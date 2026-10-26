Доц. Асен Пейчев пред ФАКТИ: И при Филипов, и при Бинев се наблюдава свързаност с турски търговски субекти

Вълната от посегателства срещу бизнесмени, случаят със Соня Колтуклиева и оставката на началника на НСО ген. Емил Тонев поставят въпроси за работата на службите за сигурност, оценката на риска и възможните политически и икономически зависимости. Какви са обстоятелствата около убийството на Слави Бинев, има ли основания да се търсят връзки между отделните случаи и как трябва да се оценяват действията на държавните институции? По тези теми пред ФАКТИ говори експертът по национална сигурност доц. д-р Асен Пейчев.



- Г-н Пейчев, „перфектна криминална буря“ по време на избори. Скандал с НСО и убийството на бизнесмена Слави Бинев. Скандал, убийство или избори – кое е по-важно?

- ​Прав сте, в момента сме свидетели на т.нар. „перфектна криминална буря“, чието начало обаче не се корени в сегашния скандал с НСО и убийството на Слави Бинев. Този процес започна с убийството на Владимир Янков – Загатото, премина през покушението срещу пловдивския футболен и строителен бос Илиян Филипов и ескалира с това на Слави Бинев. Прави впечатление фактът, че последното престъпление бе извършено в изключително удобен момент за определени опозиционни лидери и политически сили – именно в деня за размисъл преди президентските избори.

Що се отнася до инцидента със служителите на НСО и журналистката Соня Колтуклиева, според мен става въпрос за непланиран случай, допуснат от страна на държавната охрана поради недооценяване на ситуацията.

- Как оценявате действията на служителите на НСО в случая със Соня Колтуклиева? Има ли данни за пропуски в организацията, координацията или спазването на процедурите, които трябва да бъдат проверени?

- Ескалиралият скандал и извършеното престъпление в навечерието на вота безспорно бяха използвани като инструменти за политическа употреба в различни посоки. Личната ми оценка е, че действията на служителите на НСО бяха правилни, тактически обосновани и законосъобразни. В частност, реакцията на лейтенант Мартин Варадинов, който впоследствие бе задържан от Военна полиция и обвинен от Военно-окръжната прокуратура (актове, които считам за абсолютно незаконосъобразни и неправомерни) – бе изцяло в рамките на служебните му задължения.

Считам, че допуснатият пробив в охранителния периметър на охраняваното лице се дължи на пропуск от страна на водача на блиндирания автомобил. Съгласно действащите инструкции за работа, шофьорът е длъжен незабавно да заключи вратите на превозното средство след качването на ВИП персоната. В ситуацията, след като затвори задната врата, лейтенант Варадинов се насочи по устав към оперативния автомобил. Възползвайки се от пропуска на шофьора, журналистката Соня Колтуклиева успя да отвори вратата на колата.

След като констатира грешката на своя колега, Варадинов реагира изключително професионално и се озова на мястото на пробива. Първото му и напълно логично действие бе да отстрани ръката на г-жа Колтуклиева от дръжката. Важно е да се отбележи, че автомобилът е с висока степен на бронировка (6-а или 7-а), което означава, че вратите са изключително тежки и отварянето им изисква сериозно физическо усилие назад с цяло тяло. При премахването на ръката ѝ от автомобила и последвалия физически сблъсък между охранителя и журналистката, по инерция се стигна и до инцидентното падане на г-жа Колтуклиева.

- Какви са законовите правомощия на служителите на НСО в подобна ситуация? Къде минава границата между изпълнението на служебните задължения и евентуалното превишаване на правомощията?

- ​Според мен лейтенант Варадинов използва законовите правомощия дадени му по силата на закона за НСО, правилника за приложението му и инструкцията за работа на служителите на НСО, в правото му да използва физическа сила или оръжие. Границата между изпълненията на служебните задължения и правомощията е много тънка. Дали има пропуск и нарушения от страна на охранителя, ще приемем компетентната преценка на ръководството на службата след задълбочена професионална проверка. Намесата на Военна полиция и Военна прокуратура даде повод за истерия и използване на случая за политическа употреба от определени политически кръгове. Поставям отново въпроса дали е необходимо да има такива паразитни структури, които изпълняват политически поръчки, изразходват огромен бюджет, в тях се назначават любовници и роднини. Дейността им може да се изпълнява без никакъв проблем и то много по-професионално от Министерството на вътрешните работи и цивилната прокуратура.

- Спазени ли са стандартите за поведение и професионална комуникация от служителите на НСО? Какви правила трябва да се прилагат при взаимодействие с журналисти и граждани, особено в напрегната обстановка?

