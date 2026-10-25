54 586 пловдивчани гласуваха за президент до 16 часа

54 586 души са гласували в Пловдив на президентските избори, а избирателната активност в града е достигнала 17,85%. В списъците са включени 305 802 избиратели. Данните показват, че интересът към вота остава нисък.
Най-висока е активността в район „Централен“ – 21,11%. Следва „Западен“ с 20,31%. В „Източен“ до урните са отишли 9,68% от имащите право на глас, което е най-ниският резултат сред шестте района на Пловдив.
За сравнение, към 11:00 часа в града бяха гласували 14 224 души, или 4,65% от избирателите. До 16:00 часа броят им се е увеличил с 40 362 души.
Спокойно гласуване и отделни технически случаи
Изборният ден в Пловдив протича без сериозни сигнали за нарушения. Няма отказали машини, а отделни устройства са отпечатали бели бюлетини. След технически преглед гласуването с тях е продължило.„Гласът се отчита в паметта на машината и ще бъде прочетен в края на изборния ден от флашката“, заяви говорителят на РИК 16 Калоян Сухоруков.
В Пловдивска област активността е още по-ниска – 13,98%. Най-висок е делът на гласувалите в община Лъки – 19,18%, следвана от Брезово с 18,81% и Хисаря с 18,50%. В Раковски активността е 9,19% – най-ниската в областта.
Гласуването за президент и вицепрезидент продължава до края на изборния ден, а окончателните резултати ще бъдат обявени след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии.
Източници: 24chasa.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Лама Ямал
17:07 25.10.2026
2 Мимч
17:10 25.10.2026
3 КАК МАШИНАТА ОТРАЗЯВА СМЯНАТА
17:10 25.10.2026
4 Гост
17:10 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 оня с коня
процента трябваше да е около 3 % гласували и 97% не гласували
17:13 25.10.2026
7 няма да гласувам, докат не ми платят не
не съм дльжен да овластявам никого
17:14 25.10.2026
8 мдаа
17:15 25.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бар
17:23 25.10.2026
11 Благой от СОФстрой
17:23 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Излезте излееезтеее
До коментар #12 от "Излезте и гласувайте":Йотовица търпи негативите и омразата към мунча и е на косъм да изпадне и от балотаж -
Инфарктна драма на Рали "България"! Теслата на полицая задмина Червената лада преди финала!
Коментиран от #20
17:26 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сърбите гласуват повече
17:29 25.10.2026
16 Нещо гнило има
17:30 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гост
17:34 25.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Жоржета стресираща
И.Д.ПРЕЗИДЕНТША ...
С ОБХОДЕН ЛИСТ ПО ДОНДУКОВ 2 ☝
17:41 25.10.2026