"Алфа Рисърч": Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!

Балотаж между Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев сочат първите данни от екзитпола на „Алфа Рисърч“ към 19.00 часа.
Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 35,3% от подкрепата на участвалите във вота. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 32,4%.
На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6%. След тях са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%.
4,9% от избирателите са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“. Избирателната активност според агенцията е 22,3%.
Данните не са окончателен резултат
Публикуваните стойности са предварителни и могат да се променят с постъпването на официалните протоколи от секционните избирателни комисии. Екзитполът отразява заявения вот на избиратели, анкетирани след напускането на избирателните секции.
В обяснение на метода, публикувано от БНТ, политологът Яница Петкова посочва: „И това наистина са най-точните прогнозни данни, които получаваме от паралелното преброяване в края на изборния ден.“
Окончателното разпределение на гласовете и дали ще се проведе втори тур трябва да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Братовчеда
19:47 25.10.2026
2 9784
19:48 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 🇺🇦🇧🇬
Коментиран от #14, #16, #31, #32, #34
19:48 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Барба Дани
19:49 25.10.2026
7 НА БАЛОТАЖА
Коментиран от #24
19:49 25.10.2026
8 Ако вместо
19:49 25.10.2026
9 Овчар
Коментиран от #25
19:49 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 От три месеца го пиша
19:50 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Една и съща постна пица
Коланите - затегни! -
Така казаха от ЕЦБ във Франкфурт на Майн за българския бюджет за 2027 г.!
Радвайте се, българи и небългари в България, в клуба на богатите!
19:52 25.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 АнтиКомунист
Коментиран от #21
19:52 25.10.2026
16 Има светлина от насрещния влак
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":Стискай зъби!
19:54 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 🦉🦉🦉🦉
Избирате Президент, но от него нищо не зависи, той има само ПРЕДСТАВИТЕЛНА функция❗
А за Министър-Председател дори нямате идея кой ще Ви сложат, независимо как гласувате❗
19:54 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Дзак
19:57 25.10.2026
24 А50
До коментар #7 от "НА БАЛОТАЖА":Това сега е слогана на Гюровци, за да не гласуват хората и 10% жълтопаветници да вземат власта пак.
19:57 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 А50
До коментар #12 от "От Възраждане и другите":Даже Плевнелиев започва да ми става симпатичин пред този Грую
19:58 25.10.2026
27 Синя София
20:00 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сричащият
20:03 25.10.2026
31 Тъмно
До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":От насрещния влак е, няма повод за радост...
20:05 25.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 БеГемот
20:07 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Анонимен
20:09 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Анонимен
20:16 25.10.2026
38 Пенсионер
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20:16 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Байрактар"70
21:04 25.10.2026