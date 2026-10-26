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Божидар Божанов: Радев наруши закона, Министерски съвет агитира за Йотова

Божидар Божанов: Радев наруши закона, Министерски съвет агитира за Йотова

26 Октомври, 2026 14:22 648 25

  • божидар божанов-
  • мс-
  • агитация-
  • илияна йотова

Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, допълни Божанов

Божидар Божанов: Радев наруши закона, Министерски съвет агитира за Йотова - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Днес правителството наруши закона, като се включи през официалните си канали в предизборната агитация, което нарушава Изборния кодекс. Ще се наложи ЦИК веднага да се произнесе по този въпрос.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и призова ЦИК да реагира незабавно. Става въпрос за директната агитация на премиера, в полза на Йотова, която беше разпространена през каналите на Министерския съвет.

„И докато нарушават един закон, планират да нарушат и друг, за да опитат да спасят загубата на Йотова: премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват,“ допълни депутатът.

Според него, Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. „Но няма да успее, защото доверието в правителството пада стремглаво, също като доверието към Йотова. И колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех. Изборът не е „между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката и между спокойната истина и истерията на троловете“, както му е написал Иво Христов.“

„Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга. И то власт, която дори с пълно парламентарно мнозинство не може да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията“, допълни Божанов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    6 5 Отговор
    Народа даде червен картон на цялата политическа класа.Властта ще бъде на улицата.

    14:24 26.10.2026

  • 2 Дреме му за закона

    9 7 Отговор
    Ако се сети нека пак да то наруши. Напремиерства се сега да се яви вместо женицата на балотаж и пак да го изберат.
    Прогресивни карикатури!

    14:26 26.10.2026

  • 3 Прогресивна България

    10 7 Отговор
    Примири се. Генерал Румен Радев ви помете. Неделя поема цялата власт

    14:26 26.10.2026

  • 4 Ма3нь0,

    9 3 Отговор
    хед и шолдърс и бегай под душа!

    14:27 26.10.2026

  • 5 Нарушение

    10 10 Отговор
    Радев наруши закона - друго не се очаква от про-руски премиер

    14:27 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Софиянец

    8 3 Отговор
    Квазимодо пак се изложи! ппдб-те да се обръщат само към ниско интелигентните си привърженици, щото народа им се подиграва, хахахха

    14:28 26.10.2026

  • 8 Мнение

    5 4 Отговор
    Министерски съвет не е безпартийна структура, а точно обратното излъчен от партия ПБ и е най-нормално да защити и агитира за кандидата на тази партия. Виж, ако е служебен МС със функции да организира избори, тогава агитацията е недопустима намеса.

    14:28 26.10.2026

  • 9 Радев наруши закона като подаде

    3 5 Отговор
    Оставка като президент вместо да си изкара мандата след което вице президент Йотова става президент

    14:29 26.10.2026

  • 10 Банда национални предатели !

    5 4 Отговор
    България без всякакво съмнение се управлява в момента от най-позорните и неадекватни държавници в ЦЯЛАТА й история - заявявам го категорично като историк, описал същата тази история в нейната цялост до 1944 г.
    Дори Вълко и Тато не са били толкова посредствени и нескопосани, колкото това жалко извинение за управници, което ни се пробутва в момента.

    14:30 26.10.2026

  • 11 Какво очакваш от некадърен военен пилот,

    6 5 Отговор
    почти унищожил няколко самолета, и руски възпитаник, с агентурно име от службите на СССР, поставен за президент у нас!!!

    14:31 26.10.2026

  • 12 Андро

    5 2 Отговор
    Откажи се от имунитета, нали си праведен.

    14:32 26.10.2026

  • 13 Глас

    5 1 Отговор
    Важно е да се разкарате плашилата с войната. В България има престъпност, корупция мафия, политическа икономическа съдебна всякаква. Кой е в затвора. Борбата е срещу мафията, мафията и пак мафията!!! Които се настаниха в политиката и министерствата, разни мутри! Какво евро, какъв лев, каква война! Не може да излъжете хората. Не ме интересува Русия изобщо! България е европейска държава!

