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Доц. Борислав Цеков: Резултатът от президентския вот е „национален вот на недоверие“ към Румен Радев
  Тема: Избори

Доц. Борислав Цеков: Резултатът от президентския вот е „национален вот на недоверие“ към Румен Радев

25 Октомври, 2026 21:04 1 681 62

  • борислав цеков-
  • избори-
  • президент-
  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • управление-
  • корупция

Реалността е съвсем различна

Доц. Борислав Цеков: Резултатът от президентския вот е „национален вот на недоверие“ към Румен Радев - 1
Снимка: Архив
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

Доц. Борислав Цеков определи резултата от президентския вот като „национален вот на недоверие“ към Румен Радев и „Прогресивна България“. Според него безпрецедентно ниската избирателна активност, малката разлика между първия и втория и провалът на очакванията за убедителна победа на Илияна Йотова разкриват дълбокия проблем с легитимността на управляващите.

Резултатът от президентските избори очертава сериозна криза на политическото доверие към управлението на министър-председателя Румен Радев и подкрепената от него кандидатура на Илияна Йотова. Това е оценката на конституционалиста доц. Борислав Цеков, който определи изборните тенденции като категоричен сигнал за изчерпване на общественото доверие към управляващото мнозинство. Според него вместо очакваната убедителна победа, която да затвърди политическите позиции на Радев, изборният резултат разкрива съвсем различна реалност - началото на процес на делегитимация на властта.

„Тази безпрецедентно ниска избирателна активност, съчетана с пренебрежимо малката разлика между първия и втория, е национален вот на недоверие към Румен Радев и „Прогресивна България“. Илияна Йотова е кандидатура на „Прогресивна България“ и това не може да бъде прикривано. Българските граждани го показаха по категоричен начин“, заяви пред БГНЕС доц. Цеков.

По думите му развоят на изборната надпревара опровергава внушенията, че победата на подкрепената от управляващите кандидатура е предварително предрешена. Доц. Цеков посочи, че именно анализите на независими социологически агенции, сред които „Галъп Интернешънъл Болкан“ и „Алфа Рисърч“, са очертали възможността за оспорван балотаж, докато проправителствените коментари са налагали представата за безусловен възход на „Прогресивна България“.

„Реалността е съвсем различна. Това, което виждаме, е началото на края на управлението на Румен Радев и „Прогресивна България“, категоричен бе конституционалистът.

Той подчерта, че тази оценка не е прибързана политическа прогноза, а извод, основан на натрупания през последните три десетилетия опит и на познаването на обществените и политическите процеси в страната. Според Цеков президентският вот е трябвало да послужи за убедителна повторна легитимация на Радев и неговото политическо обкръжение, но вместо това е показал отслабване на обществената подкрепа.

„Румен Радев трябваше да бъде прелегитимиран с убедителна победа на президентските избори. Случи се обратното, нещо изненадващо за неговите среди, но напълно очаквано за независимите наблюдатели: делегитимация на Румен Радев и „Прогресивна България“, посочи той.

Провалът на управлението и демонстрацията на силова политика

Като основна причина за отлива на доверие доц. Цеков открои качеството на управлението, което определи с изключително остри думи. Според него проблемът не се изчерпва с конкретния изборен резултат, а произтича от цялостния модел на упражняване на властта, белязан от некомпетентност, силови методи и опити за сплашване на обществото.

Реалността е съвсем различна, подчерта той.

По думите на Цеков управляващите са получили обществен кредит на доверие, но некомпетентността им е довела до бързото му изчерпване. Именно това разминаване между първоначалните очаквания и оценката за реалното управление според него обяснява политическия резултат.

„Българските граждани дадоха кредит на доверие, но некадърността на това управление стопи този кредит само за няколко месеца. Оттук нататък пътят е само надолу“, заключи доц. Борислав Цеков.

Президентският вот се превръща в изпитание не само за кандидатурата на Илияна Йотова, но и за политическата устойчивост на Румен Радев. Вместо да затвърди претенцията за безспорна обществена подкрепа, изборният резултат, според доц. Цеков, разкрива границите на тази претенция и поставя под съмнение способността на управляващите да запазят доверието, с което са започнали мандата си.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руските инфилтрати вън от България

    30 45 Отговор
    Да им се отнемат ГРАЖДАНСТВОТО u БЪЛГАРСКИТЕ ПАСПОРТИ

    Коментиран от #18, #20, #36

    21:08 25.10.2026

  • 2 Шорт

    63 31 Отговор
    Тоя е доцент колкото пожарникаря е генерал!

    Коментиран от #7

    21:08 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Новичок

    11 16 Отговор
    Кои са тия "Бгнес" ??? Някакви фитки.бг от Алиекспрес ли ??? Пфу???

