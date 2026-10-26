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Партиите без обща позиция преди балотажа
  Тема: Избори

Партиите без обща позиция преди балотажа

26 Октомври, 2026 06:57 798 23

  • балотаж-
  • президентски избори-
  • възраждане-
  • меч-
  • илияна йотова

„Възраждане“ още не е решила дали и кого ще подкрепи, а МЕЧ призова да не се гласува за Илияна Йотова. Иван Христанов също отложи решението си

Партиите без обща позиция преди балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Участниците в президентската надпревара все още не са обявили обща позиция кого ще подкрепят на втория тур на 1 ноември. „Възраждане“ заяви, че предстои да реши дали и на кого да даде подкрепа, МЕЧ призова избирателите да не гласуват за Илияна Йотова, а Иван Христанов каза, че ще вземе решение през седмицата.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи партията като фактор, с който останалите политически сили ще трябва да се съобразяват. По думите му част от избирателите, направили различен избор в полза на Радев на предишни избори, сега са се върнали към „Възраждане“.

„Резултатът от изборите на втория тур, на 1 ноември, до голяма степен ще зависи и от избирателите на „Възраждане““, заяви Костадин Костадинов.

Той каза, че партията може да реши дали да подкрепи кандидат след вътрешна анкета. Костадинов подчерта, че избирателите на „Възраждане“ са свободни сами да определят избора си.

„Второ - както знаете, за да бъде дадена една подкрепа, тя трябва да бъде поискана. Ние имаме свои виждания, от които, знаете, не правим компромис и те са принципни“, каза председателят на партията.

МЕЧ призова да не се гласува за Йотова

Председателят на МЕЧ Радостин Василев отправи по-конкретен призив към избирателите за балотажа. Той заяви, че те трябва да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не подкрепят Илияна Йотова.

„Ако г-жа Йотова загуби изборите, сме изправени пред ситуация на предсрочни парламентарни избори“, каза Радостин Василев.

Така МЕЧ очерта позиция срещу единия от кандидатите, без да обяви подкрепа за другия.

Христанов ще решава през седмицата

Иван Христанов също не даде отговор кого ще подкрепи на втория тур. На въпрос за личния му избор той каза, че ще вземе решение през седмицата, като се съобрази с развитието на ситуацията.

„Пак казвам, не е моментът сега за тези отговори“, заяви Иван Христанов.

Ивелин Михайлов не е коментирал резултатите от първия тур в изборната нощ. До момента това оставя без ясна обща посока значителна част от гласовете, дадени за останалите кандидати.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    6 0 Отговор
    Кви пари сгъна секи един от тия участници у цирка, некой да знае?

    07:00 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 гражданин

    12 2 Отговор
    50% от подкрепещите Йотова не отидоха да гласуват за да не си губят времето !!! Тази неделя петроханци ще ближат раните си !!

    07:03 26.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Йеронимус БОШ

    6 0 Отговор
    Аз ви казах , че трябваше Бойко и Шиши да се явят в двойка. Щяха да бият всички. Дори себе си !

    07:12 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Извод

    1 2 Отговор
    Идва времето на "Алтернатива за България" !!!!

    07:22 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Вежливият лос

    5 4 Отговор
    На балотажът ще лъсне цялото лицемерие на копейките. Плюха и обиждаха Йотова и Радев през цялата кампания, вече са вън от играта и ще им се наложи да обърнат палачинката. Аз така на суратя си не мога да плюя.

    07:41 26.10.2026

  • 20 Хъъъм..

    3 4 Отговор
    Тия избори замирисаха на румънските...как преди тях прогнозите и то на шиши, тиквун и накюморо даваха над 15% разлика, а сега само 3%.. Излезте и гласувайте, ако не искате да ни вкарат в черноморската война, както ни натискат от Брюксел, после да не ревете над кофчезите с децата си

    07:49 26.10.2026

  • 21 хихи

    2 3 Отговор
    Около жълтопаветната чума трябва да има санитарен кордон в центъра на София,както около заразените с ебола в африка.....

    07:50 26.10.2026

  • 22 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор
    Абе къдЯ са ЦОЦОлозите дето даваха 40% срещу 20% на първи тур🤔❓❗

    07:52 26.10.2026

  • 23 Рсхк

    1 0 Отговор
    Йотова се издига и от тези партии който говорят срещу нея тя ще е следващият президент и да не искате ЦИК ще е обяви за победител с малко повече но печели тя вече е избрана от кои трябва и да ходим и не все е едно мислим си че правим нещо от нищото

    08:01 26.10.2026

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