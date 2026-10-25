Бойко Борисов гласува в Банкя: „Затова дойдох и гласувах“ ВИДЕО

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов гласува в Банкя на изборите за президент и вицепрезидент. След като упражни правото си на вот, той заяви, че като лидер на дясна партия е длъжен да участва в изборите.
„Аз като лидер на дясна партия, а и това е една от най-големите ценности на демокрацията, съм длъжен за себе си да го направя. Затова дойдох и гласувах“, каза Борисов.
По-рано през деня, по време на среща с млади симпатизанти на ГЕРБ в Кюстендил, той заяви, че ще гласува, когато прецени. „Денят е дълъг. Така че ще гласуваме, когато си свършим работата. И аз ще гласувам, разбира се, когато преценя“, каза тогава лидерът на партията пред БНТ.
Борисов отхвърли твърденията, че ГЕРБ бойкотира президентските избори или оказва натиск върху избиратели, кметове и партийни структури. По думите му всеки има право сам да реши дали и за кого да даде своя вот.
Той коментира и ниската избирателна активност. Според Борисов причината е липсата на кандидат, който да бъде обединител на нацията. „Не виждат нищо, което да предизвика емоция. Тази апатия и страх, може би – страх от машините, от репресиите, които гледахме“, каза той, цитиран от bTV.
На първия тур участват 27 кандидатпрезидентски двойки, а право на глас имат около 6,59 милиона български граждани. Ако никоя двойка не получи необходимото мнозинство при изискуемата активност, балотажът ще бъде на 1 ноември.
Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бдфббфгб
Коментиран от #7
17:13 25.10.2026
2 Яшар
17:15 25.10.2026
3 Пич
За кой гласува бе, за Гюров, или за Йотова?
А може би - за Костадинов...?!
След като нямаш свой кандидат...
17:15 25.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 На следващите избори
Коментиран от #13
17:16 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нексус
До коментар #1 от "бдфббфгб":Срещу парите на Черепа и червенатанмафия ли?
Трудно.
Да не говорим и ордите тролове по мрежите, които му направиха една камара компромати, за да го свалят през 2020 инда почне хиперинфлацията.
Коментиран от #14
17:17 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 @@@
т.е. гласувал е за магаре, защото беше казал,
че и магаре да посочи, ще го изберат!
17:17 25.10.2026
10 Горски
Коментиран от #17
17:18 25.10.2026
11 кирцата лъжеца
17:19 25.10.2026
12 Промяната
17:20 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Яшар
До коментар #7 от "Нексус":Прав си но Ено прсе обърка Бойко и го вкара в калта ...Ено прсе е лошо
17:21 25.10.2026
15 Т Живков
Коментиран от #20
17:21 25.10.2026
16 Промяна Х
17:22 25.10.2026
17 Промяна Х
До коментар #10 от "Горски":А РАДЕВ С МАДУРОВКИТЕ СЕГА ДИРЕКТНО НАЗНАЧИ ДРАГОЙЧЕВА ЩЕ СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА А РАДЕВАТА ДИКТАТУРА Е ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ И ТО ЕВРОПЕЙСКО
17:23 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Рундьо и Йоца
17:26 25.10.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #15 от "Т Живков":Този въпрос беше поставен пред украинците 2014 и ме знам , кво избраха, но сега се крият по дупките и крият децата си в чужбина от войнишка служба.
17:31 25.10.2026
21 Мис гащи
17:34 25.10.2026
22 Да,
17:45 25.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Мутрата едно време
17:49 25.10.2026
26 Анонимен
17:51 25.10.2026
27 Някой днес е гласувал за първи път
Коментиран от #28
17:51 25.10.2026
28 Мдаа, ако Винето беше тук днес
До коментар #27 от "Някой днес е гласувал за първи път":щеше да разбие мапината с приклада на Сребърната пушка.
Ама Тасунко и това не може.
17:53 25.10.2026