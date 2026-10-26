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При 99,94% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж
  Тема: Избори

При 99,94% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж

26 Октомври, 2026 09:52 6 839 225

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • цик

Двойката Илияна Йотова – Кирил Вълчев води с 34,7% срещу 31,9% за Андрей Гюров – Георги Кандев

При 99,94% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Илияна Йотова и Кирил Вълчев, както и Андрей Гюров и Георги Кандев отиват на балотаж за президент и вицепрезидент. При 99,94% обработени протоколи на секционните избирателни комисии в районните избирателни комисии двойката Йотова – Вълчев получава 34,763% от гласовете, а Гюров – Кандев – 31,9%.

Вторият тур ще се проведе на 1 ноември. До него се стига, тъй като нито една от кандидатпрезидентските двойки не е получила повече от половината действителни гласове при необходимото участие на повече от половината избиратели.

Разпределение на гласовете

На трето място се нареждат Костадин Костадинов и Петър Волгин с 12,545%. Радостин Василев и Красимир Манов получават 4,608%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,788%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова са подкрепени от 2,393% от гласоподавателите. Опцията „Не подкрепям никого“ е избрана от 4,4%.

Какво предвижда Конституцията

Конституционното правило е, че ако никой от кандидатите не бъде избран на първи тур, в седемдневен срок се произвежда нов избор. В него участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове.

Така на балотажа на 1 ноември ще се срещнат двойките Йотова – Вълчев и Гюров – Кандев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    18 18 Отговор
    Мъного добъре!

    Коментиран от #149

    06:58 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хехе

    64 8 Отговор
    Поредната базсмислена статия и само да попитам при 100% преброяване на бюлетините ще има ли балотаж или да.

    Коментиран от #69

    07:03 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ДОЛУ ЧУБАКА МАСОНКАТА

    45 30 Отговор
    Винаги помага на баронитеНаркос и македонците а за българите НИИИИЩО

    07:05 26.10.2026

  • 14 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    51 42 Отговор
    Само 3% делят Йотова от Гюров.

    Коментиран от #74

    07:05 26.10.2026

  • 15 Ние,

    33 29 Отговор
    От най-младият комунист в България, в най-отдалечения район на републиката, до връх Олимп в политиката - другарят Путин сме възмутени от данните, които ни предоставят от ЦИК и го приемаме като пълна фалшификация и обсебването на ЦИК от вражески елементи.
    Другари, бъдете ! Врага е сред нас !)

    Коментиран от #76

    07:06 26.10.2026

  • 16 МАСОНО ГЬОЙСКИ СГОВОР

    36 19 Отговор
    Ни го набутват като избори. Аре у лева бе, предатели.

    07:06 26.10.2026

  • 17 Вервайте

    67 32 Отговор
    и Йотовица и Гюро от един дол дренки са !

    Коментиран от #53, #59, #210

    07:08 26.10.2026

  • 18 Тото 1 и Тото 2

    60 15 Отговор
    Всенародният любимец бат Бойко щеше да спечели. Ама се уплаши и не отиде на избори.
    Язък !
    Пък пред камерите се прави на смелчага и на всемогъщ , а в къщи трепери , че ще го бият.

    Коментиран от #28

    07:08 26.10.2026

  • 19 РАДЕВ ГЛЕДА ТЪПО

    59 22 Отговор
    И той са ошашави

    Коментиран от #123, #223

    07:09 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Радев вън

    61 61 Отговор
    Радев да си ходи в Русия

    България е на българите

    Коментиран от #27, #52, #151

    07:12 26.10.2026

  • 22 АГАТ а Кристи

    15 18 Отговор

    До коментар #10 от "трият педофилите, трият":

    Като ти чета коментара, по-скоро вместо пуканки ще си с букет алени макове в ръце на моста в Русе, а те макове те много бързо клюмват, както и надеждите ти

    07:13 26.10.2026

  • 23 така е

    29 37 Отговор
    Българския народ си иска комунистите и руския ботуш.

    07:14 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 сикаос

    62 33 Отговор

    До коментар #21 от "Радев вън":

    Тук не е Киев нито Париж бре туземец на ПП и ДБ педофили. Тук е България.

    07:14 26.10.2026

  • 28 така е

    26 26 Отговор

    До коментар #18 от "Тото 1 и Тото 2":

    Борисов не отиде, защото знаеше че мача е свирен още с "ремонта" на машините.

    07:15 26.10.2026

  • 29 Хитър Петър

    41 33 Отговор
    Ще мобилизирам всички около мен в подкрепа на нормалността и прагматичния подход във външната политика – за нормализиране на отношенията с Русия, но винаги в сътрудничество с Европа, и твърдо против това да даваме и последната си риза за войната на Зеленски в Украйна.
    ​Към Йотова: Имаш 19 гласа от мен и близките ми.
    Към Гюров: Не ти трябваше да ходиш в Украйна още на третия си ден.

    Коментиран от #42

    07:15 26.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 ТЕРИТОРИЯТА ТОТАЛ ЩЕТА

    43 8 Отговор
    Сега вече имате право но избор - учителя по голф, бързо преквалифициран от евреите на банкер и служебен премиер или млада журналистка, вързана за държавната хранилка от Ген. Гоцев преди 35 години.

    07:16 26.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    24 21 Отговор
    Виждаме нивото на днешния Българиан

    Коментиран от #68, #71

    07:26 26.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 БОКО И ШИШИ СПЕЧЕЛИХА

    22 11 Отговор
    Ще има голямо разцакване на втория тур.

