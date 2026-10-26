Партиите без обща позиция преди балотажа

Участниците в президентската надпревара все още не са обявили обща позиция кого ще подкрепят на втория тур на 1 ноември. „Възраждане“ заяви, че предстои да реши дали и на кого да даде подкрепа, МЕЧ призова избирателите да не гласуват за Илияна Йотова, а Иван Христанов каза, че ще вземе решение през седмицата.

Председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов определи партията като фактор, с който останалите политически сили ще трябва да се съобразяват. По думите му част от избирателите, направили различен избор в полза на Радев на предишни избори, сега са се върнали към „Възраждане“.

„Резултатът от изборите на втория тур, на 1 ноември, до голяма степен ще зависи и от избирателите на „Възраждане““, заяви Костадин Костадинов.

Той каза, че партията може да реши дали да подкрепи кандидат след вътрешна анкета. Костадинов подчерта, че избирателите на „Възраждане“ са свободни сами да определят избора си.

„Второ - както знаете, за да бъде дадена една подкрепа, тя трябва да бъде поискана. Ние имаме свои виждания, от които, знаете, не правим компромис и те са принципни“, каза председателят на партията.

МЕЧ призова да не се гласува за Йотова

Председателят на МЕЧ Радостин Василев отправи по-конкретен призив към избирателите за балотажа. Той заяви, че те трябва да гласуват по съвест, но в никакъв случай да не подкрепят Илияна Йотова.

„Ако г-жа Йотова загуби изборите, сме изправени пред ситуация на предсрочни парламентарни избори“, каза Радостин Василев.

Така МЕЧ очерта позиция срещу единия от кандидатите, без да обяви подкрепа за другия.

Христанов ще решава през седмицата

Иван Христанов също не даде отговор кого ще подкрепи на втория тур. На въпрос за личния му избор той каза, че ще вземе решение през седмицата, като се съобрази с развитието на ситуацията.

„Пак казвам, не е моментът сега за тези отговори“, заяви Иван Христанов.

Ивелин Михайлов не е коментирал резултатите от първия тур в изборната нощ. До момента това оставя без ясна обща посока значителна част от гласовете, дадени за останалите кандидати.

Източници: bntnews.bg