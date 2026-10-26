Божидар Божанов: Радев наруши закона, Министерски съвет агитира за Йотова

„Днес правителството наруши закона, като се включи през официалните си канали в предизборната агитация, което нарушава Изборния кодекс. Ще се наложи ЦИК веднага да се произнесе по този въпрос.“ Това заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов и призова ЦИК да реагира незабавно. Става въпрос за директната агитация на премиера, в полза на Йотова, която беше разпространена през каналите на Министерския съвет.

„И докато нарушават един закон, планират да нарушат и друг, за да опитат да спасят загубата на Йотова: премиерът днес казал, че ще скрият бюджета до изборите. Но законът казва, че бюджет трябва да бъде внесен до 31-ви октомври. Вероятно го крият, защото вътре ще има още разочароващи неща, които няма да мотивират хората да гласуват,“ допълни депутатът.

Според него, Радев се опитва панически да спаси кампанията на Йотова, която явно се кандидатира за вицепрезидент на министър-председателя. „Но няма да успее, защото доверието в правителството пада стремглаво, също като доверието към Йотова. И колкото и да си фантазират сглобки и тролове и да създават фалшиви дилеми между "война и мир", плашенето няма да им донесе успех. Изборът не е „между мира и войната, между демокрацията и корупционния модел на сглобката и между спокойната истина и истерията на троловете“, както му е написал Иво Христов.“

„Изборът е между ясната външна политика и навеждането, между бъдещето и миналото, между баланса между властите от една страна и концентрацията на власт - от друга. И то власт, която дори с пълно парламентарно мнозинство не може да свърши почти нищо и се оправдава с опозицията“, допълни Божанов.