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Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем
  Тема: Избори

Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем

25 Октомври, 2026 12:49 838 107

  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • изборен ден-
  • диалог-
  • регионално развитие

Кандидатът за президент гласува за справедливост, сигурност и диалог. Тя призова за преодоляване на разделението и развитие на най-отдалечените региони

Илияна Йотова: Вярвам, че в България ще има подем - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Вярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност”, заяви кандидатът за президент Илияна Йотова, след като гласува.

Тя каза, че е дала своя вот за справедливост, перспектива и просперитет, както и за това хората да бъдат мотивирани да работят за България.

„Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни. Повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение”, каза Йотова.

Йотова: Искам диалог с гражданите

Кандидатът за президент заяви, че диалогът с гражданите е бил в основата на предизборната ѝ кампания. По думите ѝ тя е преминала през най-малките села и общини, както и през големите общини и градове.

„Аз смятам, че когато българите заявят своята воля и гласуват, естествено е, че диалог ще има”, каза Йотова.

Акцент върху бедността и регионалните различия

Тя постави сред важните въпроси за решаване бедността и различията между отделните части на страната.

„Целта е не само няколко града в България да привличат инвестиции и да бъдат развити, а и най-отдалечените региони на страната”, допълни Илияна Йотова.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 С цялата

    69 5 Отговор
    ви алчна и лъжлива пасмина - само РЕГРЕС И КАТАСТРОФИ !!!

    Коментиран от #71, #91

    12:52 25.10.2026

  • 2 Шорт

    41 4 Отговор
    В БЪЛГАРИЯ 40 години чакат подема!

    Коментиран от #28

    12:53 25.10.2026

  • 3 И аз вярвам

    45 9 Отговор
    Да не чувам за теб 👋

    12:54 25.10.2026

  • 4 Може,

    43 10 Отговор
    ако свалим Радев.

    12:56 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 каза

    43 10 Отговор
    червената ескобареса буля йотовица на колене пред руското животно главореза шеф на кгб гунзяев...

    12:56 25.10.2026

  • 7 подем

    11 9 Отговор
    сговор и друго няма

    12:58 25.10.2026

  • 8 идьотова

    42 6 Отговор
    да уточни за кого ще е подема в България сигурно пак за същите?

    12:59 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЕДГАР КЕЙСИ

    32 20 Отговор
    ПИГИ, ПРИ КОМУНИЗЪМ НЯМА "ПОДЕМ" ИМА САМО РАЗРУХА ...................... ВИЖ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ И ЖАН ВИДЕНОВ .................... ФАКТ !

    Коментиран от #16

    13:00 25.10.2026

  • 11 Приказки.

    25 6 Отговор
    Подем , какъв,

    Коментиран от #104

    13:00 25.10.2026

  • 12 Има подем на регреса

    34 6 Отговор
    Откакто сте вие мунета начело всичко върви назад с луд подем. Верваме ти. Още има за крадене.

    13:00 25.10.2026

  • 13 Десислава

    39 6 Отговор
    Избирателите не са нито слепи, нито глухи, те може и да не са съвсем наясно какъв е сценарият, по който играе Йотова, но са съвсем наясно, че е театралка.

    13:01 25.10.2026

  • 14 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    11 33 Отговор
    Ще изберат ли хората отново Сорос ?

    Коментиран от #27, #81

    13:02 25.10.2026

  • 15 хмммм

    12 21 Отговор
    Ще има, но не с лекета като Гюров!

    13:03 25.10.2026

  • 16 погледнете

    25 7 Отговор

    До коментар #10 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    комунделската дупка раша народа бедства и мре в окопите или от мизерия без никой да ги е нападал...

    13:03 25.10.2026

  • 17 Не е сериозно президентът да е жена

    27 8 Отговор
    Президентът има правомощията на главнокомандващ българската армия и трябва заължително да е офицер от БНА! Несериозно е разни секретарки без сериозна професия и трудов стаж да се кандидатират за президент!

