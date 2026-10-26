Шофьор с над 1,2 промила преобърна кола край Плевен

Шофьор е задържан след катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Пробата му за алкохол е отчела над 1,2 промила, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова пред кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.
Сигналът за произшествието е подаден в полицията в 17:22 часа. По предварителни данни 39-годишният водач се е движил от село Ясен към Плевен. При изпреварване той е изгубил контрол над автомобила, който е поднесъл и се е блъснал странично в изпреварваната кола.
Вторият автомобил е бил управляван от 52-годишен мъж. След удара колата се е преобърнала по таван на пътя. При катастрофата няма пострадали.
Водачът е задържан за 24 часа
На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“. На 39-годишния шофьор е издаден талон за медицинско изследване, а той е задържан за срок до 24 часа.
Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват. Извършват се огледи на местопроизшествието.
Източници: nova.bg
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