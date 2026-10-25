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Слави Василев: Важен е Радев, не кой ще е президент
  Тема: Избори

Слави Василев: Важен е Радев, не кой ще е президент

25 Октомври, 2026 22:04 1 134 62

  • слави василев-
  • румен радев-
  • президентски избори-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Депутатът свърза ниската активност с факта, че настоящият премиер е бившият държавен глава. Той прогнозира победа на Илияна Йотова на балотажа

Слави Василев: Важен е Радев, не кой ще е президент - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ниската избирателна активност на президентските избори се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев. По думите му за много хора няма голямо значение кой ще бъде държавен глава, защото управлението е в „сигурни ръце“.

„За много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на „Дондуков“ 2“, написа Василев. Той добави, че всеки друг анализ на ниската активност е „празнословие“.

Йотова и Гюров отиват на балотаж

Коментарът му беше направен след първия тур на президентските избори, при който Илияна Йотова и Андрей Гюров се класираха за втори тур според паралелното преброяване на „Тренд“ при 95% изпълнение на извадката.

Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев получават 36,5% от гласовете, а Гюров и Георги Кандев – 31%. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%. Отбелязалите „Не подкрепям никого“ са 4,5% от гласувалите. Избирателната активност е 22,3%.

Прогноза за втория тур

Василев заяви, че малката разлика между Йотова и Гюров ще мобилизира допълнително избиратели. Той каза, че няма съмнение в победата на Йотова на балотажа, който трябва да се проведе на 1 ноември.

Депутатът предупреди привържениците на управляващото мнозинство да не се поддават на „пораженческо мислене“. В оценката си за предстоящата кампания той твърди, че ГЕРБ и Делян Пеевски ще подкрепят Гюров, за да възстановят политическото си влияние, а „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ също ще претърпят поражение. Тези оценки са позиция на Василев, а не установен резултат от изборите.

Източници: bgnes.bg, darik.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    46 4 Отговор
    Типичният Лузър...

    След дъжда започнало да джафка помиярчето.

    22:05 25.10.2026

  • 2 хъхъ

    53 8 Отговор
    Румбата загуби 1 000 000 избиратели за шест месеца. А наглостта на депутати като Славчо Василев, ще го закопае още повече! ОСТАВКА!

    Коментиран от #45

    22:06 25.10.2026

  • 3 Да, но Йотова е Радев.

    43 7 Отговор
    Заради това Радев на тези избори Радев вижда какво го чака на следващите.

    22:06 25.10.2026

  • 4 Последния Софиянец

    38 6 Отговор
    Крах на Радев

    Коментиран от #18, #40

    22:07 25.10.2026

  • 5 Йода

    42 4 Отговор
    Мръсно нагло човече.

    22:07 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 чужденец

    42 4 Отговор
    Много мазен и прогресивно наведен .

    22:07 25.10.2026

  • 8 Гуру Гарабед

    36 0 Отговор
    Ти си уникално т.ъп ,момче.

    22:08 25.10.2026

  • 9 Убиха ви мразе

    37 4 Отговор
    Кат шкембе у дувар ви уби народа

    22:08 25.10.2026

  • 10 Слави,е точно тази наглост

    37 4 Отговор
    Която проявява Радев и другите от ПБ,изяде главата на Йотова.И такива като малкия Мраз

    22:08 25.10.2026

  • 11 Хмм

    32 1 Отговор
    важни сте и вие дето злепоставяте Радев с вашите поршета и наглото си поведение, защо не свикахте извънредно заседание за наркосите освободени от йотова, вече бяхте сигурни че печелите разчитайки на рейтинга на Радев

    22:08 25.10.2026

  • 12 ХиХи

    30 0 Отговор
    Малкия Мразчо чека пари от горива туй онуй. Ма нали като стане Гюру президен и ша ви направят яки протести поне 100 к, умник мамин мразчо

    22:09 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Боруна Лом

    20 1 Отговор
    ЛЪЖЛИВИ ОБЕЩАНИЯ И ОТПАДЪЦИ!

    22:10 25.10.2026

  • 15 Палолов

    33 2 Отговор
    Василев,на какви скъпарски халюциногени си??влез в реалноста. Губите хората който излъгахте, с по бърза скорост от тази с която итн губеше . Жалък си, както всички в пб . Жалка некадърна измет,отивате си.

    22:10 25.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Малък Мраз

    32 0 Отговор
    Малкият Мраз е с отдавна изтекъл фреон.

    22:11 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Справедливо

    2 0 Отговор
    😀😀😀 коментар

    22:12 25.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Нормално

    23 0 Отговор
    Лицето Слави Василев е на хранилка при Радев, не при президента.

    22:13 25.10.2026

  • 23 Хорхе

    25 0 Отговор
    Тя работата отива към оставка, а мекерета,
    реве, Радев бил важен! 1 милион гласа загуби за шест месеца, ама то и това не е важно!Спокойствие трябва, има още да губи!