    Коментиран от #22, #43, #79, #107

    13:07 25.10.2026

  • 18 Ейййй,

    4 26 Отговор
    Много трол, много нещо е активирал Шиши. Дано поне им е платил поне за по една баничка. Бозата остава за балотажа. Друго няма да има.

    13:07 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Павел Пенев

    12 9 Отговор
    Какво зависи от президента подема в България? Нищо с тези орязани правомощия. Много по добре би било да няма президент или ако има, нека да бъде Президентска република с парламент от 140 депутати при население от 5 милиона,колкото сме сега.

    13:09 25.10.2026

  • 21 ЩЕ ИМА

    30 6 Отговор
    Ако успеем да те ритнем заедно с масона.

    13:09 25.10.2026

  • 22 Ами той

    13 8 Отговор

    До коментар #17 от "Не е сериозно президентът да е жена":

    на Гюро внукът в казарма не е ходил.

    13:10 25.10.2026

  • 23 само питам

    11 5 Отговор
    да ще има подем да да ама не с тия куци коне и тия яжби нищо добро не ни чака

    13:10 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нексус

    21 5 Отговор
    Така е, другарко хигиенист.
    Ще има подем.
    За твоята банкова сметка, тази на Мунчо Естонски и другите наши от Мунчова България, както и червените олигарси, спонсорирали всичко от 2020г насам.
    За вас, другари, ще има подем.

    13:11 25.10.2026

  • 26 Доцова кога?

    24 5 Отговор
    Кога ще си пода оставката.

    Коментиран от #30

    13:12 25.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Нексус

    17 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    Подемът се чака още от 1944г, но го няма.
    Не са 40г, а 82.

    13:13 25.10.2026

  • 29 Честито на комунистическа България

    15 3 Отговор
    България е единствената държава в Европейския съюз и в цяла географска Европа, която има вицепрезидент,после не се чудете що постоянно има избити

    13:14 25.10.2026

  • 30 Когато реши

    4 7 Отговор

    До коментар #26 от "Доцова кога?":

    Сега няма за какво.

    Коментиран от #38

    13:14 25.10.2026

  • 31 Стар ЧЛЕН на БКП

    19 5 Отговор
    И след 09.09 1944г имаше подем - в експлоатацията на човка - безплатни бригади, съботници, детски труд след комбайн - всичко в името на "човека". А човека е единствено върхушката на БКП.

    Коментиран от #33

    13:15 25.10.2026

  • 32 Гробар

    4 9 Отговор
    Щом за 36 години няма значи и занапред няма да има с вас евроатлантетата

    13:16 25.10.2026

  • 33 Времена и нрави

    15 5 Отговор

    До коментар #31 от "Стар ЧЛЕН на БКП":

    Сега деца не ходят зад комбайни, а зад дилъри.

    13:17 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Генчо петолъчката

    15 5 Отговор
    Комунистите да измислят още една нищо не правеща длъжност, вицепрезидент на вицепрезидента,така някой наш комунсист ще е на държавна ясла

    13:18 25.10.2026

  • 36 !!!?

    23 7 Отговор
    Българите не искат президент който покровителства подем на наркотрафикантите...!!!?

    13:18 25.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ако още се офлянква,

    9 3 Отговор

    До коментар #30 от "Когато реши":

    народът ще реши вместо нея.

    Коментиран от #45

    13:19 25.10.2026

  • 39 Малки обяви

    16 6 Отговор
    НС
    търси спешно
    председателка на парламента.
    Изисквания:
    1. Да владее руски език.
    2. Да има черен колан по карате.
    3. Руса, само руса, винаги РУСА. Русо гладно няма.
    4. Да няма тоалети с деколте и поли над коляното.
    5. Предимство на кандидатката: да е била гадже на В. Божков, кметска дъщеря от Северозапада или поне да е от Хасковския регион.
    6. Минимум 3 години стаж в БСП.

    7. Специализация по психология на тема "Овладяване на стреса във високорискова среда при натискане на звънци от трибуна".

