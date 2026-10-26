Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат. Имаше опасност да спечелим

„Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим“ – така Делян Добрев от ГЕРБ коментира резултатите от първия тур на президентските избори. Партията не участва със собствена кандидатпрезидентска двойка, а след вота предстои балотаж между двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа.
Изказването на Добрев беше сред политическите реакции след първия тур. То идва на фона на различни оценки за характера на кампанията и за ролята на партийната мобилизация при ниска избирателна активност.
Различни оценки за резултата
Председателят на БСП Крум Зарков определи вота като „сблъсък на твърди ядра“. Според него резултатите не трябва да се разглеждат единствено през процентите, тъй като активността е била ниска.„Не може да се каже, че някой от кандидатите е отворил широко ветрилото. По-скоро става въпрос за мобилизационния капацитет не толкова на инициативния комитет, но на партиите, които застанаха зад кандидатите“, заяви Крум Зарков.
От „Демократична България“ Радан Кънев даде друга оценка на кампанията. Той говори за сериозна мобилизация и я свърза с подкрепата за политически курс, ориентиран към Европейския съюз.„Ние видяхме една сериозна мобилизация на фона на крайно грозна, разделяща кампания от действащия президент, мобилизация на хората, които искат силна европейска България“, коментира Радан Кънев.
ДПС все още не е обявило публична позиция за резултатите от първия тур. Следващият етап от президентските избори е балотажът, който ще определи новия държавен глава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Колю салкъма
Коментиран от #7
13:52 26.10.2026
2 Пред дилема сте
13:53 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Европеец
13:54 26.10.2026
5 Добре, че делян добрев не беше
13:55 26.10.2026
6 обективен
13:56 26.10.2026
7 Европеец
До коментар #1 от "Колю салкъма":Коментара ти е много верен и точен.... Няма какво да допълня....
13:56 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаха
Коментиран от #14
14:01 26.10.2026
11 —————
14:03 26.10.2026
12 мунчо в паника и има чувство за хумор
Тези избори за сглобкаджиите са битка за оцеляване на живот и смърт, заяви министър-председателят Румен Радев. Те дори не биха се поколебали да ни въвлекат във войната, предупреди той❗️
Коментиран от #20
14:07 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Имате
14:12 26.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Койчо
14:18 26.10.2026
18 Бою си прецака партията
14:19 26.10.2026
19 Страшен смешник
14:19 26.10.2026
20 РЕАЛИСТ
До коментар #12 от "мунчо в паника и има чувство за хумор":Румен Радев: "Призовавам всички членове и симпатизанти на ПБ и всички които гласуваха за мен на парламентарните избори на 19 април,да подкрепят в неделя нашия кандидат г-жа Йотова! В противен случай сглобката се завръща и имат намерение за организиране на масови протести за оставка на правителството ни. Нашия кандидат е подкрепен още от патриотични формации като БСП ,ВМРО,АБВ и много други. Г-жа Йотова е твърдо нашия кандидат"
14:23 26.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Нормално
14:31 26.10.2026
26 Биби
14:37 26.10.2026
27 Вай, кви нагли
14:40 26.10.2026
28 Не така
14:40 26.10.2026
29 Даа...
14:43 26.10.2026
30 1-20
14:44 26.10.2026