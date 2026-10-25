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Слави Трифонов: Румен Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой от нормалните хора
  Тема: Избори

Слави Трифонов: Румен Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой от нормалните хора

25 Октомври, 2026 21:13 2 358 96

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  • избори-
  • президент

Костадин Костадинов може да реши втория тур. Ако поиска

Слави Трифонов: Румен Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой от нормалните хора - 1
Снимка: БГНЕС
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Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Днес имахме избори за президент. И станаха кристално ясни няколко неща.

Първо. Имаме най-ниската избирателна активност. Изобщо. Гледам ги по телевизиите как се чудят защо е ниска. Отговорът е много прост. Като повечето кандидати. Просто нито един от самопредложилите се за президент не става. Ама никой не става.

Второ. Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой. Ама не бой от ПП-ДБ или от „Възраждане“, или от другите. Изядоха чудовищен бой от нормалните хора. Ето ви малко факти. На изборите за парламент преди шест месеца за Радев гласуваха 1 милион 444 хиляди и 920 човека. Сега за Йотова, проекция на Радев, гласуваха около 490 хиляди души. Един милион са се изпарили като подкрепа. Да бе, хората на ГЕРБ и на ДПС не гласуваха, ама те и на парламентарните не гласуваха за ПБ. Господин Радев, къде ти отидоха 1 милион човека? Ще ти кажа - при американските самолети в Безмер, при високите цени в магазините, дето щеше да ги сваляш, при битата от НСО журналистка и наглостта на председателката ти на парламента Доцова, в демонстративните убийства на хора от твоя кръг, в имигрантската агресия, която крие твоето МВР, в импотентността на вътрешния ти министър. Такива неща…

Трето. ПП-ДБ изкара стандартните си 350-360 хиляди гласа. И сега трябва да правят кратки музикални форми на Бойко Борисов. На същия Бойко Борисов, дето искат да го разграждат и дето го арестуваха. Съдбата има чувство за хумор, не мислите ли?

Четвърто. Костадин Костадинов може да реши втория тур. Ако поиска.

Пето. Вече живеем в нова политическа реалност. Вече няма голяма политическа сила. Да, все още ПБ има 131 депутата, но подкрепата им в хората е три пъти по-малка. И ще намалява.

Шесто. Очаква ни интересна зима.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вот на отвращението

    51 77 Отговор
    Това се случи. Всички гласували преди за Радев се отвратиха от него.

    21:15 25.10.2026

  • 3 00014

    111 13 Отговор
    Този е като зелена муха.

    Коментиран от #54

    21:16 25.10.2026

  • 4 не разбрах

    122 13 Отговор
    Славуца към нормалните ли се причислява?

    Коментиран от #38

    21:16 25.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Браво Слави

    19 87 Отговор
    Разсипа мунчо зверски и точно. Вече си ми симпатичен.

    Коментиран от #11, #21, #58

    21:16 25.10.2026

  • 7 Читател

    47 15 Отговор
    Слави: " ПП-ДБ трябва да правят кратки музикални форми на Борисов," / ще се разбират : това че са наведени на Турция и Англия ги сближава .😜

    21:16 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Малеееее

    98 11 Отговор

    До коментар #1 от "Гоуст":

    Слави е по гнусен и от Тиквата Борисов и Пеевски взети заедно.

    Коментиран от #30

    21:16 25.10.2026

  • 10 Ами...

    78 2 Отговор
    То и вие изяждайте боя, ама пак дрънкате!

    21:17 25.10.2026

  • 11 Много си прав Слави

    22 45 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Слави":

    Народа разсипа мунчо тежко и зловещо -
    Слави Трифонов: Румен Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой от нормалните хора

    21:17 25.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Леле - леле ! 🤔

    38 8 Отговор
    В Нивата тв са докарали и цезура Гого Папийонката да плюе по Йотова .

    21:18 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СЛАВИ НЕ ТЕ ХАРЕСВАМ

    18 42 Отговор
    НО КОГАТО КАЗАНОТО ОТ ТЕБ Е ВЯРНО,ЩЕ СЕ СЪГЛАСЯ.

    Коментиран от #35

    21:19 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Нещастника славуца

    74 5 Отговор
    Ти изяде по голям бой и никога повече няма да видиш парламент

    21:21 25.10.2026

  • 20 българите сме траки

    16 2 Отговор
    Добре, че нашия глас този път преобладава.

