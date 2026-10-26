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Румен Радев призова за гласове за Илияна Йотова на балотажа
  Тема: Избори

Румен Радев призова за гласове за Илияна Йотова на балотажа

26 Октомври, 2026 11:05 1 552 119

  • румен радев-
  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • сглобката

Премиерът определи втория тур като избор между демокрацията и модела на „сглобката“. Той свърза ниската активност с очакванията за предварително решен резултат

Румен Радев призова за гласове за Илияна Йотова на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Премиерът Румен Радев призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа на президентските избори. Той определи предстоящия вот като избор между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, след като подкрепената от неговата формация кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечели най-голяма подкрепа на първия тур, но с малка преднина пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Изборът е ясен. В неделя ще избираме между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“.

Радев поздрави Йотова за резултата, но определи избирателната активност като безпрецедентно ниска. По думите му част от гражданите са повярвали, че резултатът е предварително решен, и затова не са отишли до урните.

„Първо искам да поздравя госпожа Йотова с победата“, заяви премиерът. Той добави, че тя е запазила достойнството си и не се е включила в негативната кампания срещу нея.

Критики към ПП-ДБ и Делян Пеевски

Радев обвини ПП-ДБ и Делян Пеевски, че са повлияли на обществените нагласи и са обезкуражили избирателите. Той заяви, че политическото противопоставяне между тях е създало усещане за безсмислен вот или за предварително известен победител.

Според премиера изборите са опит за политически реванш на силите, които той определя като част от „сглобката“. Радев твърди, че тези формации се стремят да запазят влиянието си и да избегнат отговорност за свои действия.

Той заяви още, че президентската институция не трябва да бъде използвана като инструмент за завземане на властта, връщане назад на страната или саботиране на съдебната реформа. По думите му опонентите му не биха се поколебали дори да въвлекат България във войната.

Радев отхвърли връзка с парламентарна подкрепа

Попитан дали резултатите от първия тур могат да се приемат като знак за спад в подкрепата към управлението му, Радев отхвърли подобна интерпретация. „Не бъркайте президентските избори с парламентарните“, отговори той.

Премиерът очаква по-висока активност на балотажа, като заяви, че самоуспокоението от първия тур ще изчезне. Вотът ще противопостави Йотова и Вълчев на Гюров и Кандев.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Румбата

    19 19 Отговор
    Моля всички русофоби и еврозонисти да я подкрепят!

    Коментиран от #8

    11:07 26.10.2026

  • 2 Върожденец

    33 9 Отговор
    Да, каже леле Йоти, че Крим е руски и печели!

    11:07 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хмм

    39 16 Отговор
    няма пък, за Радев гласувах, но за Йотова не, нека Радев да си носи кръста с "шарлатаните", които ни натресе

    Коментиран от #17

    11:08 26.10.2026

  • 5 А50

    24 54 Отговор
    Ако не гласуваме получаваме гюро, пепейци, атанасовци, тагаренковци, нейски и др сороси. Забравихме ли ги, пак ли да ни се качът на главите

    Коментиран от #14, #30

    11:09 26.10.2026

  • 6 КиКи

    44 11 Отговор
    Радев в момента е в ситуацията като на Борисов когато избра Цетка Цацева

    11:09 26.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    18 35 Отговор

    До коментар #1 от "Румбата":

    На русофобите им предстои ускорен курс по руски език.

    Коментиран от #12, #24

    11:11 26.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Стига Робство !

    15 4 Отговор
    И Несгоди !

    Парцала !

    Вън !

    11:12 26.10.2026

  • 11 Гост

    25 9 Отговор
    Вижда се че тежки времена идат за радевистите и е от изключителна важност кой ще гради служебните кандидат милионери! Тука въобще не говорим за клишета като обединител на нацията и подобни глупости, тук е важно служебните

    11:13 26.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 А Кой В Момента ?

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    Ти Мачка Главата ?

    11:14 26.10.2026

  • 15 е то

    44 13 Отговор
    Корупционния модел е Регресивна България. Върнахте мутрите. Вече трима се изпозастреляха откакто сте на власт. Всеки ден мутренски кортежи по улиците. Колко милиарди заеми дръпнахте и къде отидоха? Присвоихте 15 милиона Евро само за "ремонта" на машините, които започнаха да се чупят в първите минути на изборите. Предишните избори винаги струваха около 50 милиона Евро, а тези ги направихте за 115 милиона Евро. Крадци!

