ГЕРБ избирателите са дали най-много гласове за Андрей Гюров

Най-голям дял от гласовете на избирателите на ГЕРБ на президентските избори е получил Андрей Гюров. Според данни на „Алфа Рисърч“, представени в изборния анализ, 39% от гласувалите симпатизанти на партията са подкрепили кандидата, издигнат с подкрепата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.
За Илияна Йотова са гласували 22% от избирателите на ГЕРБ. Костадин Костадинов е получил 8%, Ивайло Симеонов – 7%, а други 7% са избрали опцията „Не подкрепям никого“.
Около 130 000 избиратели на ГЕРБ са гласували
Активността сред симпатизантите на ГЕРБ е била около 30%, или приблизително 130 000 души. Партията не излъчи собствен кандидат за президент и не подкрепи Андрей Гюров.
„Около 5% от тези около 30% за Андрей Гюров идват от избиратели на ГЕРБ“, заяви социологът Добромир Живков от „Маркет Линкс“ пред bTV. По думите му това означава, че приблизително всеки шести глас за Гюров е дошъл от избирател на ГЕРБ.
Живков свързва резултата със спада на управляващите
Според Живков резултатът от вота е свързан със спада на управляващата партия „Прогресивна България“, който социолозите отчитат през последните месеци.
Избирателите на ДПС, чиято партия също не е излъчила кандидат за президент, са били малко и са се разпределили сравнително равномерно между кандидатите. Живков уточни, че те не са гласували само за „Възраждане“.„Тези избори се превърнаха във вот на доверие към този кабинет и неговия стил на управление“, смята Живков.
Източници: novini.bg
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1 Последния Софиянец
22:24 25.10.2026
2 Ето сеги се почва с изнудването.
22:26 25.10.2026
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4 Веселяка
22:26 25.10.2026
5 Евгени от Алфапласт
22:26 25.10.2026
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7 РЕАЛИСТ
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8 до кога
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9 баба Вуна
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11 вкнету ашладисвания
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12 Нострадамус
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14 Демек
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