Прокурорите избраха четирима членове на новия ВСС

Прокурорите избраха четиримата представители на професионалната си квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Най-много гласове получи Пламен Петков от Софийската районна прокуратура – 556.

Втори е Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура в Кюстендил с 496 гласа. Ивайло Ангелов от Апелативна прокуратура – София получи 491 гласа, а Красимира Филипова от Върховната касационна прокуратура беше подкрепена от 442 прокурори.

Вотът се проведе сред 25 кандидати

До изборната процедура бяха допуснати 25 кандидати. На първото гласуване, проведено на 24 октомври, не беше избран нито един представител, тъй като никой не събра повече от половината действителни гласове.

В повторното гласуване четиримата кандидати с най-висока подкрепа се считат за избрани. От избирателната комисия посочиха:

„За избрани се считат четиримата получили най-голяма подкрепа.“

Право на глас в процедурата имаха 1567 прокурори. На първия етап са гласували 1363 души, а изборът продължи с повторно гласуване, предвидено в правилата за избор на членове на ВСС от професионалната квота.

Решението може да бъде обжалвано

Изборът на Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова все още не е окончателен. Решението на избирателната комисия може да бъде обжалвано в седемдневен срок.

Четиримата ще представляват прокурорите в новия състав на Висшия съдебен съвет, ако изборът не бъде оспорен успешно. Професионалната квота е една от квотите, чрез които се формира съставът на съвета.

Източници: bntnews.bg