    Коментиран от #33

    11:14 26.10.2026

  • 16 и харменецот

    10 12 Отговор

    До коментар #9 от "Трол":

    И Левончо Хампарцумиян...и много други леваци и майцепродавци...

    11:14 26.10.2026

  • 17 А50

    17 23 Отговор

    До коментар #4 от "Хмм":

    Ти си чист петроханец и никога не си гласувал за Радев. Борбата ви е да свалите Радев при евентуална победа на мутантите Гюро и мъжа му

    11:14 26.10.2026

  • 18 Троян

    39 12 Отговор
    Тоя ли ще ви казва за кого да гласувате? Тоя надмина и Гьобелс

    Коментиран от #54

    11:15 26.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Балотажът ще е

    28 9 Отговор
    сблъсък на демокрацията с моделът "копринков" и срещу позорното овластяване на масонска секта, срещу червените олигарси и срещу политическата закрила на наркоси

    Коментиран от #37

    11:16 26.10.2026

  • 21 Гробар

    15 20 Отговор
    Гюров ще президентства от скута на Шиши.

    Коментиран от #61

    11:16 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 За вълци

    21 0 Отговор
    в овчи кожи не гласувам

    11:16 26.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 фцерд

    29 5 Отговор
    Ние гладуваме, а вие само приказвате за корупция и кражби, а виновни няма??? ГЕРБ милиарди ограбиха с другата свиня а още са на свобода??? Неизвестен извършител от банкя ни ограби???За нас пари няма, трябва да режем, а разбойниците дават интервюта??? Само празни приказки до сега и нищо??? До кога???

    11:17 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Сила

    32 6 Отговор
    Бедни ми Мунчо , защо не си остана да си копаш бостана на село с наборите ти....защо обу зелените чорапи навремето и захвърли удобните гумени галоши ....!!!?

    11:17 26.10.2026

  • 28 Не става Радевче

    37 3 Отговор
    Отхвърля се. От вас се искаше да ударите мкорумпираната бизнес мафия в държавата. Вие не го направихте, но скочихте на обикновените хора. Тези, които ви изкарват парите. За сетен път. За да пазите вашите, опитвате се да овладеете мафията, но това е грешка.

    11:17 26.10.2026

  • 29 Българин

    29 3 Отговор
    Този клюн е изключително неприятен.

    11:18 26.10.2026

  • 30 Червен кхмер

    31 14 Отговор

    До коментар #5 от "А50":

    По добре Гюров отколкото комунист-копейка.
    Ще гласувам!

    11:18 26.10.2026

  • 31 Лустрация

    35 7 Отговор
    Никога няма да гласувам за жената помилвала наркобосове

    Коментиран от #55

    11:19 26.10.2026

  • 32 Българин

    22 6 Отговор
    Който иска още боташи, сега е момента да подкрепи Йотова!

    11:19 26.10.2026

  • 33 А50

    12 6 Отговор

    До коментар #15 от "е то":

    Какъв ти е проблема за мутро-бизнесмените. Щом се гърмят значи има напрежение. Бокича ги беше орегулирал и всичко си вървеше гладко при тях, ама ние платихме магистрали, които ги нямаме

    11:21 26.10.2026

  • 34 Боруна Лом

    10 12 Отговор
    И ДВАМАТА НЕ СТАВАТ

    11:21 26.10.2026

  • 35 Подкрепа

    18 5 Отговор
    Няма ги излъганите от Радев 1.5млн.

    Коментиран от #46

    11:22 26.10.2026

  • 36 Прогресивен рокаджия

    28 4 Отговор
    Слабият резултат за Йотова е протестен вот срещу безличното управление на Радев и неговото правителство. Хората, включително и аз имахме големи очаквания, на базата нанеговите предизборни обещания, но 8 месеца след това не виждаме промяна. Ако правителството не започне незабвно да прави положителни промени и да вкара олигарси и бивши управляващи в затвора, много скоро ще си ходи !

    11:22 26.10.2026

  • 37 А50

    12 22 Отговор

    До коментар #20 от "Балотажът ще е":

    Балотажа ще е Народът срещу сороси, пепейци, сглобки със шиши и мафията

    Коментиран от #43

    11:23 26.10.2026

  • 38 Колибрито !

    6 2 Отговор
    Разпери Крила !

    11:23 26.10.2026

  • 39 Това е истината

    10 16 Отговор
    Ако не гласуваме получаваме гюро, пепейци, атанасовци, тагаренковци, нейски и др сороси. Забравихме ли ги, пак ли да ни се качат на главите?

