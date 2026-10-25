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Радев: Убийството на Слави Бинев е свързано с пари, най-вероятно ще има още
  Тема: Избори

Радев: Убийството на Слави Бинев е свързано с пари, най-вероятно ще има още

25 Октомври, 2026 13:53 1 452 34

  • румен радев-
  • слави бинев-
  • убийство-
  • мвр-
  • президентски избори

Премиерът заяви, че разследващите работят по версия за значителен финансов интерес

Радев: Убийството на Слави Бинев е свързано с пари, най-вероятно ще има още - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Убийството на Слави Бинев вероятно е свързано с преразпределение на значителни финансови ресурси. Това заяви премиерът Румен Радев, който уточни, че окончателните обстоятелства ще станат ясни след приключването на разследването.

„Става въпрос за преразпределение на пари“, каза Радев. По думите му това е най-вероятната версия, по която работят разследващите към момента, но тя все още не е окончателно потвърдена.

Радев сравни случая с убийство в Пловдив

Премиерът посочи, че по убийството в Пловдив е бил заловен заподозрян за 24 часа, а по случая със Слави Бинев са били задържани заподозрени за един час. Той направи сравнението, говорейки за знаковите убийства през последните седмици.

„Държавата се връща към своите функции“, заяви Радев. Той добави, че през годините на прехода подобни престъпления не само не са били разкривани, но според него извършителите са били прикривани от държавата.

Радев предупреди, че има вероятност такива убийства да продължат и в бъдеще. Като причина той посочи изостряне на противоборството за обществените поръчки и финансовите потоци, които според него намаляват.

Оставката на генерал Емил Тонев

В изказването си премиерът коментира и оставката на генерал Емил Тонев, депозирана пред президента заради случая със Соня Колтуклиева.

Радев заяви, че не иска да взема решения под влияние на емоции в изборния период. По думите му Министерският съвет ще се съобрази с резултатите от разследването, което се извършва в МВР.

Премиерът призова гражданите да гласуват, като заяви, че легитимността на институциите произтича от вота. Той определи предизборната кампания като основана на компромати и инсценировки и каза, че голямата разлика между първия и втория кандидат според социологическите проучвания може да демотивира избирателите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво

    19 0 Отговор
    още ? Пари ли ?

    13:55 25.10.2026

  • 2 Даааааа

    29 0 Отговор
    Лесни пари бързо се харчат
    А мутрите не достигат старини

    13:56 25.10.2026

  • 3 Ако не с пари

    19 0 Отговор
    с много пари...

    13:56 25.10.2026

  • 4 По, по- и НАЙ-бързо разкритото убийство

    23 5 Отговор
    „Държавата се връща към своите функции“, заяви Радев. Той добави, че през годините на прехода подобни престъпления не само не са били разкривани, но според него извършителите са били прикривани от държавата.
    -;-
    Дали следващото убийство ще бъде разкрито за 1 минута?!?!?!

    13:57 25.10.2026

  • 5 И защо не ти заделиха?

    18 12 Отговор
    С какво ще плащаш Боташ?

    13:57 25.10.2026

  • 6 Двамата турци

    19 12 Отговор
    да не са от Боташ?

    13:58 25.10.2026

  • 7 Дундурджиев

    28 8 Отговор
    Полицаите бяха готови за ареста,преди убийството!Каква скорост!

    13:59 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Окончателните обстоятелства ще станат

    8 2 Отговор
    ясни !
    След приключването на разследването.

    Колкото !

    До !

    Сега !

    Коментиран от #22

    14:09 25.10.2026

  • 10 Дано следващия да

    11 5 Отговор
    Си ти.

    14:10 25.10.2026

  • 11 Да, един и същи с кожено яке

    6 3 Отговор
    Отиваше преди полиция и линейка и замаскирваше следите
    Затова никой не беше разкрит
    Пито, платено и още се обажда в гърч

    14:11 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Той си има пуканки..

    15 3 Отговор
    Мунчетата са приготвили пуканките да гледат сеира. Какво доживяхме! Да ни забевлянват с бой на бабички и убийства.

    14:12 25.10.2026

  • 14 Слави

    6 1 Отговор
    Ще станат 7/8 !

