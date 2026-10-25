Доц. Борислав Цеков: Резултатът от президентския вот е „национален вот на недоверие“ към Румен Радев

Доц. Борислав Цеков определи резултата от президентския вот като „национален вот на недоверие“ към Румен Радев и „Прогресивна България“. Според него безпрецедентно ниската избирателна активност, малката разлика между първия и втория и провалът на очакванията за убедителна победа на Илияна Йотова разкриват дълбокия проблем с легитимността на управляващите.

Резултатът от президентските избори очертава сериозна криза на политическото доверие към управлението на министър-председателя Румен Радев и подкрепената от него кандидатура на Илияна Йотова. Това е оценката на конституционалиста доц. Борислав Цеков, който определи изборните тенденции като категоричен сигнал за изчерпване на общественото доверие към управляващото мнозинство. Според него вместо очакваната убедителна победа, която да затвърди политическите позиции на Радев, изборният резултат разкрива съвсем различна реалност - началото на процес на делегитимация на властта.

„Тази безпрецедентно ниска избирателна активност, съчетана с пренебрежимо малката разлика между първия и втория, е национален вот на недоверие към Румен Радев и „Прогресивна България“. Илияна Йотова е кандидатура на „Прогресивна България“ и това не може да бъде прикривано. Българските граждани го показаха по категоричен начин“, заяви пред БГНЕС доц. Цеков.

По думите му развоят на изборната надпревара опровергава внушенията, че победата на подкрепената от управляващите кандидатура е предварително предрешена. Доц. Цеков посочи, че именно анализите на независими социологически агенции, сред които „Галъп Интернешънъл Болкан“ и „Алфа Рисърч“, са очертали възможността за оспорван балотаж, докато проправителствените коментари са налагали представата за безусловен възход на „Прогресивна България“.

„Реалността е съвсем различна. Това, което виждаме, е началото на края на управлението на Румен Радев и „Прогресивна България“, категоричен бе конституционалистът.

Той подчерта, че тази оценка не е прибързана политическа прогноза, а извод, основан на натрупания през последните три десетилетия опит и на познаването на обществените и политическите процеси в страната. Според Цеков президентският вот е трябвало да послужи за убедителна повторна легитимация на Радев и неговото политическо обкръжение, но вместо това е показал отслабване на обществената подкрепа.

„Румен Радев трябваше да бъде прелегитимиран с убедителна победа на президентските избори. Случи се обратното, нещо изненадващо за неговите среди, но напълно очаквано за независимите наблюдатели: делегитимация на Румен Радев и „Прогресивна България“, посочи той.

Провалът на управлението и демонстрацията на силова политика

Като основна причина за отлива на доверие доц. Цеков открои качеството на управлението, което определи с изключително остри думи. Според него проблемът не се изчерпва с конкретния изборен резултат, а произтича от цялостния модел на упражняване на властта, белязан от некомпетентност, силови методи и опити за сплашване на обществото.

Реалността е съвсем различна, подчерта той.

По думите на Цеков управляващите са получили обществен кредит на доверие, но некомпетентността им е довела до бързото му изчерпване. Именно това разминаване между първоначалните очаквания и оценката за реалното управление според него обяснява политическия резултат.

„Българските граждани дадоха кредит на доверие, но некадърността на това управление стопи този кредит само за няколко месеца. Оттук нататък пътят е само надолу“, заключи доц. Борислав Цеков.

Президентският вот се превръща в изпитание не само за кандидатурата на Илияна Йотова, но и за политическата устойчивост на Румен Радев. Вместо да затвърди претенцията за безспорна обществена подкрепа, изборният резултат, според доц. Цеков, разкрива границите на тази претенция и поставя под съмнение способността на управляващите да запазят доверието, с което са започнали мандата си.