    11:25 26.10.2026

  • 40 клюкарка

    16 4 Отговор
    До тук добре.Чакаме сега и Доцова да се изкаже.Ако все още не е стресирана.

    11:25 26.10.2026

  • 41 Историята

    19 7 Отговор
    Щом Радев я подкрепя, значи Гюров ще спечели.

    11:27 26.10.2026

  • 42 Нострадамус

    20 10 Отговор
    Гюров ще спечели.

    Коментиран от #50

    11:27 26.10.2026

  • 43 Ха ха

    17 3 Отговор

    До коментар #37 от "А50":

    По скоро младите ингелигентите, демократичните хора против комунисти, копейки и руски крепостен свят с НЕсменяем диктатор.
    Говориш като комунист от името на народа, но народа е на друго мнение.

    11:28 26.10.2026

  • 44 Гласувайте

    7 8 Отговор
    за прогресивна Йоца безпартийната

    11:29 26.10.2026

  • 45 12...34

    20 0 Отговор
    Тоя видя дебелия

    11:30 26.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 1111

    16 1 Отговор
    Дали случайно политиката на кабинета "Радев" няма заслуги за ниската избирателна активност?

    Коментиран от #48

    11:32 26.10.2026

  • 48 не не не

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "1111":

    НЕ! Не! Не!

    Коментиран от #56

    11:33 26.10.2026

  • 49 Трай си,

    15 2 Отговор
    че съвсем ще прецакаш бабето

    11:33 26.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 колю

    17 2 Отговор
    Не разбрахте ли Цецките не стават Президенти!

    Коментиран от #58

    11:35 26.10.2026

  • 52 Отивайте си с Мир

    18 4 Отговор
    Множеството в Сърбия каза не на руските прогресисти и на корумпираните. В България защо ги качвате на власт? Какво не ви е наред?

    11:35 26.10.2026

  • 53 Адрес 4000

    19 3 Отговор
    Браво Румбакис, Так держать!
    Тази риторика показва че не си си научил урока!
    Удри по пенсионери майки инвалиди
    Удари хората които гласуваха за тебе умнико
    Храни администрация полиция и военни
    И очаквай хубавини
    Това само за 6 месеца
    Очаквам залози кога ще падне тоя
    Абсурд е да изкара мандата

    Коментиран от #66

    11:36 26.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ха ха!

    3 3 Отговор

    До коментар #31 от "Лустрация":

    Тогава гласувай за самите босове!

    11:36 26.10.2026

  • 56 Да, да, да

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "не не не":

    ДА!ДА!ДА!ДА!ДА!

    11:38 26.10.2026

  • 57 Рефер

    12 2 Отговор
    Славяновския каунь е много нагло парче!

    Коментиран от #65

    11:39 26.10.2026

  • 58 наблюдател

    7 19 Отговор

    До коментар #51 от "колю":

    Йотова не е Цецка и ще бъде по-добър президент от Радев!

    Коментиран от #70

    11:39 26.10.2026

  • 59 Абе и аз…

    12 7 Отговор
    …призовавах за шест месеца да сеършиш три неща:
    Да вкарваш перманентно за всеки 72 двете прасета в ареста!
    Да свалиш цените на лекарствата и храните минимум десет пъти!
    Да ми направиш литърът бензин А95 по 70 евроцента на реномираните бензиностанции и да следиш драконовските репресии за неговото качество!

    Не можеш, ами значи нямаш моят глас и се махай за следващият!!!!!

    Коментиран от #60

    11:40 26.10.2026

  • 60 Ще добавя

    7 2 Отговор

    До коментар #59 от "Абе и аз…":

    След инцидента в Струмяни трябваше да смени и шефа на НСО, ама той бля!

    11:41 26.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хмм

    12 0 Отговор
    Радев проявява неблагодарност, ако не беше Гюров служебен премиер Радев нямаше да спечели изборите с мнозинство и това което той спечели неговите депутати го пропиляват с лекота, най-вече тези от БСП, включително и йотова

    Коментиран от #80

    11:44 26.10.2026

  • 63 Надзиратер

    11 3 Отговор
    Румене, ако Йотова загуби изборите, герберите и петроханците ще бъдат окрилени и ще се мобилизират да свалят правителството ти до края на годината. Ще ти спретнат Мейдан при първите високи сметки за отопление през зимата.. Ще те свалят от власт и ще те пратят в затвора. Хващай бикът за рогата, иначе лошо ти се пише !