    21:21 25.10.2026

  • 21 Новичок

    32 4 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Слави":

    На тоя и въздуха над главата му не струва.Чак пък симпатичен хахаха... Ей на две овце слама не може да разделите бре.Пфу...

    21:21 25.10.2026

  • 22 Анонимен

    12 20 Отговор
    СЛАВИИИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЗА НАПИСАНАТА ШОКИРАЩА ИСТИНА ЗА РАДЕВИТЕ ХАХАХА А НИЩО ЧУДНО ТОГАВА ДА СА МАНИПУЛИРАЛИ ИЗБОРИТЕ ХАХАХА ЩЕ СЕ ГАВРИТЕ С РАБОТЕЩИТЕ БЪЛГАРИ 660 ЕВРО НЯКОГА ЕЙ СЕГА ЩЕШЕ ДА Е 800 ЕВРО АМА НАЛИ СТЕ ЛАКОМИ НА ВСЕКИ РЕГРЕС ПО 10 ХИЛЯДИ МЕСЕЧНО ОСТАВКА СТЕ А ДА МУТРЕНСКИТЕ ВИ ПРОЯВИ НЯМАМ ДУМИ

    21:21 25.10.2026

  • 23 Последния Софиянец

    9 11 Отговор
    Костадин Костадинов отказа 200 000 гласа от патриотичните кандидат президенти.Кой му забрани да спечели?

    Коментиран от #36, #57

    21:21 25.10.2026

  • 24 Слави е прав

    17 25 Отговор
    Обикновените, трудови хора подложени на геноцид от мунчо и олигарсите му разсипаха мунчо от зверски бой. За мунча гласуваха около 400 хиляди, предимно купените от олигархията му, държавни служители и полицаи и военни. Останалата част от народа одра мунчо като коч след заколение...

    21:21 25.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Учин дол

    35 5 Отговор
    А ти кой беше? Твоето присъствие е пренебрежимо малко статистически.

    21:23 25.10.2026

  • 28 Софиянец

    35 5 Отговор
    Сглобкаджиите на амбразурата 😂 Славун, а ти и твоята чалга партия къде сте?

    21:23 25.10.2026

  • 29 Ами

    22 4 Отговор
    Славито да не станал и той пероханец :)

    Коментиран от #66

    21:24 25.10.2026

  • 30 Анонимен

    5 9 Отговор

    До коментар #9 от "Малеееее":

    9 ВСИЧКИТЕ ГНУСНИ ТАКА ЛИ ТИ ЛИ ТУК ЩЕ ОБИЖДАШ ХАХАХА СВЪРШИ ВИ ВРЕМЕТО БЪЛГАРИЯ СИ КАЗА ДУМАТА АМА ГЛЕДАЙ ДА НЕ ИЗЛЯЗАТ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ НА ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ЧЕРВЕНА РАДЕВА ОЛИГАРХИЯ

    21:24 25.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 А50

    8 11 Отговор
    Президентската институция не е само представителна. От квотата на президента са половината представители във ВСС (Висшия съдебен съвет) ,другата половина от парламента ,половината представители от Прокурорската колегия, президента назначава посланици, налага вето и е главнокомандващ на Българската армия. Президента назначава и служебни правителства с които управлява. В четвъртък вечерта Радев се обърна към гражданите да гласуват масово и подкрепят техния кандидат. Днес в страниците на ПБ в социалните мрежи се оправдават за предстоящия крах на техния кандидат че искали разделение на властите и да умилостивят ПП-ДБ които единствени са способни да ги премахнат и изтрият с масови протести. ПБ имаше на изборите преди 6 месеца 1 млн.445 хил.избиратели. Днес Йотова подкрепена от ПБ,БСП,ВМРО ,АБВ ,БАС, НИЕ ИДВАМЕ на Манолова едвам има 400-450 хил.гласа. Краха на това управление е потресаващ. Загуби доверие и легитимност и всяка секунда на Радев на власт му носи негатив включително и бъдеща наказателна отговорност.

    21:25 25.10.2026

  • 33 Гундяев

    9 5 Отговор
    Който не ми Целува Краката
    Избори не може да спечели

    21:25 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Дали от него

    12 3 Отговор

    До коментар #16 от "СЛАВИ НЕ ТЕ ХАРЕСВАМ":

    Е казано , или пак са му го написали ?Цяло чудо е , че оцелява на екрана толкова години вече🤮🤮🤮

    21:26 25.10.2026

  • 36 Гундяев

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Продължавай да се питаш .

