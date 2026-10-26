Румен Радев призова за гласове за Илияна Йотова на балотажа

Премиерът Румен Радев призова избирателите да подкрепят Илияна Йотова на балотажа на президентските избори. Той определи предстоящия вот като избор между демокрацията и корупционния модел на „сглобката“, след като подкрепената от неговата формация кандидатпрезидентска двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев спечели най-голяма подкрепа на първия тур, но с малка преднина пред Андрей Гюров и Георги Кандев.
Радев поздрави Йотова за резултата, но определи избирателната активност като безпрецедентно ниска. По думите му част от гражданите са повярвали, че резултатът е предварително решен, и затова не са отишли до урните.
„Първо искам да поздравя госпожа Йотова с победата“, заяви премиерът. Той добави, че тя е запазила достойнството си и не се е включила в негативната кампания срещу нея.
Критики към ПП-ДБ и Делян Пеевски
Радев обвини ПП-ДБ и Делян Пеевски, че са повлияли на обществените нагласи и са обезкуражили избирателите. Той заяви, че политическото противопоставяне между тях е създало усещане за безсмислен вот или за предварително известен победител.
Според премиера изборите са опит за политически реванш на силите, които той определя като част от „сглобката“. Радев твърди, че тези формации се стремят да запазят влиянието си и да избегнат отговорност за свои действия.
Той заяви още, че президентската институция не трябва да бъде използвана като инструмент за завземане на властта, връщане назад на страната или саботиране на съдебната реформа. По думите му опонентите му не биха се поколебали дори да въвлекат България във войната.
Радев отхвърли връзка с парламентарна подкрепа
Попитан дали резултатите от първия тур могат да се приемат като знак за спад в подкрепата към управлението му, Радев отхвърли подобна интерпретация. „Не бъркайте президентските избори с парламентарните“, отговори той.
Премиерът очаква по-висока активност на балотажа, като заяви, че самоуспокоението от първия тур ще изчезне. Вотът ще противопостави Йотова и Вълчев на Гюров и Кандев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Румбата
Коментиран от #8
11:07 26.10.2026
2 Върожденец
11:07 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хмм
Коментиран от #17
11:08 26.10.2026
5 А50
Коментиран от #14, #30
11:09 26.10.2026
6 КиКи
11:09 26.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 честен ционист
До коментар #1 от "Румбата":На русофобите им предстои ускорен курс по руски език.
Коментиран от #12, #24
11:11 26.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Стига Робство !
Парцала !
Вън !
11:12 26.10.2026
11 Гост
11:13 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 А Кой В Момента ?
До коментар #5 от "А50":Ти Мачка Главата ?
11:14 26.10.2026
15 е то
Коментиран от #33
11:14 26.10.2026
16 и харменецот
До коментар #9 от "Трол":И Левончо Хампарцумиян...и много други леваци и майцепродавци...
11:14 26.10.2026
17 А50
До коментар #4 от "Хмм":Ти си чист петроханец и никога не си гласувал за Радев. Борбата ви е да свалите Радев при евентуална победа на мутантите Гюро и мъжа му
11:14 26.10.2026
18 Троян
Коментиран от #54
11:15 26.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Балотажът ще е
Коментиран от #37
11:16 26.10.2026
21 Гробар
Коментиран от #61
11:16 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 За вълци
11:16 26.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 фцерд
11:17 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Сила
11:17 26.10.2026
28 Не става Радевче
11:17 26.10.2026
29 Българин
11:18 26.10.2026
30 Червен кхмер
До коментар #5 от "А50":По добре Гюров отколкото комунист-копейка.
Ще гласувам!
11:18 26.10.2026
31 Лустрация
Коментиран от #55
11:19 26.10.2026
32 Българин
11:19 26.10.2026
33 А50
До коментар #15 от "е то":Какъв ти е проблема за мутро-бизнесмените. Щом се гърмят значи има напрежение. Бокича ги беше орегулирал и всичко си вървеше гладко при тях, ама ние платихме магистрали, които ги нямаме
11:21 26.10.2026
34 Боруна Лом
11:21 26.10.2026
35 Подкрепа
Коментиран от #46
11:22 26.10.2026
36 Прогресивен рокаджия
11:22 26.10.2026
37 А50
До коментар #20 от "Балотажът ще е":Балотажа ще е Народът срещу сороси, пепейци, сглобки със шиши и мафията
Коментиран от #43
11:23 26.10.2026
38 Колибрито !
