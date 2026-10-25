Радостин Василев: Гласувах за истината и промяната

Кандидатът за президент Радостин Василев заяви, че е гласувал за истината и за дългоочакваната промяна в България, която според него все още не се е случила.

„Гласувах за истината и за много дълго чаканата промяна в България, която все не се случва“, каза Василев след като упражни правото си на глас.

Призив за по-висока активност

Василев посочи, че е дал вота си срещу покровителството на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството. Той подчерта значението на българския национален интерес и изрази надежда, че все повече граждани ще осъзнаят необходимостта от промяна.

Кандидатът призова избирателите да участват във вота, дори когато са недоволни или разочаровани от политиците.

„Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти“, каза Радостин Василев.

Той изрази съжаление от ниската избирателна активност, която е забелязал в своята секция. По думите му хората са обидени и чрез неучастие във вота се опитват да накажат политиците.

Президентските избори се провеждат на 25 октомври 2026 г. Василев е сред кандидатите за държавен глава.