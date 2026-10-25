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54 586 пловдивчани гласуваха за президент до 16 часа
  Тема: Избори

54 586 пловдивчани гласуваха за президент до 16 часа

25 Октомври, 2026 17:06 668 21

  • президентски избори-
  • пловдив-
  • избирателна активност-
  • рик 16-
  • цик

Активността в града достигна 17,85%, като най-много избиратели са отишли до урните в район „Централен“. Най-нисък остава интересът в „Източен“

54 586 пловдивчани гласуваха за президент до 16 часа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

54 586 души са гласували в Пловдив на президентските избори, а избирателната активност в града е достигнала 17,85%. В списъците са включени 305 802 избиратели. Данните показват, че интересът към вота остава нисък.

Най-висока е активността в район „Централен“ – 21,11%. Следва „Западен“ с 20,31%. В „Източен“ до урните са отишли 9,68% от имащите право на глас, което е най-ниският резултат сред шестте района на Пловдив.

За сравнение, към 11:00 часа в града бяха гласували 14 224 души, или 4,65% от избирателите. До 16:00 часа броят им се е увеличил с 40 362 души.

Спокойно гласуване и отделни технически случаи

Изборният ден в Пловдив протича без сериозни сигнали за нарушения. Няма отказали машини, а отделни устройства са отпечатали бели бюлетини. След технически преглед гласуването с тях е продължило.

„Гласът се отчита в паметта на машината и ще бъде прочетен в края на изборния ден от флашката“, заяви говорителят на РИК 16 Калоян Сухоруков.

В Пловдивска област активността е още по-ниска – 13,98%. Най-висок е делът на гласувалите в община Лъки – 19,18%, следвана от Брезово с 18,81% и Хисаря с 18,50%. В Раковски активността е 9,19% – най-ниската в областта.

Гласуването за президент и вицепрезидент продължава до края на изборния ден, а окончателните резултати ще бъдат обявени след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии.

Източници: 24chasa.bg, bnrnews.bg


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лама Ямал

    4 3 Отговор
    Там са наши хора!

    17:07 25.10.2026

  • 2 Мимч

    7 0 Отговор
    Сега,когато има по малко пари,циганските квартали не гласуват.За това е нисък процента при тях....

    17:10 25.10.2026

  • 3 КАК МАШИНАТА ОТРАЗЯВА СМЯНАТА

    9 0 Отговор
    НА ВРЕМЕТО?!?!?! ЩОМ СИ ГУ СМЕНЯ САМА ЗНАЧИ И САМА МОЖЕ ДА СМЕНЯ И РЕЗУЛТАТИ......

    17:10 25.10.2026

  • 4 Гост

    13 1 Отговор
    На хората им писна от самозвани политици- крадци, лъжци и простаци. Затова ги наказва с безразличието си към изборите!

    17:10 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 оня с коня

    11 2 Отговор
    17% много дебилии бе

    процента трябваше да е около 3 % гласували и 97% не гласували

    17:13 25.10.2026

  • 7 няма да гласувам, докат не ми платят не

    9 1 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    17:14 25.10.2026

  • 8 мдаа

    9 1 Отговор
    Другия път ще гласуваме с тояги и камъни

    17:15 25.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Бар

    8 1 Отговор
    Няма жив човек в пловдив

    17:23 25.10.2026

  • 11 Благой от СОФстрой

    3 1 Отговор
    Много са и тези дето са гласували майнинчки!

    17:23 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Излезте излееезтеее

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Излезте и гласувайте":

    Йотовица търпи негативите и омразата към мунча и е на косъм да изпадне и от балотаж -
    Инфарктна драма на Рали "България"! Теслата на полицая задмина Червената лада преди финала!

    Коментиран от #20

    17:26 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сърбите гласуват повече

    4 4 Отговор
    Излезте гласувайте поне от малко злоба.

    17:29 25.10.2026

  • 16 Нещо гнило има

    4 1 Отговор
    Страшно много е това

    17:30 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Гост

    2 1 Отговор
    Най-ниската избирателна активност от 36 години насам - Йотовица да си ходи при Раденко....

    17:34 25.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    ДРУГАТА НЕДЕЛЯ....
    И.Д.ПРЕЗИДЕНТША ...
    С ОБХОДЕН ЛИСТ ПО ДОНДУКОВ 2 ☝

    17:41 25.10.2026

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