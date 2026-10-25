Радостин Василев призова: Гласувайте за Гюров или не гласувайте

Радостин Василев призова избирателите на МЕЧ да не подкрепят Илияна Йотова на предстоящия балотаж. Като алтернатива той посочи Андрей Гюров, който се изправя срещу Йотова във втория тур на президентските избори.

„Бих посъветвал избирателите ни да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Илияна Йотова. Тоест те избират: или гласуват за г-н Гюров, или си остават вкъщи“, заяви Василев на изборния си брифинг.

Лидерът на МЕЧ каза, че разбира трудността пред своите избиратели, тъй като според него и двата избора са неприемливи за тях. Въпреки това той подчерта, че не приема възможността Йотова да спечели балотажа.

Попитан как ще постъпи самият той, Василев заяви, че все още не е взел решение. „Още не съм решил, но за да не давам лош пример, ще се опитам да отида да гласувам, въпреки че не участваме на този балотаж“, каза той.

МЕЧ е четвърта политическа сила в президентския вот

Кандидатпрезидентската двойка на МЕЧ – Радостин Василев и Красимир Манов, заема четвърто място с резултат над 4 процента според паралелното преброяване, съобщено от NOVA. В надпреварата са участвали 27 кандидатпрезидентски двойки.

Василев определи резултата като сериозен успех за извънпарламентарна сила. Той коментира и ниската избирателна активност, която определи като „най-ниската от демократичните промени насам“.

По думите му слабата активност е знак за дълбоко разочарование на гражданите от настоящото управление. Василев прогнозира, че при загуба на Илияна Йотова на балотажа страната ще стигне до предсрочни парламентарни избори още през пролетта.

Източници: nova.bg