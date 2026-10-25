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Иван Христанов: Мачът не е свирен, гласувайте
  Тема: Избори

Иван Христанов: Мачът не е свирен, гласувайте

25 Октомври, 2026 09:35 662 26

  • иван христанов-
  • президентски избори-
  • гласуване-
  • корупция-
  • демография

След като упражни правото си на глас, той призова българите да участват в президентските избори с надежда

Иван Христанов: Мачът не е свирен, гласувайте - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Иван Христанов упражни правото си на глас на президентските избори и призова българите да участват във вота. Той заяви, че е оптимист за бъдещето на страната.

„Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България“, каза Христанов. По думите му предизборната кампания е била тежка и е създавала усещане, че гласуването няма смисъл и че резултатът вече е предрешен.

„Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България“, заяви Иван Христанов.

Той призова гражданите да излязат до урните и да гласуват с надежда. Като основни проблеми пред България Христанов посочи корупцията и демографията.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мача е свирен

    16 5 Отговор
    В Благоевград избирател упражни правото си на глас, но устройството не пусна контролна разписка. След проверка се оказа, че и на предишни избори това устройство не е отпечатвало бележка. Защо тогава е ползвано пак - енигма. ЦИК беше обявила, че всички машини ще минат през ремонт, като не е ясно доколко той е бил сполучлив. За секционната комисия липсата на бележка не е чак такъв проблем, защото гласът се оказа отчетен. Информация за такъв проблем дойде и от Кърджали.

    Машина в Бургас се оказа с неизправен четец. Още три апарата са с проблеми и се проверяват.

    В секция в ямболското село Калчево (община Тунджа) това вече се случи - машинният вот бе преустановен. Машината въобще не стартира.

    Коментиран от #16

    09:36 25.10.2026

  • 2 Съмняваме се

    18 5 Отговор
    Ако беше за България, нацистките партии нямаше да да са в списъка.

    Коментиран от #14, #20

    09:37 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 !!!?

    13 2 Отговор
    ЦИК свири мача...!!!?

    09:41 25.10.2026

  • 5 Груба грешка

    14 1 Отговор
    Изборите не са мач
    Това е единственото право на всеки да вземе отношение по толкова много мераклии за власт
    Щяло ш нещяло без платформа се ръга за власт и пари
    Всеки трябва да отсее плявата

    09:41 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Лама Кифла

    8 5 Отговор
    свирен не свирен резултата е 5:0

    09:41 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ТОЗИ МУШМОРОК

    17 6 Отговор
    класически глупчо със самочувствие.

    09:45 25.10.2026

  • 10 !!!?

    15 1 Отговор
    Последните ще бъде първи...ама друг път !!!?

    09:46 25.10.2026

  • 11 Ина външна (министърка)

    7 3 Отговор
    Кой каза че Радев не е свирен?
    Ааа.......туй нещо май не трябваше да го казвам...

    09:46 25.10.2026

  • 12 Територията

    14 0 Отговор
    Това отдавна не е България. Не си струва да гласуваш за никой! Всички са антибългари и слуги на този и онзи. Думата Родина е мръсна дума за тях.

    09:55 25.10.2026

  • 13 не съм маймуна

    7 5 Отговор
    Мачът е ОТСВИРЕН! Червен картон от 2/3 от избирателите! Заради Рундьовите машини!

    10:05 25.10.2026

  • 14 отсвирен

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съмняваме се":

    отиваме до урните за да направим януарския сговор лигитимен

    10:13 25.10.2026

  • 15 така е

    3 0 Отговор
    15 милиона Евро платихме за ремонт на машините преди изборите. Започнаха с дефектите още в първите минути на изборния ден. Кой открадна 15 милиона Евро?!

    Коментиран от #18

    10:16 25.10.2026

  • 16 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "мача е свирен":

    Гласуваш за един, дава разписка за същият, но в паметта се пази, че си гласувал за друг. Не е ли възможно?

    Коментиран от #17

    10:18 25.10.2026

  • 17 кой то гарантира

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти да видиш":

    че в деня на изборите нещо се пише в паметта, а не е записано две седмици по-рано?

    10:19 25.10.2026

  • 18 Ти да видиш

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "така е":

    15 000 000 € за ремонт на тези сандъци, а на хората със съборените домове от свлачището, по 500 €.
    Държавата ни харчи парите само за себе си.

    Коментиран от #24

    10:19 25.10.2026

  • 19 Тццц

    2 0 Отговор
    Че си й вярват, че нещо ще се СЛУЧИ!!!

    10:21 25.10.2026

  • 20 надяваме се

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Съмняваме се":

    Европейските протести за инфлацията да не ни подминат

    Коментиран от #21

    10:22 25.10.2026

  • 21 разбира се

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "надяваме се":

    Стига някой да плати. Иначе не излизам!

    10:23 25.10.2026

  • 22 007

    1 0 Отговор
    Не се обиждайте,но Хич Ви няма!!!15 милиона не бяха за ремонт,а за УСВОЯВАНЕ!!!

    Коментиран от #23

    10:24 25.10.2026

  • 23 Директно от Мапуту

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "007":

    Не за усвояване, а за подпомагане социалистическата революция в братски Мозамбик.

    10:27 25.10.2026

  • 24 уточнение

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ти да видиш":

    Ръководещите държавните институции харчат държавните пари само в свой интерес, който не винаги съвпада с обществения интерес.

    10:27 25.10.2026

  • 25 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 0 Отговор
    МАЧА ВЕЧЕ Е СВИРЕН ЩЕ ВИДИМ ДОВЕЧЕРА

    10:30 25.10.2026

  • 26 Павел Пенев

    0 0 Отговор
    За какъв мач дрънкаш мухльо, ще имате 1,5%.

    10:46 25.10.2026

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