    14:12 25.10.2026

  • 15 Радо Рапонов

    10 0 Отговор
    Разкрили сме и третото,след втория тур!

    14:14 25.10.2026

  • 16 Гледай ти

    19 0 Отговор
    А нещо превенция , арести на олигарси и мутри или седим и броим трупове, нещо не разбрах???

    14:14 25.10.2026

  • 17 И кво ?

    10 5 Отговор
    Слави Бинев , от ДПС и забъркан с турската строителна мафия . Какъв друг край е очаквал ?

    Коментиран от #20, #28, #34

    14:15 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 мунчо

    11 3 Отговор
    само пари сънува и бленува народни чужди крадени пари..

    14:16 25.10.2026

  • 20 Напротив

    2 3 Отговор

    До коментар #17 от "И кво ?":

    От Атака е!

    14:16 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ако се беше случило в САЩ

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Окончателните обстоятелства ще станат":

    досега всички да са екзекутирани а нашенците досега нямат един разкрит случай дори петроханци незаконни градове ктб биневци нотариуси престъпни приватизации мутренски групировки руски дронове и атентати и нито един дори осъден?

    14:19 25.10.2026

  • 23 Мисля, че

    4 1 Отговор
    С. Б беше кандидат за архон пред папата без да е питал и получил разрешение от Б. Б.

    14:20 25.10.2026

  • 24 Българин 🇧🇬

    8 1 Отговор
    Ако Слави Бинев бе арестуван при провежданите в момента от Радев акции срещу престъпниците от ДПС , сега можеше да е жив .

    Коментиран от #30

    14:20 25.10.2026

  • 25 Лустрация

    12 2 Отговор
    Оставка на Радев

    14:20 25.10.2026

  • 26 Анонимен

    13 3 Отговор
    РАДЕВ МУТРИТЕ СПОКОЙНО СЕ РАЗХОЖДАТ И УБИВАТ АМА ТИ СИ ДОВОЛЕН ОТ ТОВА НАЛИ ОСТАВКА НЕ ЖЕЛАЯ МУТРЕНСКИ ВРЕМЕНА ОТ 90 ГОДИНИ А КОЛКОТО ДО ДОЦА НАКОБАРОНЕСАТА ОСТАВКА

    14:21 25.10.2026

  • 27 Въпрос

    9 3 Отговор
    Кога комунистите ще се извинят на българския народ за 100 години геноцид и ще се самонатикат по затворите?

    14:22 25.10.2026

  • 28 Анонимен

    7 5 Отговор

    До коментар #17 от "И кво ?":

    Откъде реши че е с дпс а не е ли с радев и Йотова снимките показват Мутри посред бял ден се стрелят а радев се смее Оставка радев

    14:22 25.10.2026

  • 29 Шиндлер

    5 2 Отговор
    Списъка на Бареков!

    14:23 25.10.2026

  • 30 Как да е

    6 0 Отговор

    До коментар #24 от "Българин 🇧🇬":

    арестуван, като той е съученик на Йотова от френската гимназия; в нейният инициативен комитет е; дал й е дан за таекуондо, седи до Радев на обща снимка и т.н. Изглежда, че е техен спонсор. А в деня на ликвидирането му е трябвало да бъде на форум за таекуондо за деца против наркозависимостта заедно с Демерджиев.

    14:35 25.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 хаха

    4 0 Отговор
    Уж било "битовизъм" ... а пък било в същото време "изостряне на противоборството за обществените поръчки и финансовите потоци".

    Хахаха! Военна Тиква безполезна. Аре намирай си и ти зайчарник.

    14:37 25.10.2026

  • 33 Никой

    3 0 Отговор
    Затова МВР проспа извършителите на пожара на антените на " Старлинк ". Защото държавата си влизала в функциите . Добре , че е имало видеонаблюдение в двата случая , иначе МВР можеше и да гадае още с версиите си . Къде изчезна великия психолог на МВР държавата да ни осветли за психологическата драма в поведението на един пазавантин от НСО.

    14:38 25.10.2026

  • 34 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "И кво ?":

    А РАДЕВ БОТАШ И КОНЦЕСИИТЕ КОИТО РАЗДАВА НА ТУРЦИЯ ЕЙ ТАКА ВСЕ ЕДНО ЕСОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ

    14:41 25.10.2026

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