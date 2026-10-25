Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем

„Вярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност”, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова, след като гласува.
Тя каза, че е дала своя вот за справедливост, перспектива и просперитет, както и за това хората да бъдат мотивирани да работят за България.„Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни. Повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение”, каза Йотова.
Йотова: Искам диалог с гражданите
Кандидатът за президент заяви, че диалогът с гражданите е бил в основата на предизборната ѝ кампания. По думите ѝ тя е преминала през най-малките села и общини, както и през големите общини и градове.
„Аз смятам, че когато българите заявят своята воля и гласуват, естествено е, че диалог ще има”, каза Йотова.
Акцент върху бедността и регионалните различия
Тя постави сред важните въпроси за решаване бедността и различията между отделните части на страната.
„Целта е не само няколко града в България да привличат инвестиции и да бъдат развити, а и най-отдалечените региони на страната”, допълни Илияна Йотова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 С цялата
Коментиран от #71, #91
12:52 25.10.2026
2 Шорт
Коментиран от #28
12:53 25.10.2026
3 И аз вярвам
12:54 25.10.2026
4 Може,
12:56 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 каза
12:56 25.10.2026
7 подем
12:58 25.10.2026
8 идьотова
12:59 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #16
13:00 25.10.2026
11 Приказки.
Коментиран от #104
13:00 25.10.2026
12 Има подем на регреса
13:00 25.10.2026
13 Десислава
13:01 25.10.2026
14 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #27, #81
13:02 25.10.2026
15 хмммм
13:03 25.10.2026
16 погледнете
До коментар #10 от "ЕДГАР КЕЙСИ":комунделската дупка раша народа бедства и мре в окопите или от мизерия без никой да ги е нападал...
13:03 25.10.2026
17 Не е сериозно президентът да е жена
Коментиран от #22, #43, #79, #107
13:07 25.10.2026
18 Ейййй,
13:07 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Павел Пенев
13:09 25.10.2026
21 ЩЕ ИМА
13:09 25.10.2026
22 Ами той
До коментар #17 от "Не е сериозно президентът да е жена":на Гюро внукът в казарма не е ходил.
13:10 25.10.2026
23 само питам
13:10 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нексус
Ще има подем.
За твоята банкова сметка, тази на Мунчо Естонски и другите наши от Мунчова България, както и червените олигарси, спонсорирали всичко от 2020г насам.
За вас, другари, ще има подем.
13:11 25.10.2026
26 Доцова кога?
Коментиран от #30
13:12 25.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Нексус
До коментар #2 от "Шорт":Подемът се чака още от 1944г, но го няма.
Не са 40г, а 82.
13:13 25.10.2026
29 Честито на комунистическа България
13:14 25.10.2026
30 Когато реши
До коментар #26 от "Доцова кога?":Сега няма за какво.
Коментиран от #38
13:14 25.10.2026
31 Стар ЧЛЕН на БКП
Коментиран от #33
13:15 25.10.2026
32 Гробар
13:16 25.10.2026
33 Времена и нрави
До коментар #31 от "Стар ЧЛЕН на БКП":Сега деца не ходят зад комбайни, а зад дилъри.
13:17 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Генчо петолъчката
13:18 25.10.2026
36 !!!?
13:18 25.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ако още се офлянква,
До коментар #30 от "Когато реши":народът ще реши вместо нея.
Коментиран от #45
13:19 25.10.2026
39 Малки обяви
търси спешно
председателка на парламента.
Изисквания:
1. Да владее руски език.
2. Да има черен колан по карате.
3. Руса, само руса, винаги РУСА. Русо гладно няма.
4. Да няма тоалети с деколте и поли над коляното.
5. Предимство на кандидатката: да е била гадже на В. Божков, кметска дъщеря от Северозапада или поне да е от Хасковския регион.
6. Минимум 3 години стаж в БСП.
7. Специализация по психология на тема "Овладяване на стреса във високорискова среда при натискане на звънци от трибуна".
Документи се приемат в деловодството на НС (може и в НСО) до деня на балотажа.
