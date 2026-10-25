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Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО
  Тема: Избори

Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО

25 Октомври, 2026 08:59 960 104

  • ивайло мирчев-
  • президентски избори-
  • демократична българия-
  • европейски съюз-
  • автомагистрала струма

Той заяви, че е гласувал за България с ясна ориентация към ЕС и НАТО и призова хората да упражнят правото си на вот

Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕС и НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ заяви, че е гласувал за България с ясна геополитическа ориентация към Европейския съюз и НАТО. Той упражни правото си на вот на президентските избори.

„Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма колебания за геополитическата си ориентация в Европейския съюз и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи страната ни да бъде поставена в изолация“, каза Мирчев пред NOVA.

Президентът като коректив на властта

Мирчев заяви, че държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията в изпълнителната власт и да не бъде неин придатък.

По думите му президентът трябва да изпълнява ролята на коректив на властта и да поставя закона над всички. Той призова хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват.

Коментар за автомагистрала „Струма“

Мирчев посочи като пример за необходимостта от контрол върху властта сделка за 2,7 км от автомагистрала „Струма“, която според него е сключена през последните дни за 108 млн. евро.

„Смени се фасадата – хората отпред, а фирмите са същите“, заяви той. Мирчев определи посочената стойност като „абсолютен рекорд“ и отново подчерта, че страната има нужда от президент, който да бъде коректив на властта.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А нещо за половата

    78 8 Отговор
    Ориентация да кажеш?

    Коментиран от #43, #59

    09:01 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ццц

    83 6 Отговор
    Мирчев, нашите колебания пък са свързани с твоя избор. Така че ще те държим в опозиция.

    09:02 25.10.2026

  • 6 Мирчак

    83 9 Отговор
    Вземай Кики и късото генералче и палете танка за фронта. Вземете две туби нафта, че харчи 50 на 100.

    09:03 25.10.2026

  • 7 Боли

    67 5 Отговор
    ме ... за кого си гласувал .

    09:05 25.10.2026

  • 8 Съединител си

    59 7 Отговор
    Мирчев, знаеш си..

    09:06 25.10.2026

  • 9 Хихи

    72 5 Отговор
    Пък аз гласувах срещу лама Гюру

    09:07 25.10.2026

  • 10 Гробар

    64 7 Отговор
    Нема значение. Фашистите сте малцинство.

    Коментиран от #19

    09:08 25.10.2026

  • 11 чужденец

    10 47 Отговор
    Правилно . Аз също избрах ауди куатро , а не москвич .

    Коментиран от #23

    09:09 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Роджър Мур 007 ⛷️

    55 4 Отговор
    Пребоядисаното 🐷 от комунист в демократ гласува, за да продължи да си получава финансиране от демократическата партия в сащ. Но за 6 години се доказа неудачник, който повече от 7-8% не може да събере. Демократите ще го сменят с друг.

    09:10 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 след като дадохме 15 милиона Евро

    15 7 Отговор
    за "ремонт" проблема с машините започна от първите минути на изборния ден.

    09:11 25.10.2026

  • 16 Радев и кликата му

    13 28 Отговор
    се оказаха без морал и достойнство, падналата маса в България се реди в управлението.

    09:11 25.10.2026

  • 17 Оземпик Мирчев

    39 4 Отговор
    е гладен. Глад го мори от сабален.

    09:11 25.10.2026

  • 18 От село

    15 5 Отговор
    Гласуваш, не грасуваш и постоянно в моето село танцуваш!

    09:12 25.10.2026

  • 19 Лошото е , че ниско интелигентните

    24 13 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    сте много!

    Коментиран от #48

    09:12 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Търновец

    45 5 Отговор
    Всъщност гражданин Мирчев гласува в полза на САЩ Израел и Уйрайна

    Коментиран от #34

    09:13 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Раданч Татлъту🐵🐵🐵

    7 2 Отговор
    🤣🤣🤣🤣🖕🖕🖕🖕

    09:14 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Гласувал

    25 5 Отговор
    за война

    09:14 25.10.2026

  • 28 Каканиже за ?

    27 3 Отговор
    Абе по телевизора видях крушарското Розово пони да каканиже за патриотизъм??? Ха-ха-ха!

    09:14 25.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Личи, че преди гласуването и смръкнал

    27 3 Отговор
    бело, затова е тъй ухилен, че и паранои го мъчат, чак ориентацията е сбъркал.

