Радев: Убийството на Слави Бинев е свързано с пари, най-вероятно ще има още

Убийството на Слави Бинев вероятно е свързано с преразпределение на значителни финансови ресурси. Това заяви премиерът Румен Радев, който уточни, че окончателните обстоятелства ще станат ясни след приключването на разследването.
„Става въпрос за преразпределение на пари“, каза Радев. По думите му това е най-вероятната версия, по която работят разследващите към момента, но тя все още не е окончателно потвърдена.
Радев сравни случая с убийство в Пловдив
Премиерът посочи, че по убийството в Пловдив е бил заловен заподозрян за 24 часа, а по случая със Слави Бинев са били задържани заподозрени за един час. Той направи сравнението, говорейки за знаковите убийства през последните седмици.
„Държавата се връща към своите функции“, заяви Радев. Той добави, че през годините на прехода подобни престъпления не само не са били разкривани, но според него извършителите са били прикривани от държавата.
Радев предупреди, че има вероятност такива убийства да продължат и в бъдеще. Като причина той посочи изостряне на противоборството за обществените поръчки и финансовите потоци, които според него намаляват.
Оставката на генерал Емил Тонев
В изказването си премиерът коментира и оставката на генерал Емил Тонев, депозирана пред президента заради случая със Соня Колтуклиева.
Радев заяви, че не иска да взема решения под влияние на емоции в изборния период. По думите му Министерският съвет ще се съобрази с резултатите от разследването, което се извършва в МВР.
Премиерът призова гражданите да гласуват, като заяви, че легитимността на институциите произтича от вота. Той определи предизборната кампания като основана на компромати и инсценировки и каза, че голямата разлика между първия и втория кандидат според социологическите проучвания може да демотивира избирателите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво
13:55 25.10.2026
2 Даааааа
А мутрите не достигат старини
13:56 25.10.2026
3 Ако не с пари
13:56 25.10.2026
4 По, по- и НАЙ-бързо разкритото убийство
-;-
Дали следващото убийство ще бъде разкрито за 1 минута?!?!?!
13:57 25.10.2026
5 И защо не ти заделиха?
13:57 25.10.2026
6 Двамата турци
13:58 25.10.2026
7 Дундурджиев
13:59 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Окончателните обстоятелства ще станат
След приключването на разследването.
Колкото !
До !
Сега !
Коментиран от #22
14:09 25.10.2026
10 Дано следващия да
14:10 25.10.2026
11 Да, един и същи с кожено яке
Затова никой не беше разкрит
Пито, платено и още се обажда в гърч
14:11 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Той си има пуканки..
14:12 25.10.2026
14 Слави
14:12 25.10.2026
15 Радо Рапонов
14:14 25.10.2026
16 Гледай ти
14:14 25.10.2026
17 И кво ?
Коментиран от #20, #28, #34
14:15 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 мунчо
14:16 25.10.2026
20 Напротив
До коментар #17 от "И кво ?":От Атака е!
14:16 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ако се беше случило в САЩ
До коментар #9 от "Окончателните обстоятелства ще станат":досега всички да са екзекутирани а нашенците досега нямат един разкрит случай дори петроханци незаконни градове ктб биневци нотариуси престъпни приватизации мутренски групировки руски дронове и атентати и нито един дори осъден?
14:19 25.10.2026
23 Мисля, че
14:20 25.10.2026
24 Българин 🇧🇬
Коментиран от #30
14:20 25.10.2026
25 Лустрация
14:20 25.10.2026
26 Анонимен
14:21 25.10.2026
27 Въпрос
14:22 25.10.2026
28 Анонимен
До коментар #17 от "И кво ?":Откъде реши че е с дпс а не е ли с радев и Йотова снимките показват Мутри посред бял ден се стрелят а радев се смее Оставка радев
14:22 25.10.2026
29 Шиндлер
14:23 25.10.2026
30 Как да е
До коментар #24 от "Българин 🇧🇬":арестуван, като той е съученик на Йотова от френската гимназия; в нейният инициативен комитет е; дал й е дан за таекуондо, седи до Радев на обща снимка и т.н. Изглежда, че е техен спонсор. А в деня на ликвидирането му е трябвало да бъде на форум за таекуондо за деца против наркозависимостта заедно с Демерджиев.
14:35 25.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 хаха
Хахаха! Военна Тиква безполезна. Аре намирай си и ти зайчарник.
14:37 25.10.2026
33 Никой
14:38 25.10.2026
34 Анонимен
До коментар #17 от "И кво ?":А РАДЕВ БОТАШ И КОНЦЕСИИТЕ КОИТО РАЗДАВА НА ТУРЦИЯ ЕЙ ТАКА ВСЕ ЕДНО ЕСОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ
14:41 25.10.2026