11:23 26.10.2026
39 Това е истината
11:25 26.10.2026
40 клюкарка
11:25 26.10.2026
41 Историята
11:27 26.10.2026
42 Нострадамус
Коментиран от #50
11:27 26.10.2026
43 Ха ха
До коментар #37 от "А50":По скоро младите ингелигентите, демократичните хора против комунисти, копейки и руски крепостен свят с НЕсменяем диктатор.
Говориш като комунист от името на народа, но народа е на друго мнение.
11:28 26.10.2026
44 Гласувайте
11:29 26.10.2026
45 12...34
11:30 26.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 1111
Коментиран от #48
11:32 26.10.2026
48 не не не
До коментар #47 от "1111":НЕ! Не! Не!
Коментиран от #56
11:33 26.10.2026
49 Трай си,
11:33 26.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 колю
Коментиран от #58
11:35 26.10.2026
52 Отивайте си с Мир
11:35 26.10.2026
53 Адрес 4000
Тази риторика показва че не си си научил урока!
Удри по пенсионери майки инвалиди
Удари хората които гласуваха за тебе умнико
Храни администрация полиция и военни
И очаквай хубавини
Това само за 6 месеца
Очаквам залози кога ще падне тоя
Абсурд е да изкара мандата
Коментиран от #66
11:36 26.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Ха ха!
До коментар #31 от "Лустрация":Тогава гласувай за самите босове!
11:36 26.10.2026
56 Да, да, да
До коментар #48 от "не не не":ДА!ДА!ДА!ДА!ДА!
11:38 26.10.2026
57 Рефер
Коментиран от #65
11:39 26.10.2026
58 наблюдател
До коментар #51 от "колю":Йотова не е Цецка и ще бъде по-добър президент от Радев!
Коментиран от #70
11:39 26.10.2026
59 Абе и аз…
Да вкарваш перманентно за всеки 72 двете прасета в ареста!
Да свалиш цените на лекарствата и храните минимум десет пъти!
Да ми направиш литърът бензин А95 по 70 евроцента на реномираните бензиностанции и да следиш драконовските репресии за неговото качество!
Не можеш, ами значи нямаш моят глас и се махай за следващият!!!!!
Коментиран от #60
11:40 26.10.2026
60 Ще добавя
До коментар #59 от "Абе и аз…":След инцидента в Струмяни трябваше да смени и шефа на НСО, ама той бля!
11:41 26.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Хмм
Коментиран от #80
11:44 26.10.2026
63 Надзиратер
11:44 26.10.2026
64 Илиян
11:45 26.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 аааахахахааа
11:47 26.10.2026
68 Тодор
11:47 26.10.2026
69 пършинг
11:48 26.10.2026
70 Хмм
До коментар #58 от "наблюдател":според мен има предвид друго, както Борисов, така и Радев - когото и да ни предложи ще го изберем, и цачева, и йотова са ни станали досадни защото сме ги гледали 10 години, но в случая Радев не носи вина, йотова се кандидатира сама и Радев нямаше как да застане срещу нея и да избере свой кандидат, досега той дума не обелваше в подкрепа на йотова, но сега мисли че тя е по-малкото зло, дали е така?
Коментиран от #76, #83
11:50 26.10.2026
71 Мемфис
Коментиран от #75
11:52 26.10.2026
72 Аз,достатъчно ли е?
11:54 26.10.2026
73 дядо Петър
Коментиран от #81
11:54 26.10.2026
74 Старчо Сарача
11:55 26.10.2026
75 Адрес 4000
До коментар #71 от "Мемфис":Напротив трябва да го показват и да говори в неконтролирана среда ,така губят още повече
На този му е трудно да запомни и една написана реч от Иво Дрисков ,много е зле
11:56 26.10.2026
76 Айде няма нужда!
До коментар #70 от "Хмм":Радев няма кандидати за читаво правителство, представям си какъв кандидат за президент щеше да извади! Нинова го направи президент, а той си помисли, че всичко в политиката му е вече ясно.
11:57 26.10.2026
77 Казал
11:59 26.10.2026
78 Факт
12:05 26.10.2026
79 Курдо Коленков
12:06 26.10.2026
80 Фатмака се прецака
До коментар #62 от "Хмм":Каквото Фатмак сам си направи, никой Гюро не може (съвременна поговорка).