    07:26 26.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 абе за тая комундела

    38 28 Отговор
    сериозно ли има толкова много лишени от мозък хора да гласуват 40 години след мракобесния комунизъм отрочетата на комунделите рушат и крадат а ганчо като слепец и глупец гласува всеки път за тях или изборите са пълен театър???

    07:27 26.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Те са от един отбор

    30 10 Отговор
    какви кандидати? Гюров издигнат от "служебна президентка" Йотова за служебен премиер?
    Тотален нон сенс.

    07:28 26.10.2026

  • 50 Т Живков

    19 14 Отговор
    Долу комунизма!

    07:28 26.10.2026

  • 51 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    9 15 Отговор
    Хахаха. МНОООГО ПОЛИТКОРЕКТНИ. Хахаха хахаха

    07:28 26.10.2026

  • 52 Радев

    25 13 Отговор

    До коментар #21 от "Радев вън":

    си е в България, ама ти си в Украйна

    07:29 26.10.2026

  • 53 Правописна корекция

    28 10 Отговор

    До коментар #17 от "Вервайте":

    и Йотовица и Гюро от един Пол дренки са !

    07:29 26.10.2026

  • 54 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    9 16 Отговор
    Никакви хетеросексуални изказвания не се допускат

    07:29 26.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    27 18 Отговор
    Народа не ги иска

    Коментиран от #58

    07:31 26.10.2026

  • 57 ТЕЗИ И ДВАМАТА

    16 15 Отговор
    Са изпразнени от съдържание или идеи хора. Резултат от социалното инженерство в България. На втория тур ще гласуват само ромите и турците.

    07:31 26.10.2026

  • 58 как не ги иска народа

    5 14 Отговор

    До коментар #56 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":

    Като и Йотова и Гюров работят за комунистите?

    07:32 26.10.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Смешници

    20 3 Отговор
    И кое му е извънредното, като това се знаеше още преди изборите ?

    07:35 26.10.2026

  • 61 Бяхме за гъби

    12 9 Отговор

    До коментар #40 от "Ха ха ха":

    и беше много хубаво!

    07:35 26.10.2026

  • 62 Ха ха ха

    15 7 Отговор

    До коментар #59 от "Ха ха ха":

    Крилов го написа редакторът. Имах предвид крилия се от военна служба хубостник.

    07:36 26.10.2026

  • 63 ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ

    22 9 Отговор
    Най-добре е президентската институция да се закрие. За какво ни е някой от тези двамата да го храним следващите пет години?

    Коментиран от #83, #165

    07:37 26.10.2026

  • 64 Пепи волгата

    19 8 Отговор
    Аз избрах еврото!

    Коментиран от #117

    07:38 26.10.2026

  • 65 БАНко

    20 19 Отговор
    ВЕЧЕ Е СИГУРНО !!! СОФИЯ ИЗБРА ВОЙНАТА , БЪЛГАРИЯ ИЗБРА МИРА !!!

    07:38 26.10.2026

  • 66 Тити

    23 18 Отговор
    На балотажа Йотова е пътник.

    07:38 26.10.2026

  • 67 КАЯ И УРСУЛА

    21 19 Отговор
    Харесват Гюро. Той ще е.

    07:39 26.10.2026

  • 68 ВЪЗРАЖДАНЕ на какво?

    19 7 Отговор

    До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Ти къде си виждал българи в България?

    07:39 26.10.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ха ха ха

    23 6 Отговор

    До коментар #41 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Времето беше вчера , колега. Днес е време за срам и вой на дебили стояли си в къщи.

    Коментиран от #95

    07:42 26.10.2026

  • 72 ФигНя

    14 7 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Думата ,, него " или думата ,, нея " нямат никаква разлика.
    По отношение на външните работи ще се различават само по дължината на косата.

    07:42 26.10.2026

  • 73 РАДЕВ гледа ТЪПО

    20 9 Отговор
    Секретарката му Йотова виси на косъм

    Коментиран от #99

    07:43 26.10.2026

  • 74 Елит в кавички

    24 8 Отговор

    До коментар #14 от "КОМУНИСТИТЕ В ШОК":

    Всички от днешният т.н. "елит" са бивши комунисти или отрочетта им. Те са се сменили в днешите ярки евроаталантици. Типични представители са Терзиев и Люба Кулезич и всички над тях от болшенството партии.

    07:44 26.10.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Емил

    15 2 Отговор

    До коментар #15 от "Ние,":

    Елементарен изказ!!!
    Жалко за България с такива хора!!!

    07:44 26.10.2026

  • 77 Фен

    25 5 Отговор
    Пак трябва да се избира по-малкото зло. Да се надяваме, че на Сектата това и е тавана. Ама да се гласува за Йотова на Радев... Ужас😵‍💫

    07:44 26.10.2026

  • 78 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    18 9 Отговор
    България не ги ще
    Като в ...Сърбия

    07:46 26.10.2026

  • 79 Емил

    14 7 Отговор

    До коментар #69 от "Избираме по-малкото зло":

    Подкрепям!!!
    Защото всички които искат да ни вкарат в тази война не заслужават държавна служба, а още по-малко управленска длъжност!!!

    07:47 26.10.2026

  • 80 БСП В ТИХ УЖАС

    15 8 Отговор
    Гюров им диша отзад.....

