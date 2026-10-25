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Радостин Василев призова: Гласувайте за Гюров или не гласувайте
  Тема: Избори

Радостин Василев призова: Гласувайте за Гюров или не гласувайте

25 Октомври, 2026 22:41 713 20

  • радостин василев-
  • мeч-
  • президентски избори-
  • андрей гюров-
  • илияна йотова

Лидерът на МЕЧ заяви, че не приема възможността Илияна Йотова да спечели балотажа. Самият той още не е решил дали ще гласува на втория тур

Радостин Василев призова: Гласувайте за Гюров или не гласувайте - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Радостин Василев призова избирателите на МЕЧ да не подкрепят Илияна Йотова на предстоящия балотаж. Като алтернатива той посочи Андрей Гюров, който се изправя срещу Йотова във втория тур на президентските избори.

„Бих посъветвал избирателите ни да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не гласуват за Илияна Йотова. Тоест те избират: или гласуват за г-н Гюров, или си остават вкъщи“, заяви Василев на изборния си брифинг.

Лидерът на МЕЧ каза, че разбира трудността пред своите избиратели, тъй като според него и двата избора са неприемливи за тях. Въпреки това той подчерта, че не приема възможността Йотова да спечели балотажа.

Попитан как ще постъпи самият той, Василев заяви, че все още не е взел решение. „Още не съм решил, но за да не давам лош пример, ще се опитам да отида да гласувам, въпреки че не участваме на този балотаж“, каза той.

МЕЧ е четвърта политическа сила в президентския вот

Кандидатпрезидентската двойка на МЕЧ – Радостин Василев и Красимир Манов, заема четвърто място с резултат над 4 процента според паралелното преброяване, съобщено от NOVA. В надпреварата са участвали 27 кандидатпрезидентски двойки.

Василев определи резултата като сериозен успех за извънпарламентарна сила. Той коментира и ниската избирателна активност, която определи като „най-ниската от демократичните промени насам“.

По думите му слабата активност е знак за дълбоко разочарование на гражданите от настоящото управление. Василев прогнозира, че при загуба на Илияна Йотова на балотажа страната ще стигне до предсрочни парламентарни избори още през пролетта.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    15 1 Отговор
    Ти като баце, бе, "по съвест", ма у никой случай за Йоцата!😃😂🤣

    Коментиран от #6

    22:43 25.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гробар

    19 3 Отговор
    Нормално. Помите се поддържат един друг.

    22:44 25.10.2026

  • 4 Овчар

    8 5 Отговор
    Благодарете се че сегашната власт ви дава хляб. вода и от време на време сирене..! Аз ако бях и толкоз нямаше да ви дам..!

    Коментиран от #8

    22:45 25.10.2026

  • 5 Костя

    5 12 Отговор
    И мойте копейки за Гюров или да си слагат бидонЯ със зеленцето.
    Избори напролет.Чорапа при Орбан и "прогресивната" Вуча

    Коментиран от #9

    22:45 25.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 ясен си ми

    10 0 Отговор
    напълно

    22:47 25.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    4 0 Отговор
    Много се надценяват!

    22:48 25.10.2026

  • 12 Копейко

    1 1 Отговор
    Тьотя каза да гласуваме за Гюрю ,нямала вяра на Йоцовса

    22:49 25.10.2026

  • 13 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Христо":

    Не го ли видя как беше заседнал в Дубай с някакви проститутки кога бомбиха иранците.

    22:50 25.10.2026

  • 14 избирател

    6 1 Отговор
    Кой си ти бе , Радостине , че да даваш акъл как да се глаува ? Пий си хапчетата.

    22:51 25.10.2026

  • 15 Прав е!

    3 5 Отговор
    Йота ще прави онова, което й нареди нейната партия, независимо от това какво говори сега.
    Ако не искате синовете ви да бъдат мобилизирани и пратени да се бият за интересите на руските олигарси, НЕ гласувайте за Йотова. Тя и от НАТО ще ви извади, и на фронта ще ви прати срещу нападнатата Украйна.

    22:51 25.10.2026

  • 16 не изменям принципи

    3 1 Отговор
    Никъв шанс Руди , по добре за гъби

    22:53 25.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Радостине!?

    4 2 Отговор
    Гюров, този некадърник ли!? Не че Йотова е по-добра, но гюров е нетърпим.

    22:56 25.10.2026

  • 19 Дзак

    5 0 Отговор
    При нормална изборна активност се връщат на 2%. Напразно подскачат да обърнат лодката

    22:57 25.10.2026

  • 20 Чики-Рики

    3 0 Отговор
    Тъпо парче е Руди!Дали помним преди няколко години (около две),какви ги вършеше с един запис от един разговор на едни хора, които представляваха именно партията на Гюров,какви ги приказваха,там ,,ала-бала, с президента,а,помним ли?! Като компромат го извади тогава!А сега ще обяснява,аман - заман , гласувайте за Гюров!Е, хората не са с чак толкова къса памет!

    23:01 25.10.2026

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