    21:09 25.10.2026

  • 6 🇺🇦🇧🇬

    24 41 Отговор
    България ше бъде велика пак!
    Комунизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #35

    21:10 25.10.2026

  • 7 И колкото пилота

    20 27 Отговор

    До коментар #2 от "Шорт":

    е българин

    21:10 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 В нормална държава

    26 38 Отговор
    правителството подава оставка!Като при първия мандат на Радев!

    21:10 25.10.2026

  • 10 Българин

    44 40 Отговор
    Радев ще е Премиер още 4 години и до тогава ще прави, каквото е решил!

    Коментиран от #42

    21:10 25.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    33 45 Отговор
    Радев от милион и половина падна на 400 000 гласа.

    Коментиран от #48

    21:10 25.10.2026

  • 13 мнение

    30 15 Отговор
    абе друго си е да се кланяш на цар, нъл тъй цеков, как ти го измислила главътъ, национален протест, бря....

    21:10 25.10.2026

  • 14 Да бе ,да ! 😜

    35 25 Отговор
    Що за смешки ? Йотова води ! Въпреки че ДеБили , Подменкаджии , гробари и Поповци са обединени срещу нея .

    21:11 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дзак

    21 13 Отговор
    Нищо подобно. Гюров, Борисов, Пеевски събират 33%.

    21:13 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ПОРЕДЕН ПЪТ

    22 13 Отговор
    ЦЕКоф оф ,.........ЗАЩИТНИКА НА ДВЕТЕ ШКЕМ БЕТА

    21:13 25.10.2026

  • 22 РЕАЛИСТ

    9 21 Отговор
    Президентската институция не е само представителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдебен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечерта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Днес Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 400-450 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    Коментиран от #39, #60

    21:13 25.10.2026

  • 23 Кой

    7 16 Отговор
    раздаде паспорти на 50000 руски пенсионери,сега да ги издържаме?

    21:13 25.10.2026

  • 24 Факти

    14 25 Отговор
    Разлика през април и днес:
    ПБ: 1 445 000 - 515 000
    ПП-ДБ: 405 000 - 480 000
    Народът показа жълт картон на Крадев. Другата неделя ще покаже втори. Офисът на ПБ затвори още преди края на изборния ден. Крият се и никой не може да ги намери за коментар.

    21:14 25.10.2026

  • 25 Тинтири минтири

    8 8 Отговор
    Вярвайте си....!

    21:14 25.10.2026

  • 26 Вот на отвращението

    17 17 Отговор

    До коментар #20 от "Много си оригинален":

    Това се случи. Всички гласували за Радев се отвратиха от него.

    21:15 25.10.2026

  • 27 Двама Соросоида

    14 7 Отговор
    които с удоволствие ще ни вкарат във Война.
    Да благодарят на самовлюбеният егоцентрик Костадинов,
    който вместо да издигне Папазов и Волгин,
    не успя да надскочи себе си!
    Ако патриотите се бяха обединили и не бяха разпиляли гласовете си,
    соросоидите нямаха шанс на балотаж, щяха да фъфлят и мънкат в ефир.
    И двамата Соросоида са неподходящи и гавра с президенската институция.

    21:15 25.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Впрочем

    17 8 Отговор
    Йотова не е издигана за президент от Прогресивна България, а от инициативен комитет.

    Коментиран от #61

    21:18 25.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 тоя па

    23 5 Отговор
    Тая мижитурка изкочи от нафталина да заработва.
    За пореден път се убеждавам, че някои хора имат сериозни ментални проблеми - абе чадо, никой не глобализира от 20% активност. Трябва да си много зле с математиката, за да не осъзнаеш, че ПП ДБ са получили максимума, който събраха и на парламентарните избори, като този път са добавили част от твърдото ядро на ГЕРБ. При това, тъй като не се знае каква част от хората на ББ са подкрепили петроханеца, то ПП ДБ дори при цялото им старание да мобилизират своите, като нищо може да се окаже, че са се свили, т.е. изгубили са избиратели.
    Да глобализираш върху 20 и няколко процента - това си е пар екселанс атестат за некадърност и некомпетентност. Е, в това отношение Б. Жеков не изненадва.

    21:20 25.10.2026

  • 35 Хихихи

    13 8 Отговор

    До коментар #6 от "🇺🇦🇧🇬":

    Важното е, че у крайна си отива 😂

    21:22 25.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    17 6 Отговор
    Сега ще има цяла седмица соросоидите да се упражняват върху темата, която е ясна на всички, само не и на тях.
    На втори тур всичко ще си дойде на мястото, не се кахърете! Днес денят беше хубав и хората бяха на разходка, за да може дебилите и педофилите да се чувстват комфортно, но другата седмица ще им запари отзад.

