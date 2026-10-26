Станимир Стойчев спечели балотажа в Яворово

Станимир Стойчев спечели балотажа на частичните местни избори за кмет на старозагорското село Яворово. Кандидатът, издигнат от политическа партия „Възраждане“, получи 127 гласа, или над 54 процента от вота на 233-мата жители, упражнили правото си на глас. Това съобщиха от Общинската избирателна комисия.

„Спорове и възражения на членовете на комисията по взетото решение няма“, посочват от ОИК. Данните са от протокола за балотажа.

Вотът беше само с хартиени бюлетини

Право на глас имаха 292 жители на Яворово. Гласуването се проведе в една избирателна секция, с отделна секционна избирателна комисия. Помещението беше различно от това, в което се провеждаше вотът за президентските избори, а бюлетините за местния избор бяха само на хартия.

До втория тур се стигна, след като на първия тур предходната неделя нито един от кандидатите не събра повече от половината гласове. Така изборът за кмет на селото беше решен на балотаж.

Нов кмет след предсрочно прекратяване на мандата

Жителите на Яворово избират нов кмет, след като Стефка Иванова, избрана на местните избори през 2023 г., е поискала пълномощията ѝ да бъдат прекратени предсрочно поради здравословни проблеми.

С решаването на балотажа приключи частичният местен вот за кмет на кметство Яворово.

Източници: bta.bg