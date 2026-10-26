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Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат. Имаше опасност да спечелим
  Тема: Избори

Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат. Имаше опасност да спечелим

26 Октомври, 2026 13:50 892 30

  • делян добрев-
  • герб-
  • президентски избори-
  • първи тур-
  • балотаж

Коментарът на ГЕРБ дойде след първия тур на президентските избори

Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат. Имаше опасност да спечелим - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим“ – така Делян Добрев от ГЕРБ коментира резултатите от първия тур на президентските избори. Партията не участва със собствена кандидатпрезидентска двойка, а след вота предстои балотаж между двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа.

Изказването на Добрев беше сред политическите реакции след първия тур. То идва на фона на различни оценки за характера на кампанията и за ролята на партийната мобилизация при ниска избирателна активност.

Различни оценки за резултата

Председателят на БСП Крум Зарков определи вота като „сблъсък на твърди ядра“. Според него резултатите не трябва да се разглеждат единствено през процентите, тъй като активността е била ниска.

„Не може да се каже, че някой от кандидатите е отворил широко ветрилото. По-скоро става въпрос за мобилизационния капацитет не толкова на инициативния комитет, но на партиите, които застанаха зад кандидатите“, заяви Крум Зарков.

От „Демократична България“ Радан Кънев даде друга оценка на кампанията. Той говори за сериозна мобилизация и я свърза с подкрепата за политически курс, ориентиран към Европейския съюз.

„Ние видяхме една сериозна мобилизация на фона на крайно грозна, разделяща кампания от действащия президент, мобилизация на хората, които искат силна европейска България“, коментира Радан Кънев.

ДПС все още не е обявило публична позиция за резултатите от първия тур. Следващият етап от президентските избори е балотажът, който ще определи новия държавен глава.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колю салкъма

    16 2 Отговор
    40 ГОДИНИ ГЛАСУВАМЕ ЗА ЕДНИ И СЪЩИ ХОРА. 40 ГОДИНИ ОЧАКВАМЕ ДА НИ ОПРАВЯТ, А ТЕ САМИ СЕ ОПРАВЯТ. ВСЕКИ ПЪТ Е ЕДНО И СЪЩО – ОБЕЩАНИЯ, БАЛОНИ, ЛЪЖИ. НИЕ ГЛАСУВАМЕ, ТЕ СЕ СМЕНЯТ, А РЕЗУЛТАТЪТ Е СЪЩИЯТ – ПО-СКЪПО, ПО-ТРУДНО, ПО-ГАДНО. ХОРАТА НЕ СА ГЛУПАЦИ. ТЕ СА МАЗОХИСТИ. ЗАЩОТО СЛЕД 40 ГОДИНИ ЕДНО И СЪЩО, ЧОВЕК ИЛИ НЕ РАЗБИРА, ИЛИ МУ ХАРЕСВА ДА ГО БОЛИ. ДА ГЛАСУВАШ 40 ГОДИНИ И ДА ИСКАШ ДА ТИ Е ПО-ГАДНО – ТОВА ВЕЧЕ НЕ Е ПОЛИТИКА. ТОВА Е БОЛЕСТ.

    Коментиран от #7

    13:52 26.10.2026

  • 2 Пред дилема сте

    22 3 Отговор
    Тулупа трябва да заповяда на гербаджиите за кого да гласуват под строй.

    13:53 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Европеец

    17 1 Отговор
    Заглавието много интересно, сарказама на Добрев може да стане заразителен........

    13:54 26.10.2026

  • 5 Добре, че делян добрев не беше

    25 3 Отговор
    кандидата за президент на герб, че тотално щеше да ги занули и погребе, трябваше да се прекръстват от ГЕРБ на ГРОБ

    13:55 26.10.2026

  • 6 обективен

    24 1 Отговор
    Идва времето да спечелите само килии с южно изложение , защото окрадахте държавата и народа !!

    13:56 26.10.2026

  • 7 Европеец

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Колю салкъма":

    Коментара ти е много верен и точен.... Няма какво да допълня....

    13:56 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    4 8 Отговор
    Съсипа ги,браво

    Коментиран от #14

    14:01 26.10.2026

  • 11 —————

    10 3 Отговор
    Прав си, ако бяхте спечелили в тия трудни години трябва да носите и трудни отговорности, а вие само можете да крадете, а сега парите свършиха и държавата благодарение на вас се набълбука със заеми, продадохте всичко ценно.

    14:03 26.10.2026

  • 12 мунчо в паника и има чувство за хумор

    7 4 Отговор
    🚨🅱️Румен Радев: В неделя да пратим Сглобката в небитието! Избираме между мира и войната! Гюров брани Пеевски❗️

    Тези избори за сглобкаджиите са битка за оцеляване на живот и смърт, заяви министър-председателят Румен Радев. Те дори не биха се поколебали да ни въвлекат във войната, предупреди той❗️

    Коментиран от #20

    14:07 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Имате

    6 8 Отговор
    Гюрооф е вашият кандидат - на сглобката! Но няма опасност на спечелите. София не е България! Аут за войнолюбците.

    14:12 26.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Койчо

    6 1 Отговор
    Жилет отдавна са измислили самобръсначки...

    14:18 26.10.2026

  • 18 Бою си прецака партията

    6 2 Отговор
    Срещу такса спокойствие от рундьо

    14:19 26.10.2026

  • 19 Страшен смешник

    6 2 Отговор
    Този е абсолютно изперкал!

    14:19 26.10.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "мунчо в паника и има чувство за хумор":

    Румен Радев: "Призовавам всички членове и симпатизанти на ПБ и всички които гласуваха за мен на парламентарните избори на 19 април,да подкрепят в неделя нашия кандидат г-жа Йотова! В противен случай сглобката се завръща и имат намерение за организиране на масови протести за оставка на правителството ни. Нашия кандидат е подкрепен още от патриотични формации като БСП ,ВМРО,АБВ и много други. Г-жа Йотова е твърдо нашия кандидат"

    14:23 26.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Нормално

    1 0 Отговор
    На тези избори най-печеливши са от ГЕРБ.

    14:31 26.10.2026

  • 26 Биби

    1 1 Отговор
    Две очи разплакани,две сълзи горещи,и една бацова ръка ги за гушата стиска като с клешти! Чекмежака чека празен а балотажа наближава мазен,мазен!

    14:37 26.10.2026

  • 27 Вай, кви нагли

    1 0 Отговор
    Разсмяха ме.

    14:40 26.10.2026

  • 28 Не така

    0 0 Отговор
    Ще спечелят на куково пладне., наръдът не иска да ги вижда тия.

    14:40 26.10.2026

  • 29 Даа...

    0 0 Отговор
    Малко иронично е Делян Добрев да казва "нямаме кандидат" след като заедно с Радев открива парк от батерии за няколко стотин млн. €, които е спестил от закуски.

    14:43 26.10.2026

  • 30 1-20

    0 0 Отговор
    Не я нахранихте достатъчно с бело тая уста, че да вземе да млъкне.

    14:44 26.10.2026

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