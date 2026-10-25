Доц. Борислав Цеков: Резултатът от президентския вот е „национален вот на недоверие“ към Румен Радев

Доц. Борислав Цеков определи резултата от президентския вот като „национален вот на недоверие“ към Румен Радев и „Прогресивна България“. Според него безпрецедентно ниската избирателна активност, малката разлика между първия и втория и провалът на очакванията за убедителна победа на Илияна Йотова разкриват дълбокия проблем с легитимността на управляващите.
Резултатът от президентските избори очертава сериозна криза на политическото доверие към управлението на министър-председателя Румен Радев и подкрепената от него кандидатура на Илияна Йотова. Това е оценката на конституционалиста доц. Борислав Цеков, който определи изборните тенденции като категоричен сигнал за изчерпване на общественото доверие към управляващото мнозинство. Според него вместо очакваната убедителна победа, която да затвърди политическите позиции на Радев, изборният резултат разкрива съвсем различна реалност - началото на процес на делегитимация на властта.
„Тази безпрецедентно ниска избирателна активност, съчетана с пренебрежимо малката разлика между първия и втория, е национален вот на недоверие към Румен Радев и „Прогресивна България“. Илияна Йотова е кандидатура на „Прогресивна България“ и това не може да бъде прикривано. Българските граждани го показаха по категоричен начин“, заяви пред БГНЕС доц. Цеков.
По думите му развоят на изборната надпревара опровергава внушенията, че победата на подкрепената от управляващите кандидатура е предварително предрешена. Доц. Цеков посочи, че именно анализите на независими социологически агенции, сред които „Галъп Интернешънъл Болкан“ и „Алфа Рисърч“, са очертали възможността за оспорван балотаж, докато проправителствените коментари са налагали представата за безусловен възход на „Прогресивна България“.
„Реалността е съвсем различна. Това, което виждаме, е началото на края на управлението на Румен Радев и „Прогресивна България“, категоричен бе конституционалистът.
Той подчерта, че тази оценка не е прибързана политическа прогноза, а извод, основан на натрупания през последните три десетилетия опит и на познаването на обществените и политическите процеси в страната. Според Цеков президентският вот е трябвало да послужи за убедителна повторна легитимация на Радев и неговото политическо обкръжение, но вместо това е показал отслабване на обществената подкрепа.
„Румен Радев трябваше да бъде прелегитимиран с убедителна победа на президентските избори. Случи се обратното, нещо изненадващо за неговите среди, но напълно очаквано за независимите наблюдатели: делегитимация на Румен Радев и „Прогресивна България“, посочи той.
Провалът на управлението и демонстрацията на силова политика
Като основна причина за отлива на доверие доц. Цеков открои качеството на управлението, което определи с изключително остри думи. Според него проблемът не се изчерпва с конкретния изборен резултат, а произтича от цялостния модел на упражняване на властта, белязан от некомпетентност, силови методи и опити за сплашване на обществото.
Реалността е съвсем различна, подчерта той.
По думите на Цеков управляващите са получили обществен кредит на доверие, но некомпетентността им е довела до бързото му изчерпване. Именно това разминаване между първоначалните очаквания и оценката за реалното управление според него обяснява политическия резултат.
„Българските граждани дадоха кредит на доверие, но некадърността на това управление стопи този кредит само за няколко месеца. Оттук нататък пътят е само надолу“, заключи доц. Борислав Цеков.
Президентският вот се превръща в изпитание не само за кандидатурата на Илияна Йотова, но и за политическата устойчивост на Румен Радев. Вместо да затвърди претенцията за безспорна обществена подкрепа, изборният резултат, според доц. Цеков, разкрива границите на тази претенция и поставя под съмнение способността на управляващите да запазят доверието, с което са започнали мандата си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Руските инфилтрати вън от България
Коментиран от #18, #20, #36
21:08 25.10.2026
2 Шорт
Коментиран от #7
21:08 25.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Новичок
21:09 25.10.2026
6 🇺🇦🇧🇬
Комунизмът си отива,спете спокойно деца!
