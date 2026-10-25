Слави Трифонов: Румен Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой от нормалните хора

Днес имахме избори за президент. И станаха кристално ясни няколко неща.
Първо. Имаме най-ниската избирателна активност. Изобщо. Гледам ги по телевизиите как се чудят защо е ниска. Отговорът е много прост. Като повечето кандидати. Просто нито един от самопредложилите се за президент не става. Ама никой не става.
Второ. Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой. Ама не бой от ПП-ДБ или от „Възраждане“, или от другите. Изядоха чудовищен бой от нормалните хора. Ето ви малко факти. На изборите за парламент преди шест месеца за Радев гласуваха 1 милион 444 хиляди и 920 човека. Сега за Йотова, проекция на Радев, гласуваха около 490 хиляди души. Един милион са се изпарили като подкрепа. Да бе, хората на ГЕРБ и на ДПС не гласуваха, ама те и на парламентарните не гласуваха за ПБ. Господин Радев, къде ти отидоха 1 милион човека? Ще ти кажа - при американските самолети в Безмер, при високите цени в магазините, дето щеше да ги сваляш, при битата от НСО журналистка и наглостта на председателката ти на парламента Доцова, в демонстративните убийства на хора от твоя кръг, в имигрантската агресия, която крие твоето МВР, в импотентността на вътрешния ти министър. Такива неща…
Трето. ПП-ДБ изкара стандартните си 350-360 хиляди гласа. И сега трябва да правят кратки музикални форми на Бойко Борисов. На същия Бойко Борисов, дето искат да го разграждат и дето го арестуваха. Съдбата има чувство за хумор, не мислите ли?
Четвърто. Костадин Костадинов може да реши втория тур. Ако поиска.
Пето. Вече живеем в нова политическа реалност. Вече няма голяма политическа сила. Да, все още ПБ има 131 депутата, но подкрепата им в хората е три пъти по-малка. И ще намалява.
Шесто. Очаква ни интересна зима.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вот на отвращението
21:15 25.10.2026
3 00014
Коментиран от #54
21:16 25.10.2026
4 не разбрах
Коментиран от #38
21:16 25.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Браво Слави
Коментиран от #11, #21, #58
21:16 25.10.2026
7 Читател
21:16 25.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Малеееее
До коментар #1 от "Гоуст":Слави е по гнусен и от Тиквата Борисов и Пеевски взети заедно.
Коментиран от #30
21:16 25.10.2026
10 Ами...
21:17 25.10.2026
11 Много си прав Слави
До коментар #6 от "Браво Слави":Народа разсипа мунчо тежко и зловещо -
Слави Трифонов: Румен Радев и неговата насипна партия изядоха чудовищен бой от нормалните хора
21:17 25.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Леле - леле ! 🤔
21:18 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 СЛАВИ НЕ ТЕ ХАРЕСВАМ
Коментиран от #35
21:19 25.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Нещастника славуца
21:21 25.10.2026
20 българите сме траки
21:21 25.10.2026
21 Новичок
До коментар #6 от "Браво Слави":На тоя и въздуха над главата му не струва.Чак пък симпатичен хахаха... Ей на две овце слама не може да разделите бре.Пфу...
21:21 25.10.2026
22 Анонимен
21:21 25.10.2026
23 Последния Софиянец
Коментиран от #36, #57
21:21 25.10.2026
24 Слави е прав
21:21 25.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Учин дол
21:23 25.10.2026
28 Софиянец
21:23 25.10.2026
29 Ами
Коментиран от #66
21:24 25.10.2026
30 Анонимен
До коментар #9 от "Малеееее":9 ВСИЧКИТЕ ГНУСНИ ТАКА ЛИ ТИ ЛИ ТУК ЩЕ ОБИЖДАШ ХАХАХА СВЪРШИ ВИ ВРЕМЕТО БЪЛГАРИЯ СИ КАЗА ДУМАТА АМА ГЛЕДАЙ ДА НЕ ИЗЛЯЗАТ ВСИЧКИТЕ ТЕЗИ НА ПРОТЕСТИ СРЕЩУ ЧЕРВЕНА РАДЕВА ОЛИГАРХИЯ
21:24 25.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 А50
21:25 25.10.2026
33 Гундяев
Избори не може да спечели
21:25 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Дали от него
До коментар #16 от "СЛАВИ НЕ ТЕ ХАРЕСВАМ":Е казано , или пак са му го написали ?Цяло чудо е , че оцелява на екрана толкова години вече🤮🤮🤮
21:26 25.10.2026
36 Гундяев
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Продължавай да се питаш .