    21:26 25.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РЕАЛИСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "РЕАЛИСТ":

    Това не съм го писал аз. Познавате стила ми.

    21:27 25.10.2026

  • 40 та тоз е

    10 3 Отговор
    ГОЛЯМА МЪРША , И НЯМА ЗА КАКВО ДА ДОВЪРША !!

    21:31 25.10.2026

  • 41 Перър

    11 4 Отговор
    Цеков, Цеков още ли ти дават гласност бе!

    21:33 25.10.2026

  • 42 Така е

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Радев ще държи кокала до последно.

    21:35 25.10.2026

  • 43 АЙДЕЕ И ТОЯ НА СОФРА.

    11 5 Отговор
    Се Радев им у чутурите. ЗАПОМНЕТЕ БРЕ ЙОТОВА НЕ Е РАДЕВ. ТОВА ЧЕ Я ПОДЪРЖА Е ОТ УВАЖЕНИЕ.И ПАК НА БАЛОТАЖА ЩЕ ВИ УДРИСА.И ХА КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА КАНДЕВ И ГЮРУКА.

    21:38 25.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 коко

    6 4 Отговор
    Раята за пореден път се разочарова от Месията който ще я "оправи "...

    21:42 25.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ФАКТИ

    6 2 Отговор
    ВСИЧКИ ПЛАЧАТ ЗА БЪРДАКА И МУТРИТЕ.

    21:44 25.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Гневът на мравките

    4 2 Отговор
    Вотът на недоверие е за цялата ояла се предателска политическа шайка!
    Загробиха България окончателно.

    21:44 25.10.2026

  • 50 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    8 11 Отговор
    Радев ДС комунягата е пътник! Народа каза БАСТА на БКП комунистическата мутро олигархия! Комунизма си отива

    21:46 25.10.2026

  • 51 Зимата

    6 5 Отговор
    Зимата чука на вратата, ето защо милион пенсионери и половин милион работещи бедни изобщо няма да отразят Радевите политически вълнения... Може би обикновения човек вече проглежда за огромната пропаст,която го дели от самозабравилата се самодостатъчна политическа класа...

    21:46 25.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Е,чак пък "национален " вот

    4 4 Отговор
    Все пак 52% от гласувалите с основно са подкрепили Йотова.

    21:49 25.10.2026

  • 54 Нострадамус

    4 5 Отговор
    Който с измама е дошъл на власт,с камъни ще го изпроводят.

    21:51 25.10.2026

  • 55 Още един канцеларски плъх

    8 1 Отговор
    Много професори и доценти, академици много учена нация сме от толкова учени трябва да сме надминали японците а то нищо вместо да се занимават с наука те са по студията аман от търтеи

    21:56 25.10.2026

  • 56 Някой

    8 2 Отговор
    Този е смешник. Заявява такива неща при 20% избирателна активност. А нима това не е шамар и за вашия кандидат? Все пак, получава само 30% от гласувалите 20%.
    Просто хората не виждат смисъл да ходят да гласуват за една безсмислена политическа позиция - президента няма реални правомощия. Единствено Радев успя да привлече електорат и после да го мобилизира на парламентарни избори.

    21:57 25.10.2026

  • 57 Ромб

    4 4 Отговор
    Купейкъта от Максуда е най-прецкан

    21:58 25.10.2026

  • 58 Радев си отива

    4 3 Отговор
    Защото никой не може да управлява ако народа не го иска.

    21:59 25.10.2026

  • 59 Здрасти

    2 1 Отговор
    Здрав член за ръждивата м@стия

    22:02 25.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 сара

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Впрочем":

    Е, и?

    22:07 25.10.2026

  • 62 НАГЛОСТТА НА ГЪЛАБА,

    0 0 Отговор
    НЕКОМПЕТЕТНОСТТА НА ПУЛЕВ И НА КОНСТАНТИН ПРОДАНОВ ЩЕ БУТНАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, КАКТО И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ШИШКОВ НА АСВАЛТАДЖИИТЕ, ТЕ МИСЛАТ ЧЕ СА ВЕЧНИ ДОВЕРИЕТО НА РАДЕВ НА ТИЯ ХОРА ГО ЩЕ ГО ДОВЪРШИ, КРАЯТ НАБЛИЖАВА А И ЗИМА ИДВА, ГЛАДНА МЕЧКА ХОРО НЕ ИГРАЕ, АКО БИЗНЕСА СА 10% ТО ГЛАДНИТЕ СА ПОВЕЧЕ ОТ 50%, КОИТО РАЗБРАЛ РАЗБРАЛ,100 КОМИСИИ И КОШНИЦИ НАПРАВИХТЕ ЗА ЦЕНИТЕ И РЕЗУЛТАТ 0000000000

    22:38 25.10.2026

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