Коментиран от #35
21:10 25.10.2026
7 И колкото пилота
До коментар #2 от "Шорт":е българин
21:10 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 В нормална държава
21:10 25.10.2026
10 Българин
Коментиран от #42
21:10 25.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
Коментиран от #48
21:10 25.10.2026
13 мнение
21:10 25.10.2026
14 Да бе ,да ! 😜
21:11 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дзак
21:13 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 ПОРЕДЕН ПЪТ
21:13 25.10.2026
22 РЕАЛИСТ
Коментиран от #39, #60
21:13 25.10.2026
23 Кой
21:13 25.10.2026
24 Факти
ПБ: 1 445 000 - 515 000
ПП-ДБ: 405 000 - 480 000
Народът показа жълт картон на Крадев. Другата неделя ще покаже втори. Офисът на ПБ затвори още преди края на изборния ден. Крият се и никой не може да ги намери за коментар.
21:14 25.10.2026
25 Тинтири минтири
21:14 25.10.2026
26 Вот на отвращението
До коментар #20 от "Много си оригинален":Това се случи. Всички гласували за Радев се отвратиха от него.
21:15 25.10.2026
27 Двама Соросоида
Да благодарят на самовлюбеният егоцентрик Костадинов,
който вместо да издигне Папазов и Волгин,
не успя да надскочи себе си!
Ако патриотите се бяха обединили и не бяха разпиляли гласовете си,
соросоидите нямаха шанс на балотаж, щяха да фъфлят и мънкат в ефир.
И двамата Соросоида са неподходящи и гавра с президенската институция.
21:15 25.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
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32 Впрочем
Коментиран от #61
21:18 25.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 тоя па
За пореден път се убеждавам, че някои хора имат сериозни ментални проблеми - абе чадо, никой не глобализира от 20% активност. Трябва да си много зле с математиката, за да не осъзнаеш, че ПП ДБ са получили максимума, който събраха и на парламентарните избори, като този път са добавили част от твърдото ядро на ГЕРБ. При това, тъй като не се знае каква част от хората на ББ са подкрепили петроханеца, то ПП ДБ дори при цялото им старание да мобилизират своите, като нищо може да се окаже, че са се свили, т.е. изгубили са избиратели.
Да глобализираш върху 20 и няколко процента - това си е пар екселанс атестат за некадърност и некомпетентност. Е, в това отношение Б. Жеков не изненадва.
21:20 25.10.2026
35 Хихихи
До коментар #6 от "🇺🇦🇧🇬":Важното е, че у крайна си отива 😂
21:22 25.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Анонимен
На втори тур всичко ще си дойде на мястото, не се кахърете! Днес денят беше хубав и хората бяха на разходка, за да може дебилите и педофилите да се чувстват комфортно, но другата седмица ще им запари отзад.
21:26 25.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 РЕАЛИСТ
До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":Това не съм го писал аз. Познавате стила ми.
21:27 25.10.2026
40 та тоз е
21:31 25.10.2026
41 Перър
21:33 25.10.2026
42 Така е
До коментар #10 от "Българин":Радев ще държи кокала до последно.
21:35 25.10.2026
43 АЙДЕЕ И ТОЯ НА СОФРА.
21:38 25.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 коко
21:42 25.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 ФАКТИ
21:44 25.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Гневът на мравките
Загробиха България окончателно.
21:44 25.10.2026
50 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
21:46 25.10.2026
51 Зимата
21:46 25.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Е,чак пък "национален " вот
21:49 25.10.2026
54 Нострадамус
21:51 25.10.2026
55 Още един канцеларски плъх
21:56 25.10.2026
56 Някой
Просто хората не виждат смисъл да ходят да гласуват за една безсмислена политическа позиция - президента няма реални правомощия. Единствено Радев успя да привлече електорат и после да го мобилизира на парламентарни избори.
21:57 25.10.2026
57 Ромб
21:58 25.10.2026
58 Радев си отива
21:59 25.10.2026
59 Здрасти
22:02 25.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 сара
До коментар #32 от "Впрочем":Е, и?
22:07 25.10.2026
62 НАГЛОСТТА НА ГЪЛАБА,
22:38 25.10.2026