- Според мен стандартите за поведение и професионална комуникация от служителите на НСО са спазени. По-скоро смятам, че етиката от страна на журналистите е нарушена, особено в такава напрегната обстановка, каквато са дните преди избори.

- Кой има право да отваря вратата на колата на охранявано лице?

- С действията си журналистката не само погази професионалните етични норми, но и извърши грубо нарушение на нормативната уредба, предприемайки физически опит за отваряне на вратата на служебния автомобил. Подобни действия попадат изключително в обхвата на служебните задължения и правомощия на държавната охрана. По изключение, по време на официални държавни мероприятия, тази дейност може да се осъществява единствено от служители на Дирекция „Протокол“ към съответното ведомство.



- Каква е личната отговорност на началника на НСО за действията на подчинените му?

- В конкретния случай е неоснователно да се вменява пряка или лична отговорност на началника на НСО генерал Емил Тонев. Съгласно административната структура и йерархия на службата, над лейтенант Варадинов има три нива на преки ръководители, които носят отговорност за координацията и оперативните действия на своите подчинени.



- Доколко оставката на ген. Емил Тонев може да се разглежда като поемане на отговорност и достатъчно ли е това, за да бъде изяснен случаят?

- Оставката на генерал Емил Тонев може да се разглежда като достоен морален акт. Ще видим дали тя ще бъде приета, защото чухме премиерът Румен Радев да казва, че това ще е решение на Министерски съвет.



- Как оценявате убийството на Слави Бинев от гледна точка на националната сигурност? По първоначална информация разследващите проверяват версията за неуредени финансови отношения, а имаме и задържани. Ясен ли е казусът?

- От гледна точка на националната сигурност Слави Бинев е много интересна фигура. За него е известно, че след 90-те години е свързан с ъндърграунда, но той не е типичната фигура на хората от този кръг. Архонт, бивш евродепутат, участва многократно в политически проекти като водеща фигура в тях, изключително популярна личност в спортните среди на национално и международно ниво.

Интересна ми е тезата на разследващите, че винаги при някое по-знаково убийство се пробутва теорията за неуредени финансови взаимоотношения, любовен триъгълник и в краен случай неясна сексуална ориентация. Разследващите удобно забравят и при тримата убити напоследък бизнесмени, за тяхната политическа обвързаност, финансирането от тях на определени политически партии и личности, преминаването им от един политически лагер в друг.

- Какво трябва да се изясни, за да се установят действителните мотиви и всички обстоятелства около престъплението?

- Що се отнася до случая със Слави Бинев се цитира сума за неуредени финансови взаимоотношения, която изглежда твърде незначителна, за да послужи като мотив за подобно тежко престъпление. В публичното пространство и средите, близки до „сивия сектор“, се лансира версията, че той е поел ангажименти към турската организация „Сивите вълци“ за оказване на съдействие на техен високопоставен член при разрешаването на правни проблеми с българското правосъдие. Твърди се, че за тази цел е получена голяма сума, но последвалият скандал около т.нар. „Петрички Ескобар“ е осуетил плановете. Доколко тези твърдения отговарят на истината и дали тези версии са само слухове… Но има реално основание да се смята така и това е задача, която разследващите органи тепърва следва да изяснят.

- Има ли основания да се поставят въпроси за оценката на риска, превенцията и взаимодействието между службите, или подобни изводи могат да се направят едва след приключване на разследването? Визирам и скорошното убийство на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив? Някак се получи натрупване на убийства…

- На множество лекции, конференции и други професионални форуми редовно съм поставял въпроса за оценката на риска, превенцията и оперативното взаимодействие между службите за сигурност. До момента обаче не съм срещал нужното разбиране или индикации, че на този етап е възможен реален напредък в тази посока. Всяка отделна структура изключително трудно предприема действия за споделяне на информация със сродни или конкурентни на нея звена.

В този контекст се налага въпросът: какво пропускат (или умишлено пренебрегват) службите? Илиян Филипов в Пловдив и Слави Бинев са предприемачи, сочени за близки до управляващите политически кръгове. И двамата развиват крупен строителен бизнес. И при Филипов, и при Бинев се наблюдава свързаност с турски търговски субекти. Според мен зад тези покушения прозира дълбок политически замисъл, съчетан с международни връзки и влияние. Исторически погледнато, смяната на политическото управление често е последвана от преразпределение в бизнес елита. В тази връзка е напълно легитимно да потърсим евентуална причинно-следствена връзка между тези убийства и неотдавнашните арести на кметове от ДПС.