    09:15 25.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ккк

    29 4 Отговор
    Гласувах за това да изчезнете тотално от политическата карта

    Коментиран от #45

    09:16 25.10.2026

  • 33 Много дразнещо

    33 3 Отговор
    Е когато тези бюрократи от Брюксел като Урсула, Кая и техните поддръжници в България обявяват че само тяхната идея за ЕС и НАТО е която трябва да се следва!! ЕС при сегашното ръководство нанася повече вреда на европейците и просто начина на функциониране на ЕС трябва да се промени за благото на европейците които трябва да останем обединени но приоритета са хората в ЕС!!

    09:16 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 аз и другите

    20 5 Отговор
    Стига с твоята геополитика, бе Ивайло! Стига! Къщичката ни е зле - бандити, престъпници, създавани с години, обвързаности, липса на справедливост, ограбВане на хората! Правораздаването - ужасно! Парите за заплати на полиция, съдии, прокурори, военни и всички допълнителни екстри пак равни на заплатите им не кореспондират с усилията и труда на хората и с техните доходи ! Диаметрално огромна ножица! Това кажи! Другото е фалш, фалш! И единствения който разбира от публични финанси е Асен Василев! Кажи! Няма да ти промени егото!

    09:19 25.10.2026

  • 36 1 ГЛАС

    9 3 Отговор
    МИРЧЕВ Е ДОСТАТЪЧЕН.

    09:19 25.10.2026

  • 37 Факти

    9 4 Отговор
    Ивайло Мирчев: Гласувах за България, която няма колебания за геополитическата си ориентация в ЕССР и НАТО

    09:19 25.10.2026

  • 38 Ами сега

    9 4 Отговор
    Страхотно време за гъби

    09:20 25.10.2026

  • 39 в България е диктатура

    8 6 Отговор
    Резултата от изборите е заложен в машините.

    09:20 25.10.2026

  • 40 РАДЕВ ОБЕЩА

    11 5 Отговор
    ЧАКАМ НОВИТЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ? ЧАКАМ ПРОГРЕСА.

    Коментиран от #44, #51

    09:21 25.10.2026

  • 41 Абе

    13 3 Отговор
    вЕваме, вВрваме ти.... превърнахте оглупяването и опростачването в обществена норма

    09:21 25.10.2026

  • 42 Защо

    20 3 Отговор
    мислиш, че някой се интересува, за какво си гласувал?

    09:22 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 обеща го преди 6 години

    7 12 Отговор

    До коментар #40 от "РАДЕВ ОБЕЩА":

    Преди 6 години вдигна юмрук и обеща че ще ни управи. Е вече требва да сме управени.

    09:23 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Страгеческа цел

    3 14 Отговор
    България и Македония да бъдат заедно обединени в общите граници на Европейския съюз и НАТО. Една валута еврото, на която присъства и нашата обща българска азбука.

    Коментиран от #52

    09:24 25.10.2026

  • 47 ИМАМЕ СИ ГРИЖИ

    10 5 Отговор
    И БЕЗ ПРЕЗИДЕНТ СМЕ СИ ДОБРЕ.

    09:24 25.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тити на Кака

    15 3 Отговор
    Традиция в семействата на водещите български политици е гласуването за правилната геополитическа ориентация.
    Таткото на г-н Мирчев, БКПартийният кадър др. Мирчев, също е гласувал за правилната ни геополитическа ориентация. Просто ориентацията по негово време е била друга. И родът Мирчеви храбро я е отстоявал така, както и сега отстоява, пак от правилни политически позиции.
    Родово призвание е политиката за другосподата Мирчеви, родово 😂😂😂

    Коментиран от #102

    09:26 25.10.2026

  • 50 Територията

    15 2 Отговор
    Носорого комунистическото отроче, гласувал за ЕС и НАТО 😅🤣😂

    09:27 25.10.2026

  • 51 Леле - леле ! 🤔

    7 6 Отговор

    До коментар #40 от "РАДЕВ ОБЕЩА":

    Сигурно и лева чакаш да се върне ? 🙁

    09:28 25.10.2026

  • 52 нас европейците

    11 2 Отговор

    До коментар #46 от "Страгеческа цел":

    не ни боли изобщо за стратегическите цели на тъмните македонски субекти.

