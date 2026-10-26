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Николай Михайлов: Сглобката за втория тур е на терен
  Тема: Избори

Николай Михайлов: Сглобката за втория тур е на терен

26 Октомври, 2026 21:21 1 381 44

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • пп-дб-
  • герб-
  • президентски избори

Според психиатъра новото обединение ще свърже ПП-ДБ и ГЕРБ, а Андрей Гюров може да стане негов фактор и при загуба на изборите

Николай Михайлов: Сглобката за втория тур е на терен - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сглобката за втория тур вече е на терен, а ново обединение между ПП-ДБ и ГЕРБ може да се изгради около Андрей Гюров. Това заяви психиатърът проф. д-р Николай Михайлов в интервю пред Българското национално радио.

„Формата на тази нова сглобка е налице и ще бъде между ПП-ДБ и ГЕРБ“, каза Михайлов. По думите му Гюров може да бъде представен като победител, но ако не спечели президентските избори, пак ще остане фактор за обединението на десния сектор.

Дебатът между Йотова и Гюров

Според Михайлов Илияна Йотова има един основен политически ход – да участва в дебат с Андрей Гюров. Той смята, че така тя може да покаже компетентност и да убеди избирателите, че има съществени предимства пред по-младия си опонент.

Професорът обаче оцени кампанията на Йотова като недостатъчно убедителна и заяви, че в нея е липсвала сериозна комуникация с избирателите.

Ролята на ДПС-НН и арестите на кметове

Михайлов свърза избирателната активност с отсъствието на кандидати от ГЕРБ и ДПС-НН. Според него арестите на трима кметове от ДПС-НН непосредствено преди изборите са събудили страхове от миналото и са имали силен политически ефект.

Той определи акцията на МВР като неуместна и заяви, че търговията с влияние трудно се доказва. По думите му действията могат да мотивират ДПС-НН да отвърне на властта, която е засегнала негови местни представители.

Позицията на „Възраждане“

В анализа си Михайлов заяви, че Костадин Костадинов има интерес кандидатът, свързван с Румен Радев, да загуби изборите. Според него лидерът на „Възраждане“ възприема загубата на електорат като резултат от влиянието на Радев.

Михайлов не очаква Костадинов да призове за подкрепа на Илияна Йотова. Той също така смята, че е малко вероятно електоратът на ДПС-НН и значителна част от избирателите на ГЕРБ да застанат зад нея.

Източници: bnrnews.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 избори балотажи

    9 1 Отговор
    и накрая все едни и същи с пълни гуши....

    21:23 26.10.2026

  • 2 страх ги е комунистите

    9 16 Отговор
    Бързо ще сдадат властта. Виденов ще ни се стори песен

    Коментиран от #3

    21:23 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сглобките...те.

    4 1 Отговор
    За втори тур.

    21:26 26.10.2026

  • 5 Дърен бугар

    4 7 Отговор
    Как е възможно да се осъждат сглобки и зделки.В кой свят живеят тези питеци.

    21:27 26.10.2026

  • 6 Сатана Z

    6 8 Отговор
    И като се изтъпани Бай Тиква в денят преди изборите и насъска ГЕРБаджиите да ударят едно рамо на неговата партийна другарка Йотова докторчето ще си изяде дипломата на диванен социолог.

    21:27 26.10.2026

  • 7 Пръц

    6 2 Отговор
    Дори и 10% избирателна активност ще бъде голяма победа за представителите на двете течения на олигархията в България

    21:29 26.10.2026

  • 8 Задкулисна сглобка

    7 9 Отговор
    и власт на мафията под егидата на Гюров.

    Жълтопаветници, осъзнайте се!

    Коментиран от #12

    21:29 26.10.2026

  • 9 избирател

    6 0 Отговор
    Може да е в бъдеща полза на Костадинов да не подкрепи Йотова, но да стане причина да спечели Гюров не би му стигнала смелостта. Принуден е да я подкрепи по подразбиране, дори и да не получи дивидент при пазарлъка, че току така не си пренебрегвали принципите.

    Коментиран от #19

    21:29 26.10.2026

  • 10 .....

    8 8 Отговор
    Няма никакво значение кой ще спечели балотажа. Истински важното е, че руският агент е вече на пързалката.

