Жена е с опасност за живота след катастрофа край Бургас

77-годишна жена е с опасност за живота след тежка катастрофа на пътя Бургас – Средец, в района на разклона за село Черни връх. Инцидентът е станал около 9:30 часа, съобщи БНТ.

По първоначалните данни 79-годишният водач на единия автомобил не е спрял на знак „Стоп“ и е отнел предимството на друга кола, управлявана от 36-годишен бургазлия. След удара вторият автомобил е излязъл извън пътното платно.

Тежко е пострадала 77-годишната баба на 36-годишния шофьор. Жената е с фрактури на гръдния кош и таза и е настанена в реанимацията на УМБАЛ – Бургас.

В автомобила са пътували и две момчета на 3 и 5 години. Те са прегледани в болницата и са освободени в добро общо състояние.

Източници: bntnews.bg