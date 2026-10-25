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"Алфа Рисърч": Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!
  Тема: Избори

"Алфа Рисърч": Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров!

25 Октомври, 2026 19:45, обновена 25 Октомври, 2026 19:50 1 441 41

  • президентски избори-
  • екзитпол-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • алфа рисърч

Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 35,3%, а Андрей Гюров – Георги Кандев е с 32,4%. Избирателната активност е 22,3%

"Алфа Рисърч": Илияна Йотова води едва с 3% на Андрей Гюров! - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Балотаж между Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев сочат първите данни от екзитпола на „Алфа Рисърч“ към 19.00 часа.

Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 35,3% от подкрепата на участвалите във вота. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 32,4%.

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,6%. След тях са Радостин Василев и Красимир Манов с 4,1%, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева с 3,5% и Иван Христанов и Стоянка Черкезова с 2,2%.

4,9% от избирателите са посочили в бюлетината „Не подкрепям никого“. Избирателната активност според агенцията е 22,3%.

Данните не са окончателен резултат

Публикуваните стойности са предварителни и могат да се променят с постъпването на официалните протоколи от секционните избирателни комисии. Екзитполът отразява заявения вот на избиратели, анкетирани след напускането на избирателните секции.

В обяснение на метода, публикувано от БНТ, политологът Яница Петкова посочва: „И това наистина са най-точните прогнозни данни, които получаваме от паралелното преброяване в края на изборния ден.“

Окончателното разпределение на гласовете и дали ще се проведе втори тур трябва да бъдат потвърдени от Централната избирателна комисия.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Братовчеда

    27 9 Отговор
    Нищо не унижава човек така, както неподходящото сравнение. Още Марциал бил рекъл: "Изпреварването на магаретата не носи слава." Та Йотова да не се радва, че е отвяла Костадинов, че това не носи слава.

    19:47 25.10.2026

  • 2 9784

    23 12 Отговор
    Йотова утече.

    19:48 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇺🇦🇧🇬

    20 26 Отговор
    Има светлина в тунела....

    Коментиран от #14, #16, #31, #32, #34

    19:48 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Барба Дани

    20 6 Отговор
    Очевидно геополитическият вятър днес не подуваше платното на възрожденската лодка достатъчно силно. Както се казва: „Народът отново не разбра каква светла съдба му бе спестена“ – или просто в секциите не бяха осигурени бюлетини на кирилица за Москва.

    19:49 25.10.2026

  • 7 НА БАЛОТАЖА

    20 16 Отговор
    Още по малко хора ще гласуват. И двамата не стават.

    Коментиран от #24

    19:49 25.10.2026

  • 8 Ако вместо

    6 20 Отговор
    магнаурският възпитаник Гюров беше избрал някой интелигентен и лицеприятен човек, рушляшката кандидатка щеше да увисне.

    19:49 25.10.2026

  • 9 Овчар

    13 8 Отговор
    Мазохистите пак гласуваха за по гаден живот вече почти 40 години едно и също..! Едно гладно купе като се научи да си яде фекалиите ги яде цял живот..!

    Коментиран от #25

    19:49 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 От три месеца го пиша

    15 8 Отговор
    Радев и прогресистите станаха много нагли.А избирателят не обича това.

    19:50 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Една и съща постна пица

    6 6 Отговор
    Гледана от двете страни.

    Коланите - затегни! -

    Така казаха от ЕЦБ във Франкфурт на Майн за българския бюджет за 2027 г.!

    Радвайте се, българи и небългари в България, в клуба на богатите!

    19:52 25.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 АнтиКомунист

    6 1 Отговор
    Муууу мууууу

    Коментиран от #21

    19:52 25.10.2026

  • 16 Има светлина от насрещния влак

    5 7 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    Стискай зъби!

    19:54 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    11 6 Отговор
    ИЗБОРИ ли🤔❗
    Избирате Президент, но от него нищо не зависи, той има само ПРЕДСТАВИТЕЛНА функция❗
    А за Министър-Председател дори нямате идея кой ще Ви сложат, независимо как гласувате❗

    19:54 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дзак

    4 6 Отговор
    Да, но Йотова и може би Костадинов имат потенциал да увеличат процента!

    19:57 25.10.2026

  • 24 А50

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "НА БАЛОТАЖА":

    Това сега е слогана на Гюровци, за да не гласуват хората и 10% жълтопаветници да вземат власта пак.

    19:57 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 А50

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "От Възраждане и другите":

    Даже Плевнелиев започва да ми става симпатичин пред този Грую

    19:58 25.10.2026

  • 27 Синя София

    4 7 Отговор
    Комунистите печелят,пак ще правим съюз с Русия

    20:00 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сричащият

    9 3 Отговор
    Комунист Гюров кой гласува за него ?

    20:03 25.10.2026

  • 31 Тъмно

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "🇺🇦🇧🇬":

    От насрещния влак е, няма повод за радост...

    20:05 25.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 БеГемот

    6 6 Отговор
    Ясно е че Йотова ще е президент щото на втори тур избирателите и на Костя и на Руди гела и Величие ще гласуват предимно за нея а не за неолибералните недоразумения ....

    20:07 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    4 4 Отговор
    УУУУУ КЪДЕ СТЕ РАДЕВИТЕ СЛУГИИИИ ХАЙДЕ ЛЪЖЕТЕ ДАВАЙТЕЕЕЕ ХАХАХАХА РАДЕВ С ИЗМАМИ С МУТРЕНСИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ ЗАГРАБИ ВЛАСТ ДЪРЖАВА ИНСТИТУЦИИ ХАХАХАХАХА

    20:09 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    2 1 Отговор
    РАДЕВИТЕ СЛУГИИИ ХАЙДЕЕЕ ИЗЛИЗАЙТЕ ОБИЖДАЙТЕ НАРИЧАЙТЕ ПРИСЪДИ РАЗДАВАЙТЕ ПОБЕСНЯХТЕ ГОДИНИ ТУК ДА СЕЕТЕ АГРЕСИЯ ОМРАЗА КЛЕВЕТИ ЗА ДА ЗАГРАБИ АМА НАИСТИНА ДА ЗАГРАБИ РАДЕВ ДЪРЖАВАТА РАДЕВ Е ОСТАВКА И РАЗСЛЕДВАНЕ БЪЛГАРИЯ МУ ПОКАЗА КОЙ КОЙ Е НЕ НА ЧЕРВЕНИЯТ ДИКТАТ РАДЕВ

    20:16 25.10.2026

  • 38 Пенсионер

    1 1 Отговор
    Автобус, пътуващ в Бургас, посока „Меден Рудник” Възрастна баба внезапно започва да рецитира Омировата „Илиада”: „О, музо, възпей оня гибелен гняв на Атила Пелеев...” и тъй нататък. Не млъква десетина минути. Спира да рецитира чак на третата спирка в комплекса и всички пътници избухват в аплодисменти. Тогава бабата се усмихва смутено и казва: - Ей на, това го помня, ама защо съм в тоз рейс и къде отивам – убийте ма, не знам! Ооо спомних си, отивам на избори!

    Изгледайте в ютюб: "Студено" - "Много студено!" - "И аз съм от СДС!" и ще паднете от смях!

    20:16 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Байрактар"70

    1 0 Отговор
    Който иска президентството, при ПЕЕВСКИ!

    21:04 25.10.2026

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