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Борисов: ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа
  Тема: Избори

Борисов: ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа

25 Октомври, 2026 13:18 867 52

  • бойко борисов-
  • герб-
  • президентски избори-
  • кюстендил-
  • политическа подкрепа

Лидерът на партията заяви, че решение за подкрепа на втория тур може да бъде взето само ако кандидат поиска такава

Борисов: ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на кандидат на президентските избори. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил.

„Непоискана подкрепа за никого не даваме“, каза Борисов. По думите му всеки избирател трябва сам да прецени за кого да гласува.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че партията не е получила искане за подкрепа от кандидат. Според него, ако ГЕРБ застане зад някого без такова искане, партията може или да бъде въвлечена в чужд неуспех, или впоследствие да ѝ бъде приписана загуба.

„Нека да мине първият тур. Ако искат на втория тур подкрепа, тогава ще събера партията, ще вземем решение“, заяви Борисов. Така той остави възможността за официална позиция на ГЕРБ между двата тура, но обвърза това с отправено искане към партията.

Критики към правителството

Борисов отправи критики към работата на правителството. Според него с всеки изминал ден то показва, че не може да се справи с основни въпроси, сред които цените, сигурността и горивата.

Лидерът на ГЕРБ коментира и ниската избирателна активност. По думите му една от причините е липсата на кандидат, който да може да бъде възприет като обединител на нацията и върховен главнокомандващ.

„Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира“, каза Борисов. Той допълни, че избирателите на партията могат да отидат до урните, а самият той ще гласува, когато прецени.

Изказването беше направено в деня на първия тур на президентските избори. Към момента, за който се отнася заявката на Борисов, ГЕРБ не е обявил подкрепа за кандидат без официално отправено искане.


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Само да попитам

    12 3 Отговор
    Колко е резултата ?

    Коментиран от #46

    13:20 25.10.2026

  • 3 Европеец

    29 7 Отговор
    На снимката виждам една голямо нищожество, което донесе много беди на България и на българите.....

    Коментиран от #9, #25, #26

    13:20 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хасковски каунь

    19 2 Отговор
    Тюфлек!

    13:22 25.10.2026

  • 6 Но ако някой целува ръката...

    22 2 Отговор
    Ама някой, ако цунка крадливата ръчица бокова, тогава всичко гроб ще даде подкрепа и ще си чака замезването.

    13:22 25.10.2026

  • 7 родител

    23 3 Отговор
    Затвор за сто год. на този бандит , който уби държавата и народа и изгони над 2 мил. млади !!

    13:23 25.10.2026

  • 8 Оффф ,

    23 2 Отговор
    че и покана чака ? От кого ?

    13:23 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 за жалост нормалното

    7 3 Отговор
    "дясно" си заминава
    Просто няма правилните психолози в екипа си

    13:24 25.10.2026

  • 11 Педро Поро

    15 5 Отговор
    Така, така.....! Точно така бе избран и кмета на София! След 20 години приказки за филиите с мас, баба, дедо и комунистите подкрепи отрочето на "мъчителите му от ДС" Васил Терзиев!
    Сега го играят силна опозиция с Столична община!
    Номера от селски вечеринки......чудя се още тия зад него на какво още му се връзват!?!!

    13:24 25.10.2026

  • 12 Народът на Бг

    24 3 Отговор
    Никой в България вече не се интересува от Борисов.
    Той е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
    Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
    След като борисоф ни Вкара Неподготвени в Еврозоната и
    цените директно от лев преминаха в Евро, А доходите си останаха в левове!

    Коментиран от #24

    13:25 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Народът на Бг

    18 1 Отговор
    Абе Боко откъде знаеш какъв е руезултата на изборите,
    че говориш за втори тур и някаква си непоискана герберска подкрепа.
    Времето когато твоите хора манипулираха изборните резултати
    Окончателно приключи!

    13:28 25.10.2026

  • 15 Цар Плъх

    16 2 Отговор
    Тоя защо още не е в затвора

    Коментиран от #16, #23, #28

    13:28 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Швейк

    14 3 Отговор
    Този тулуп наистина ли си мисли че може да се разпорежда кой за кого да гласува?

