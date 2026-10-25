Иван Христанов: Мачът не е свирен, гласувайте

Иван Христанов упражни правото си на глас на президентските избори и призова българите да участват във вота. Той заяви, че е оптимист за бъдещето на страната.

„Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България“, каза Христанов. По думите му предизборната кампания е била тежка и е създавала усещане, че гласуването няма смисъл и че резултатът вече е предрешен.

„Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България“, заяви Иван Христанов.

Той призова гражданите да излязат до урните и да гласуват с надежда. Като основни проблеми пред България Христанов посочи корупцията и демографията.