    Коментиран от #14, #15

    21:29 26.10.2026

  • 11 Горски

    6 1 Отговор
    Това е мажоритарен вот, който не може да се прехвърля от един човек на друг по нареждане отгоре. Най-вероятно гласувалите за отпадналите, няма да гласуват на балотажа. Но ще има мобилизиране на електоратите на двете двойки , което означава същата избирателна активност около 20%. Пиги има по-голям ресурс и сигурно ще спечели. Хубавото е, че гласуващите масово за една партия по мултикулти махали или райони с права този път ги няма. Протестирали били. Срещу международното положение, световните неправди, финансовият империализъм, гравитацията, повишеното атмосферно налягане на Венера. Но двете закръглени фигури ще опитат да изкарат част от тях в помощ на ококорената им приятелка от сглобката. Kak да гласуват хората? Йотов е едно на ръка, но другото което са предложили не става. Не е редно беглец от военна служба да става главнокомандващ.

    21:30 26.10.2026

  • 12 Мунчовци

    11 4 Отговор

    До коментар #8 от "Задкулисна сглобка":

    Лошото е, че идиотите в държавата няма да изчезнат. Те се преливат от една към друга черна дупка - Славчо Трифонов, Копейкин, Гела, Мунчо и т.н.

    Коментиран от #26

    21:30 26.10.2026

  • 13 Нашъ цель комунизъм 🤫

    8 4 Отговор
    Мунчо плаши крепостните със сглобки и войни 🤬

    21:31 26.10.2026

  • 14 ганчо

    5 5 Отговор

    До коментар #10 от ".....":

    иска да кара западна кола да ползва западна техника но да плюе по запада такъв е към всички останали като приятели съседи роднини колеги ползва ги но ги мрази..

    Коментиран от #20, #25

    21:32 26.10.2026

  • 15 има значение

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от ".....":

    Ако загуби баложажа руския симпатизант ще е върху заледена пързалка.

    21:32 26.10.2026

  • 16 Пич

    3 2 Отговор
    Почти съм съгласен, защото не виждам друга логика, Борисов да не излъчи кандидат!
    Статия хитрец - ако Гюров успее, е и негов успех, ако Гюров се провалили, провала си е на Гюров и ПП/ДБ!!!

    21:34 26.10.2026

  • 17 ЕДГАР КЕЙСИ

    5 4 Отговор
    НА СНИМКАТА ЕДИН ПРОГРЕСИВЕН КЛОШАР ...................... ФАКТ !

    21:34 26.10.2026

  • 18 Ами

    5 1 Отговор
    Вчера опиянени от резултата ПП-ДБ сами си казаха
    че част от избирателите на ГЕРБ са гласували за тях.
    Сглобката може и да не е трайна конструкция,
    но по някога остава за доста дълго време.

    21:35 26.10.2026

  • 19 Помним как Костадинов не подкрепи

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "избирател":

    Григорова за кметица на София и онзи с баба, дядо, майка и баща от ДС стана кмет на София, за да нареже една от ППДБ Паметника на Съветската армия и да си направят жълтопаветните твари торта с детски крачета и ръчички.

    Костадинов много да внимава в картинката...

    Коментиран от #24

    21:36 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Грешка Рублева

    5 3 Отговор
    РР в кабинета на д-р Гълъбова:
    - Сглобката с нас в стаята ли е?
    - Тя ли натиска бутоните на радевите червенотиквеничковчета в парламента?
    - Тя ли увеличава данъци и купува лимузини?
    - Тя ли взима нов външен дълг?
    - Тя ли подписа Боташ?
    - Тя ли помилва нарко барони?

    21:38 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гробар

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Помним как Костадинов не подкрепи":

    Ние, подкрепящите Възраждане нямаме нужда партийният вожд да ни дава указания. Това е нужно на низшите духом евроатлантици.

    Коментиран от #30, #31

    21:40 26.10.2026

  • 25 извода е

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "ганчо":

    ако имаш поне малко мозък бягай далеко

    21:40 26.10.2026

  • 26 Завий се с жълто-синия парцал

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Мунчовци":

    и заспивай вече.

    Сънчо мина.

    Коментиран от #27

    21:41 26.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Въпрос

    2 3 Отговор

    До коментар #23 от "Има нещо вярно":

    Кога комунистите ще се извинят на българския народ за 100 геноцид и ще се самонатикат по затворите?

