Слави Василев: Важен е Радев, не кой ще е президент

Ниската избирателна активност на президентските избори се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев. По думите му за много хора няма голямо значение кой ще бъде държавен глава, защото управлението е в „сигурни ръце“.
„За много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на „Дондуков“ 2“, написа Василев. Той добави, че всеки друг анализ на ниската активност е „празнословие“.
Йотова и Гюров отиват на балотаж
Коментарът му беше направен след първия тур на президентските избори, при който Илияна Йотова и Андрей Гюров се класираха за втори тур според паралелното преброяване на „Тренд“ при 95% изпълнение на извадката.
Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев получават 36,5% от гласовете, а Гюров и Георги Кандев – 31%. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%. Отбелязалите „Не подкрепям никого“ са 4,5% от гласувалите. Избирателната активност е 22,3%.
Прогноза за втория тур
Василев заяви, че малката разлика между Йотова и Гюров ще мобилизира допълнително избиратели. Той каза, че няма съмнение в победата на Йотова на балотажа, който трябва да се проведе на 1 ноември.
Депутатът предупреди привържениците на управляващото мнозинство да не се поддават на „пораженческо мислене“. В оценката си за предстоящата кампания той твърди, че ГЕРБ и Делян Пеевски ще подкрепят Гюров, за да възстановят политическото си влияние, а „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ също ще претърпят поражение. Тези оценки са позиция на Василев, а не установен резултат от изборите.
Източници: bgnes.bg, darik.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
След дъжда започнало да джафка помиярчето.
22:05 25.10.2026
2 хъхъ
Коментиран от #45
22:06 25.10.2026
3 Да, но Йотова е Радев.
22:06 25.10.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #18, #40
22:07 25.10.2026
5 Йода
22:07 25.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 чужденец
22:07 25.10.2026
8 Гуру Гарабед
22:08 25.10.2026
9 Убиха ви мразе
22:08 25.10.2026
10 Слави,е точно тази наглост
22:08 25.10.2026
11 Хмм
22:08 25.10.2026
12 ХиХи
22:09 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боруна Лом
22:10 25.10.2026
15 Палолов
22:10 25.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Малък Мраз
22:11 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Справедливо
22:12 25.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Нормално
22:13 25.10.2026
23 Хорхе
реве, Радев бил важен! 1 милион гласа загуби за шест месеца, ама то и това не е важно!Спокойствие трябва, има още да губи!
22:13 25.10.2026
24 Чичо
22:13 25.10.2026
25 Чакай малко
22:13 25.10.2026
26 🇺🇦🇧🇬
Коминизмът си отива,спете спокойно деца!
Коментиран от #47
22:13 25.10.2026
27 Агент Мустак
Тези, чиито собственици се плюнчат по тубата и телевизиите, убеждавайки ни в степните опорки..
А Гумен Гадев какво ще каже, сега ясно ли е вече чии са дроновете??
22:14 25.10.2026
28 Веднъж вече
22:14 25.10.2026
29 Хмм
22:14 25.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Мишенков
22:15 25.10.2026
32 Софето
Коментиран от #51
22:15 25.10.2026
33 Мунчовци
Сигурно са разбрали, че Радев е неспособен да управлява? М?
Или че лъже?
Или че е продавач на страх?Или всичко накуп.
Коментиран от #50
22:17 25.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Радев е до февруари
Коментиран от #44, #46
22:19 25.10.2026
37 Чорапа , зеленият
22:19 25.10.2026
38 !!!?
22:19 25.10.2026
39 А можеше да е друго...
22:20 25.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гробар
До коментар #16 от "А50":Глупости. Жълтопаветните селяни сте смешни с комсомолския си плам.
22:22 25.10.2026
43 хахаха
22:25 25.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Безумие
До коментар #36 от "Радев е до февруари":По-добре да вдигат данъци, отколкото да пращат младите български мъже за пушечно месо на украинският фронт, неразумний юроде!
Коментиран от #58
22:28 25.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Фори
вече важното? Имате от всичко по много!
Гълъби, калинки, вънкашни гуми, следвате пътя на Копринката, а вожда ви хвърчило та дрънка!
Хубавото е, че народа ви намаза ските с най-новата вакса за зимата!
Коментиран от #52
22:31 25.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Просто човек
22:34 25.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Един
22:34 25.10.2026
57 Два на един
До коментар #47 от "Гробар":Сети ли се?
22:35 25.10.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 4567
Е... м... на президенската институция!
22:38 25.10.2026
60 Абе
22:43 25.10.2026
61 Малкия
22:46 25.10.2026
62 Ей Лум пен
До коментар #51 от "Безумие":Кво пушечно месо те гони тебе бе.Друго не можеш да измислиш с едната гънка.
22:47 25.10.2026