Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем

„Вярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност”, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова, след като гласува.

Тя каза, че е дала своя вот за справедливост, перспектива и просперитет, както и за това хората да бъдат мотивирани да работят за България.

Йотова: Искам диалог с гражданите

„Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни. Повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение”, каза Йотова.

Кандидатът за президент заяви, че диалогът с гражданите е бил в основата на предизборната ѝ кампания. По думите ѝ тя е преминала през най-малките села и общини, както и през големите общини и градове.

„Аз смятам, че когато българите заявят своята воля и гласуват, естествено е, че диалог ще има”, каза Йотова.

Акцент върху бедността и регионалните различия

Тя постави сред важните въпроси за решаване бедността и различията между отделните части на страната.

„Целта е не само няколко града в България да привличат инвестиции и да бъдат развити, а и най-отдалечените региони на страната”, допълни Илияна Йотова.