Подпис: /не се чете/
Коментиран от #46, #62, #89
13:20 25.10.2026
40 не знам
13:21 25.10.2026
41 Анонимен
13:22 25.10.2026
42 Руския паметник
13:22 25.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 И ТАЗИ Е ЛЪЖКИНЯ
13:23 25.10.2026
45 Времена и нрави
До коментар #38 от "Ако още се офлянква,":Кой ти е дал право да говориш от името народа? Или като стар комунист си присвояваш това право. Как беше-напред, другари, аз съм след вас.
Коментиран от #48, #101
13:24 25.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 ЗАЩИТНИЧКАТА НА НАРКО ДИЛЪРИ
13:31 25.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Вярата
13:33 25.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 ттт
13:37 25.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Ванга го предрече
Коментиран от #69
13:37 25.10.2026
62 Тате, тате
До коментар #39 от "Малки обяви":пак доносничиш😬това поне го можеш, другарю
Коментиран от #98
13:38 25.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ПРОРОКА
13:40 25.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Канзас
13:42 25.10.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 гоосе
13:44 25.10.2026
73 те са тук и са си същите
До коментар #64 от "ехаа":64 ехаа
00ОТГОВОР
От 1989 все си е тази наглееща и отвратителна другарка
-;-0
Комунистите пак са тук и са си същите/ вйъзпитани, красиво говорещи и нищо неправещи
или по-скоровредни!!!!
13:45 25.10.2026
74 Перо
Коментиран от #96
13:45 25.10.2026
75 лустрация и смяна на всичките власти
До коментар #63 от "Любопитен":63 Любопитен
00ОТГОВОР
Подем може да има само ако ти не си президент.
-;-
Промяна може да има ако всичките власти се докоминизират и лустрираме комунистите!
13:46 25.10.2026
76 ПОДЕМ ИМА
13:46 25.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Всички разумни коментари
13:49 25.10.2026
79 Перо
До коментар #17 от "Не е сериозно президентът да е жена":В Англия кралските особи задължително са офицери от ВМС!
Коментиран от #80
13:51 25.10.2026
80 Пират
До коментар #79 от "Перо":И кралицата ли?
13:53 25.10.2026
81 Перо
До коментар #14 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Всички, без Възраждане са на зоб при Сорос!
13:54 25.10.2026
82 В грешка е
Коментиран от #88
13:55 25.10.2026
83 Цвете
Коментиран от #87
13:56 25.10.2026
84 СКРИТА В ПОЛУМРАКА
13:58 25.10.2026
85 Атланте си Йотова
13:58 25.10.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 пропадането не спира
До коментар #83 от "Цвете":83 Цвете
10ОТГОВОР
ЗА ПОДЕМ ????? КОЙ ПОДЕМ ? ЗА ДИЛЪРИТЕ ИЛИ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ? 🇧🇬
-;-
Дилърите са си добре
13:59 25.10.2026
88 ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТТА ДА СЧУПИМ
До коментар #82 от "В грешка е":82 В грешка е
00ОТГОВОР
В България ще има НЕ подем а погром!
-;-
КАК ИСКАМ ДА ИМА ФРЕНСКИТУЕ ПРОТЕСТИ
14:00 25.10.2026
89 Мнооого
До коментар #39 от "Малки обяви":неспокосано
Коментиран от #94, #103
14:02 25.10.2026
90 Тик-Ток
14:04 25.10.2026
91 Ранджи
До коментар #1 от "С цялата":Да, дс промяната идва...
14:04 25.10.2026
92 Добрин
Жална ти майка,дрога рунтавелке!
14:04 25.10.2026
93 Какъв подем
14:05 25.10.2026
94 Но пък не е лъжа
До коментар #89 от "Мнооого":като Радевите. Истината боли.
Коментиран от #105
14:05 25.10.2026
95 Констатация
14:07 25.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Дедо
14:08 25.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Охранители
14:10 25.10.2026
100 Кат Лъжеш !
14:16 25.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Вова
14:20 25.10.2026
103 Не завиждай, Сценаристе
До коментар #89 от "Мнооого":Не можеш по-добре.
14:20 25.10.2026
104 В Кражбите !
До коментар #11 от "Приказки.":И Терора !
14:20 25.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Стоянов
14:21 25.10.2026
107 Стоянов
До коментар #17 от "Не е сериозно президентът да е жена":Ама тя може да коленичи и да целува ръка. Може и да помилва.
14:25 25.10.2026