Румен Радев призова за гласове за Илияна Йотова на балотажа

Премиерът Румен Радев призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа на президентските избори. Той определи предстоящия вот като избор между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, след като подкрепената от неговата формация кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечели най-голяма подкрепа на първия тур, но с малка преднина пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

„Изборът е ясен. В неделя ще избираме между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“.

Радев поздрави Йотова за резултата, но определи избирателната активност като безпрецедентно ниска. По думите му част от гражданите са повярвали, че резултатът е предварително решен, и затова не са отишли до урните.

„Първо искам да поздравя госпожа Йотова с победата“, заяви премиерът. Той добави, че тя е запазила достойнството си и не се е включила в негативната кампания срещу нея.

Критики към ПП-ДБ и Делян Пеевски

Радев обвини ПП-ДБ и Делян Пеевски, че са повлияли на обществените нагласи и са обезкуражили избирателите. Той заяви, че политическото противопоставяне между тях е създало усещане за безсмислен вот или за предварително известен победител.

Според премиера изборите са опит за политически реванш на силите, които той определя като част от „сглобката“. Радев твърди, че тези формации се стремят да запазят влиянието си и да избегнат отговорност за свои действия.

Той заяви още, че президентската институция не трябва да бъде използвана като инструмент за завземане на властта, връщане назад на страната или саботиране на съдебната реформа. По думите му опонентите му не биха се поколебали дори да въвлекат България във войната.

Радев отхвърли връзка с парламентарна подкрепа

Попитан дали резултатите от първия тур могат да се приемат като знак за спад в подкрепата към управлението му, Радев отхвърли подобна интерпретация. „Не бъркайте президентските избори с парламентарните“, отговори той.

Премиерът очаква по-висока активност на балотажа, като заяви, че самоуспокоението от първия тур ще изчезне. Вотът ще противопостави Йотова и Вълчев на Гюров и Кандев.