Почина художникът и преподавател проф. Марин Коцев

На 23 октомври почина художникът и дългогодишен преподавател в Националната художествена академия проф. Марин Коцев. За кончината му съобщиха от катедра „Дизайн за детската среда и компютърни игри“ на НХА.

„Със своя дългогодишен творчески и преподавателски път той остави трайна следа в развитието на художественото образование и в паметта на поколения студенти и колеги“, посочват от катедрата. Оттам изразиха съболезнования на семейството и близките му.

Пътят му в изкуството и образованието

Марин Коцев е роден през 1940 г. в Оряхово. През 1965 г. завършва специалност „Декоративно-монументална живопис“ във Висшия институт за изобразителни изкуства „Николай Павлович“ в София, където негов преподавател е проф. Богданов.

Коцев посвещава дългогодишна част от професионалния си път на преподавателската работа в Националната художествена академия. Той е свързан с обучението на поколения студенти, за чието художествено развитие допринася и като практикуващ творец.

От 1975 г. е член на Съюза на българските художници, секция „Монументални изкуства“. Така професионалният му път обхваща както художествената практика, така и академичното образование.