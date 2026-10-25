Петьо Блъсков: Предстои „кървав“ балотаж

„Предстои „кървав“ балотаж“, заяви журналистът Петьо Блъсков в изборното студио „Нова глава“. На втория тур на президентските избори един срещу друг застават Илияна Йотова и Андрей Гюров.
Блъсков посочи, че след първия тур предстои сериозна работа в двата изборни щаба. Той сравни задачата пред тях с подготовка на отбор за решаващ мач: „Треньорите трябва да обмислят докрай схемата, по която да играят.“
Ниската активност променя сметките
Политологът проф. Росен Стоянов от „Галъп“ съобщи, че броят на гласувалите е под 25%. По думите му ниската активност не е резултат само от кампанията, а е свързана с натрупани във времето причини.
„Има размиване на границите между дясно и ляво, не само като говорене, но и като политики. Намали се доверието в партиите и в лидерите им“, каза Стоянов. Той посочи и проблемния авторитет на Народното събрание като фактор за отдръпването на избирателите.
Седмица на преговори
Журналистът Георги Куртев заяви, че основно твърдите партийни ядра са отишли до урните. Според него кампанията на Илияна Йотова е била насочена към консолидиране на нейните привърженици, докато Андрей Гюров е търсил разпознаваемост чрез срещи и кампания по места.
Куртев очаква следващите дни да бъдат белязани от разговори между политическите сили. По думите му лидерите трябва открито да кажат на избирателите си как да гласуват, вместо да разчитат на неофициални договорки.
„Съмнявам се, че кандидатите ще си поискат подкрепа. Има вариант тя да се уговори на тъмно, което е много опасно. Предстои „кървав“ балотаж“, заяви Блъсков. Той допълни, че резултатът няма да бъде спечелен „по инерция“ в условията на изострена политическа обстановка.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софето
Коментиран от #6, #9
21:52 25.10.2026
2 Гошо
Коментиран от #15
21:52 25.10.2026
3 Опа
21:52 25.10.2026
4 Последния Софиянец
21:52 25.10.2026
5 българите сме траки
21:53 25.10.2026
6 Командира
До коментар #1 от "Софето":По-скоро хайвера от белуга срещу агнешките главички.
21:54 25.10.2026
7 Аз съм веган
21:55 25.10.2026
8 ужасен
Коментиран от #13
21:55 25.10.2026
9 Хмм
До коментар #1 от "Софето":Незнам каква сланина, ама Йотова плати 1.6 милиона евро за сватбата на сина си в Правец.
Коментиран от #14
21:59 25.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Пущиня(к)
22:09 25.10.2026
13 Бибитко от Банкя
До коментар #8 от "ужасен":Гюров е брат-близнак на Плевнелиев!
22:09 25.10.2026
14 Боко от Банкя
До коментар #9 от "Хмм":Не, бе, плати 16 милиона!
22:11 25.10.2026
15 РЕАЛИСТ
До коментар #2 от "Гошо":Ами, издава може би най-добрият български вестник " Труд". Съосновател на една голяма медия, като 24 часа.
22:11 25.10.2026
16 ЗМЕРТ
22:17 25.10.2026
17 Димитър
22:26 25.10.2026
18 Ако не плащат
22:34 25.10.2026