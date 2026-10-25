Георг Георгиев: Сривът на Румен Радев е гръмотевичен

Депутатът от ГЕРБ-СДС и бивш министър на външните работи Георг Георгиев определи като „гръмотевичен“ срива в подкрепата за Румен Радев и „Прогресивна България“ след първия тур на президентските избори. Коментарът му беше публикуван след обявяването на прогнозните резултати, според които на балотаж отиват Илияна Йотова и Андрей Гюров.
Според данните от паралелните преброявания, цитирани от БГНЕС, разликата между двамата водещи кандидати остава минимална. „Маркет линкс“ дава 33,5% за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев и 32,7% за Илияна Йотова – Кирил Вълчев. По данни на „Мяра“ Йотова и Вълчев получават 35%, а Гюров и Кандев – 31,9%. „Алфа рисърч“ отчита съответно 34,6% и 32,7%.
Трети в надпреварата е Костадин Костадинов с резултат между 12,4% и 12,6% според различните агенции. Избирателната активност е около 22%.
Въпросът за над 1,4 млн. гласа
„Огромният въпрос - къде отидоха над 1,4 млн. гласа?!“
Това написа Георгиев в коментара си, като посочи, че правителството е било избрано преди по-малко от шест месеца. По думите му за този период управляващите са изгубили 1,4 млн. избиратели, което той определи като „тотален електорален крах“.
Депутатът уточни, че според него резултатът не е оценка за цялата политическа класа, а конкретно за Румен Радев, кабинета му, политическата му сила и кандидата, издигнат от нея.
Критика към кампанията
Георгиев отхвърли обяснението, че слабият резултат се дължи на недостатъчна мобилизация на „прогресивните“. Той заяви, че представители на управляващите са участвали активно в срещи, събития и събрания по време на кампанията.
Окончателното разпределение на гласовете ще определи участниците във втория тур, насрочен за 1 ноември. Именно тогава ще стане ясно дали Илияна Йотова ще запази преднината си, или Андрей Гюров ще успее да я преодолее.
Източници: bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удри
22:14 25.10.2026
2 Радев е в нокаут
Коментиран от #9, #24
22:16 25.10.2026
3 Браво
22:16 25.10.2026
4 тоз пък
22:16 25.10.2026
5 Радио Ереван
Коментиран от #11
22:18 25.10.2026
6 Шубетата от ГЕРБ не излъчиха кандидат
22:18 25.10.2026
7 Хаха
А "вашия" кандидидат кой беше и как се представи? Явно си доволно от прдставянето на "вашия" кандидат...
22:18 25.10.2026
8 ХПХ
22:19 25.10.2026
9 Кандидатът му води
До коментар #2 от "Радев е в нокаут":А ти сигурен ли си, че разбираш от бокс?
Коментиран от #15
22:22 25.10.2026
10 Ще играеме
Всички сме парЛеву
Коментиран от #16
22:22 25.10.2026
11 хе хе
До коментар #5 от "Радио Ереван":В чужбина активността е повече от умряла...
Коментиран от #12
22:23 25.10.2026
12 Евгени от Алфапласт
До коментар #11 от "хе хе":В момента Гюров е преди Йотова.😎
Коментиран от #19
22:24 25.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 !!!?
22:25 25.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 тиририрам
До коментар #10 от "Ще играеме":Пак ще сте валат.
22:26 25.10.2026
17 Веселяка
22:26 25.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 АЛФАбласт
До коментар #12 от "Евгени от Алфапласт":Не, не е, но може да си помечтаеш...😎
22:28 25.10.2026
20 108
До коментар #15 от "Ела да направим едно спарингче.":Супер тежка.
Коментиран от #21
22:29 25.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 000
22:35 25.10.2026
23 ГОШЕ
ОТИВА ЕЩАТА НА ПОТОП 4-5 %!!???
22:37 25.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Бай Араб
22:47 25.10.2026