    07:51 26.10.2026

  • 81 123

    11 4 Отговор
    След месец предсрочни избори. Шушков и Донев вънка. Стари комунистически фигури

    07:52 26.10.2026

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Пушек от лулата на Шамана

    14 7 Отговор

    До коментар #63 от "ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ":

    В тази връзка като се замисли човек ,,Другарят" Тодор Живков работеше като партиен секретар,министър председател и президент едновременно.
    Науката не му даваше кой знае колко умствен багаж.
    Не ми се мисли сегашните колко им е багажа,щом имат по няколко заместници и целият цивилизован ги консултира какво е правилно и какво не.
    Резултатът е , че сме на последно място по икономическо развитие и стандарт на живота.

    07:53 26.10.2026

  • 84 Анализ

    21 2 Отговор
    През първото полувреме Румбата получи жълт картон. До неделя или ще има резултати в борбата с олигархията или червен картон.

    07:53 26.10.2026

  • 85 Радев гледа ТЪПО

    19 8 Отговор
    Йотова ща са сгромоляса идната неделя

    Коментиран от #114

    07:53 26.10.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 така е

    8 6 Отговор
    Стадото си иска стригането.

    07:55 26.10.2026

  • 89 Ехаа

    10 8 Отговор
    Баце загрява на страничната линия. Пак ги успа със социологическите агенции.

    Коментиран от #91

    07:56 26.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 така е

    11 7 Отговор

    До коментар #89 от "Ехаа":

    Борисов четка белия кон за предсрочните избори през Април месец 2027.

    07:59 26.10.2026

  • 92 Картаген

    9 10 Отговор

    До коментар #82 от "Копейки":

    Бъркаш , ако си мислиш , че агентът на Бай Дончо е путински агент.
    А вашият човек , като стане президент , първата му работа е да закупи микробуси.
    За какво му са , че разберете някой ден в три часа сутринта.

    07:59 26.10.2026

  • 93 КОМУНИСТИТЕ В ШОК

    12 5 Отговор
    Пак им резнаха мераците.
    Като в Сърбия.

    08:00 26.10.2026

  • 94 Гоце

    13 10 Отговор
    Време е радевистите да си ходят към МАсква

    08:01 26.10.2026

  • 95 Бяхме за гъби и беше хубаво

    7 10 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха":

    на 1 ноември пак ще ходим, вие наивниците ходете да гласувате за празни обещания и лицемерни лъжи от 50г.

    08:01 26.10.2026

  • 96 ВУЧИЧ И ЙОТОВА

    9 12 Отговор
    Да си купят билет за Москве

    08:01 26.10.2026

  • 97 Румен съм

    12 4 Отговор
    Станала е малка грешка с настройката на машините. Виновните са в ареста. Ще я поправим за балотажа другата неделя.

    08:02 26.10.2026

  • 98 Възрожденче кретенче

    14 10 Отговор
    Коцката да хвърля белия пешкир
    Пак го пратиха в нокаут.

    08:03 26.10.2026

  • 99 Разликата

    16 11 Отговор

    До коментар #73 от "РАДЕВ гледа ТЪПО":

    Направи ми силно впечатление в изборния ден вчера следната разлика. Фигурите на оялите се и преяли с власт Вълчев и Йотова, сравнени с перфектната фигура на Гюров. Неоял се и непреял с власт. Факт. В интелектуално отношение разликата е пак пъти в полза на Гюров. Йотова и Вълчев моментално да започнат по-гладна диета идната неделя! От понеделника. Човек е това, което яде.

    Коментиран от #105

    08:06 26.10.2026

  • 100 Българин

    17 6 Отговор
    Каквото и да се случи на балотажа, нищо не може да заличи катастрофалния провал на Радев и неговия политически проект. Фактите са безпощадни: за по-малко от половин година те пропиляха доверието на 1 милион българи! Това е ясен знак, че Радев вече няма почва и поддръжници в България. Декларацията на Европейския парламент само потвърди това, което всички виждаме — той е в пълна изолация и в Европа. Сега е моментът за категоричен отпор! Време е за искане на оставка и незабавни предсрочни избори. Времето все още е с нас — нека излезем на площада !

    08:06 26.10.2026

  • 101 И двамата са за това

    12 8 Отговор
    Да няма свободна, суверенна и независима България. И двамата са соросоиди и двамата са атлантенца

    08:10 26.10.2026

  • 102 Магданоз

    5 6 Отговор
    Много хубаво! Дано на втория тур демократичните сили да се мобилизират и активизират още повече, и нашият кандидат да победи съперника!

    08:10 26.10.2026

  • 103 Пламен

    10 6 Отговор
    Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж.
    А Копейкин къде отива ? :)

    Коментиран от #176

    08:11 26.10.2026

  • 104 123

    8 2 Отговор
    Предатели на България имат един шанс. СМЯНА НА ВСИЧКИ МИНИСТРИ И ДА ЗАПОЧВАТ СЕРИОЗНА РАБОТА, НО ПО ДОБРЕ ОСТАВКА. ЗАЩОТО ИЗЛЪГАХА ХОРАТА. ТОВА Е. ГОРИВОТО КАТО В ГЕРМАНИЯ Е НЕ СТАВА ТАКА.

    Коментиран от #106

    08:13 26.10.2026

  • 105 Додо

    10 4 Отговор

    До коментар #99 от "Разликата":

    Твърде desconsolado e да избираш между бивша журналистка и манекен за главнокомандващ на наследницата на армията на Омуртаг и Симеон Велики . Не мислиш ли?

