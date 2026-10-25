54 586 пловдивчани гласуваха за президент до 16 часа

54 586 души са гласували в Пловдив на президентските избори, а избирателната активност в града е достигнала 17,85%. В списъците са включени 305 802 избиратели. Данните показват, че интересът към вота остава нисък.

Най-висока е активността в район „Централен“ – 21,11%. Следва „Западен“ с 20,31%. В „Източен“ до урните са отишли 9,68% от имащите право на глас, което е най-ниският резултат сред шестте района на Пловдив.

За сравнение, към 11:00 часа в града бяха гласували 14 224 души, или 4,65% от избирателите. До 16:00 часа броят им се е увеличил с 40 362 души.

Спокойно гласуване и отделни технически случаи

Изборният ден в Пловдив протича без сериозни сигнали за нарушения. Няма отказали машини, а отделни устройства са отпечатали бели бюлетини. След технически преглед гласуването с тях е продължило.

„Гласът се отчита в паметта на машината и ще бъде прочетен в края на изборния ден от флашката“, заяви говорителят на РИК 16 Калоян Сухоруков.

В Пловдивска област активността е още по-ниска – 13,98%. Най-висок е делът на гласувалите в община Лъки – 19,18%, следвана от Брезово с 18,81% и Хисаря с 18,50%. В Раковски активността е 9,19% – най-ниската в областта.

Гласуването за президент и вицепрезидент продължава до края на изборния ден, а окончателните резултати ще бъдат обявени след обработването на протоколите от секционните избирателни комисии.

Източници: 24chasa.bg, bnrnews.bg