    21:26 25.10.2026

  • 37 Прав си чалга

    9 21 Отговор
    Ако ГЕРБ бяха издигнали кандидат щеше да е на първо място в момента.

    21:26 25.10.2026

  • 38 Анонимен

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "не разбрах":

    4 КРАХ БЪЛГАРИЯ ВИ КАЗА СЛУГИТЕ ТУК ТАКА И НЕ РАЗБРАХА ХАХАХАХАХА ДНЕС РАДЕВ СЕХИЛИ ЧЕ ИМАЛО УБИЙСТВА ЕГАТИ НЕАДЕКВАТНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

    Коментиран от #52

    21:26 25.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тодорово

    15 2 Отговор
    Толкова бой този изяде, и пак се пъче!

    21:26 25.10.2026

  • 41 Руди Гела

    11 2 Отговор
    И той се правеше на Голям Русофил
    По Медиите.

    Това помогна ли му,

    Къде е в Класацията ?

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    21:27 25.10.2026

  • 42 Този няма думата

    15 2 Отговор
    Спечели избори и се покри. Да си кюта в дупката, там му е мястото. За чалга ставаше, за друго - не!

    21:28 25.10.2026

  • 43 България

    5 10 Отговор
    Каза НЕ
    На Руските Продажници.

    21:29 25.10.2026

  • 44 урода

    21 4 Отговор
    Няма такъв боклук като този в цялата световна история !!Та той уби две поколения млади с чалгата , и излъга 700 хил. българи

    21:29 25.10.2026

  • 45 Хората хората

    1 8 Отговор
    Продължават да са си прости, сега ще изберат втори Радев, такова племе сме си и това е

    21:30 25.10.2026

  • 46 Нексус

    8 6 Отговор
    Пъпешът може да е всякакъв - певец на мутрите, национален предател - партията му беше създадена от старото Бсп и старото Дпс на Доган и директно подари цялата власт на Мунчо Естонски, но понякога казва и истини.

    21:30 25.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Дънди

    7 1 Отговор
    Ей, велики празноглавци от Рундьовата партийка, не закъсняват утре за рсбота, боя ви е в кърпа вързан!

    21:34 25.10.2026

  • 49 А ТВОЯТА РАЗНЕБИТЕНА

    12 2 Отговор
    Партия де е бре шебек. Орани се пооблажихте се и сега като сглобката само тъпотии ръсите. КОГА ТРЕБЕ РАДЕВ ВИ РАЗБИ. И ЙОТОВА НЕ Е РАДЕВ. ТЯ Е ОТ ДРУГА ПАРТИЯ. И ВСЕ ПАК ЩЕ БИЕ НА БАЛОТАЖА.

    21:34 25.10.2026

  • 50 маке

    21 0 Отговор
    Славчо, и ти пропадна като човек, политик никога не си бил, но доста народ излъга и ти гласуваха доверие.. Има една дума за хора като тебе, ама ти си знаеш, че си си такъв

    21:35 25.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Локо Сф

    11 2 Отговор
    Сбърках ,че прочетох малко от написаното от този и започна да ми се гади!

    21:37 25.10.2026

  • 54 Европеец

    13 3 Отговор

    До коментар #3 от "00014":

    Това същество на снимката адски противно и отвратително, въпреки че преди 20 години съм правил луди купони неговите песни...... За него най-добре да не изпълзява от дупката си и да си харчи парите, вече е господин никой..... Наистина ме отвращава.......

    21:37 25.10.2026

  • 55 1111

    12 3 Отговор
    Ти яде чудовищен бой с твоите 23 861 гласа.
    И СЛЕД НЕГО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СКРИЕШ ЗАВИНАГИ!

    21:38 25.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Юуп

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Коци копейкин е човек на нпо-тата. Защо не влезе в зала, когато шиши искаше да ги изгони? Ето защо отказа 200 хил гласа

    21:39 25.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Нострадамус

    12 4 Отговор
    Че тебе,кой те бръсне за слива бе Славуца.

    Коментиран от #90

    21:40 25.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Славчо

    3 3 Отговор
    Не бъди толкова откровен

    Че Червените Червеи
    Много се разстроиха.

    21:41 25.10.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Мдааа ама не

    6 2 Отговор
    Аз реших да гласувам директно на балотажа. След като го няма дразнителя Борисов, вече нямам тоянхъс за гласуване.

    21:41 25.10.2026

  • 65 Коментар

    10 3 Отговор
    Тази пишман звезда и певачка ми заприлича в последните години на Зеленски.
    Толкова е неадекватен.

