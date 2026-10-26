Делян Добрев: Добре, че нямаме кандидат. Имаше опасност да спечелим

„Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим“ – така Делян Добрев от ГЕРБ коментира резултатите от първия тур на президентските избори. Партията не участва със собствена кандидатпрезидентска двойка, а след вота предстои балотаж между двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа.

Изказването на Добрев беше сред политическите реакции след първия тур. То идва на фона на различни оценки за характера на кампанията и за ролята на партийната мобилизация при ниска избирателна активност.

Различни оценки за резултата

Председателят на БСП Крум Зарков определи вота като „сблъсък на твърди ядра“. Според него резултатите не трябва да се разглеждат единствено през процентите, тъй като активността е била ниска.

„Не може да се каже, че някой от кандидатите е отворил широко ветрилото. По-скоро става въпрос за мобилизационния капацитет не толкова на инициативния комитет, но на партиите, които застанаха зад кандидатите“, заяви Крум Зарков.

От „Демократична България“ Радан Кънев даде друга оценка на кампанията. Той говори за сериозна мобилизация и я свърза с подкрепата за политически курс, ориентиран към Европейския съюз.

„Ние видяхме една сериозна мобилизация на фона на крайно грозна, разделяща кампания от действащия президент, мобилизация на хората, които искат силна европейска България“, коментира Радан Кънев.

ДПС все още не е обявило публична позиция за резултатите от първия тур. Следващият етап от президентските избори е балотажът, който ще определи новия държавен глава.