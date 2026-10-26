Софийският икономически форум обсъжда еврозоната и сигурността

Седмото издание на Софийския икономически форум събира в София политически лидери, дипломати, представители на международни организации и бизнеса. Събитието се провежда в хотел „София Балкан Палас“, като програмата започва в 09:00 часа, регистрацията е от 08:30 часа, а краят е предвиден за 19:30 часа. Организатор е Делфийският икономически форум.

Фокусът тази година е върху геополитическите промени, европейското единство, икономическата конкурентоспособност и стратегическото развитие на Югоизточна Европа. Сред водещите теми е първата година от членството на България в еврозоната, както и отражението му върху икономиката, инвестициите и конкурентоспособността на страната.

Еврозона, сигурност и регионална свързаност

В отделни дискусии ще бъдат разгледани европейското единство, националните интереси и общата европейска стратегия. В панела участват президентът на България в периода 2012–2017 г. Росен Плевнелиев, бившият министър-председател Сергей Станишев, заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева и посланиците на Австрия и Франция в България.

Геополитическите промени и трансатлантическите отношения ще бъдат обсъдени през призмата на международната сигурност, партньорството между България и САЩ и ролята на НАТО в Черноморския регион. Сред участниците са Соломон Паси, основател на Атлантическия клуб в България, и Иван Михайлов от Американската търговска камара в България.

Енергийната сигурност е друга основна тема. Дискусията включва ядрената енергетика, устойчивостта на енергийните системи и стратегическото значение на Вертикалния газов коридор. В нея участват министърът на енергетиката Ива Петрова, изпълнителният директор на „Булгартрансгаз“ Кирил Равначки, Калин Пешов от „Главболгарстрой“ и Оскар Прат от „Уестингхаус“.

Технологии, демография и инвестиции

Програмата поставя акцент и върху изкуствения интелект и технологичната трансформация като фактори за повишаване на производителността и икономическата конкурентоспособност. В тази дискусия са включени министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев, кметът на София Васил Терзиев и председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов.

Участниците ще обсъдят още публично-частните партньорства, възможностите за привличане на инвестиции, демографските предизвикателства пред България и Европа, както и отражението на застаряването върху пазара на труда и икономиката. Сред заявените участници са бившият министър на финансите Асен Василев, представители на Европейската комисия и Групата на Световната банка.

Отделен панел е посветен на транспортните и логистичните коридори в Югоизточна Европа. Ще бъдат разгледани и кръговата икономика, зелените иновации и устойчивото производство.

Форумът ще бъде открит с приветствие от Симеон Цомокос от Делфийския икономически форум, последвано от откриваща сесия с участието на министър-председателя Румен Радев. В програмата е включен и разговор между вицепремиера и министър на външните работи на Грузия Мака Бочоришвили и министъра на външните работи на България Велислава Петрова-Чамова.

Източници: bta.bg