    14:32 26.10.2026

  • 14 Петрохан Ви зове и София прайд също

    6 5 Отговор
    Обувайте розовите гащи и да ви няма

    14:33 26.10.2026

  • 15 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    8 4 Отговор
    Само за 5 месеца прогресистите губят 900 000 гласа. Това е отговор на излъганите надежди, че Радев ще пребори олигархията, ще намали цените, ще вдигне доходите, ще гарантира сигурност и спокойствие. Той се провали във всичко. И не му е виновен никой. Когато имаш пълно, самостоятелно мнозинство от 131 депутати, имаш собствено правителство, имаш свой президент, нищо не може да те спре да променяш закони, да бориш корупция, да въвеждаш правила, да градиш нов модел. Явно няма желание и акъл за това.
    Оставка, аматьори ! В първото интервю при Слави, РР сам призна, че няма качества за политик, назначи за финансов министър човек, които финансови познания се ограничават до това да изчисли рестото, което му дължат в магазина (и това не е доказано).

    14:35 26.10.2026

  • 16 Прав е

    4 2 Отговор
    Министерски съвет и лично премиера са в паника и агитират за балотажа в неделя. Нека излезем масово и пратим мунчо в историята и затвора -
    Румен Радев: "Призовавам всички членове и симпатизанти на ПБ и всички които гласуваха за мен на парламентарните избори на 19 април,да подкрепят в неделя нашия кандидат г-жа Йотова! В противен случай сглобката се завръща и имат намерение за организиране на масови протести за оставка на правителството ни. Нашия кандидат е подкрепен още от патриотични формации като БСП ,ВМРО,АБВ и много други. Г-жа Йотова е твърдо нашия кандидат"

    14:35 26.10.2026

  • 17 мунчо в паника и има чувство за хумор

    2 2 Отговор
    🚨🅱️Румен Радев: В неделя да пратим Сглобката в небитието! Избираме между мира и войната! Гюров брани Пеевски❗️

    Тези избори за сглобкаджиите са битка за оцеляване на живот и смърт, заяви министър-председателят Румен Радев. Те дори не биха се поколебали да ни въвлекат във войната, предупреди той❗️

    Коментиран от #25

    14:37 26.10.2026

  • 18 БАНко

    2 2 Отговор
    ,, СОФИЙСКИЯ ПРЕЗИДЕНТ" ГЮРОВ Е ОБЕЩАЛ НА ЗЕЛЕНСКИ ПО ЕДНА ЗАПЛАТА ИЛИ ПЕНСИЯ ОТ ВСЕКИ ИЗБИРАТЕЛ ГЛАСУВАЛ ЗА НЕГО , ЗАЩОТО ПРЕЗИДЕНТА НА БЪЛГАРИЯ ЙОТОВА И МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ РАДЕВ НЕ ДАВАТ ЗА ОРЪЖИЕ ОТ ПАРИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДАНЪКОПЛАТЦИ , ПЕНСИОНЕРИТЕ И ДЕЦАТА !!!

    14:38 26.10.2026

  • 19 Дедовия

    1 3 Отговор
    Честит имен ден на Кеворк Кеворкян !

    14:39 26.10.2026

  • 20 още от времето на министър киро

    0 2 Отговор
    Законът при черезвичайни обстоятелства, засягащи военната стратегия на премиера, ще остане на заден план. Целта оправдава средствата.

    14:39 26.10.2026

  • 21 Биби

    2 1 Отговор
    Идийотова е верния избор за презеденд на Фатмакиа деа! Шо ка се пее- "До секой премиер ка Пембен требе седи по една Идийотова за презеденд"! Внетен ли сме?

    14:42 26.10.2026

  • 22 Аах

    2 0 Отговор
    Сефте...!

    14:43 26.10.2026

  • 23 Мунчо Редовно нарушава закона

    2 0 Отговор
    По навик и от чувство за пропутинска безнаказаност.
    Да, обаче Тръмп е путинист, не е радевист.

    14:43 26.10.2026

  • 24 ЧУДЯТ СЕ И ТОЗИ И

    0 0 Отговор
    Мирчо и Асенчо що за думи да изрекат ОПОРКИ за СЕБЕ СИ да дирят и само на едно място стоят и бръмчат. само със думи не става трябват и нещо да свършите да се поизпотите малко.

    14:44 26.10.2026

  • 25 Наш раздвоение

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "мунчо в паника и има чувство за хумор":

    Нито си Мунчо, нито е казвал това

    14:44 26.10.2026

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