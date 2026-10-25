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Пламен Петков води в гласуването за прокурорската квота във ВСС
  Тема: Избори

Пламен Петков води в гласуването за прокурорската квота във ВСС

25 Октомври, 2026 20:33, обновена 25 Октомври, 2026 20:46 983 4

  • висш съдебен съвет-
  • прокурори-
  • пламен петков-
  • съдебна система-
  • избори

Окончателното обявяване на избраните четирима членове предстои

Пламен Петков води в гласуването за прокурорската квота във ВСС - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Пламен Петков води при повторното гласуване за четирима членове на Висшия съдебен съвет от прокурорската квота с 555 гласа. След него се нареждат Ивайло Илиев с 516 гласа, Ивайло Ангелов с 492 и Красимира Филипова с 439 гласа.

Добринка Калчева получава 407 гласа, Даниела Попова – 397, Владимир Николов – 391, а Иванка Которова-Духлакова – 193 гласа.

Пламен Петков е в съдебната система от 2004 г. като първо е следовател в Ямбол, после в Столичната следствена служба, а от 2006 г. е прокурор в СРП. От 2018 г. до 2023 г. е районен прокурор на Сливница, след края на мандата се връща в СРП. В началото на годината беше един от тримата, подбрани за български европейски прокурор, но процедурата беше отменена.

Ивайло Илиев, който в момента е командирован национален експерт в Евроюст, е направил един кариерен скок в съдебната власт след заемане на ръководна длъжност. Той влиза в системата като младши прокурор през 2010 г., след това става районен прокурор в Дупница. За кратко е зам.-шеф на прокуратурата в Дупница, а през 2016 г. е избран за районен прокурор на Кюстендил. Дни след края на мандата му е назначен за зам.-шеф на окръжната прокуратура в града. На този пост остава около година, когато е избран за делегиран европейски прокурор. Илиев се отказа от работата в европрокуратурата след около година и беше избран за помощник на националния представител на България в Евроюст.

Ивайло Ангелов също започва като следовател, после е младши прокурор и прокурор в районна прокуратура в Плевен, после е обвинител в окръжната прокуратура в града, а през 2015 г. е повишен след конкурс в Националната следствена служба. За година е шеф на Апелативната специализирана прокуратура като след нейното закриване става прокурор в АП-София.

При Красимира Филипова има два прехода към по-високо ниво чрез назначения за заместник на административен ръководител. Тя започва работа в прокуратурата като младши прокурор в Ботевград, след това става районен прокурор там и се мести без да „качва“ ниво в Костинброд. В РП-Костинброд за първи път заема ръководна длъжност и през 2006 г. става зам.-шеф.

Четири години по-късно се изкачва в системата като е назначена за зам.-шеф на Окръжна прокуратура – София. След още четири години отново отива в по-горна инстанция, заемайки ръководна длъжност – зам.-шеф на Апелативната прокуратура в София.

С конкурс е повишена във Върховната касационна прокуратура през 2019 г., а година по-късно стана зам. главен прокурор.

Вотът продължи след неуспешен първи тур

До повторното гласуване се стигна, след като на първия тур на 24 октомври нито един от 25-имата кандидати не събра необходимото мнозинство. Тогава гласуваха 1363 от общо 1567 прокурори с право на глас.

На първия тур най-много подкрепа получи Пламен Петков – 479 гласа, следван от Ивайло Илиев с 400, Красимира Филипова с 365 и Добринка Калчева с 337 гласа. Данните са публикувани от Висшия съдебен съвет.

Предстои официалното обявяване

По правилата, цитирани от ВСС, ако и при повторното гласуване необходимото мнозинство не бъде достигнато, „за избрани се смятат кандидатите, получили най-много гласове“.

Към момента на преброяването окончателното решение на Избирателната комисия все още не е обявено. След приключването на обработката на бюлетините ще бъдат потвърдени имената на четиримата прокурори, които получават мандат във ВСС.

Източници: vss.justice.bg, newspoint.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 И отново поста

    3 1 Отговор
    печели npecтъnнuк-peцuguвucт.
    Донякъде причината е, че и останалите кандидати са такива.

    Коментиран от #3

    20:49 25.10.2026

  • 2 Когато Видя !Истинска Прокуратура !

    2 0 Отговор
    Мога Да Им Го - Да Му Го Призная !

    20:51 25.10.2026

  • 3 Едно Общество !

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "И отново поста":

    Изтъкано От !

    Беззаконие !

    И Мръсотия !

    20:52 25.10.2026

  • 4 кофти късмет

    1 0 Отговор
    Туй да си по баща Которова, а по мъж Духлакова, е егати ужаса 🤣

    21:00 25.10.2026

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