    11:44 26.10.2026

  • 64 Илиян

    14 2 Отговор
    Ако искате по-евтини наркотици за децата си -> гласувайте за госпожа Идиотова.

    11:45 26.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 аааахахахааа

    8 2 Отговор
    И нашия вожд май разбира демокрацията като ментора му Путин.

    11:47 26.10.2026

  • 68 Тодор

    12 0 Отговор
    Сглобката са Мунцо , Копринката и Узунов , и Йотова , е тяхна подлога !?

    11:47 26.10.2026

  • 69 пършинг

    12 2 Отговор
    Как не го е срам тоя човек да призовава след като излъга толкова избиратели, сега видя, че като даде подкрепата на неговата партия това не проработи- даже нещо повече разбра, че е оредяла подкрепата за неговата партия- респективно правителство с близо един милион гласоподаватели, това правителство с това мнозинство вече е нелигитимно, заради отеглянето и отвращението на милион от тези, които гласуваха за него, включително и аз..

    11:48 26.10.2026

  • 70 Хмм

    6 2 Отговор

    До коментар #58 от "наблюдател":

    според мен има предвид друго, както Борисов, така и Радев - когото и да ни предложи ще го изберем, и цачева, и йотова са ни станали досадни защото сме ги гледали 10 години, но в случая Радев не носи вина, йотова се кандидатира сама и Радев нямаше как да застане срещу нея и да избере свой кандидат, досега той дума не обелваше в подкрепа на йотова, но сега мисли че тя е по-малкото зло, дали е така?

    Коментиран от #76, #83

    11:50 26.10.2026

  • 71 Мемфис

    10 4 Отговор
    Не показвайте постоянно този руски памперс! Противен е като Чагара Трифонов!

    Коментиран от #75

    11:52 26.10.2026

  • 72 Аз,достатъчно ли е?

    11 2 Отговор
    Глас за конунисти-никога!

    11:54 26.10.2026

  • 73 дядо Петър

    6 9 Отговор
    Гледам писанията и се чудя. Аз и моята баба да страдаме от амнезия е нормално. Ние сме възрастни хора и е нормално да е така. Гледам обаче, че има доста прихванали от това заболяване. Май бързо забравихте парламентарните избори. Бил Радев притеснен. От какво? От това, че има 131 депутати ли? Пийте си хапчетата, щото иначе лошо!

    Коментиран от #81

    11:54 26.10.2026

  • 74 Старчо Сарача

    11 5 Отговор
    Ще гласувам за йотова, ако този калмук подаде незабавно оставка!

    11:55 26.10.2026

  • 75 Адрес 4000

    8 1 Отговор

    До коментар #71 от "Мемфис":

    Напротив трябва да го показват и да говори в неконтролирана среда ,така губят още повече
    На този му е трудно да запомни и една написана реч от Иво Дрисков ,много е зле

    11:56 26.10.2026

  • 76 Айде няма нужда!

    10 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хмм":

    Радев няма кандидати за читаво правителство, представям си какъв кандидат за президент щеше да извади! Нинова го направи президент, а той си помисли, че всичко в политиката му е вече ясно.

    11:57 26.10.2026

  • 77 Казал

    12 2 Отговор
    Още на първите 30 % оскъпяване след 120 % в цените поради Еврото и си пътник . Данъци , Акцизи ,Винетни такси , разреши и 300 -500 % на общините да вдигнат в данъците таксите за боклук и ред други подготвени за напред грабежи . Не разбрахте ,че хората са финансово на ръба още преди Вас и е време за закона за " Личния Фалит " който никак не Ви е удобен . Той ще Ви лиши от възможност да ограбите имущество и имоти на хората. Казаха Ви ,че народа е озверен и живота няма нищо общо с Вашия на политици олигархи и икономически мафиоти . Вие не сте България и тези избори показаха единствено това ,че когато няма плащане от политици то няма и гласоподаватели. Никой не Ви вярва за нищо и затова искат маргиналите пари за да гласуват ,а Вие с фамилиите си да живеете в по-хубав свят . Останалите кучата ги яли и са само плебус за дране . Да ,ама Не . До Март няма да Ви има с президент комунист или без него.

    11:59 26.10.2026

  • 78 Факт

    10 0 Отговор
    Хората които познавам не гласуваха точно заради чувството , че са излъгани от Радев!

    12:05 26.10.2026

  • 79 Курдо Коленков

    8 2 Отговор
    Казвах ви аз, че фигуранта е негодник, ама вие ми цъкахте минуси тука. На ви сега! залепи се за властта и как ще го изчегъртаме от там, не знам!