21:26 25.10.2026
37 Прав си чалга
21:26 25.10.2026
38 Анонимен
До коментар #4 от "не разбрах":4 КРАХ БЪЛГАРИЯ ВИ КАЗА СЛУГИТЕ ТУК ТАКА И НЕ РАЗБРАХА ХАХАХАХАХА ДНЕС РАДЕВ СЕХИЛИ ЧЕ ИМАЛО УБИЙСТВА ЕГАТИ НЕАДЕКВАТНИЯТ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
Коментиран от #52
21:26 25.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Тодорово
21:26 25.10.2026
41 Руди Гела
По Медиите.
Това помогна ли му,
Къде е в Класацията ?
Хаха хахахахаха хахахахаха
21:27 25.10.2026
42 Този няма думата
21:28 25.10.2026
43 България
На Руските Продажници.
21:29 25.10.2026
44 урода
21:29 25.10.2026
45 Хората хората
21:30 25.10.2026
46 Нексус
21:30 25.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Дънди
21:34 25.10.2026
49 А ТВОЯТА РАЗНЕБИТЕНА
21:34 25.10.2026
50 маке
21:35 25.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Локо Сф
21:37 25.10.2026
54 Европеец
До коментар #3 от "00014":Това същество на снимката адски противно и отвратително, въпреки че преди 20 години съм правил луди купони неговите песни...... За него най-добре да не изпълзява от дупката си и да си харчи парите, вече е господин никой..... Наистина ме отвращава.......
21:37 25.10.2026
55 1111
И СЛЕД НЕГО ТРЯБВАШЕ ДА СЕ СКРИЕШ ЗАВИНАГИ!
21:38 25.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Юуп
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Коци копейкин е човек на нпо-тата. Защо не влезе в зала, когато шиши искаше да ги изгони? Ето защо отказа 200 хил гласа
21:39 25.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Нострадамус
Коментиран от #90
21:40 25.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Славчо
Че Червените Червеи
Много се разстроиха.
21:41 25.10.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Мдааа ама не
21:41 25.10.2026
65 Коментар
Толкова е неадекватен.
21:42 25.10.2026
66 Разбира се
До коментар #29 от "Ами":Само перкоханец може да си нарече албума "Жълта книжка".😎
21:42 25.10.2026
67 Ха ха ха
21:42 25.10.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ти си
Присмял се хърбел на щърбел ....
21:47 25.10.2026
72 Мумията се завръща
21:51 25.10.2026
73 Хмм
21:52 25.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Верно ли бе
21:54 25.10.2026
77 Хърбеле
21:55 25.10.2026
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 4567
Коментиран от #85
21:57 25.10.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Георги
21:58 25.10.2026
82 Хмм
21:58 25.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Клуб 60+
До коментар #79 от "4567":Един пенсионер...
22:00 25.10.2026
86 Така е
Коментиран от #95
22:00 25.10.2026
87 хе хе
До коментар #84 от "Бай онзи":Никого не е искал да чегърта. Този е от внедрените стачкоизменници.
22:02 25.10.2026
88 Микробиолог
22:11 25.10.2026
89 Дедо
22:17 25.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 6135
До коментар #86 от "Така е":За какъв балон говорите?
След десетилетия корупция и систематично унищожаване на икономиката и държавните структури, на един кадърен политик ще му трябват минимум два мандата само да забави влошаването защото при икономиката и политиката на една държава има огромен инерционен момент.
И Господ Бог да слезне на земята не може да оправи нещата толкова бързо.
Коментиран от #96
22:33 25.10.2026
96 6135
До коментар #95 от "6135":И да добавя: даже закоравял измамник като Симеончо обеща, че ще ни оправи само за 800 дни, а вие негодувате, че Радев не ви е оправил за по-малко от 200 дни.
Не би ли трябвало хората, които гласуват да имат поне елементарни знания по икономика и политика или най-малкото - здрав разум? Иначе по какъв принцип решават за кого да гласуват?
22:42 25.10.2026