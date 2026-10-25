Празни секции и ниска активност в Сунгурларе

Почти празни секции и ниска избирателна активност бележат изборния ден в Сунгурларе. В една от най-големите секции в града, разположена в училище „Христо Ботев“, до 17:30 часа са гласували едва 24 души от общо 910 избиратели.
В секцията са осигурени две машини за гласуване и две урни. Едната машина не е била включвана, тъй като не се е наложило да бъде използвана. Пред NOVA местни жители описват причината за слабия интерес като апатия, а не като организиран бойкот.„Не става дума за бойкот на изборите, а по-скоро за апатия към вота“, коментират местни жители пред NOVA.
Данните за общината потвърждават картината от града. Към 11:00 часа избирателната активност в Сунгурларе е била 4,82 процента. Към 16:00 часа до урните са отишли 1085 души, което представлява 10,74 процента от имащите право на глас.
Вотът преминава спокойно
В община Сунгурларе са разкрити 30 секции – в общинския център и в 27 села. Всички са отворили навреме, без данни за липсващи членове на секционните избирателни комисии. Изборният ден протича спокойно, съобщи „Черноморски фар“.
Ниската активност се отчита на фона на събитията около кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, който беше задържан на 20 октомври. Бургаската окръжна прокуратура му повдигна обвинение за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Окръжният съд в Бургас го остави в ареста.
Обвинението е твърдение на прокуратурата и не означава доказана вина. Към 17:30 часа най-ясно измеримият резултат от изборния ден в Сунгурларе остава слабият интерес към гласуването, докато окончателните данни за активността се очаква да бъдат отчетени след края на изборния ден.
Източници: faragency.bg, darik.bg, bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Питане
18:28 25.10.2026
3 Нормално. Изборите са забранени
Коментиран от #7
18:30 25.10.2026
4 Гост
18:31 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 нищо изненадващо
18:32 25.10.2026
7 Гробар
До коментар #3 от "Нормално. Изборите са забранени":По-скоро няма кой да плаща. Ганю и братята му от махалите гласуват и протестират само срещу пари в брой.
18:32 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ще видим
До коментар #1 от "Стенли":Колко процента небинарни има в България гласувайки за гюров
18:34 25.10.2026
11 Тъй, тъй
До коментар #1 от "Стенли":Дупе и гащи са Йотова и Гюров, както са дупе и гащи ППДБ и ПД.
И едните и другите са за забрана на изборите в секциите с 300 и повече избиратели, освен с машинките на дявола.
Не щеш ли, и Костадинов им се поведе по птичия акъл...
Коментиран от #14, #15
18:35 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Това е протестен вот
18:35 25.10.2026
14 Тъй, тъй
До коментар #11 от "Тъй, тъй":Да се чете: ПБ.
Пълен провал за парламентарно представените партии!
18:36 25.10.2026
15 Тъй тъй
До коментар #11 от "Тъй, тъй":Коцето е исвъщяла лимонада, гледа къде има келепир😀
18:37 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Дзак
19:24 25.10.2026
18 Абе там
19:32 25.10.2026