    12:06 26.10.2026

  • 80 Фатмака се прецака

    9 1 Отговор

    До коментар #62 от "Хмм":

    Каквото Фатмак сам си направи, никой Гюро не може (съвременна поговорка).

    12:06 26.10.2026

  • 81 От пътя на Орбана и Вучича

    5 0 Отговор

    До коментар #73 от "дядо Петър":

    От недовършен мандат, мамашке.

    12:08 26.10.2026

  • 82 Гласували

    3 3 Отговор
    Радеф сънува сглобки в различни конфигурации защото мозъка му е разглобен от путколяев

    12:10 26.10.2026

  • 83 Ъхъм!

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хмм":

    По кремълската ти логика Радев трябваше да издигне Коцето ли. От какъв зор ще си прецаква мандата с него.

    12:12 26.10.2026

  • 84 Минало

    4 1 Отговор
    Народа понякога е доста гадничък, но си го заслужи с неизпълненените обещания!

    12:15 26.10.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Ти да видиш

    3 1 Отговор
    Мунчо, мълчи си, недей да пречиш на женицата.
    Нещо не мога да свържа в едно изречение "демокрация" и теб.
    А и ти беше в "сглобка" с ПП-растите, че даже ги и промотира в политиката ни. ;)

    12:21 26.10.2026

  • 87 ФАКТ

    4 5 Отговор
    ДА ВИ Е ЧЕСТИТО БЪЛГАРИ ГЛУПОСТТА, КОЯТО Я ПРАВИМ! ЧЕТА И ВИ ВИЖДАМ ЕНТУСИАЗЪМА, А ТО НЕ Е ЕНТУСИАЗЪМ, А ПО СКОРО ИСТЕРИЯ, НО ЩЕ Е ДО ВРЕМЕ!
    САМО СЛЕД МЕСЕЦ - ДВА ЩЕ РЕВЕМ, КАТО УХАПАНИ ОТ ЗМИИ! ЕДИН НАРОД, КОЙТО Е БИЛ 500 ГОДИНИ ПОД РОБСТВО, ТОЙ НЯМА КАК ДА Е ДРУГ! ВРЪЩАМЕ СИ СГЛОБКАТА - ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ ЗА ДА РАБОТИМ ЗА УКРАЙНА, ДА ГИ ХРАНТУТИМ В БЪЛГАРИЯ, А ТЕ ДА КАРАТ ДЖИПОВЕ ОТ НАЙ ВИСОК КЛАС И СЪЩЕВРЕМЕННО НАШИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ДА УМИРАТ ПО КЪЩИТЕ НА УЖАСИТЕ НАРЕЧЕНИ СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, А ЗА ДЕЦАТА ДА СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ЗА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА. САМО, ЧЕ СЪС СИГУРНОСТ,АКО ТАЗИ ГОДИНА УКРАЙНА И РУСИЯ НЕ СТИГНАТ ДО МИР, ПОСЛЕ ДА НЕ РЕВЕМ, ЗАЩОТО НИТО НЯКОИ ЩЕ НИ ЧУЕ, НИТО ЩЕ НИ ПОЩАДИ! ЧЕСТИТО НОВИЯ НИ ИЗБОР - ЛИЦЕТО, КОЙТО ГАЗЕШЕ КОНСТИТУЦИЯТА И КАТО УПРАВИТЕЛ НА БНБ, ОТ КЪДЕТО ГО ОТСТРАНИХА И КАТО СЛ. ПРЕМИЕР - СПОМНЕТЕ СИ КАК ОТИДЕ В УКРАЙНА И НИ ЗАДЪЛЖИ С 10 ГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УКРАЙНА, КАТО И СЪЩЕВРЕМЕННО ИМ ПРЕВЕДЕ НАД 17 МИЛИОНА ДОЛАРА , ТОГАВА И ОТИДЕ ТАМ БЕЗ ДОРИ ДА УВЕДОМИ ПРЕЗИДЕНТА И БЕЗ ДА ИМА ТАКИВА ПРАВОМОЩИЯ. ЧЕСТИТО!

    Коментиран от #89, #119

    12:22 26.10.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 има ли пилот в самолета

    4 4 Отговор

    До коментар #87 от "ФАКТ":

    Ние си искаме пак да ни гази руския ботуш.

