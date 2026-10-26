Министър Ефремова: Над 12 млрд. работни дни се губят годишно в света заради психосоциални рискове

Около 45% от работещите в Европейския съюз съобщават, че са изложени на психосоциални рискове на работното място. В световен мащаб всяка година се губят над 12 милиарда работни дни поради депресия и тревожност, свързани с неблагоприятни условия на труд. Данните на различни международни институции представи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на конференцията „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“. Тя се организира традиционно от Министерството на труда и социалната политика като част от проявите в Европейската седмица по безопасност и здраве при работа. Тази година Седмицата е под надслов „Заедно за психичното здраве при работа“.
„Данните показват, че психосоциалните рискове не са само личен проблем на засегнатия човек и неговото семейство. Те водят до много сериозни икономически и социални проблеми – увеличаване на трудовите злополуки, повишаване на отсъствията по болест, намаляване на производителността и по-ранно напускане на пазара на труда“, коментира министър Ефремова.
Тя обърна внимание, че човешкият капитал е най-важният за всяка икономика. „Той трябва да бъде преди всичко здрав и след това работоспособен“, каза министърът.
Според Наталия Ефремова в съвременния свят на трансформации, изключително бърза дигитализация, въвеждане на изкуствения интелект, дистанционната работа и непрекъснатата свързаност между хората и с работодателите им, психосоциалните рискове създават все повече опасности на работното място. Те влияят негативно както на работоспособността, така и на мотивацията за работа на хората.
Най-сериозно рисковете за психичното здраве засягат работещите в сектори, в които към тях има високи изисквания, постоянна комуникация и отговорност към други хора като здравеопазването, образованието, социалните услуги, индустрията. „Това са областите, в които най-често се виждат последиците от психосоциалните рискове, водещи до високи нива на напрежение и хроничен стрес на заетите, ако не се работи за превенцията им. Затова трябва не само в Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, а постоянно да говорим за този проблем, да развиваме и прилагаме мерки, с които в крайна сметка да помогнем на работещите да се чувстват по-добре на работното си място“, отбеляза министър Ефремова.
Тя подчерта, че за да бъдат мерките ефективни, е необходимо да се изгради доверие между работодатели и работещи. „Служителите трябва да могат свободно да говорят на работното място за това, които ги притеснява. Много важно за ефективността на осигуряването на безопасност и здраве при работа е и социалният диалог, както и всички заинтересовани страни да действат заедно“, добави министър Наталия Ефремова.
Европейската седмица по БЗР е инициатива на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа, която традиционно е посветена на определена социалнозначима тема. Тази година събитията обръщат внимание на психичното здраве при работа. В конференцията на МТСП „Превенция на психосоциалните рискове на работното място“ се включи и министърът на здравеопазването Катя Ивкова.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #5
13:02 26.10.2026
2 Тик-Ток
13:02 26.10.2026
3 Десислава
Коментиран от #9
13:03 26.10.2026
4 Факт
13:04 26.10.2026
5 Европеец
До коментар #1 от "Пич":Съгласен съм с коментара ти..... Гледам и червения петроханеца льотчика и той на конференции и тая на конференция, а бе въобще пропаднала работа с това правителство..... Конференции и конференции и конференции..... Отврат....
13:06 26.10.2026
6 Стига вече високопарни
Коментиран от #12
13:07 26.10.2026
7 Еййй..
13:07 26.10.2026
8 ту-туу
13:07 26.10.2026
9 Европеец
До коментар #3 от "Десислава":Прав си, тъжна и жалка сатира.... Тия неграмотници наистина ще ни докарат до психосоциална лудост.....
13:09 26.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 А50
13:12 26.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А колко млрд. работни дни се губят
Ъхъъ...
13:16 26.10.2026
14 Загубен в превода
13:16 26.10.2026
15 Ели
13:27 26.10.2026
16 Работещия беден
А какво ще направим бе г-жо Ефремова питам аз?Или само ще си дрънкаме?
Както виждаме бизнесмените болнични не ползват,те нямат такива проблеми,за хронична умора там няма какво да се говори....кога работниците ще изпитат това да са добре,да работят нормално а не денонощно,Министерство на труда ли сте или на експлоатацията?!
Хайде първо да направите нещо преди да мислите и говорите по тези въпроси,защото очевидно не сте в час!
13:49 26.10.2026
17 Тошко
14:01 26.10.2026