    13:30 25.10.2026

  • 19 Леле, леле

    15 2 Отговор
    Тиквата се търкаля в собственото си невежество. "- Никой не става, само Аз ставам за всичко, но ще загубя и после ще залинея от мъка".

    13:31 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сен Тенция

    19 0 Отговор
    "ГЕРБ не дава, ГЕРБ взима!"
    Казал го в великият мислител Тиквоциан.

    13:34 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 АДАНО

    4 0 Отговор
    ама надали!

    13:40 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Пенсията и с Бинев

    11 0 Отговор
    Вече нищо не зависи от вас и каква подкрепа може да дадеш, като нямаш силици.

    13:43 25.10.2026

  • 36 Това е директна покана

    4 8 Отговор
    от Борисов към ППДБ да поискат подкрепа за Гюров!
    И ако я поискат, БОРИСОВ ЩЕ В ДАДЕ!
    ЩЕ ПОДКРЕПИ ШАРЛАТАНИТЕ НА РАДЕВ.

    13:43 25.10.2026

  • 37 Боклук

    10 1 Отговор
    Изтеглете на 90 милиарда лева дълг, къде са парите

    13:44 25.10.2026

  • 38 оня с коня

    2 9 Отговор
    Абсолютно прав за СЕТЕН ПЪТ Борисов- че ако ГЕРБ подкрепи Официално Гюров и той не спечели,загубата му ще бъде до голяма степен приписана на Борисов и Партията тъй както не издига собствен кандидат и тук логиката е ЗАЩО да рискува с подкрепа ,след като тя е дори непоискана?НЕОФИЦИАЛНО обаче хората от ГЕРБ ЩЕ ПОДКРЕПЯТ с гласа си Гюров - НЕ Човекът,а ИДЕИТЕ които изповядва за геополитическата насоченост на България,което пък ще бъде решаващо на балотажа.

    Коментиран от #45, #47

    13:48 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Днес на смяна е

    7 0 Отговор
    Гербаджийски изтиривач
    Значи гладен

    13:51 25.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 има място на Бунището на Историята

    3 3 Отговор
    Борисов: ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа
    25 Октомври, 2026 13:1860441
    бойко борисов-герб-президентски избори-кюстендил-политическа подкрепа
    Лидерът на партията заяви, че решение за подкрепа на втория тур може да бъде взето само ако кандидат поиска такава
    -;-(
    ГЕРБ и прогресистите си отиват на бунището на Историята

    13:53 25.10.2026

  • 44 1488

    7 0 Отговор
    само не разбрах
    някой иска ли нещо от вас въобще

    ама що ме баннахтеИизтрихте бе милене
    ти гербаджия ли стана

    13:54 25.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Жоржета стресираща

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Само да попитам":

    Ми чи
    Такъв че с гн.шиши и купейкин
    Могат да пенсюнират и.д.президентша

    13:59 25.10.2026

  • 47 0407

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "оня с коня":

    Tой е "прав" даже,когато е "седнал"......

    14:00 25.10.2026

  • 48 Айде Баце

    7 0 Отговор
    Още малко ти останааа. Нали знаеш Ту тууууу. Ай че ще те пенсионираме скоро. Бая белици направи, бая ни закопа.

    Коментиран от #50

    14:01 25.10.2026

  • 49 Кой те брои за човек бе?

    8 0 Отговор
    Тикво, тебе кой те брои за човек? Ти си един политически отпадък, чието място е в затвора доживот.

    14:04 25.10.2026

  • 50 Мястото му е в затвора

    8 0 Отговор

    До коментар #48 от "Айде Баце":

    Там да му идат старините. С доживотна присъда.

    14:05 25.10.2026

  • 51 Браво

    0 4 Отговор
    Браво за това изказване.

    14:07 25.10.2026

  • 52 АЙДЕ ГЪЧ

    5 0 Отговор
    ТО ПА НЕКОЙ ДА ТИ Я ИСКА

    14:16 25.10.2026

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