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Празни секции и ниска активност в Сунгурларе
  Тема: Избори

Празни секции и ниска активност в Сунгурларе

25 Октомври, 2026 18:23 694 18

  • сунгурларе-
  • избирателна активност-
  • президентски избори-
  • димитър гавазов-
  • бургас

В една от големите секции до 17:30 часа са гласували едва 24 души от 910 избиратели. Към 16:00 часа активността в общината е 10,74 процента

Празни секции и ниска активност в Сунгурларе - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Почти празни секции и ниска избирателна активност бележат изборния ден в Сунгурларе. В една от най-големите секции в града, разположена в училище „Христо Ботев“, до 17:30 часа са гласували едва 24 души от общо 910 избиратели.

В секцията са осигурени две машини за гласуване и две урни. Едната машина не е била включвана, тъй като не се е наложило да бъде използвана. Пред NOVA местни жители описват причината за слабия интерес като апатия, а не като организиран бойкот.

„Не става дума за бойкот на изборите, а по-скоро за апатия към вота“, коментират местни жители пред NOVA.

Данните за общината потвърждават картината от града. Към 11:00 часа избирателната активност в Сунгурларе е била 4,82 процента. Към 16:00 часа до урните са отишли 1085 души, което представлява 10,74 процента от имащите право на глас.

Вотът преминава спокойно

В община Сунгурларе са разкрити 30 секции – в общинския център и в 27 села. Всички са отворили навреме, без данни за липсващи членове на секционните избирателни комисии. Изборният ден протича спокойно, съобщи „Черноморски фар“.

Ниската активност се отчита на фона на събитията около кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов, който беше задържан на 20 октомври. Бургаската окръжна прокуратура му повдигна обвинение за участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние. Окръжният съд в Бургас го остави в ареста.

Обвинението е твърдение на прокуратурата и не означава доказана вина. Към 17:30 часа най-ясно измеримият резултат от изборния ден в Сунгурларе остава слабият интерес към гласуването, докато окончателните данни за активността се очаква да бъдат отчетени след края на изборния ден.

Източници: faragency.bg, darik.bg, bta.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Питане

    4 2 Отговор
    Неандерталия, или Запада ???

    18:28 25.10.2026

  • 3 Нормално. Изборите са забранени

    3 8 Отговор
    в секциите с 300 и повече избиратели, освен с машинките на дявола, след сключване на договор с него.

    Коментиран от #7

    18:30 25.10.2026

  • 4 Гост

    11 3 Отговор
    Хахаха, няма кинти и лилавите ги няма...

    18:31 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 нищо изненадващо

    5 1 Отговор
    престъпния сговор обявен преди дни в района Се Обръща срещу януарския президентски сговор

    18:32 25.10.2026

  • 7 Гробар

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Нормално. Изборите са забранени":

    По-скоро няма кой да плаща. Ганю и братята му от махалите гласуват и протестират само срещу пари в брой.

    18:32 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Ще видим

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Колко процента небинарни има в България гласувайки за гюров

    18:34 25.10.2026

  • 11 Тъй, тъй

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Стенли":

    Дупе и гащи са Йотова и Гюров, както са дупе и гащи ППДБ и ПД.

    И едните и другите са за забрана на изборите в секциите с 300 и повече избиратели, освен с машинките на дявола.

    Не щеш ли, и Костадинов им се поведе по птичия акъл...

    Коментиран от #14, #15

    18:35 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Това е протестен вот

    4 9 Отговор
    Срещу Радевата политика. За дупенето му на Кремъл и отказа да подпише общата защита на Черноморските държави.

    18:35 25.10.2026

  • 14 Тъй, тъй

    4 3 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй, тъй":

    Да се чете: ПБ.

    Пълен провал за парламентарно представените партии!

    18:36 25.10.2026

  • 15 Тъй тъй

    5 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тъй, тъй":

    Коцето е исвъщяла лимонада, гледа къде има келепир😀

    18:37 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Дзак

    0 0 Отговор
    Няма кой да "организира" гласуващите!

    19:24 25.10.2026

  • 18 Абе там

    0 0 Отговор
    Са свикнали да им плащат за да гласуват.Така ги научиха на много места в последните 20 г.

    19:32 25.10.2026

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