    Коментиран от #118

    08:17 26.10.2026

  • 106 как се започва работа

    7 2 Отговор

    До коментар #104 от "123":

    с неможачи, поставени само да усвояват европари?
    Всички предишни избори бяха по около 50 милиона Евро. Регресивна България направи тези президентски избори за 115 милиона ЕВРО. Даде отделно над 15 милиона Евро за проверка и РЕМОНТ на машините, които започнаха да отказват още в първите минути на изборния ден.

    08:18 26.10.2026

  • 107 Отвратително

    9 10 Отговор
    Не стават и двете двойки , продажни на посолства , САМО РОСЕН МИЛЕНОВ И ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ.

    08:19 26.10.2026

  • 108 БАНко

    10 6 Отговор
    ВМЕСТО РАЗПИСКИТЕ ОТ МАШИНИТЕ СОФИЯНЦИ ТРЯБВАШЕ ДА ПУСКАТ В УРНИТЕ МОНЕТИ ЕВРО , ЗА ДА ЗНАЕ ,, ТЕХНИЯ ПРЕЗИДЕНТ " , КОЛКО ДА ЗАНЕСЕ В КИЕВ ЗА ОРЪЖИЕ ПРИ СЛЕДВАЩОТО ТАЙНО ПОСЕЩЕНИЕ !!!

    Коментиран от #111

    08:23 26.10.2026

  • 109 Ристе кьоравото

    5 6 Отговор
    Коце Еврото и Пияната спечелиха ли изборите?

    08:25 26.10.2026

  • 110 Див Комунизъм

    7 4 Отговор
    Йотова и Радев, плащайте високите сметки пак

    08:25 26.10.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Това което трябва да знаеш

    4 5 Отговор
    За първи път сме по пропаднали и от сърбите. Те в момента натирват това което тука дъртите ни таласъми. Избират да управлява новото ни поколение. Което после ще трябва да гони с факли.Докато се мъчи да плаща пенсиите на таласъмите.

    08:26 26.10.2026

  • 113 СЛОНА

    8 2 Отговор
    ТАКА Е БАЛКАНИТЕ ТРЯБВА ДА СА РАЗДЕЛЕНИ,ЗАТОВА СЕ РАЗБИРАТ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ,ОЩЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ТИТО И ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РЕШИЛИ НАВРЕМЕТО ДА НАПРАВЯТ БАЛКАНСКИ СЪЮЗ ,Г.ДИМИТРОВ ОТИВА В РУСИЯ И БИВА ОТРОВЕН,А НИТО ВРЪЩА САМОЛЕТА ИЗЛЕТЯЛ ЗА РУСИЯ.
    ДНЕС Е ДИМИТРОВ ДЕН НЕКАДА ИМ Е ЧЕСТИТ ПРАЗНИКА НА ВСИЧКИ ИМЕНЯЦИ,И НА ВСИЧКИ ВИДИНЧАНИ ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА ГРАДА И НА МОЯТ ДЯДО ДИМИТЪР,УЧАСТВАЛ В ЧЕТИРИ ВОЙНИ и.ВЪРНАЛ СЕ ЖИВ - МИР НАД ПРХА ИМ И ЗДРАВЕ ЗА ВСИЧКИ МИРНИ ХОРА..

    08:26 26.10.2026

  • 114 Йотова ще се сгромоляса идната неделя

    10 5 Отговор

    До коментар #85 от "Радев гледа ТЪПО":

    Защото огромното мнозинство русофили не я припознават и кандидатурата и беше обречена. От месеци впрочем нямаше нито един социален елемент в политическото и говорене. Все повече се откъсваше от нормалният трудов човек и затъваше заедно с десният милитарист Радев. Нито веднъж не го критикува за нещо. Но затова пък изкключително гнусно се заиграваше и флиртуваше с всякакви там псевдокултурници, кинаджии, маастии, пимпири и перперикони ...

    08:27 26.10.2026

  • 115 123

    9 0 Отговор
    Трябва пълна чистка на всички министри в противен случай нищо не става. Само приказки по медийте и нищо. Никаква борба с мафията. Само клюки кой къде е пътувал със самолети. Абе ей хванете кой е крал. Всички кметове да се арестуват и затвор това е а те само ала бала 6 месеца и нищо. Цените всичко нагоре. Оставка на всички.

    Коментиран от #120

    08:27 26.10.2026

  • 116 Деса

    6 0 Отговор
    Социолозите ПАК познаха!

    Да си изядат дипломите!

    Коментиран от #121

    08:28 26.10.2026

  • 117 Пепи еврото с волгата

    7 3 Отговор

    До коментар #64 от "Пепи волгата":

    Мен пък ме боле, арча си евраците и ви гледам сеира

    08:29 26.10.2026

  • 118 Корекция

    15 2 Отговор

    До коментар #105 от "Додо":

    Йотова не е бивша журналистка, а говорителка. Четяща от аутокю в началото на прехода. После паразитен организъм в държавата и до ден днешен. Не може да каже и пет изречения по която и да е тема от дневния ред на държавата и обществото. Но пък може да помилва наркобосове.

    08:29 26.10.2026

  • 119 На балотажа

    4 11 Отговор
    разликата ще е много по голяма в полза на Йотова!За нещастие на жълтопаветната тълпа!

    08:30 26.10.2026

  • 120 как никаква борба с мафията?

