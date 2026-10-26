Николай Михайлов: Сглобката за втория тур е на терен

Сглобката за втория тур вече е на терен, а ново обединение между ПП-ДБ и ГЕРБ може да се изгради около Андрей Гюров. Това заяви психиатърът проф. д-р Николай Михайлов в интервю пред Българското национално радио.
„Формата на тази нова сглобка е налице и ще бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ“, каза Михайлов. По думите му Гюров може да бъде представен като победител, но ако не спечели президентските избори, пак ще остане фактор за обединението на десния сектор.
Дебатът между Йотова и Гюров
Според Михайлов Илияна Йотова има един основен политически ход – да участва в дебат с Андрей Гюров. Той смята, че така тя може да покаже компетентност и да убеди избирателите, че има съществени предимства пред по-младия си опонент.
Професорът обаче оцени кампанията на Йотова като недостатъчно убедителна и заяви, че в нея е липсвала сериозна комуникация с избирателите.
Ролята на ДПС-НН и арестите на кметове
Михайлов свърза избирателната активност с отсъствието на кандидати от ГЕРБ и ДПС-НН. Според него арестите на трима кметове от ДПС-НН непосредствено преди изборите са събудили страхове от миналото и са имали силен политически ефект.
Той определи акцията на МВР като неуместна и заяви, че търговията с влияние трудно се доказва. По думите му действията могат да мотивират ДПС-НН да отвърне на властта, която е засегнала негови местни представители.
Позицията на „Възраждане“
В анализа си Михайлов заяви, че Костадин Костадинов има интерес кандидатът, свързван с Румен Радев, да загуби изборите. Според него лидерът на „Възраждане“ възприема загубата на електорат като резултат от влиянието на Радев.
Михайлов не очаква Костадинов да призове за подкрепа на Илияна Йотова. Той също така смята, че е малко вероятно електоратът на ДПС-НН и значителна част от избирателите на ГЕРБ да застанат зад нея.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 избори балотажи
21:23 26.10.2026
2 страх ги е комунистите
Коментиран от #3
21:23 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сглобките...те.
21:26 26.10.2026
5 Дърен бугар
21:27 26.10.2026
6 Сатана Z
21:27 26.10.2026
7 Пръц
21:29 26.10.2026
8 Задкулисна сглобка
Жълтопаветници, осъзнайте се!
Коментиран от #12
21:29 26.10.2026
9 избирател
Коментиран от #19
21:29 26.10.2026
10 .....
Коментиран от #14, #15
21:29 26.10.2026
11 Горски
21:30 26.10.2026
12 Мунчовци
До коментар #8 от "Задкулисна сглобка":Лошото е, че идиотите в държавата няма да изчезнат. Те се преливат от една към друга черна дупка - Славчо Трифонов, Копейкин, Гела, Мунчо и т.н.
Коментиран от #26
21:30 26.10.2026
13 Нашъ цель комунизъм 🤫
21:31 26.10.2026
14 ганчо
До коментар #10 от ".....":иска да кара западна кола да ползва западна техника но да плюе по запада такъв е към всички останали като приятели съседи роднини колеги ползва ги но ги мрази..
Коментиран от #20, #25
21:32 26.10.2026
15 има значение
До коментар #10 от ".....":Ако загуби баложажа руския симпатизант ще е върху заледена пързалка.
21:32 26.10.2026
16 Пич
Статия хитрец - ако Гюров успее, е и негов успех, ако Гюров се провалили, провала си е на Гюров и ПП/ДБ!!!
21:34 26.10.2026
17 ЕДГАР КЕЙСИ
21:34 26.10.2026
18 Ами
че част от избирателите на ГЕРБ са гласували за тях.
Сглобката може и да не е трайна конструкция,
но по някога остава за доста дълго време.
