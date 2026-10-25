Радев: Убийството на Слави Бинев е свързано с пари, най-вероятно ще има още

Убийството на Слави Бинев вероятно е свързано с преразпределение на значителни финансови ресурси. Това заяви премиерът Румен Радев, който уточни, че окончателните обстоятелства ще станат ясни след приключването на разследването.

„Става въпрос за преразпределение на пари“, каза Радев. По думите му това е най-вероятната версия, по която работят разследващите към момента, но тя все още не е окончателно потвърдена.

Радев сравни случая с убийство в Пловдив

Премиерът посочи, че по убийството в Пловдив е бил заловен заподозрян за 24 часа, а по случая със Слави Бинев са били задържани заподозрени за един час. Той направи сравнението, говорейки за знаковите убийства през последните седмици.

„Държавата се връща към своите функции“, заяви Радев. Той добави, че през годините на прехода подобни престъпления не само не са били разкривани, но според него извършителите са били прикривани от държавата.

Радев предупреди, че има вероятност такива убийства да продължат и в бъдеще. Като причина той посочи изостряне на противоборството за обществените поръчки и финансовите потоци, които според него намаляват.

Оставката на генерал Емил Тонев

В изказването си премиерът коментира и оставката на генерал Емил Тонев, депозирана пред президента заради случая със Соня Колтуклиева.

Радев заяви, че не иска да взема решения под влияние на емоции в изборния период. По думите му Министерският съвет ще се съобрази с резултатите от разследването, което се извършва в МВР.

Премиерът призова гражданите да гласуват, като заяви, че легитимността на институциите произтича от вота. Той определи предизборната кампания като основана на компромати и инсценировки и каза, че голямата разлика между първия и втория кандидат според социологическите проучвания може да демотивира избирателите.