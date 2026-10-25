Иван Христанов: Мачът не е свирен, гласувайте

Иван Христанов упражни правото си на глас на президентските избори и призова българите да участват във вота. Той заяви, че е оптимист за бъдещето на страната.
„Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България“, каза Христанов. По думите му предизборната кампания е била тежка и е създавала усещане, че гласуването няма смисъл и че резултатът вече е предрешен.„Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България“, заяви Иван Христанов.
Той призова гражданите да излязат до урните и да гласуват с надежда. Като основни проблеми пред България Христанов посочи корупцията и демографията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мача е свирен
Машина в Бургас се оказа с неизправен четец. Още три апарата са с проблеми и се проверяват.
В секция в ямболското село Калчево (община Тунджа) това вече се случи - машинният вот бе преустановен. Машината въобще не стартира.
Коментиран от #16
09:36 25.10.2026
2 Съмняваме се
Коментиран от #14, #20
09:37 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 !!!?
09:41 25.10.2026
5 Груба грешка
Това е единственото право на всеки да вземе отношение по толкова много мераклии за власт
Щяло ш нещяло без платформа се ръга за власт и пари
Всеки трябва да отсее плявата
09:41 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Лама Кифла
09:41 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ТОЗИ МУШМОРОК
09:45 25.10.2026
10 !!!?
09:46 25.10.2026
11 Ина външна (министърка)
Ааа.......туй нещо май не трябваше да го казвам...
09:46 25.10.2026
12 Територията
09:55 25.10.2026
13 не съм маймуна
10:05 25.10.2026
14 отсвирен
До коментар #2 от "Съмняваме се":отиваме до урните за да направим януарския сговор лигитимен
10:13 25.10.2026
15 така е
Коментиран от #18
10:16 25.10.2026
16 Ти да видиш
До коментар #1 от "мача е свирен":Гласуваш за един, дава разписка за същият, но в паметта се пази, че си гласувал за друг. Не е ли възможно?
Коментиран от #17
10:18 25.10.2026
17 кой то гарантира
До коментар #16 от "Ти да видиш":че в деня на изборите нещо се пише в паметта, а не е записано две седмици по-рано?
10:19 25.10.2026
18 Ти да видиш
До коментар #15 от "така е":15 000 000 € за ремонт на тези сандъци, а на хората със съборените домове от свлачището, по 500 €.
Държавата ни харчи парите само за себе си.
Коментиран от #24
10:19 25.10.2026
19 Тццц
10:21 25.10.2026
20 надяваме се
До коментар #2 от "Съмняваме се":Европейските протести за инфлацията да не ни подминат
Коментиран от #21
10:22 25.10.2026
21 разбира се
До коментар #20 от "надяваме се":Стига някой да плати. Иначе не излизам!
10:23 25.10.2026
22 007
Коментиран от #23
10:24 25.10.2026
23 Директно от Мапуту
До коментар #22 от "007":Не за усвояване, а за подпомагане социалистическата революция в братски Мозамбик.
10:27 25.10.2026
24 уточнение
До коментар #18 от "Ти да видиш":Ръководещите държавните институции харчат държавните пари само в свой интерес, който не винаги съвпада с обществения интерес.
10:27 25.10.2026
25 КОЛЬО ПАРЪМА
10:30 25.10.2026
26 Павел Пенев
10:46 25.10.2026