12:06 26.10.2026
81 От пътя на Орбана и Вучича
До коментар #73 от "дядо Петър":От недовършен мандат, мамашке.
12:08 26.10.2026
82 Гласували
12:10 26.10.2026
83 Ъхъм!
До коментар #70 от "Хмм":По кремълската ти логика Радев трябваше да издигне Коцето ли. От какъв зор ще си прецаква мандата с него.
12:12 26.10.2026
84 Минало
12:15 26.10.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Ти да видиш
Нещо не мога да свържа в едно изречение "демокрация" и теб.
А и ти беше в "сглобка" с ПП-растите, че даже ги и промотира в политиката ни. ;)
12:21 26.10.2026
87 ФАКТ
САМО СЛЕД МЕСЕЦ - ДВА ЩЕ РЕВЕМ, КАТО УХАПАНИ ОТ ЗМИИ! ЕДИН НАРОД, КОЙТО Е БИЛ 500 ГОДИНИ ПОД РОБСТВО, ТОЙ НЯМА КАК ДА Е ДРУГ! ВРЪЩАМЕ СИ СГЛОБКАТА - ГЕРБ, ДПС, ПП-ДБ ЗА ДА РАБОТИМ ЗА УКРАЙНА, ДА ГИ ХРАНТУТИМ В БЪЛГАРИЯ, А ТЕ ДА КАРАТ ДЖИПОВЕ ОТ НАЙ ВИСОК КЛАС И СЪЩЕВРЕМЕННО НАШИТЕ ПЕНСИОНЕРИ ДА УМИРАТ ПО КЪЩИТЕ НА УЖАСИТЕ НАРЕЧЕНИ СТАРЧЕСКИ ДОМОВЕ, А ЗА ДЕЦАТА ДА СЪБИРАМЕ КАПАЧКИ ЗА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА. САМО, ЧЕ СЪС СИГУРНОСТ,АКО ТАЗИ ГОДИНА УКРАЙНА И РУСИЯ НЕ СТИГНАТ ДО МИР, ПОСЛЕ ДА НЕ РЕВЕМ, ЗАЩОТО НИТО НЯКОИ ЩЕ НИ ЧУЕ, НИТО ЩЕ НИ ПОЩАДИ! ЧЕСТИТО НОВИЯ НИ ИЗБОР - ЛИЦЕТО, КОЙТО ГАЗЕШЕ КОНСТИТУЦИЯТА И КАТО УПРАВИТЕЛ НА БНБ, ОТ КЪДЕТО ГО ОТСТРАНИХА И КАТО СЛ. ПРЕМИЕР - СПОМНЕТЕ СИ КАК ОТИДЕ В УКРАЙНА И НИ ЗАДЪЛЖИ С 10 ГОДИШЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА УКРАЙНА, КАТО И СЪЩЕВРЕМЕННО ИМ ПРЕВЕДЕ НАД 17 МИЛИОНА ДОЛАРА , ТОГАВА И ОТИДЕ ТАМ БЕЗ ДОРИ ДА УВЕДОМИ ПРЕЗИДЕНТА И БЕЗ ДА ИМА ТАКИВА ПРАВОМОЩИЯ. ЧЕСТИТО!
Коментиран от #89, #119
12:22 26.10.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 има ли пилот в самолета
До коментар #87 от "ФАКТ":Ние си искаме пак да ни гази руския ботуш.
12:24 26.10.2026
90 Голям майтап сте в русия
Хайде, няма нужда... ако ги няма младите проевропейски ориентирани да работят и плащат данъци от къде ще намерят пари за пенсии за възрастните пенсионери от москва ли, при все, че румен радев източва България с глупави договори като тоя идиотски договор с Боташ. Нямат ли поне малко мозък тези русофили или това е целта да се натика България в блатото на мизерията и изолацията в която се намира русия в момента???
12:25 26.10.2026
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 призиви
12:31 26.10.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Да де
12:32 26.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Йотова!
12:33 26.10.2026
100 Ех, Румба, Румба
12:34 26.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 Петров
12:39 26.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Чочо
12:41 26.10.2026
108 Даката
12:43 26.10.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 Този коментар е премахнат от модератор.
113 Даката
12:47 26.10.2026
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115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Сетила се Мара
12:52 26.10.2026
119 Д-р Гълъбова
До коментар #87 от "ФАКТ":Прибирай се. Отпускът ти свърши.
12:54 26.10.2026