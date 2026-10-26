Николай Михайлов: Сглобката за втория тур е на терен

Сглобката за втория тур вече е на терен, а ново обединение между ПП-ДБ и ГЕРБ може да се изгради около Андрей Гюров. Това заяви психиатърът проф. д-р Николай Михайлов в интервю пред Българското национално радио.

„Формата на тази нова сглобка е налице и ще бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ“, каза Михайлов. По думите му Гюров може да бъде представен като победител, но ако не спечели президентските избори, пак ще остане фактор за обединението на десния сектор.

Дебатът между Йотова и Гюров

Според Михайлов Илияна Йотова има един основен политически ход – да участва в дебат с Андрей Гюров. Той смята, че така тя може да покаже компетентност и да убеди избирателите, че има съществени предимства пред по-младия си опонент.

Професорът обаче оцени кампанията на Йотова като недостатъчно убедителна и заяви, че в нея е липсвала сериозна комуникация с избирателите.

Ролята на ДПС-НН и арестите на кметове

Михайлов свърза избирателната активност с отсъствието на кандидати от ГЕРБ и ДПС-НН. Според него арестите на трима кметове от ДПС-НН непосредствено преди изборите са събудили страхове от миналото и са имали силен политически ефект.

Той определи акцията на МВР като неуместна и заяви, че търговията с влияние трудно се доказва. По думите му действията могат да мотивират ДПС-НН да отвърне на властта, която е засегнала негови местни представители.

Позицията на „Възраждане“

В анализа си Михайлов заяви, че Костадин Костадинов има интерес кандидатът, свързван с Румен Радев, да загуби изборите. Според него лидерът на „Възраждане“ възприема загубата на електорат като резултат от влиянието на Радев.

Михайлов не очаква Костадинов да призове за подкрепа на Илияна Йотова. Той също така смята, че е малко вероятно електоратът на ДПС-НН и значителна част от избирателите на ГЕРБ да застанат зад нея.

Източници: bnrnews.bg