    Документи се приемат в деловодството на НС (може и в НСО) до деня на балотажа.
    Подпис: /не се чете/

    Коментиран от #46, #62, #89

    13:20 25.10.2026

  • 40 не знам

    14 5 Отговор
    защо прогресивно потъваме, иначе по комунистически пак чакаме светлото бъдеще.

    13:21 25.10.2026

  • 41 Анонимен

    16 4 Отговор
    ДРАГОЙЧЕВА ЗНАЕ ЧЕ ИМА ПОЖИЗНЕН ПОДЕМ В ПРЕЗИДЕНСТВОТО РАДЕВ ГО ОСИГУРИ С МАДУРОВКИТЕ

    13:22 25.10.2026

  • 42 Руския паметник

    19 5 Отговор
    И за какво я вардят от комунистическото НСО,бивша говорителка на БНТ,женена за един от комунистическите олигарси

    13:22 25.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 И ТАЗИ Е ЛЪЖКИНЯ

    20 3 Отговор
    Цял живот на държавното без да направи нищо.

    13:23 25.10.2026

  • 45 Времена и нрави

    12 4 Отговор

    До коментар #38 от "Ако още се офлянква,":

    Кой ти е дал право да говориш от името народа? Или като стар комунист си присвояваш това право. Как беше-напред, другари, аз съм след вас.

    Коментиран от #48, #101

    13:24 25.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 ЗАЩИТНИЧКАТА НА НАРКО ДИЛЪРИ

    14 4 Отговор
    ПАК ЛИ УМУВА?

    13:31 25.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Вярата

    4 1 Отговор
    е необходимо, но не и достатъчно условие за подем и прогрес.

    13:33 25.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 ттт

    14 1 Отговор
    Вярвам, че в България ще има подем в наркоразпространението и всякакъв вид контрабанда

    13:37 25.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Ванга го предрече

    5 15 Отговор
    Руса жена ще ни изведе напред

    Коментиран от #69

    13:37 25.10.2026

  • 62 Тате, тате

    3 2 Отговор

    До коментар #39 от "Малки обяви":

    пак доносничиш😬това поне го можеш, другарю

    Коментиран от #98

    13:38 25.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ПРОРОКА

    5 4 Отговор
    След нагласения балотаж Йотова-Гюров ще има бойкот на българите на балотажа. Ще бъде пълна излагация и много лош отзвук в ЕС

    13:40 25.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Канзас

    3 2 Отговор
    Чейнч ъф дъ уинд !

    13:42 25.10.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 гоосе

    7 1 Отговор
    И аз вярвам, но за да стане това и ти, и чорапа трябва да си заминете.

    13:44 25.10.2026

  • 73 те са тук и са си същите

    6 1 Отговор

    До коментар #64 от "ехаа":

    64 ехаа
    00ОТГОВОР
    От 1989 все си е тази наглееща и отвратителна другарка
    -;-0
    Комунистите пак са тук и са си същите/ вйъзпитани, красиво говорещи и нищо неправещи
    или по-скоровредни!!!!

    13:45 25.10.2026

  • 74 Перо

    3 4 Отговор
    Пълно недоразумение и тя и Гюров!

    Коментиран от #96

    13:45 25.10.2026

  • 75 лустрация и смяна на всичките власти

    9 0 Отговор

    До коментар #63 от "Любопитен":

    63 Любопитен
    00ОТГОВОР
    Подем може да има само ако ти не си президент.
    -;-
    Промяна може да има ако всичките власти се докоминизират и лустрираме комунистите!

    13:46 25.10.2026

  • 76 ПОДЕМ ИМА

    7 0 Отговор
    Утрепаха още една тъпа мутра от прехода.

    13:46 25.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Всички разумни коментари

    10 0 Отговор
    ги изтриха с един замах!Като охранител!

    13:49 25.10.2026

  • 79 Перо

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Не е сериозно президентът да е жена":

    В Англия кралските особи задължително са офицери от ВМС!

    Коментиран от #80

    13:51 25.10.2026

  • 80 Пират

    4 0 Отговор

    До коментар #79 от "Перо":

    И кралицата ли?