    Коментиран от #41

    21:43 26.10.2026

  • 29 На тоя му хлопа дъската

    1 6 Отговор
    Ама, май не само една дъска, а повече! Каква "сглобка", какви пет лева бълнува болната ти кратуна бе, докторе Михайлов, дето някога нещо го играеше член, че и депутат на ДСБ? И теб ли купиха за "прогресивни" пари измамниците и лъжците на Фатмака, когото българският народ вече мрази страшно много, и необратимо! Да, омразата на цял един народ към Фатмака е необратима и неговата слугиня няма да сепчели в неделя! Няма бе, Михайлов! Че засрами се бе, меразвецо!

    Коментиран от #35

    21:46 26.10.2026

  • 30 Добре,

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Гробар":

    но смени си професията! :)

    21:46 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хмм

    4 1 Отговор
    след служебното на Гюров ПП-ДБ не увеличиха резултатите си, а дойде Радев с мнозинство, така че Гюров ако стане президент, негативите за неговото президентстване ще ги понесат ПП-ДБ, както ГЕРБ след Плевнелиев, а подкрепата за Радев ще се засили

    Коментиран от #33

    21:47 26.10.2026

  • 33 Новият рашистки Месия

    2 4 Отговор

    До коментар #32 от "Хмм":

    Копринков го използва като маша и касичка,като събере достатъчно ще го ритне.Мунчо е пионка която не знае на кой свят е,и говори каквото му дойде на езика,глупост след глупост.

    21:48 26.10.2026

  • 34 Ами

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Има нещо вярно":

    Ако Гюров стане президент може да те изпрати да воюваш в окраина,
    все пак е подписал десетгодишно споразумение с тях.
    Ако пък не те изпрати в окраина, може да им прати малко пари.
    Но тъй като доларите дето ги е изкарал в Англия са свършили,
    ще се наложи да му дадеш на заем. Пък той ще ти ги върне,
    след като отиде да мие чинии в библиотеката.

    Коментиран от #42

    21:48 26.10.2026

  • 35 БрЯх!

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "На тоя му хлопа дъската":

    Кой ти дава правото да говариш от името на Българският народ...?!?!

    Коментиран от #37

    21:49 26.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Поправка

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "БрЯх!":

    ,,Говориш"

    21:50 26.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Слоганът на Радев

    2 3 Отговор
    Всичките пенсионери
    са милионери.
    От тях ще закрепим бюджета,
    ще пазим Доца – щерката на кмета,
    а шефчето на НСО-то
    ще помилваме, защото
    тук не е Берое:
    има мои, няма твои.

    21:52 26.10.2026

  • 40 Я, този го познавам

    3 2 Отговор
    Лекуващият лекар на пациент Радев!

    21:54 26.10.2026

  • 41 Анти-комунистическият геноцид

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Въпрос":

    над българската нация унищожи България и намали българския народ до не повече от 5 (пет) милиона българи в България.

    По времето на социалистическата ни родина НР България, българската нация беше достигнала до почти 9 (девет) милиона души, от които поне 8 (осем) милиона бяхме етнически българи.

    Три милиона души погубиха анти-комунистите в България, но още имат усти да бълват мръсотии.

    21:57 26.10.2026

  • 42 Хмм

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "Ами":

    като президентин Гюров не може нищо, като премиер можеше, ще си правят протестите, ще си говорят за украйна, но не могат да направят нищо конкретно, това наистина е личен успех на Гюров за това, че помогна Борисов и Пеевски да отидат в миманса, поне започна процеса

    21:59 26.10.2026

  • 43 "предимство" ли

    1 2 Отговор
    Абе, дъртако! Абе, продажник долен и нагъл! Какво предимство се върти в болната ти кратуна бе, докторе? А, да, сетих се! Прав си, психиатре! Йотовата има предимство, разбира се, тя е помилвала свирепи наркобосове и углавни престъпници, че това е такова голямо предимство пред Гюров! Той пък къде е тръгнал да се състезава с една покровителка на наркобапони и углавни престъпници! ! Как си се сетил за това предимство бе, психиатре? Направо ми прибра акъла с твоя "бистър ум"! Я си вземай хапчетата редовно и не се показвай повече по телевизиите ,защото си отврат! Имаш много здраве от Иван Костов, нали някога беше негов депутат?!

    22:07 26.10.2026

  • 44 Удри

    1 0 Отговор
    Герб не трябва да правят сглобки нито с петроханци, нито с ескобарите.

    22:14 26.10.2026

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