    22:13 25.10.2026

  • 24 Чичо

    23 0 Отговор
    Господин Василев, вие отивате на политическото бунище. Ще продължавате да тровите живота на хората най-много до Коледа ! Доказахте , че сте неможачи ! То не беше прима за ракията, за минималната заплата е решаващо, изправи на кадри-виж те си една от най-важните фигури в правителството-финансовия министър, цените-пълен провал. Излъгахте много хора ,в това число и мен. Днес се видя голата истина. Стягайте багажа

    22:13 25.10.2026

  • 25 Чакай малко

    24 0 Отговор
    ПБ стана партия с отпаднала необходимост.

    22:13 25.10.2026

  • 26 🇺🇦🇧🇬

    20 0 Отговор
    радеФ и мафиЙотова са минало!
    Коминизмът си отива,спете спокойно деца!

    Коментиран от #47

    22:13 25.10.2026

  • 27 Агент Мустак

    21 0 Отговор
    Хмм некой ще попита ли защо тъй брутално се наакаха "социологическите" агенции, тези "независимите" имам предвид?
    Тези, чиито собственици се плюнчат по тубата и телевизиите, убеждавайки ни в степните опорки..

    А Гумен Гадев какво ще каже, сега ясно ли е вече чии са дроновете??

    22:14 25.10.2026

  • 28 Веднъж вече

    21 0 Отговор
    Изгонихме комунистите от БКП.Сега ще изгоним и техните наследници от ПБ.

    22:14 25.10.2026

  • 29 Хмм

    13 0 Отговор
    брадясал като талибан

    22:14 25.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Мишенков

    18 1 Отговор
    Къде е фатмака радев?некадърния лъжливец. Куклата му на конци наркойотова си заминава завинаги. Фатмака радев е поредния който не разбра че българския народ бие шута на всеки лъжлив политик

    22:15 25.10.2026

  • 32 Софето

    18 3 Отговор
    София си каза думата, идиотова с фърчилков са пътници преди нова година

    Коментиран от #51

    22:15 25.10.2026

  • 33 Мунчовци

    17 2 Отговор
    Поне ️1 000 000 гласоподаватели на Радев са се изпарили. 🔥
    Сигурно са разбрали, че Радев е неспособен да управлява? М?
    Или че лъже?
    Или че е продавач на страх?Или всичко накуп.

    Коментиран от #50

    22:17 25.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Радев е до февруари

    20 4 Отговор
    След остригването на овцата почват протестите. Да си събират доневите гълъби и в москва. Само вдигат цени и данъци тия путински мекерета.

    Коментиран от #44, #46

    22:19 25.10.2026

  • 37 Чорапа , зеленият

    16 2 Отговор
    Мутро фатмашка , неокомунистическа помия - забавно ли ви е кратункьовци

    22:19 25.10.2026

  • 38 !!!?

    13 1 Отговор
    За този мушмурок важен е Кеша...!!!?

    22:19 25.10.2026

  • 39 А можеше да е друго...

    3 2 Отговор
    Президенската двойка мечта е ИдиЙотова-Гюров.

    22:20 25.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гробар

    2 8 Отговор

    До коментар #16 от "А50":

    Глупости. Жълтопаветните селяни сте смешни с комсомолския си плам.

    22:22 25.10.2026

  • 43 хахаха

    10 0 Отговор
    кажи нещо за дядо ти за родата от БКП и ДС

    22:25 25.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Безумие

    1 8 Отговор

    До коментар #36 от "Радев е до февруари":

    По-добре да вдигат данъци, отколкото да пращат младите български мъже за пушечно месо на украинският фронт, неразумний юроде!

    Коментиран от #58

    22:28 25.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Фори

    4 0 Отговор
    То за Регресивна България невиждам кое е
    вече важното? Имате от всичко по много!
    Гълъби, калинки, вънкашни гуми, следвате пътя на Копринката, а вожда ви хвърчило та дрънка!
    Хубавото е, че народа ви намаза ските с най-новата вакса за зимата!

    Коментиран от #52

    22:31 25.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Просто човек

    2 0 Отговор
    💩💩💩 славчо

    22:34 25.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Един

    4 0 Отговор
    Малкия чорап.

    22:34 25.10.2026

  • 57 Два на един

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Гробар":

    Сети ли се?

    22:35 25.10.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 4567

    2 0 Отговор
    "Ниската избирателна активност на президентските избори се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент,..."
    Е... м... на президенската институция!

    22:38 25.10.2026

  • 60 Абе

    1 0 Отговор
    Хладилник, радко е чао..

    22:43 25.10.2026

  • 61 Малкия

    0 0 Отговор
    Мраз неможе да си намери място от яд.Мога само да си представя как ще реагира февруари,като ги подгонят по улиците гладни и измръзнали хора.С кубчето ли ще бяга или ще сложи зимни гуми на поршето.

    22:46 25.10.2026

  • 62 Ей Лум пен

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Безумие":

    Кво пушечно месо те гони тебе бе.Друго не можеш да измислиш с едната гънка.

    22:47 25.10.2026

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