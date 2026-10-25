Бойко Борисов гласува в Банкя: „Затова дойдох и гласувах“ ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува в Банкя на изборите за президент и вицепрезидент. След като упражни правото си на вот, той заяви, че като лидер на дясна партия е длъжен да участва в изборите.

„Аз като лидер на дясна партия, а и това е една от най-големите ценности на демокрацията, съм длъжен за себе си да го направя. Затова дойдох и гласувах“, каза Борисов.

По-рано през деня, по време на среща с млади симпатизанти на ГЕРБ в Кюстендил, той заяви, че ще гласува, когато прецени. „Денят е дълъг. Така че ще гласуваме, когато си свършим работата. И аз ще гласувам, разбира се, когато преценя“, каза тогава лидерът на партията пред БНТ.

Борисов отхвърли твърденията, че ГЕРБ бойкотира президентските избори или оказва натиск върху избиратели, кметове и партийни структури. По думите му всеки има право сам да реши дали и за кого да даде своя вот.

Той коментира и ниската избирателна активност. Според Борисов причината е липсата на кандидат, който да бъде обединител на нацията. „Не виждат нищо, което да предизвика емоция. Тази апатия и страх, може би – страх от машините, от репресиите, които гледахме“, каза той, цитиран от bTV.

На първия тур участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат около 6,59 милиона български граждани. Ако никоя двойка не получи необходимото мнозинство при изискуемата активност, балотажът ще бъде на 1 ноември.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg