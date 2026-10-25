ГЕРБ избирателите са дали най-много гласове за Андрей Гюров

Най-голям дял от гласовете на избирателите на ГЕРБ на президентските избори е получил Андрей Гюров. Според данни на „Алфа Рисърч“, представени в изборния анализ, 39% от гласувалите симпатизанти на партията са подкрепили кандидата, издигнат с подкрепата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

За Илияна Йотова са гласували 22% от избирателите на ГЕРБ. Костадин Костадинов е получил 8%, Ивайло Симеонов – 7%, а други 7% са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Около 130 000 избиратели на ГЕРБ са гласували

Активността сред симпатизантите на ГЕРБ е била около 30%, или приблизително 130 000 души. Партията не излъчи собствен кандидат за президент и не подкрепи Андрей Гюров.

„Около 5% от тези около 30% за Андрей Гюров идват от избиратели на ГЕРБ“, заяви социологът Добромир Живков от „Маркет Линкс“ пред bTV. По думите му това означава, че приблизително всеки шести глас за Гюров е дошъл от избирател на ГЕРБ.

Живков свързва резултата със спада на управляващите

Според Живков резултатът от вота е свързан със спада на управляващата партия „Прогресивна България“, който социолозите отчитат през последните месеци.

Избирателите на ДПС, чиято партия също не е излъчила кандидат за президент, са били малко и са се разпределили сравнително равномерно между кандидатите. Живков уточни, че те не са гласували само за „Възраждане“.

„Тези избори се превърнаха във вот на доверие към този кабинет и неговия стил на управление“, смята Живков.

Източници: novini.bg