    4 1 Отговор

    До коментар #115 от "123":

    Създадоха се условия да се изтребят едни други. Вече три мутри дадоха фира при прогресивното Управление!

    Коментиран от #136, #153

    08:31 26.10.2026

  • 121 СЛОНА

    5 0 Отговор

    До коментар #116 от "Деса":

    ТЪЙ ЩЕ Е БАТКОВОТО....

    08:32 26.10.2026

  • 122 Крамер срещу Крамер.

    6 1 Отговор
    на балотажа - Радев срещу Радев.

    66- 67 % гласуваха за Радев.,

    8- 9 % гласуваха за Руди Гела и Ивелин.

    После ще има рев и сълзи.

    08:33 26.10.2026

  • 123 Аз съм веган

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "РАДЕВ ГЛЕДА ТЪПО":

    Тоя така си гледа

    08:34 26.10.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Факт

    4 1 Отговор
    Що за президент щеше този с 80 процента против я ми обяснете как ще работи за нация и държава и кого ще представлява а?????

    08:37 26.10.2026

  • 128 1488

    3 1 Отговор
    официални данни, 26.10:
    34,7% срещу 31,9%, разлика 2.8%

    заглавие от жьлтия сайт fukцuu беге:
    "Едва 1% дели Илияна Йотова от Андрей Гюров!
    Костадин Костадинов е трети", 25.10, 2026 19:54

    08:37 26.10.2026

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 1488

    2 1 Отговор
    официални данни:
    98,99% обработени протоколи: Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев отиват на балотаж
    26 Октомври, 2026 06:55

    заглавие от жьлт сайт, fukцuu беге:
    100%: Йотова и Вълчев срещу Гюров и Кандев на балотаж
    25 Октомври, 2026 22:26
    (100% КАКВО???)

    08:37 26.10.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 БАНко

    4 4 Отговор
    В ,, територията " ИМА САМО ЕДНА ОБЩИНА НАД ВХОДА НА КОЯТО СЕ ВЕЕ ЗНАМЕТО НА ВОЙНАТА - СОФИЯ !!! ФАШИСТКОТО ЗНАМЕ ПОБЕДИ САМО НА ЖЪЛТИТЕ ПАВЕТА , САМО В ПЕТРОХАНСКИТЕ САРАИ !!! ВИЖТЕ КАРТАТА - СОФИЯ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ !!!

    08:37 26.10.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 с две думи

    10 1 Отговор

    До коментар #120 от "как никаква борба с мафията?":

    Като гледам новите кортежи черни джипове по улиците, си е чист Ренесанс на мутренските времена.

    Коментиран от #137, #138

    08:39 26.10.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 МакедонецЪТ

    0 2 Отговор

    До коментар #136 от "с две думи":

    Хехе, абе, бре..

    Коментиран от #140

    08:40 26.10.2026

  • 139 Йотова ще се сгромоляса идната неделя

    10 2 Отговор
    С приказки от типа. Ще дадем пари на псевдокултурниците, ще дадем пари на пимпирите, ще дадем пари на перпериконите, ще дадем пари на патканите под пагон, ще дадем пари за милитаризация и т.н някак забрави и пролитариата и пенсионерите и това беше края на подкрепата за нея. Точно както се случи и с БСП. Гюров пък успя да активира младите лумпени на макс и логично се стигна до изборният резултат

    Коментиран от #154

    08:40 26.10.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 МакедонецЪТ

    1 3 Отговор
    БГта е дъното

    Коментиран от #142

    08:41 26.10.2026

  • 142 МакедонецЪТ

    1 2 Отговор

    До коментар #141 от "МакедонецЪТ":

    Във всеки случай нищожната България е пълна нула в международната политика.

    Коментиран от #145, #146

    08:41 26.10.2026

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 МакедонецЪТ

    0 3 Отговор

    До коментар #142 от "МакедонецЪТ":

    БГта е село. Дъното.

    Коментиран от #152

    08:42 26.10.2026

  • 147 Дядо дръмпир обича цифри ,числа и други

    2 3 Отговор
    Лошо впечатление ми правят няколко неща ,но ще се спра на ПОДЦЕНЯВАНЕТО.Вси "Тъпанджии" в хор говорят срещу Вицепрезидента на Гюров....показват някакъв зализан ,и мазничък вицепрезидент на йотова ,че бил много подготвен.....В говоренето...едно е говоренето ,а друго да Вършиш работа.уверен съм ,че Кандев много Малко говори но МНОГО КАЗВА!колкото до победителя...Който се разбере с Пеевски и ДПС ще спечели.ДПС са най силни в подкрепата ,те са единни.22,5% не е никак нисък вот ,но за мен този процент е измислен!!!Процента е под 20%!!!

    08:42 26.10.2026

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Разбира ли сега "Кимон Георгиев"...

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    "Алекперовски" !
    До къде докара България???
    И аз гласувах за него първия път , но ... никога повече!!!
    Цяла Европа му се смее , а той се радва , че познава Алекперов!!!

    08:43 26.10.2026

  • 150 Аз съм човек

    2 0 Отговор
    Нито ми се пие йот нито белина

    08:43 26.10.2026

  • 151 днес

    11 6 Отговор

    До коментар #21 от "Радев вън":

    прав си - България на и за българите, а Гюро е българородавецЪ - раздава нашите пари на некакви ффашаги и ннаркоси в Крайнината....

