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Почина художникът и преподавател проф. Марин Коцев
  Тема: Известни личности

Почина художникът и преподавател проф. Марин Коцев

25 Октомври, 2026 14:35 750 4

  • марин коцев-
  • национална художествена академия-
  • съюз на българските художници-
  • български художници

Той е оставил трайна следа в художественото образование и в паметта на поколения студенти и колеги

Почина художникът и преподавател проф. Марин Коцев - 1
Снимка: СБХ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

На 23 октомври почина художникът и дългогодишен преподавател в Националната художествена академия проф. Марин Коцев. За кончината му съобщиха от катедра „Дизайн за детската среда и компютърни игри“ на НХА.

„Със своя дългогодишен творчески и преподавателски път той остави трайна следа в развитието на художественото образование и в паметта на поколения студенти и колеги“, посочват от катедрата. Оттам изразиха съболезнования на семейството и близките му.

Пътят му в изкуството и образованието

Марин Коцев е роден през 1940 г. в Оряхово. През 1965 г. завършва специалност „Декоративно-монументална живопис“ във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ в София, където негов преподавател е проф. Богданов.

Коцев посвещава дългогодишна част от професионалния си път на преподавателската работа в Националната художествена академия. Той е свързан с обучението на поколения студенти, за чието художествено развитие допринася и като практикуващ творец.

От 1975 г. е член на Съюза на българските художници, секция „Монументални изкуства“. Така професионалният му път обхваща както художествената практика, така и академичното образование.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Град Козлодуй.

    2 3 Отговор
    Дано се оправи човека!

    15:22 25.10.2026

  • 2 Пецата

    1 1 Отговор
    Вобще не бех чул за тоя галфон разбираш ли ама ше си сипа една ракиа по повода 🤣

    15:36 25.10.2026

  • 3 604

    1 1 Отговор
    Мир на праха му, съболезнования на близките му!

    15:46 25.10.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    1 0 Отговор
    А гласувал ли е ?🦧

    16:03 25.10.2026

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