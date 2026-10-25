"Алфа Рисърч": Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!

Балотаж между Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев сочат първите данни от екзитпола на „Алфа Рисърч“ към 19.00 часа.

Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 35,3% от подкрепата на участвалите във вота. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 32,4%.

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6%. След тях са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%.

4,9% от избирателите са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“. Избирателната активност според агенцията е 22,3%.

Данните не са окончателен резултат

Публикуваните стойности са предварителни и могат да се променят с постъпването на официалните протоколи от секционните избирателни комисии. Екзитполът отразява заявения вот на избиратели, анкетирани след напускането на избирателните секции.

В обяснение на метода, публикувано от БНТ, политологът Яница Петкова посочва: „И това наистина са най-точните прогнозни данни, които получаваме от паралелното преброяване в края на изборния ден.“

Окончателното разпределение на гласовете и дали ще се проведе втори тур трябва да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия.

Източници: bntnews.bg