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Георг Георгиев: Сривът на Румен Радев е гръмотевичен
  Тема: Избори

Георг Георгиев: Сривът на Румен Радев е гръмотевичен

25 Октомври, 2026 22:11 765 25

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  • президентски избори-
  • герб-сдс

Депутатът от ГЕРБ-СДС постави под въпрос очакваната преднина на „Прогресивна България“ и Илияна Йотова на първия тур

Георг Георгиев: Сривът на Румен Радев е гръмотевичен - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев определи като „гръмотевичен“ срива в подкрепата за Румен Радев и „Прогресивна България“ след първия тур на президентските избори. Коментарът му беше публикуван след обявяването на прогнозните резултати, според които на балотаж отиват Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Според данните от паралелните преброявания, цитирани от БГНЕС, разликата между двамата водещи кандидати остава минимална. „Маркет линкс“ дава 33,5% за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев и 32,7% за Илияна Йотова – Кирил Вълчев. По данни на „Мяра“ Йотова и Вълчев получават 35%, а Гюров и Кандев – 31,9%. „Алфа рисърч“ отчита съответно 34,6% и 32,7%.

Трети в надпреварата е Костадин Костадинов с резултат между 12,4% и 12,6% според различните агенции. Избирателната активност е около 22%.

Въпросът за над 1,4 млн. гласа

„Огромният въпрос - къде отидоха над 1,4 млн. гласа?!“

Това написа Георгиев в коментара си, като посочи, че правителството е било избрано преди по-малко от шест месеца. По думите му за този период управляващите са изгубили 1,4 млн. избиратели, което той определи като „тотален електорален крах“.

Депутатът уточни, че според него резултатът не е оценка за цялата политическа класа, а конкретно за Румен Радев, кабинета му, политическата му сила и кандидата, издигнат от нея.

Критика към кампанията

Георгиев отхвърли обяснението, че слабият резултат се дължи на недостатъчна мобилизация на „прогресивните“. Той заяви, че представители на управляващите са участвали активно в срещи, събития и събрания по време на кампанията.

Окончателното разпределение на гласовете ще определи участниците във втория тур, насрочен за 1 ноември. Именно тогава ще стане ясно дали Илияна Йотова ще запази преднината си, или Андрей Гюров ще успее да я преодолее.

Източници: bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удри

    9 27 Отговор
    Ако ГЕРБ бяха издигнали кандидат, щеше да е на първо място още на първи тур.

    22:14 25.10.2026

  • 2 Радев е в нокаут

    14 21 Отговор
    Реферът му отброява.

    Коментиран от #9, #24

    22:16 25.10.2026

  • 3 Браво

    8 12 Отговор
    Народа се отрази и ПБ и ППДБ затова днес им показа червен картон с тази рекордно ниска избирателна активност.

    22:16 25.10.2026

  • 4 тоз пък

    28 6 Отговор
    А той Радев май не е участвал, ама нищо,да си плямпат някакви измислени.

    22:16 25.10.2026

  • 5 Радио Ереван

    18 14 Отговор
    Сега идват гласовете от чужбина. Йотова може да се окаже в позицията на догонващ.

    Коментиран от #11

    22:18 25.10.2026

  • 6 Шубетата от ГЕРБ не излъчиха кандидат

    20 5 Отговор
    За президент и се минаха

    22:18 25.10.2026

  • 7 Хаха

    22 3 Отговор
    Сериозно ли бе, Гоше?
    А "вашия" кандидидат кой беше и как се представи? Явно си доволно от прдставянето на "вашия" кандидат...

    22:18 25.10.2026

  • 8 ХПХ

    17 2 Отговор
    Защо нямате кандидат. Щяхме да ви издухаме отново.

    22:19 25.10.2026

  • 9 Кандидатът му води

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Радев е в нокаут":

    А ти сигурен ли си, че разбираш от бокс?

    Коментиран от #15

    22:22 25.10.2026

  • 10 Ще играеме

    1 1 Отговор
    БелотАж
    Всички сме парЛеву

    Коментиран от #16

    22:22 25.10.2026

  • 11 хе хе

    5 4 Отговор

    До коментар #5 от "Радио Ереван":

    В чужбина активността е повече от умряла...

    Коментиран от #12

    22:23 25.10.2026

  • 12 Евгени от Алфапласт

    7 6 Отговор

    До коментар #11 от "хе хе":

    В момента Гюров е преди Йотова.😎

    Коментиран от #19

    22:24 25.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 !!!?

    7 6 Отговор
    Всички разбраха, че нама такава партия " Прогресивна България"...!!!?

    22:25 25.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 тиририрам

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ще играеме":

    Пак ще сте валат.

    22:26 25.10.2026

  • 17 Веселяка

    1 7 Отговор
    Аз в крайна сметка гласувах за Волен 🤪 единствено и само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди такива 🤣

    22:26 25.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 АЛФАбласт

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Евгени от Алфапласт":

    Не, не е, но може да си помечтаеш...😎

    22:28 25.10.2026

  • 20 108

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Ела да направим едно спарингче.":

    Супер тежка.

    Коментиран от #21

    22:29 25.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 000

    2 0 Отговор
    Който има проблем с падев, има проблем с лондон. Нали никой не иска са ки има проблеми с лондон, мишки?

    22:35 25.10.2026

  • 23 ГОШЕ

    0 0 Отговор
    АМИ ВАЗ КАТО ВИ УДАРИ ТАЙФУНА, 7-8% КО ШЪ ПРАЙТЕ???
    ОТИВА ЕЩАТА НА ПОТОП 4-5 %!!???

    22:37 25.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Голямо дърво яде Радев днес.

    22:47 25.10.2026

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