    12:24 26.10.2026

  • 90 Голям майтап сте в русия

    6 2 Отговор
    Румен радев призова възрастните да подкрепят илияна йотова и москва???
    Хайде, няма нужда... ако ги няма младите проевропейски ориентирани да работят и плащат данъци от къде ще намерят пари за пенсии за възрастните пенсионери от москва ли, при все, че румен радев източва България с глупави договори като тоя идиотски договор с Боташ. Нямат ли поне малко мозък тези русофили или това е целта да се натика България в блатото на мизерията и изолацията в която се намира русия в момента???

    12:25 26.10.2026

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 призиви

    1 2 Отговор
    Нито преди , нито след "сглобката" е имало корупционна практика, та затова да не гласуват за нов различен от досегашния президент. :)

    12:31 26.10.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Да де

    3 1 Отговор
    Но докато ние, тук по сайтовете се джавкаме , търговците съвсем го удариха през просото! Каква е тази пазарна икономика и свободен пазар ,бе драги ми управляващи и контролни органи?Преди малко,на пазар " Димитър Петков" хляб,-600 гр,цена 1,60 евро за брой? Нали ни надуват главите една дузина зърнари,че се чудели как да си реализират пшеницата.Когато е лоша годината,цените нагоре.Сега,рекордни добиви - цените на хляба нагоре.Другият гъонсурат- рибният магазин.Цената на шарана -8,60 евро за килограм! Това са 17,20 лева за килограм.Подготвят отсега заспалите офф,се за Никулден.Не било виновно еврото.Че миналият Никулден,ако беше сложил тази цена-17 лв/ кг,някой с по разклатени нерви,ще му го удари в главата.Шарана вървеше между -6,5 до 8 лева,според размера.Това е двойно увеличение.И всички го правят.Къде са масовите проверки от КЗП по пазарите? Къде са?

    12:32 26.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Йотова!

    4 1 Отговор
    Виж какво, Йотова! Образована, интелигентна и умна женаиис, никой не може да го отрече! Само че, веднага забрани на началника ти - Фатмака от село Славяново с грозната мутра, със змийските очичики, кожито гледат зловещо и страшно, и с дългия нос, дето върви два метра пред него, та веднага му зарани да агитира за теб! Ефектът е не само обратен, амии още повече хора ще намразят и теб, както мразят него! Значи, в неделя ще избираме, според Фатмака селяндур, между мира и войната! Свещетна глупост, не потресаваща простащина, родена или в болен мозък, или в глава, задръстена от ръждясали сърпове и чукове! И да му е ясно, цяла България знае, че в неделя ще избираме между националното достоинство, демокрацията, културата и почтеността и слугинажа към кремълския злодей, простотията, некадърността и огромната корупция, срещу която уж онзи, дето под фуражката му няма нищо, щеше да "се бори"!

    12:33 26.10.2026

  • 100 Ех, Румба, Румба

    3 2 Отговор
    Румба, Румба... с политиката която претендираш, че водиш, естествен съюзник ти беше Коцето. Америте развързаха кесията и платиха на де що има патреотарин да плюва по Коцето и кандидати да издига. Народа се отврати и естественият вот, който трябваше да отиде при Коцето, си остана вкъщи на диваня. И сега като закопаха Коцето, Румбата риве, ама дайте нещо за Йотовица беее

    12:34 26.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Петров

    5 0 Отговор
    Вотът на затворниците в Пловдив: Категорична победа за Илияна Йотова, Костадинов - втори.

    12:39 26.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Чочо

    3 0 Отговор
    Господин Радев не ви прави чест да плашите хората с война за да гласуват за вашия кандидат.

    12:41 26.10.2026

  • 108 Даката

    4 0 Отговор
    А аз призовавам да не се гласува за илияна йотова, наистина ли изкаме да си причиним това, да се върнем с 40 години назад, а после да се питаме защо другите държави са токова напред в развитието си.

    12:43 26.10.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Даката

    3 0 Отговор
    А аз призовавам да не се гласува за илияна йотова, наистина ли искаме да си причиним това, да се върнем с 40 години назад, а после да се питаме защо другите държави са токова напред в развитието си. Нали целта е да се развиваме, сега сме сред успешни държави, които ни подкрепят, пътуваме навсякъде из света и се обогатяваме, развиваме се... не ни връщайте назад като гласувате за илияна йотова.

    12:47 26.10.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Сетила се Мара

    2 0 Отговор
    Т.е. Румянка.

    12:52 26.10.2026

  • 119 Д-р Гълъбова

    1 0 Отговор

    До коментар #87 от "ФАКТ":

    Прибирай се. Отпускът ти свърши.

    12:54 26.10.2026

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