    08:43 26.10.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #120 от "как никаква борба с мафията?":

    В цял свят борбата с престъпността се брои с осъдените престъпници, само прогресистите броят колко пресъпници се застреляли по улиците. Болшевизъм. Има човек - има проблем, няма човек - няма проблем.

    Коментиран от #159

    08:44 26.10.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Дориана

    6 3 Отговор
    Още от преди изборите се знаеше:

    1. Радев печели . независимо кой ще спечели изборите- Йотова или Гюров.
    2. Борисов абдикира в негова полза.
    3. Пеевски изобщо не участва.

    Т.н. европейски партии се оказаха ментета.

    08:47 26.10.2026

  • 158 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #154 от "питам":

    Коалиция Петрохан - прокуратура + МВР + ДАНС. Нямат ли нищо ново да помогнат на Йотовица? Много рано издъвкаха дъвката.

    08:48 26.10.2026

  • 159 за сметка на това

    7 3 Отговор

    До коментар #153 от "Атина Палада":

    За сметка на това помилват наркобароните и ги пускат от затворите. И така пет пъти.

    08:48 26.10.2026

  • 160 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 161 Йотова имала разширение на избиратели

    7 3 Отговор
    А бе, да чухте някой да каже истината, че ако 49% бяха гласували, нямаше да има втори тур.
    Гюров днеска щеше да е избран.

    08:50 26.10.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Президента го храним не 5 години

    9 0 Отговор

    До коментар #63 от "ПРИ ПОДОБНИ КАНДИДАТИ":

    а през целия му живот - виж ЗАКОН за някои права на лицата, които са били президенти на Република България.

    08:51 26.10.2026

  • 166 Гади ми се от млади лумпени и за това

    5 4 Отговор
    За атлантици само гласувам. Искам да им е гадно и все по гадно да им става с времето, че барем някога акъла им да дойде и да почнат като наборите си в Париж, Лион, Марсилия, Милано и Берлин да почнат да мислят тези празноглави и замаени бройлери. Каски да им сложат и в лагери за военно обучение дано скоро ги пратят . Не 5 а 50 евро на всеки продукт в малка пратка мито да им сложат и лихвите по кредитите им 5 пъти да нарастнат ..... Както нас на времето ни лъгаха от СДС и сега тях гюровци и радевци да ги лъжат ....пу да....

    08:52 26.10.2026

  • 167 Инна

    4 3 Отговор
    Аз , като десен човек, не намирам моя партия в България.

    Путин и Тръмп спечелиха българските избори- и парламентарни, и президентски.
    Ще спечелят и местните.

    08:54 26.10.2026

  • 168 Математикък

    5 1 Отговор
    А каква е изборната активност - под 20% ли? Това също трябва да се отчита.

    08:54 26.10.2026

  • 169 очакван балотаж и резултат

    2 3 Отговор
    Подобна дилема в България съществува от 1879г. Така че резултатът ще е важен и любопитен.

    Но в случая имаме и трети сегмент.
    Огромно квалифицирано мнозинство от граждани които не намират смисъл да гласуват. 78 процента от хората не разпознават тази (феодализирана) територия за своя държава.
    И да се повиши вотът на балотажа това вече ще прилича на изпарения на обществено доверие или отатъчни навици от предишен обществен договор.

    08:58 26.10.2026

  • 170 Мутата

    2 2 Отговор
    Много Петроханци!

    08:58 26.10.2026

  • 171 Инна

    2 2 Отговор

    До коментар #160 от "156":

    И кой ще се противопостави на комунистите?

    Гюров, който на миналите президентски избори гласува за Радев и публично го обяви за неговия президент?

    Борисов или Пеевски?
    Радостин Василиев и Ивелин Михайлов?
    Корнелия Нинова или Костадин Костадинов?

    08:59 26.10.2026

  • 172 Честито

    4 5 Отговор
    Оказа се, че българите не могат да изберат от 27 двойки, сред които имаше хора, които са доказали с действията си желанието България да е истинска суверенна страна. Но на наследниците на Бай ти Ганя не може да се угоди, те искат Христос да слезе и да се кандидатира за президент, не чувстват никаква отговорност към бъдещето на България. Може да имаме външни врагове, но безличните български граждани са по-опасни. Така стоят нещата, явно сме още на много ниско ниво като народ и исак време да се еволюираме или пък да се затрием.

    08:59 26.10.2026

  • 173 Няма лошо

    5 5 Отговор
    Да падне безработицата. Ей на сега може безработните Гюров и Кандев най после да се отпишат от бюрото по труда ако спечелят. Доста време са безработни хората и само за глупости мислят

    09:00 26.10.2026

  • 174 Победа за мисирките и стъкмистите

    3 2 Отговор
    На практика мисирките и стъкмистите постигнаха целта си. Жалко, че има толкова много шарани, които им се вързаха.

    09:02 26.10.2026

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Волгин

    4 0 Отговор

    До коментар #103 от "Пламен":

    За Копейкин не знам ама аз отивам в Брюксел ,на лошото

    Коментиран от #184

    09:08 26.10.2026

  • 177 Червени гниди

    5 1 Отговор
    Нито един глас за проруските мекерета

    09:08 26.10.2026

  • 178 РуZku мир

    4 0 Отговор
    Коцето на кой ще си даде избирателите?

