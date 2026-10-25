Борисов: ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа

ГЕРБ няма да дава непоискана подкрепа на кандидат на президентските избори. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов в Кюстендил.
„Непоискана подкрепа за никого не даваме“, каза Борисов. По думите му всеки избирател трябва сам да прецени за кого да гласува.
Лидерът на ГЕРБ обясни, че партията не е получила искане за подкрепа от кандидат. Според него, ако ГЕРБ застане зад някого без такова искане, партията може или да бъде въвлечена в чужд неуспех, или впоследствие да ѝ бъде приписана загуба.
„Нека да мине първият тур. Ако искат на втория тур подкрепа, тогава ще събера партията, ще вземем решение“, заяви Борисов. Така той остави възможността за официална позиция на ГЕРБ между двата тура, но обвърза това с отправено искане към партията.
Критики към правителството
Борисов отправи критики към работата на правителството. Според него с всеки изминал ден то показва, че не може да се справи с основни въпроси, сред които цените, сигурността и горивата.
Лидерът на ГЕРБ коментира и ниската избирателна активност. По думите му една от причините е липсата на кандидат, който да може да бъде възприет като обединител на нацията и върховен главнокомандващ.
„Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира“, каза Борисов. Той допълни, че избирателите на партията могат да отидат до урните, а самият той ще гласува, когато прецени.
Изказването беше направено в деня на първия тур на президентските избори. Към момента, за който се отнася заявката на Борисов, ГЕРБ не е обявил подкрепа за кандидат без официално отправено искане.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Само да попитам
Коментиран от #46
13:20 25.10.2026
3 Европеец
Коментиран от #9, #25, #26
13:20 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хасковски каунь
13:22 25.10.2026
6 Но ако някой целува ръката...
13:22 25.10.2026
7 родител
13:23 25.10.2026
8 Оффф ,
13:23 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 за жалост нормалното
Просто няма правилните психолози в екипа си
13:24 25.10.2026
11 Педро Поро
Сега го играят силна опозиция с Столична община!
Номера от селски вечеринки......чудя се още тия зад него на какво още му се връзват!?!!
13:24 25.10.2026
12 Народът на Бг
Той е Псевдо-политик с Отпаднала Необходимост!
Навсякъде хората вече са Отвратени от него и крадливата му партия.
След като борисоф ни Вкара Неподготвени в Еврозоната и
цените директно от лев преминаха в Евро, А доходите си останаха в левове!
Коментиран от #24
13:25 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Народът на Бг
че говориш за втори тур и някаква си непоискана герберска подкрепа.
Времето когато твоите хора манипулираха изборните резултати
Окончателно приключи!
13:28 25.10.2026
15 Цар Плъх
Коментиран от #16, #23, #28
13:28 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Швейк
13:30 25.10.2026
19 Леле, леле
13:31 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Сен Тенция
Казал го в великият мислител Тиквоциан.
13:34 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 АДАНО
13:40 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Пенсията и с Бинев
13:43 25.10.2026
36 Това е директна покана
И ако я поискат, БОРИСОВ ЩЕ В ДАДЕ!
ЩЕ ПОДКРЕПИ ШАРЛАТАНИТЕ НА РАДЕВ.
13:43 25.10.2026
37 Боклук
13:44 25.10.2026
38 оня с коня
Коментиран от #45, #47
13:48 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Днес на смяна е
Значи гладен
13:51 25.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 има място на Бунището на Историята
25 Октомври, 2026 13:1860441
бойко борисов-герб-президентски избори-кюстендил-политическа подкрепа
Лидерът на партията заяви, че решение за подкрепа на втория тур може да бъде взето само ако кандидат поиска такава
-;-(
ГЕРБ и прогресистите си отиват на бунището на Историята
13:53 25.10.2026
44 1488
някой иска ли нещо от вас въобще
ама що ме баннахтеИизтрихте бе милене
ти гербаджия ли стана
13:54 25.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Жоржета стресираща
До коментар #2 от "Само да попитам":Ми чи
Такъв че с гн.шиши и купейкин
Могат да пенсюнират и.д.президентша
13:59 25.10.2026
47 0407
До коментар #38 от "оня с коня":Tой е "прав" даже,когато е "седнал"......
14:00 25.10.2026
48 Айде Баце
Коментиран от #50
14:01 25.10.2026
49 Кой те брои за човек бе?
14:04 25.10.2026
50 Мястото му е в затвора
До коментар #48 от "Айде Баце":Там да му идат старините. С доживотна присъда.
14:05 25.10.2026
51 Браво
14:07 25.10.2026
52 АЙДЕ ГЪЧ
14:16 25.10.2026