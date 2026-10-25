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ГЕРБ избирателите са дали най-много гласове за Андрей Гюров
  Тема: Избори

ГЕРБ избирателите са дали най-много гласове за Андрей Гюров

25 Октомври, 2026 22:23 568 17

  • герб-
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  • президентски избори-
  • алфа рисърч-
  • добромир живков

Около 39% от гласувалите избиратели на партията са подкрепили кандидата, сочат данни на „Алфа Рисърч“. Вотът на ГЕРБ се е разпределил и между Йотова, Костадинов и други кандидати

ГЕРБ избирателите са дали най-много гласове за Андрей Гюров - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Най-голям дял от гласовете на избирателите на ГЕРБ на президентските избори е получил Андрей Гюров. Според данни на „Алфа Рисърч“, представени в изборния анализ, 39% от гласувалите симпатизанти на партията са подкрепили кандидата, издигнат с подкрепата на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

За Илияна Йотова са гласували 22% от избирателите на ГЕРБ. Костадин Костадинов е получил 8%, Ивайло Симеонов – 7%, а други 7% са избрали опцията „Не подкрепям никого“.

Около 130 000 избиратели на ГЕРБ са гласували

Активността сред симпатизантите на ГЕРБ е била около 30%, или приблизително 130 000 души. Партията не излъчи собствен кандидат за президент и не подкрепи Андрей Гюров.

„Около 5% от тези около 30% за Андрей Гюров идват от избиратели на ГЕРБ“, заяви социологът Добромир Живков от „Маркет Линкс“ пред bTV. По думите му това означава, че приблизително всеки шести глас за Гюров е дошъл от избирател на ГЕРБ.

Живков свързва резултата със спада на управляващите

Според Живков резултатът от вота е свързан със спада на управляващата партия „Прогресивна България“, който социолозите отчитат през последните месеци.

Избирателите на ДПС, чиято партия също не е излъчила кандидат за президент, са били малко и са се разпределили сравнително равномерно между кандидатите. Живков уточни, че те не са гласували само за „Възраждане“.

„Тези избори се превърнаха във вот на доверие към този кабинет и неговия стил на управление“, смята Живков.

Източници: novini.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 5 Отговор
    Гюров е кандидатът на Ционистите.

    22:24 25.10.2026

  • 2 Ето сеги се почва с изнудването.

    7 1 Отговор
    И рекета.

    22:26 25.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Веселяка

    2 4 Отговор
    Аз в крайна сметка гласувах за Волен 🤪 единствено и само за майтапа 😆 иначе ми е абсолютно все тая 😂 разбрахте ли, простовати индивиди такива 🤣

    22:26 25.10.2026

  • 5 Евгени от Алфапласт

    7 1 Отговор
    Баце, а останалите 70К за кого?🤣

    22:26 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 РЕАЛИСТ

    8 3 Отговор
    Как така става, че в последния момент от изборите " правилният" кандидат , подкрепен от Урсула, получава изведнъж невероятен голям брой гласове. Това се случи в Румъния, в Унгария, в Молдова и се случи и у нас. Факири.

    22:27 25.10.2026

  • 8 до кога

    10 2 Отговор
    Борисов уби държавата и народа ,и продължава да убива !!

    22:28 25.10.2026

  • 9 баба Вуна

    7 2 Отговор
    Сглобката е жива!

    22:30 25.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 вкнету ашладисвания

    1 0 Отговор
    айде на другия бряг

    22:38 25.10.2026

  • 12 Нострадамус

    0 1 Отговор
    Ся на килимчето пред банкята,да не верваш.

    22:39 25.10.2026

  • 13 Дзак

    0 0 Отговор
    Вероятно и ДПС са дали 40%.

    22:39 25.10.2026

  • 14 Демек

    2 0 Отговор
    61% не са гласували за Гюров.

    22:40 25.10.2026

  • 15 провинциалист от провинция Тракия

    1 0 Отговор
    "герб избирателите" явно не е избирателите на герб, защото шяха да го напишат така. Сигурно е нещо като бтв новините

    22:42 25.10.2026

  • 16 Гошо

    1 0 Отговор
    Баце, на парламентарните избори имаше наказателен вот против теб и Д.П., ако сега решите да подкрепите Гюров на балотажа - ще се повтори същата случка. Ясно е, че твоите хора подкрепили вторият най-вероятен кандидат, за да има балотаж. Ама народа повече мрази теб, от колкото харесва Йотова.

    22:43 25.10.2026

  • 17 Цънцъромян

    1 0 Отговор
    Само за момент се замислете, че президентът Гюров е болен и няма възможност да замине за редовната сесия на Общото събрание на ООН през есента на 2027 г., а речта от името на България я изнася вицето Кандев... Бият ни като брашнян чувал на всички видове спорт, правим най-тъпите филми на света, имаме най-безличните певци и певици, най-продажните кучета в Европа сме, а може би и в света, но такъв срам като този, който ще берем в подобна ситуация, е веднъж в историята, на която й да било държава.

    22:46 25.10.2026

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