21:35 26.10.2026
19 Помним как Костадинов не подкрепи
До коментар #9 от "избирател":Григорова за кметица на София и онзи с баба, дядо, майка и баща от ДС стана кмет на София, за да нареже една от ППДБ Паметника на Съветската армия и да си направят жълтопаветните твари торта с детски крачета и ръчички.
Костадинов много да внимава в картинката...
Коментиран от #24
21:36 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Грешка Рублева
- Сглобката с нас в стаята ли е?
- Тя ли натиска бутоните на радевите червенотиквеничковчета в парламента?
- Тя ли увеличава данъци и купува лимузини?
- Тя ли взима нов външен дълг?
- Тя ли подписа Боташ?
- Тя ли помилва нарко барони?
21:38 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Гробар
До коментар #19 от "Помним как Костадинов не подкрепи":Ние, подкрепящите Възраждане нямаме нужда партийният вожд да ни дава указания. Това е нужно на низшите духом евроатлантици.
Коментиран от #30, #31
21:40 26.10.2026
25 извода е
До коментар #14 от "ганчо":ако имаш поне малко мозък бягай далеко
21:40 26.10.2026
26 Завий се с жълто-синия парцал
До коментар #12 от "Мунчовци":и заспивай вече.
Сънчо мина.
Коментиран от #27
21:41 26.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Въпрос
До коментар #23 от "Има нещо вярно":Кога комунистите ще се извинят на българския народ за 100 геноцид и ще се самонатикат по затворите?
Коментиран от #41
21:43 26.10.2026
29 На тоя му хлопа дъската
Коментиран от #35
21:46 26.10.2026
30 Добре,
До коментар #24 от "Гробар":но смени си професията! :)
21:46 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хмм
Коментиран от #33
21:47 26.10.2026
33 Новият рашистки Месия
До коментар #32 от "Хмм":Копринков го използва като маша и касичка,като събере достатъчно ще го ритне.Мунчо е пионка която не знае на кой свят е,и говори каквото му дойде на езика,глупост след глупост.
21:48 26.10.2026
34 Ами
До коментар #23 от "Има нещо вярно":Ако Гюров стане президент може да те изпрати да воюваш в окраина,
все пак е подписал десетгодишно споразумение с тях.
Ако пък не те изпрати в окраина, може да им прати малко пари.
Но тъй като доларите дето ги е изкарал в Англия са свършили,
ще се наложи да му дадеш на заем. Пък той ще ти ги върне,
след като отиде да мие чинии в библиотеката.
Коментиран от #42
21:48 26.10.2026
35 БрЯх!
До коментар #29 от "На тоя му хлопа дъската":Кой ти дава правото да говариш от името на Българският народ...?!?!
Коментиран от #37
21:49 26.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Поправка
До коментар #35 от "БрЯх!":,,Говориш"
21:50 26.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Слоганът на Радев
са милионери.
От тях ще закрепим бюджета,
ще пазим Доца – щерката на кмета,
а шефчето на НСО-то
ще помилваме, защото
тук не е Берое:
има мои, няма твои.
21:52 26.10.2026
40 Я, този го познавам
21:54 26.10.2026
41 Анти-комунистическият геноцид
До коментар #28 от "Въпрос":над българската нация унищожи България и намали българския народ до не повече от 5 (пет) милиона българи в България.
По времето на социалистическата ни родина НР България, българската нация беше достигнала до почти 9 (девет) милиона души, от които поне 8 (осем) милиона бяхме етнически българи.
Три милиона души погубиха анти-комунистите в България, но още имат усти да бълват мръсотии.
21:57 26.10.2026
42 Хмм
До коментар #34 от "Ами":като президентин Гюров не може нищо, като премиер можеше, ще си правят протестите, ще си говорят за украйна, но не могат да направят нищо конкретно, това наистина е личен успех на Гюров за това, че помогна Борисов и Пеевски да отидат в миманса, поне започна процеса
21:59 26.10.2026
43 "предимство" ли
22:07 26.10.2026
44 Удри
22:14 26.10.2026