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Бойко Борисов гласува в Банкя: „Затова дойдох и гласувах“ ВИДЕО
  Тема: Избори

Бойко Борисов гласува в Банкя: „Затова дойдох и гласувах“ ВИДЕО

25 Октомври, 2026 17:12 980 28

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  • гласуване

Лидерът на ГЕРБ по-рано заяви в Кюстендил, че ще упражни правото си на вот, когато прецени

Бойко Борисов гласува в Банкя: „Затова дойдох и гласувах“ ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува в Банкя на изборите за президент и вицепрезидент. След като упражни правото си на вот, той заяви, че като лидер на дясна партия е длъжен да участва в изборите.

„Аз като лидер на дясна партия, а и това е една от най-големите ценности на демокрацията, съм длъжен за себе си да го направя. Затова дойдох и гласувах“, каза Борисов.

По-рано през деня, по време на среща с млади симпатизанти на ГЕРБ в Кюстендил, той заяви, че ще гласува, когато прецени. „Денят е дълъг. Така че ще гласуваме, когато си свършим работата. И аз ще гласувам, разбира се, когато преценя“, каза тогава лидерът на партията пред БНТ.

Борисов отхвърли твърденията, че ГЕРБ бойкотира президентските избори или оказва натиск върху избиратели, кметове и партийни структури. По думите му всеки има право сам да реши дали и за кого да даде своя вот.

Той коментира и ниската избирателна активност. Според Борисов причината е липсата на кандидат, който да бъде обединител на нацията. „Не виждат нищо, което да предизвика емоция. Тази апатия и страх, може би – страх от машините, от репресиите, които гледахме“, каза той, цитиран от bTV.

На първия тур участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат около 6,59 милиона български граждани. Ако никоя двойка не получи необходимото мнозинство при изискуемата активност, балотажът ще бъде на 1 ноември.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


Банкя / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бдфббфгб

    7 18 Отговор
    Да беше се кандидатирал можеше и да спечелиш

    Коментиран от #7

    17:13 25.10.2026

  • 2 Яшар

    7 18 Отговор
    Бойко това бяха твойте избори , щеше да си президент на първи тур ..какъвто и да си народа искаше теб ,но ти се уплаши или не прецени . Сега ближи рани

    17:15 25.10.2026

  • 3 Пич

    21 3 Отговор
    Много смешно, но всъщност - жалко !!!
    За кой гласува бе, за Гюров, или за Йотова?
    А може би - за Костадинов...?!
    След като нямаш свой кандидат...

    17:15 25.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 На следващите избори

    17 2 Отговор
    Да нямаш право да гласуваш , а и повечето в ГЕРБ.

    Коментиран от #13

    17:16 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нексус

    7 11 Отговор

    До коментар #1 от "бдфббфгб":

    Срещу парите на Черепа и червенатанмафия ли?
    Трудно.
    Да не говорим и ордите тролове по мрежите, които му направиха една камара компромати, за да го свалят през 2020 инда почне хиперинфлацията.

    Коментиран от #14

    17:17 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 @@@

    19 2 Отговор
    Индивида Борисов е гласувал в Банкя за себе си,
    т.е. гласувал е за магаре, защото беше казал,
    че и магаре да посочи, ще го изберат!

    17:17 25.10.2026

  • 10 Горски

    14 3 Отговор
    А бе Боко откъде знаеш какъв е руезултата на изборите? Времето когато твоите хора манипулираха изборните резултати окончателно приключи! Никой в България вече не се интересува от Борисов, той е псевдо-политик с отпаднала необходимост! Навсякъде хората вече са отвратени от него и крадливата му партия. След като борисоф ни Вкара Неподготвени в Еврозоната и цените директно от лев преминаха в Евро, А доходите си останаха в левове.

    Коментиран от #17

    17:18 25.10.2026

  • 11 кирцата лъжеца

    4 0 Отговор
    Така че ще гласуваме, когато си свършим работата. И аз ще гласувам, разбира се, когато преценя“,- двуличника от банкя, отново излъга! както винаги! недоръзомението дето беше винаги наведено в страстбург, няма как да ми казва какво да правя! най лошото в изказването му е, че говори като величие-цар, крал, император, в множествено число! Царят е гол, и то много, ама много гол, централен нападател в БФС!

    17:19 25.10.2026

  • 12 Промяната

    6 2 Отговор
    Апатията идва от това, че няма пачки! ОбедНителят на нацията Б Борисов ги пази за балотажа!

    17:20 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Яшар

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Нексус":

    Прав си но Ено прсе обърка Бойко и го вкара в калта ...Ено прсе е лошо

    17:21 25.10.2026

  • 15 Т Живков

    6 11 Отговор
    Сега е момента да разберем младите хора в България, къде искат да живеят в Европа или на колене пред Кремъл.

    Коментиран от #20

    17:21 25.10.2026

  • 16 Промяна Х

    8 8 Отговор
    БЪЛГАРИ ДА СИ ВЪРНЕМ БЪЛГАРИЯ ЗАГРАБЕНА ОТ РАДЕВИТЕ ОЛИГАРСИ ЗА СВОБОДАТА НИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НИ РАДЕВИТЕ ЧЕРВЕНИ МУТРИВЪН ОТ ДЪРЖАВАТА НИ

    17:22 25.10.2026

  • 17 Промяна Х

    5 7 Отговор

    До коментар #10 от "Горски":

    А РАДЕВ С МАДУРОВКИТЕ СЕГА ДИРЕКТНО НАЗНАЧИ ДРАГОЙЧЕВА ЩЕ СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА А РАДЕВАТА ДИКТАТУРА Е ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ТО ЕВРОПЕЙСКО

    17:23 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Рундьо и Йоца

    7 4 Отговор
    са ти задължени, че си лоялен партньор

    17:26 25.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Т Живков":

    Този въпрос беше поставен пред украинците 2014 и ме знам , кво избраха, но сега се крият по дупките и крият децата си в чужбина от войнишка служба.

    17:31 25.10.2026

  • 21 Мис гащи

    11 3 Отговор
    Гласувах, за да не ми барат чекмеджето.

    17:34 25.10.2026

  • 22 Да,

    5 2 Отговор
    Тоз трябва да гласува в ЦСЗ.

    17:45 25.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Мутрата едно време

    3 1 Отговор
    Назначаваше президенти, сега като пенсионер ходи да гласува!

    17:49 25.10.2026

  • 26 Анонимен

    1 1 Отговор
    РАДЕВ КАКВО СТАНА БЪЛГАРИТЕ СЕ СЪБУДИХА НИКОЙ НОРМАЛЕН УВАЖАВАЩ СЕБЕ СИ ЧОВЕК НЕ ЖЕЛАЕ РАДЕВАТА ДИКТАТУРА ПРОКРЕМЪЛСКИТЕ МУ НАВЕЖДАНИЯ ГРАБЕЖИТЕ САБОТАЖИТЕ И ОЩЕ И ОЩЕИОЩЕ РАДЕВ ОСТАВКА СИ

    17:51 25.10.2026

  • 27 Някой днес е гласувал за първи път

    1 0 Отговор
    с машина. Дали е успял да натисне правилните бутони?

    Коментиран от #28

    17:51 25.10.2026

  • 28 Мдаа, ако Винето беше тук днес

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Някой днес е гласувал за първи път":

    щеше да разбие мапината с приклада на Сребърната пушка.
    Ама Тасунко и това не може.

    17:53 25.10.2026

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