Шофьор с над 1,2 промила преобърна кола край Плевен

Шофьор е задържан след катастрофа на пътя между Плевен и село Ясен. Пробата му за алкохол е отчела над 1,2 промила, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Плевен Мариана Цветкова пред кореспондента на БТА в Плевен Елина Кюркчиева.

Сигналът за произшествието е подаден в полицията в 17:22 часа. По предварителни данни 39-годишният водач се е движил от село Ясен към Плевен. При изпреварване той е изгубил контрол над автомобила, който е поднесъл и се е блъснал странично в изпреварваната кола.

Вторият автомобил е бил управляван от 52-годишен мъж. След удара колата се е преобърнала по таван на пътя. При катастрофата няма пострадали.

Водачът е задържан за 24 часа

На мястото са пристигнали екипи на „Пътна полиция“. На 39-годишния шофьор е издаден талон за медицинско изследване, а той е задържан за срок до 24 часа.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват. Извършват се огледи на местопроизшествието.

Източници: nova.bg