Бай онзи":АМА РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ СА СЪЩИТЕ ХАХА АХА
10:36 25.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Анонимен
До коментар #72 от "едно не разбирам":72 И КОЯ Е БЪ.ГАРСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ ДИКТАТ РАДЕВ МАДУРОВКИ ГРАБЕЖИ ПРОКРЕМЪ.СКИТЕ ТОВА Е ДИКТАТУРА И НЕ МЕ ТРИЙТЕ ФАКТИТЕ
10:38 25.10.2026
100 Бибитко от Банкя
10:39 25.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Анонимен
До коментар #49 от "Тити на Кака":А РАДЕВОТО ГОСПОДСТВО КАК Е И НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ЕГАТИ РОБИТЕ ТУК
10:39 25.10.2026
103 Оня с джипката от Банкя
До коментар #89 от "непротестиращ":Машините ги бъгват слугите на двамата шишковци, които дебнат в засада! С хартиените бюлетини по-лесно не нагласят резултатите!
10:41 25.10.2026
104 Фен
10:46 25.10.2026