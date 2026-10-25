Петьо Блъсков: Предстои „кървав“ балотаж

„Предстои „кървав“ балотаж“, заяви журналистът Петьо Блъсков в изборното студио „Нова глава“. На втория тур на президентските избори един срещу друг застават Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Блъсков посочи, че след първия тур предстои сериозна работа в двата изборни щаба. Той сравни задачата пред тях с подготовка на отбор за решаващ мач: „Треньорите трябва да обмислят докрай схемата, по която да играят.“

Ниската активност променя сметките

Политологът проф. Росен Стоянов от „Галъп“ съобщи, че броят на гласувалите е под 25%. По думите му ниската активност не е резултат само от кампанията, а е свързана с натрупани във времето причини.

„Има размиване на границите между дясно и ляво, не само като говорене, но и като политики. Намали се доверието в партиите и в лидерите им“, каза Стоянов. Той посочи и проблемния авторитет на Народното събрание като фактор за отдръпването на избирателите.

Седмица на преговори

Журналистът Георги Куртев заяви, че основно твърдите партийни ядра са отишли до урните. Според него кампанията на Илияна Йотова е била насочена към консолидиране на нейните привърженици, докато Андрей Гюров е търсил разпознаваемост чрез срещи и кампания по места.

Куртев очаква следващите дни да бъдат белязани от разговори между политическите сили. По думите му лидерите трябва открито да кажат на избирателите си как да гласуват, вместо да разчитат на неофициални договорки.

„Съмнявам се, че кандидатите ще си поискат подкрепа. Има вариант тя да се уговори на тъмно, което е много опасно. Предстои „кървав“ балотаж“, заяви Блъсков. Той допълни, че резултатът няма да бъде спечелен „по инерция“ в условията на изострена политическа обстановка.

Източници: novini.bg