    13:53 25.10.2026

  • 81 Перо

    3 6 Отговор

    До коментар #14 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Всички, без Възраждане са на зоб при Сорос!

    13:54 25.10.2026

  • 82 В грешка е

    6 1 Отговор
    В България ще има НЕ подем а погром!

    Коментиран от #88

    13:55 25.10.2026

  • 83 Цвете

    8 1 Отговор
    ЗА ПОДЕМ ????? КОЙ ПОДЕМ ? ЗА ДИЛЪРИТЕ ИЛИ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ? 🇧🇬🎈🇪🇺

    Коментиран от #87

    13:56 25.10.2026

  • 84 СКРИТА В ПОЛУМРАКА

    10 0 Отговор
    Национална предателка. 20 години евродепутатка или лице.

    13:58 25.10.2026

  • 85 Атланте си Йотова

    1 2 Отговор
    И за това си неподходяща ! Гласува да пратим войничета в Ирак и Косово и знаем как свърши това нали ? Ти си убиец също както и останалите атлантически нищожества

    13:58 25.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 пропадането не спира

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "Цвете":

    83 Цвете
    10ОТГОВОР
    ЗА ПОДЕМ ????? КОЙ ПОДЕМ ? ЗА ДИЛЪРИТЕ ИЛИ ДЕЦАТА НА БЪЛГАРИЯ? 🇧🇬
    -;-
    Дилърите са си добре

    13:59 25.10.2026

  • 88 ТРИЪГЪЛНИКА НА ВЛАСТТА ДА СЧУПИМ

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "В грешка е":

    82 В грешка е
    00ОТГОВОР
    В България ще има НЕ подем а погром!
    -;-
    КАК ИСКАМ ДА ИМА ФРЕНСКИТУЕ ПРОТЕСТИ

    14:00 25.10.2026

  • 89 Мнооого

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Малки обяви":

    неспокосано

    Коментиран от #94, #103

    14:02 25.10.2026

  • 90 Тик-Ток

    6 0 Отговор
    Единствения подем в България е на разруха корупция и бандитизъм

    14:04 25.10.2026

  • 91 Ранджи

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "С цялата":

    Да, дс промяната идва...

    14:04 25.10.2026

  • 92 Добрин

    1 1 Отговор
    Само изчакай подема следващата неделя!
    Жална ти майка,дрога рунтавелке!

    14:04 25.10.2026

  • 93 Какъв подем

    1 0 Отговор
    Падналите политици не могат да произведат подем на България. Въведете само българско гражданство и тогава ще има подем.

    14:05 25.10.2026

  • 94 Но пък не е лъжа

    1 1 Отговор

    До коментар #89 от "Мнооого":

    като Радевите. Истината боли.

    Коментиран от #105

    14:05 25.10.2026

  • 95 Констатация

    3 1 Отговор
    Ми вервай, мъ, важното е, че е безплатно и шъ бъде за наша сметка , а не на твоя!

    14:07 25.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Дедо

    0 0 Отговор
    Ура!Преборих машината!

    14:08 25.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Охранители

    0 0 Отговор
    има ли;до машините?Хаа!

    14:10 25.10.2026

  • 100 Кат Лъжеш !

    1 0 Отговор
    Поне Не Бъди Голословна !

    14:16 25.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Вова

    0 0 Отговор
    Като ви нападна,кой ще ръководи армията?

    14:20 25.10.2026

  • 103 Не завиждай, Сценаристе

    1 0 Отговор

    До коментар #89 от "Мнооого":

    Не можеш по-добре.

    14:20 25.10.2026

  • 104 В Кражбите !

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Приказки.":

    И Терора !

    14:20 25.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Стоянов

    1 0 Отговор
    Без подем, ако ти станеш президент.

    14:21 25.10.2026

  • 107 Стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Не е сериозно президентът да е жена":

    Ама тя може да коленичи и да целува ръка. Може и да помилва.

    14:25 25.10.2026

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