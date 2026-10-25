Борисов: ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа

ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на кандидат на президентските избори. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил.

„Непоискана подкрепа за никого не даваме“, каза Борисов. По думите му всеки избирател трябва сам да прецени за кого да гласува.

Лидерът на ГЕРБ обясни, че партията не е получила искане за подкрепа от кандидат. Според него, ако ГЕРБ застане зад някого без такова искане, партията може или да бъде въвлечена в чужд неуспех, или впоследствие да ѝ бъде приписана загуба.

„Нека да мине първият тур. Ако искат на втория тур подкрепа, тогава ще събера партията, ще вземем решение“, заяви Борисов. Така той остави възможността за официална позиция на ГЕРБ между двата тура, но обвърза това с отправено искане към партията.

Критики към правителството

Борисов отправи критики към работата на правителството. Според него с всеки изминал ден то показва, че не може да се справи с основни въпроси, сред които цените, сигурността и горивата.

Лидерът на ГЕРБ коментира и ниската избирателна активност. По думите му една от причините е липсата на кандидат, който да може да бъде възприет като обединител на нацията и върховен главнокомандващ.

„Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира“, каза Борисов. Той допълни, че избирателите на партията могат да отидат до урните, а самият той ще гласува, когато прецени.

Изказването беше направено в деня на първия тур на президентските избори. Към момента, за който се отнася заявката на Борисов, ГЕРБ не е обявил подкрепа за кандидат без официално отправено искане.