    09:08 26.10.2026

  • 179 Zахарова

    5 0 Отговор
    Нашия човек Йотова се издъни, язък за парите които вложихме в нея. Същото и в Белград. Звъня на Ким да ми стяга апартамента в Пхенян

    09:08 26.10.2026

  • 180 Затвора

    1 1 Отговор
    В затвора отиват 26 човека - машината се развалиха точно при тях. Яка глоба също ще платят. Предвиждат се още по-строги санкции за повреда на американска собственост.

    09:10 26.10.2026

  • 181 Кииф и сатанистите са доволни!

    3 3 Отговор
    На Урсулата и Зелената въшка вече лигите им текат от правилния русофобския избор на " българите". Вече нищо не може да спаси България. Васална колония на фашисткия ЕС без собствена валута. От тук нататък няма смисъл от никакви избори.

    Коментиран от #190

    09:10 26.10.2026

  • 182 Комунизма си отива

    3 2 Отговор
    Спете спокойно деца!
    Гюров президент!

    Коментиран от #191, #202

    09:11 26.10.2026

  • 183 И двете двойки

    4 1 Отговор
    Са убийствена смес. Ще закопаят окончателно българите.

    09:11 26.10.2026

  • 184 Пепи Волгата

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Волгин":

    К00пейка с Гейвайб

    09:12 26.10.2026

  • 185 Факти

    2 2 Отговор
    Няма никакъв смисъл от избори ! Всичко е нагласено предварително ! Заблуда е , че хората правят своя избор ! Изборът го правят други !

    09:13 26.10.2026

  • 186 Дано да вали хубав дъждец

    3 1 Отговор
    тази седмица, че следващата неделя да идем за гъби!

    За Радев не гласувам!

    09:13 26.10.2026

  • 187 Уникално

    2 1 Отговор
    Няма по-жалко и вредно нещо от изроден путинизирал се комунист. Сърбите ни отвориха очите, припомниха ни за какво иде реч. Орбан, Вучич, Радев ВЪН от Европа!!!

    Коментиран от #201

    09:13 26.10.2026

  • 188 Ползата от изборите е чиста психология

    1 1 Отговор
    Светът се реди от група хора и те определят как ще живее всеки човек на тази планета. Изборите са част от световния театър.

    09:14 26.10.2026

  • 189 Хората си останаха по домовете

    6 1 Отговор
    Осообенно пенсионерите защото ясно видяха че Йотовица е поредното дясно прокси нищожество която нищо общо няма с тяхният дневен ред. 1 милион гласа загуби реално лъжеца Радев. Огромно е разочарованието от него. Вместо да смаже атлантическите гниди той се превърна под натиск в тяхен говорител дефакто и демонстрира слабост и двойнственост

    09:14 26.10.2026

  • 190 Идеален кратък

    3 2 Отговор

    До коментар #181 от "Кииф и сатанистите са доволни!":

    Анализ. Точно така. Фашата в Европа ликува върху нашето окончателно поражение. 1300 г България отива към края си, за съжаление!!!

    09:14 26.10.2026

  • 191 Децата:

    1 3 Отговор

    До коментар #182 от "Комунизма си отива":

    Гоцеделчевски комунист и гоцеделчевски милиционер ще ни пазят?

    Вече спим спокойно!

    09:15 26.10.2026

  • 192 БРАВО

    4 1 Отговор
    Най Скъпите Избори на брой избиратели в Света !

    09:16 26.10.2026

  • 193 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 194 Неделен Гъбар:

    2 0 Отговор
    Ме лично ме интересуват само две неща:

    1. Ще подкрели ли Боко Гюров?

    2. Ще подкрепи ли Костадинов Йотова?

    09:24 26.10.2026

  • 195 БРАВО

    3 1 Отговор
    Дори Сърбия се опитва да се измъкне от Лапите на руската мечка !

    09:25 26.10.2026

  • 196 Имахме луд Плевню .... но

    2 3 Отговор
    Едно нещо е само ясно че младите лумпени няма да плащат "данък девидент" а само данък Украйна ..хахахаха..

    09:25 26.10.2026

  • 197 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 198 БеГемот

    3 2 Отговор
    Някак смешно ми изглежда Гюро президент...и Кандев ръба вице...оная Йотова ми изглежда по ошлайфана за тая работа...иначе ми е все тая за тая смешка България....

    09:25 26.10.2026

  • 199 123

    1 1 Отговор
    Гласувам с номер 1914 за Хулио Веласкес !!!

    09:27 26.10.2026

  • 200 Биби

    0 0 Отговор
    Чекаме ги четримата строени у колона до колибето на Шаро! На едните че дадеме левата па другите десната кунка за целиванье! А кой напълни долапя че земе балотажо! Внетен ли сме?

    09:28 26.10.2026

  • 201 БеГемот

    1 0 Отговор

    До коментар #187 от "Уникално":

    И какво иде след Вукич сигурно Мукич....ние тоя мач сме го играли сега е ред на сръбските наивници...само дето ще сменят доставчика на самолети с по правилния.... хахаха....

    09:28 26.10.2026

  • 202 Комунизма си отива

    2 1 Отговор

    До коментар #182 от "Комунизма си отива":

    Идва Нацизма

    09:31 26.10.2026

  • 203 Някак незабелязано минаха няколко важни

    1 0 Отговор
    Боко вече се предложи за подкрепа на който си поиска.

    Йотова оказа да търси подкрепа.

    Коста не се е предложил за подкрепа на никого.

    Гюров и той не е поискал подкрепа.

    Никой от останалите отпаднали кандидати не се е предложил подкрепа на никого. Това са близо 10 %. от гласувалите.

