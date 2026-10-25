Слави Василев: Важен е Радев, не кой ще е президент

Ниската избирателна активност на президентските избори се дължи на това, че настоящият премиер е бившият президент, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Слави Василев. По думите му за много хора няма голямо значение кой ще бъде държавен глава, защото управлението е в „сигурни ръце“.

„За много хора очевидно няма особено значение кой ще бъде титулярът на „Дондуков“ 2“, написа Василев. Той добави, че всеки друг анализ на ниската активност е „празнословие“.

Йотова и Гюров отиват на балотаж

Коментарът му беше направен след първия тур на президентските избори, при който Илияна Йотова и Андрей Гюров се класираха за втори тур според паралелното преброяване на „Тренд“ при 95% изпълнение на извадката.

Йотова и кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев получават 36,5% от гласовете, а Гюров и Георги Кандев – 31%. На трето място са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,4%. Отбелязалите „Не подкрепям никого“ са 4,5% от гласувалите. Избирателната активност е 22,3%.

Прогноза за втория тур

Василев заяви, че малката разлика между Йотова и Гюров ще мобилизира допълнително избиратели. Той каза, че няма съмнение в победата на Йотова на балотажа, който трябва да се проведе на 1 ноември.

Депутатът предупреди привържениците на управляващото мнозинство да не се поддават на „пораженческо мислене“. В оценката си за предстоящата кампания той твърди, че ГЕРБ и Делян Пеевски ще подкрепят Гюров, за да възстановят политическото си влияние, а „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ също ще претърпят поражение. Тези оценки са позиция на Василев, а не установен резултат от изборите.

Източници: bgnes.bg, darik.bg