    Коментиран от #58

    09:28 25.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ... ДЕМЕК..ОТПАДЪК С ОТПАДНАЛА НЕОБХОДИМОСТ

    09:30 25.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Застъпник

    16 2 Отговор
    Ибайло Мирчев трябва да гласува с помощник.

    09:32 25.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Европейците или копейките

    3 14 Отговор

    До коментар #52 от "нас европейците":

    Европейците, Брюксел, заставаа на страната на България. Докато беше Орбан, Унгария заставаше зад Македония. Русия също е зад Македония, това е руска политика, откакто точно те са създали македонската нация.

    09:34 25.10.2026

  • 59 историк

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "А нещо за половата":

    Какво не разбрахте! Гласувал е за геЙополитика! И той душа носи!

    09:35 25.10.2026

  • 60 така е

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "след 15 милиона Евро дадени за ремонт":

    обаче ЦИК предвидливо реши, ако машината не извади разписка, или тя е отпечатана само частично, да не може да се гласува повторно. Разбираме, че в тези случаи машината е отчела вота, но избирателят няма как да разбере дали вотът му е отчетен за кандидадът, за който го е подал. Машината можеда бъде програмирана да отчита вот за определен кандидат и когато избирателят няма контрол върху този процес, значи изборът е бил направен без него. Радев направо надмина Борисов, което изглеждаше невъзможно.

    09:37 25.10.2026

  • 61 хмм

    17 2 Отговор
    Точно от такива изявления, каквито прави Мирчев, може лесно да разберете кои са чуждите агенти в българската политика. Аз ще се доверя на този, който заяви, че ако ЕС взема решения, които са неизгодни за България или могат да я въвлекат във война, приключваме със западната си ориентация и може дори да се стигне до напускане на съюза. Ако имаме интерес да работим с Русия, ще работим. На първо място е българският интерес, а не геополитическата ни ориентация, която може да се мени винаги, когато интересът ни налага това.

    Коментиран от #72

    09:42 25.10.2026

  • 62 Ники

    3 0 Отговор
    🙏☠️🪦

    09:42 25.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мен

    10 1 Отговор
    Амбреаж си ти Мирчев

    09:46 25.10.2026

  • 65 Знаете ли че

    4 10 Отговор
    Путин е преминал на реактивни памперси с изкуствен интелект. Вие българофобите и корумпираните няма ли да последвате този велик пример?

    09:47 25.10.2026

  • 66 хихихи

    9 1 Отговор
    Тоя непрекъснато се ориентирва като вентилатор. Няма спиране, само че днес народа за пореден път ще го ориентира. Другата седмица пак ще го ориентира.

    09:49 25.10.2026

  • 67 Всеки

    2 0 Отговор
    има право да избира господарите си.

    09:50 25.10.2026

  • 68 ДБ са креатура

    6 1 Отговор
    Мирчев е страхлив лаладжия.

    09:50 25.10.2026

  • 69 странна работа

    5 2 Отговор
    Защо отразявате това нищожество - грешка на природата?

    Коментиран от #74

    09:51 25.10.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 едно не разбирам

    6 2 Отговор

    До коментар #61 от "хмм":

    Защо трябва да имаме западна или друга ориентация, ние трябва да имаме българска ориентация.

    Коментиран от #99

    09:52 25.10.2026

  • 73 Ами

    5 3 Отговор
    ЕС ни пише и налага законите, по които да живеем... Какво още има да се "колебаем". Да не би българите да са се "колебали" за ориентацията си по време на османското владичество...

    09:53 25.10.2026

  • 74 по същата причина

    2 8 Отговор

    До коментар #69 от "странна работа":

    По която отразяват идЙотова и пиянките Копейкин, Кеворкян, наркомана Карабовски и други подобни защитници на рузките православни семейни ценности

    Коментиран от #82, #91

    09:53 25.10.2026

  • 75 продажник

    9 3 Отговор
    Гласувал си за мизерията, която ни докара ЕС!

    Коментиран от #83, #84

    09:56 25.10.2026

  • 76 ГЛАСУВАЛ НЕГЛАСУВАЛ

    3 6 Отговор
    А ЦЕНИТЕ СЕ ВДИГАТ... АМА ПО МИЛИОН НА ДЕН ЗА БОТАШ ИМА?

    09:57 25.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Ориентацията е ясна

    5 2 Отговор
    ЛГБТ европейски ценности

    10:02 25.10.2026

  • 79 НАПРЕДНАЛИ, ИЗОСТАНАЛИ, КУЛТУРА, УШАНКА?

