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Петьо Блъсков: Предстои „кървав“ балотаж
  Тема: Избори

Петьо Блъсков: Предстои „кървав“ балотаж

25 Октомври, 2026 21:49 958 18

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  • балотаж-
  • петьо блъсков-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • президент-
  • избори

Журналистът очаква седмица на преговори и остра битка за подкрепата на избирателите между Илияна Йотова и Андрей Гюров

Петьо Блъсков: Предстои „кървав“ балотаж - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Предстои „кървав“ балотаж“, заяви журналистът Петьо Блъсков в изборното студио „Нова глава“. На втория тур на президентските избори един срещу друг застават Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Блъсков посочи, че след първия тур предстои сериозна работа в двата изборни щаба. Той сравни задачата пред тях с подготовка на отбор за решаващ мач: „Треньорите трябва да обмислят докрай схемата, по която да играят.“

Ниската активност променя сметките

Политологът проф. Росен Стоянов от „Галъп“ съобщи, че броят на гласувалите е под 25%. По думите му ниската активност не е резултат само от кампанията, а е свързана с натрупани във времето причини.

„Има размиване на границите между дясно и ляво, не само като говорене, но и като политики. Намали се доверието в партиите и в лидерите им“, каза Стоянов. Той посочи и проблемния авторитет на Народното събрание като фактор за отдръпването на избирателите.

Седмица на преговори

Журналистът Георги Куртев заяви, че основно твърдите партийни ядра са отишли до урните. Според него кампанията на Илияна Йотова е била насочена към консолидиране на нейните привърженици, докато Андрей Гюров е търсил разпознаваемост чрез срещи и кампания по места.

Куртев очаква следващите дни да бъдат белязани от разговори между политическите сили. По думите му лидерите трябва открито да кажат на избирателите си как да гласуват, вместо да разчитат на неофициални договорки.

„Съмнявам се, че кандидатите ще си поискат подкрепа. Има вариант тя да се уговори на тъмно, което е много опасно. Предстои „кървав“ балотаж“, заяви Блъсков. Той допълни, че резултатът няма да бъде спечелен „по инерция“ в условията на изострена политическа обстановка.

Източници: novini.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софето

    2 7 Отговор
    Сланината срещу хайвера

    Коментиран от #6, #9

    21:52 25.10.2026

  • 2 Гошо

    3 7 Отговор
    А бе Блъсков с какво точно се занимава сега

    Коментиран от #15

    21:52 25.10.2026

  • 3 Опа

    8 6 Отговор
    Къде отидоха троловете на ПБ и ППДБ. Минаха изборите и ги пуснаха в почивка тази вечер. От утре се почва пак.

    21:52 25.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    40 процента от ГЕРБ гласуваха за Гюров.

    21:52 25.10.2026

  • 5 българите сме траки

    8 3 Отговор
    Кървав балотаж със златния пръст на Костадинов. До тук ли трябваше да я докараме?

    21:53 25.10.2026

  • 6 Командира

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    По-скоро хайвера от белуга срещу агнешките главички.

    21:54 25.10.2026

  • 7 Аз съм веган

    4 7 Отговор
    Следващата седмица ще има комисия за втория ескобар на мис пиги в парламента. Йотовна приключи.

    21:55 25.10.2026

  • 8 ужасен

    12 6 Отговор
    Има ли нормален човек който да си помисли ,че петроханец ще стане президент !! Мислех си ,че пастирката е най-голямото падение ,но съм се лъгал !

    Коментиран от #13

    21:55 25.10.2026

  • 9 Хмм

    3 7 Отговор

    До коментар #1 от "Софето":

    Незнам каква сланина, ама Йотова плати 1.6 милиона евро за сватбата на сина си в Правец.

    Коментиран от #14

    21:59 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Пущиня(к)

    1 1 Отговор
    Ше вадиме ли калъчките?

    22:09 25.10.2026

  • 13 Бибитко от Банкя

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "ужасен":

    Гюров е брат-близнак на Плевнелиев!

    22:09 25.10.2026

  • 14 Боко от Банкя

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Хмм":

    Не, бе, плати 16 милиона!

    22:11 25.10.2026

  • 15 РЕАЛИСТ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гошо":

    Ами, издава може би най-добрият български вестник " Труд". Съосновател на една голяма медия, като 24 часа.

    22:11 25.10.2026

  • 16 ЗМЕРТ

    1 0 Отговор
    на куманизъма!!!

    22:17 25.10.2026

  • 17 Димитър

    0 0 Отговор
    Ще стане по зле

    22:26 25.10.2026

  • 18 Ако не плащат

    0 0 Отговор
    Хората да гласуват, се предполага апатията да нарастне.

    22:34 25.10.2026

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