Радостин Василев: Гласувах за истината и промяната

Кандидатът за президент Радостин Василев заяви, че е гласувал за истината и за дългоочакваната промяна в България, която според него все още не се е случила.
„Гласувах за истината и за много дълго чаканата промяна в България, която все не се случва“, каза Василев след като упражни правото си на глас.
Призив за по-висока активност
Василев посочи, че е дал вота си срещу покровителството на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството. Той подчерта значението на българския национален интерес и изрази надежда, че все повече граждани ще осъзнаят необходимостта от промяна.
Кандидатът призова избирателите да участват във вота, дори когато са недоволни или разочаровани от политиците.„Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза Радостин Василев.
Той изрази съжаление от ниската избирателна активност, която е забелязал в своята секция. По думите му хората са обидени и чрез неучастие във вота се опитват да накажат политиците.
Президентските избори се провеждат на 25 октомври 2026 г. Василев е сред кандидатите за държавен глава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #7
11:15 25.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 за мен е интересно
11:16 25.10.2026
4 нормално е
До коментар #2 от "Просто човек":Никоя диктатура не позволява подобни волности. При предишния диктатор можеше да изчезнеш дори за политически виц. При този няма да е по-различно. Свиквайте.
11:18 25.10.2026
5 КОЛЬО ПАРЪМА
11:18 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 3.14К
11:28 25.10.2026
9 Пръски а не поток
11:29 25.10.2026
10 никогапак
- Да, мама ме заведе в училище, държейки ме за ръчичка.
- А последният...?
- Тогава тате ме изнесе от училище на гръб...
11:39 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А за отстъпка
11:49 25.10.2026
14 Гнусно!
Коментиран от #21
11:50 25.10.2026
15 Умен
11:53 25.10.2026
16 КОЛЬО ПАРЪМА
11:53 25.10.2026
17 Гост
12:01 25.10.2026
18 Казуар
12:06 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 рудко гела
До коментар #14 от "Гнусно!":като зема новото бемве ще ми се мазниш и ще ми се молиш а мисирките ще трият негативни коментари и ще възпяват победата ми на новия вожд и спасител на България!
Коментиран от #22
12:30 25.10.2026
22 славуца
До коментар #21 от "рудко гела":ако бях пуснал тошко маймуната щеше да те отнесе на изборите купил съм му най новото бемве нямаше да имаш шанс
12:34 25.10.2026