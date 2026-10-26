Божидар Божанов: Радев наруши закона, Министерски съвет агитира за Йотова

„Днес правителството наруши закона, като се включи през официалните си канали в предизборната агитация, което нарушава Изборния кодекс. Ще се наложи ЦИК веднага да се произнесе по този въпрос.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и призова ЦИК да реагира незабавно. Става въпрос за директната агитация на премиера, в полза на Йотова, която беше разпространена през каналите на Министерския съвет.
„И докато нарушават един закон, планират да нарушат и друг, за да опитат да спасят загубата на Йотова: премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват,“ допълни депутатът.
Според него, Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. „Но няма да успее, защото доверието в правителството пада стремглаво, също като доверието към Йотова. И колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех. Изборът не е „между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката и между спокойната истина и истерията на троловете“, както му е написал Иво Христов.“
„Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга. И то власт, която дори с пълно парламентарно мнозинство не може да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията“, допълни Божанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
14:24 26.10.2026
2 Дреме му за закона
Прогресивни карикатури!
14:26 26.10.2026
3 Прогресивна България
14:26 26.10.2026
4 Ма3нь0,
14:27 26.10.2026
5 Нарушение
14:27 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Софиянец
14:28 26.10.2026
8 Мнение
14:28 26.10.2026
9 Радев наруши закона като подаде
14:29 26.10.2026
10 Банда национални предатели !
Дори Вълко и Тато не са били толкова посредствени и нескопосани, колкото това жалко извинение за управници, което ни се пробутва в момента.
14:30 26.10.2026
11 Какво очакваш от некадърен военен пилот,
14:31 26.10.2026
12 Андро
14:32 26.10.2026
13 Глас
14:32 26.10.2026
14 Петрохан Ви зове и София прайд също
14:33 26.10.2026
15 Гyмен кРадев БОгаТАШа
Оставка, аматьори ! В първото интервю при Слави, РР сам призна, че няма качества за политик, назначи за финансов министър човек, които финансови познания се ограничават до това да изчисли рестото, което му дължат в магазина (и това не е доказано).
14:35 26.10.2026
16 Прав е
Румен Радев: "Призовавам всички членове и симпатизанти на ПБ и всички които гласуваха за мен на парламентарните избори на 19 април,да подкрепят в неделя нашия кандидат г-жа Йотова! В противен случай сглобката се завръща и имат намерение за организиране на масови протести за оставка на правителството ни. Нашия кандидат е подкрепен още от патриотични формации като БСП ,ВМРО,АБВ и много други. Г-жа Йотова е твърдо нашия кандидат"
14:35 26.10.2026
17 мунчо в паника и има чувство за хумор
Тези избори за сглобкаджиите са битка за оцеляване на живот и смърт, заяви министър-председателят Румен Радев. Те дори не биха се поколебали да ни въвлекат във войната, предупреди той❗️
Коментиран от #25
14:37 26.10.2026
18 БАНко
14:38 26.10.2026
19 Дедовия
14:39 26.10.2026
20 още от времето на министър киро
14:39 26.10.2026
21 Биби
14:42 26.10.2026
22 Аах
14:43 26.10.2026
23 Мунчо Редовно нарушава закона
Да, обаче Тръмп е путинист, не е радевист.
14:43 26.10.2026
24 ЧУДЯТ СЕ И ТОЗИ И
14:44 26.10.2026
25 Наш раздвоение
До коментар #17 от "мунчо в паника и има чувство за хумор":Нито си Мунчо, нито е казвал това
14:44 26.10.2026