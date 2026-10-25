Георг Георгиев: Сривът на Румен Радев е гръмотевичен

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев определи като „гръмотевичен“ срива в подкрепата за Румен Радев и „Прогресивна България“ след първия тур на президентските избори. Коментарът му беше публикуван след обявяването на прогнозните резултати, според които на балотаж отиват Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Според данните от паралелните преброявания, цитирани от БГНЕС, разликата между двамата водещи кандидати остава минимална. „Маркет линкс“ дава 33,5% за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев и 32,7% за Илияна Йотова – Кирил Вълчев. По данни на „Мяра“ Йотова и Вълчев получават 35%, а Гюров и Кандев – 31,9%. „Алфа рисърч“ отчита съответно 34,6% и 32,7%.

Трети в надпреварата е Костадин Костадинов с резултат между 12,4% и 12,6% според различните агенции. Избирателната активност е около 22%.

Въпросът за над 1,4 млн. гласа

„Огромният въпрос - къде отидоха над 1,4 млн. гласа?!“

Това написа Георгиев в коментара си, като посочи, че правителството е било избрано преди по-малко от шест месеца. По думите му за този период управляващите са изгубили 1,4 млн. избиратели, което той определи като „тотален електорален крах“.

Депутатът уточни, че според него резултатът не е оценка за цялата политическа класа, а конкретно за Румен Радев, кабинета му, политическата му сила и кандидата, издигнат от нея.

Критика към кампанията

Георгиев отхвърли обяснението, че слабият резултат се дължи на недостатъчна мобилизация на „прогресивните“. Той заяви, че представители на управляващите са участвали активно в срещи, събития и събрания по време на кампанията.

Окончателното разпределение на гласовете ще определи участниците във втория тур, насрочен за 1 ноември. Именно тогава ще стане ясно дали Илияна Йотова ще запази преднината си, или Андрей Гюров ще успее да я преодолее.

Източници: bgnes.bg