    21:42 25.10.2026

  • 66 Разбира се

    9 3 Отговор

    До коментар #29 от "Ами":

    Само перкоханец може да си нарече албума "Жълта книжка".😎

    21:42 25.10.2026

  • 67 Ха ха ха

    10 3 Отговор
    ТОЗИ ПЪК ЧАЛГА ЦЪРВУЛ НЕ СПРЯ ДА ВОНИ.

    21:42 25.10.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ти си

    9 1 Отговор
    Хайде поне ти замълчи за загуба на гласове от 670 хиляди на 24 - даже незнам да ли са и толкова като махнем партийци , семействата им и лилавите които традиционално захмебват покрай избори !
    Присмял се хърбел на щърбел ....

    21:47 25.10.2026

  • 72 Мумията се завръща

    10 2 Отговор
    Специалистът по правене на кратки музикални форми на Бойко Борисов споделя опит , с явната надежда някой да го забележи .Толкова много народ повярва на таз мумия , а той ги излъга и върна България години назад. Сега се пробва да ръси мозък , но по-малко мразен няма да стане ...

    21:51 25.10.2026

  • 73 Хмм

    6 2 Отговор
    наркокралицата е виновна, кортежи, охрана на НСО, едва на изборите се съпикяса и отиде само с една жена, ние чакаме служебен премиер, тя на шопинг в Милано, защо отиде в Ню Йорк, там бяха външни министри, екскурзийка с народни пари, а уволнението на Тонев, той е кадър на Радев, беше вече сигурна, ами 49% ѝ даваха, за нея лично е провал, тя се кандидатира сама, постави Радев пред неудобството ако издигне кандидат да се обяви против нея детое била вицепрезидентка, която също му беше натрапена, не я е избирал

    21:52 25.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Верно ли бе

    9 0 Отговор
    Верно ли бе , Славе ? А за тебе и твойта партия какво да кажем ?

    21:54 25.10.2026

  • 77 Хърбеле

    7 0 Отговор
    То май и една друга-космическа партия,яде бой скоро!

    21:55 25.10.2026

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 4567

    6 0 Отговор
    Този кой е?

    Коментиран от #85

    21:57 25.10.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Георги

    6 1 Отговор
    Точно ти не се обаждай

    21:58 25.10.2026

  • 82 Хмм

    5 1 Отговор
    злобата е признак на безсилие

    21:58 25.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Клуб 60+

    5 0 Отговор

    До коментар #79 от "4567":

    Един пенсионер...

    22:00 25.10.2026

  • 86 Така е

    3 2 Отговор
    Не съм фен на набора Трифонов,но и аз виждам как розовия балон на Радев се пука. Зимата чука на вратата и един милион пенсионери и половин милион работещи бедни изобщо не се впечатляват от Прогресивните напъни. Като че ли,обикновените хора започват да проглеждат за огромната пропаст, която ги дели от самозабравилата се и самодостатъчна политическа класа,от която нищо добро не видяха,а едва ли и скоро ще видят...

    Коментиран от #95

    22:00 25.10.2026

  • 87 хе хе

    5 0 Отговор

    До коментар #84 от "Бай онзи":

    Никого не е искал да чегърта. Този е от внедрените стачкоизменници.

    22:02 25.10.2026

  • 88 Микробиолог

    3 0 Отговор
    7мо.,хората не гласуваха защото президентската институция в БГ има правомощия колкото и арменският поп.

    22:11 25.10.2026

  • 89 Дедо

    4 0 Отговор
    Е нали довчера агитираше за Румен Радев. Въобще ти какъв човек си бе

    22:17 25.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 6135

    1 0 Отговор

    До коментар #86 от "Така е":

    За какъв балон говорите?

    След десетилетия корупция и систематично унищожаване на икономиката и държавните структури, на един кадърен политик ще му трябват минимум два мандата само да забави влошаването защото при икономиката и политиката на една държава има огромен инерционен момент.

    И Господ Бог да слезне на земята не може да оправи нещата толкова бързо.

    Коментиран от #96

    22:33 25.10.2026

  • 96 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "6135":

    И да добавя: даже закоравял измамник като Симеончо обеща, че ще ни оправи само за 800 дни, а вие негодувате, че Радев не ви е оправил за по-малко от 200 дни.

    Не би ли трябвало хората, които гласуват да имат поне елементарни знания по икономика и политика или най-малкото - здрав разум? Иначе по какъв принцип решават за кого да гласуват?

    22:42 25.10.2026

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