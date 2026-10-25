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Радостин Василев: Гласувах за истината и промяната
  Тема: Избори

Радостин Василев: Гласувах за истината и промяната

25 Октомври, 2026 11:11 617 22

  • радостин василев-
  • президентски избори-
  • избирателна активност-
  • българия

Кандидатът за президент призова гражданите да гласуват, въпреки разочарованието си от политиците. Той заяви, че е дал вота си срещу покровителството на наркоразпространение и чуждопоклонничеството

Радостин Василев: Гласувах за истината и промяната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кандидатът за президент Радостин Василев заяви, че е гласувал за истината и за дългоочакваната промяна в България, която според него все още не се е случила.

„Гласувах за истината и за много дълго чаканата промяна в България, която все не се случва“, каза Василев след като упражни правото си на глас.

Призив за по-висока активност

Василев посочи, че е дал вота си срещу покровителството на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството. Той подчерта значението на българския национален интерес и изрази надежда, че все повече граждани ще осъзнаят необходимостта от промяна.

Кандидатът призова избирателите да участват във вота, дори когато са недоволни или разочаровани от политиците.

„Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза Радостин Василев.

Той изрази съжаление от ниската избирателна активност, която е забелязал в своята секция. По думите му хората са обидени и чрез неучастие във вота се опитват да накажат политиците.

Президентските избори се провеждат на 25 октомври 2026 г. Василев е сред кандидатите за държавен глава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    17 1 Отговор
    Мушингер без спирачка !!!До кога ще лъжете хората ,че работите за тях !!!

    Коментиран от #7

    11:15 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 за мен е интересно

    8 0 Отговор
    Борисов за кой гласува?

    11:16 25.10.2026

  • 4 нормално е

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Просто човек":

    Никоя диктатура не позволява подобни волности. При предишния диктатор можеше да изчезнеш дори за политически виц. При този няма да е по-различно. Свиквайте.

    11:18 25.10.2026

  • 5 КОЛЬО ПАРЪМА

    12 1 Отговор
    То Промяна може и да има ама и без теб ще е

    11:18 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 3.14К

    11 0 Отговор
    Адвоката на мафията, на фирмите за бързи кредити и инициатор на дела шамари, в своите социални мрежи си публикуваше някаква измислена социология, която му орежда второ място и балотаж. Там подканяше своите последователи да разпространяват тази измама!

    11:28 25.10.2026

  • 9 Пръски а не поток

    6 0 Отговор
    Всички месии, дори да не работят за статуквото, в крайна сметка вършат неговата работа. Докато няма обединение, лъжата ще е на власт, а за да има такова, някой трябва да свали ореолчето и подвие коляно.

    11:29 25.10.2026

  • 10 никогапак

    5 0 Отговор
    - Помниш ли първият учебен ден?
    - Да, мама ме заведе в училище, държейки ме за ръчичка.
    - А последният...?
    - Тогава тате ме изнесе от училище на гръб...

    11:39 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А за отстъпка

    3 0 Отговор
    На гела ?

    11:49 25.10.2026

  • 14 Гнусно!

    6 0 Отговор
    Натруфена показност от този никаквец - взел и детето си за снимките...

    Коментиран от #21

    11:50 25.10.2026

  • 15 Умен

    5 0 Отговор
    Нагло изчадие!

    11:53 25.10.2026

  • 16 КОЛЬО ПАРЪМА

    5 2 Отговор
    Бах таз промяна бе 37 години и нищо се в бътака стойм

    11:53 25.10.2026

  • 17 Гост

    3 0 Отговор
    Много добър пиар ход с детето, ама няма да сработи, дори обратното действие ще има.

    12:01 25.10.2026

  • 18 Казуар

    5 0 Отговор
    Гела е завършен калтак.

    12:06 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 рудко гела

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гнусно!":

    като зема новото бемве ще ми се мазниш и ще ми се молиш а мисирките ще трият негативни коментари и ще възпяват победата ми на новия вожд и спасител на България!

    Коментиран от #22

    12:30 25.10.2026

  • 22 славуца

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "рудко гела":

    ако бях пуснал тошко маймуната щеше да те отнесе на изборите купил съм му най новото бемве нямаше да имаш шанс

    12:34 25.10.2026

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