    2 1 Отговор
    ОРИЕНТАЦИЯ - КАКВА ПОЗИЦИЯ ВЗЕМАШ В СВЕТА КОЙТО НИ ЗАОБИКАЛЯ.

    10:02 25.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Анонимен

    3 1 Отговор
    Радев се е погрижил за Драгойчева радев и Драгойчева безнаказано употребяват президенството за лични цели

    10:05 25.10.2026

  • 82 Какво са ти виновни Карбовски и Кеворкян

    4 2 Отговор

    До коментар #74 от "по същата причина":

    Или трябва да плюеш по всеки който мисли различно от тебе само ти си правия и петроханци

    Коментиран от #85

    10:05 25.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Ясно!

    4 1 Отговор

    До коментар #75 от "продажник":

    Гласувал е за ,,френски" безредици и в БГ...!

    10:07 25.10.2026

  • 85 Наркомана Карабовски

    2 4 Отговор

    До коментар #82 от "Какво са ти виновни Карбовски и Кеворкян":

    Как само пази семейните рузки ценности, всеки ден нова опорка и нов западен порок

    Коментиран от #86

    10:10 25.10.2026

  • 86 Що бе?!

    1 3 Отговор

    До коментар #85 от "Наркомана Карабовски":

    Ти да не искаш,като при комунизЪма -
    всички да мислят еднакво...?!

    10:14 25.10.2026

  • 87 син

    5 0 Отговор
    Колко интелект лъха от това красиво лице.

    10:15 25.10.2026

  • 88 Бай онзи

    3 1 Отговор
    Ще ме изтриете ли ,ако кажа БОКЛУК?

    Коментиран от #97

    10:18 25.10.2026

  • 89 непротестиращ

    4 1 Отговор
    Кой гласувал, гласувал! машините се бъгнаха заради смяната на часа нощес! Колко са прости, тези дето насрочиха вота за днес и колко са "умни" тези от Смартматик, дето си трайкаха!

    Коментиран от #103

    10:18 25.10.2026

  • 90 Ти да видиш

    2 1 Отговор
    Вече и домашните любимци имат право на глас.

    10:21 25.10.2026

  • 91 Ти да видиш

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "по същата причина":

    Нещо против православието ли каза, измирлиецо?

    10:23 25.10.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Да се знае и помни

    4 1 Отговор
    От ЕС и НАТО видяхме само нищета, слугинство, бедност и демографски срив.

    10:29 25.10.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Соросоиден

    3 1 Отговор
    Гласувал е да продължи борбата срещу доставчиците на пика и за повече отворени фонтанели ...

    10:35 25.10.2026

  • 96 дядо Петър

    3 0 Отговор
    Твоята геополитическа ориентация, дедовото, включва демонтирането на паметника на Цар Освободител. Не! Мерси!

    10:36 25.10.2026

  • 97 Анонимен

    0 3 Отговор

    До коментар #88 от "Бай онзи":

    АМА РАДЕВИТЕ МАЛОУМНИЦИ СА СЪЩИТЕ ХАХА АХА

    10:36 25.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #72 от "едно не разбирам":

    72 И КОЯ Е БЪ.ГАРСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ ДИКТАТ РАДЕВ МАДУРОВКИ ГРАБЕЖИ ПРОКРЕМЪ.СКИТЕ ТОВА Е ДИКТАТУРА И НЕ МЕ ТРИЙТЕ ФАКТИТЕ

    10:38 25.10.2026

  • 100 Бибитко от Банкя

    1 0 Отговор
    Ивайло Мирчев - ето го един от българските теляци на Урсула!

    10:39 25.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #49 от "Тити на Кака":

    А РАДЕВОТО ГОСПОДСТВО КАК Е И НА ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ ЕГАТИ РОБИТЕ ТУК

    10:39 25.10.2026

  • 103 Оня с джипката от Банкя

    0 0 Отговор

    До коментар #89 от "непротестиращ":

    Машините ги бъгват слугите на двамата шишковци, които дебнат в засада! С хартиените бюлетини по-лесно не нагласят резултатите!

    10:41 25.10.2026

  • 104 Фен

    0 0 Отговор
    Важно е да се гласува! Не е важно за кого, важното е да е срещу либералната Секта!

    10:46 25.10.2026

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