    Коментиран от #215

    09:32 26.10.2026

  • 204 И последно луд Гюру

    5 3 Отговор
    Колко милиарда на Украйна иска сега да подари? А?

    09:33 26.10.2026

  • 205 ми то,

    0 1 Отговор
    за тези гласуваха само инициативните им комитети, дето им е платено да са такива...Каква победа - пирова?!

    09:33 26.10.2026

  • 206 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 207 Обзалагам се, че никой няма да потърси

    0 0 Отговор
    Боцко за подкрепа.

    И че нещастните гербери ще се лутат като мухи без глави!

    09:37 26.10.2026

  • 208 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 209 Истината

    0 3 Отговор
    Въпросът е откаде се взе Берача на ягоди ! Инсталиран в БНБ от Шиши и Боко с целта да имат човек за служебен премиер ,сега обаче тоя се натиска за президент и върховен главнокомандващ обаче се скатал от казармата. Добре ни го натресохте тоя плужек

    09:39 26.10.2026

  • 210 А50

    0 2 Отговор

    До коментар #17 от "Вервайте":

    Опорките на жълтопаветниците са такива, за да откажат хората да гласуват

    09:39 26.10.2026

  • 211 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 212 Рундю излъга хората

    3 0 Отговор
    1 милион гласа загуби Радев от това че НЕ доказа по никакъв начин че е достоен русофил ! Това е истината. Милитаризма му ще го занули кардинално с времето и ще се превърне и в мразена персона. София ще стане като Париж и ще гори. Въпрос на време и осъзнаване е само. Президента не е важен

    09:40 26.10.2026

  • 213 гост

    1 0 Отговор
    Сега Борисов и Пеевски да решат Гюров или Йотова да подкрепят...Преди 10 год.Бокич,направи непростима грешка,като сложи Цачева срещу Радев и това коства много на Демократичната общност.Дали сега за втори път ще настъпи мотиката...

    09:41 26.10.2026

  • 214 Сийка

    0 0 Отговор
    Алооо! А какви са резултатите на Ваня Великова? Цяла спах лошо и сънувах кошмари. А ако изведнъж ТЯ ни е станала Президент?

    09:43 26.10.2026

  • 215 Герги

    1 0 Отговор

    До коментар #203 от "Някак незабелязано минаха няколко важни":

    Бъркаш..Василев беше пределно ясен...хората да гласуват по съвест,но да не е за Йотова...или гласуват за Гюров или да си стоят в къщи...

    09:44 26.10.2026

  • 216 Деси Стюардеса

    1 0 Отговор
    Никъде няма информация, колко % от народа са отишли и въобше гласували! Някой знае ли колко?

    Коментиран от #222

    09:45 26.10.2026

  • 217 Капанът щракна

    2 1 Отговор
    На балотажа ще гласуват само русофобите и евроатлантическите роби! Новото пушечно месо за източния фронт е гарантирано!

    09:45 26.10.2026

  • 218 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 219 !!!?

    2 0 Отговор
    Родината на Ботев и Левски показа на сегашните президентски избори, че иска да е наедно с европейските народи, а не да бъде управлявана от покровители на кремълски олигарси и български наркотрафиканти които убиват децата на България !!!?

    09:50 26.10.2026

  • 220 Пенсионер

    0 0 Отговор
    Автобус, пътуващ в Бургас, посока „Меден Рудник” Възрастна баба внезапно започва да рецитира Омировата „Илиада”: „О, музо, възпей оня гибелен гняв на Атила Пелеев...” и тъй нататък. Не млъква десетина минути. Спира да рецитира чак на третата спирка в комплекса и всички пътници избухват в аплодисменти. Тогава бабата се усмихва смутено и казва: - Ей на, това го помня, ама защо съм в тоз рейс и къде отивам – убийте ма, не знам! Ооо спомних си:
    Отивам да гласувам, а след това ще гласувам на балотаж, ако раздават бонбони - стари лукчета!

    09:51 26.10.2026

  • 221 Все тая. Няма мозък, няма и морал

    2 0 Отговор
    Отвратиха хората. 3 милиарда за оръжие за 3 месеца. Безумна милитаризация. Рундювците говорят за "агресията на Русия" но иначе другото било само "ситуацията в Близкият изток". А това че още терористичната организация "Федерацията на ционистите в България" не е закрита ? А това, че ционизма още не е осъден от рундювците ? Събориха Баба Алино нали? Вкараха олигарсите в затвора нали ? Всич не ни ограбиха с еврото нали? Всич не провеждат десни политики нали? ...Отвратиха хората я, и загубиха логично един милион гласа. Реално точно те промотираха Гюров за да имат основание още по на дясно да отидат в подлостта си. Слушах вчера и охлюва от БСП и погнусен останах за пореден път. Така и не осъзнаха тези кухи индивиди причината за зануляването си и какво се случва във Европа.. Къде са левите в момента и къде са те

    09:52 26.10.2026

  • 222 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #216 от "Деси Стюардеса":

    Избирателна активност около 22%...!

    09:55 26.10.2026

  • 223 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "РАДЕВ ГЛЕДА ТЪПО":

    Той така си гледа .

    09:59 26.10.2026

  • 224 Цар Борис

    0 0 Отговор
    Йотова е време да се пенсионира

    10:00 26.10.2026

  • 225 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Сега като пристине Гундяев на някой министър председател ще му натъпкат вълната.

    10:01 26.10.2026

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