Празни секции и ниска активност в Сунгурларе

Почти празни секции и ниска избирателна активност бележат изборния ден в Сунгурларе. В една от най-големите секции в града, разположена в училище „Христо Ботев“, до 17:30 часа са гласували едва 24 души от общо 910 избиратели.

В секцията са осигурени две машини за гласуване и две урни. Едната машина не е била включвана, тъй като не се е наложило да бъде използвана. Пред NOVA местни жители описват причината за слабия интерес като апатия, а не като организиран бойкот.

„Не става дума за бойкот на изборите, а по-скоро за апатия към вота“, коментират местни жители пред NOVA.

Данните за общината потвърждават картината от града. Към 11:00 часа избирателната активност в Сунгурларе е била 4,82 процента. Към 16:00 часа до урните са отишли 1085 души, което представлява 10,74 процента от имащите право на глас.

Вотът преминава спокойно

В община Сунгурларе са разкрити 30 секции – в общинския център и в 27 села. Всички са отворили навреме, без данни за липсващи членове на секционните избирателни комисии. Изборният ден протича спокойно, съобщи „Черноморски фар“.

Ниската активност се отчита на фона на събитията около кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, който беше задържан на 20 октомври. Бургаската окръжна прокуратура му повдигна обвинение за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Окръжният съд в Бургас го остави в ареста.

Обвинението е твърдение на прокуратурата и не означава доказана вина. Към 17:30 часа най-ясно измеримият резултат от изборния ден в Сунгурларе остава слабият интерес към гласуването, докато окончателните данни за активността се очаква да бъдат отчетени след края на изборния ден.

Източници: faragency.bg, darik.bg, bta.bg