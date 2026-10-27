ЦИК обявява резултата от първия тур и насрочва балотаж за 1 ноември

Централната избирателна комисия трябва да обяви с решение резултата от президентските избори, проведени на 25 октомври, и да насрочи балотаж за 1 ноември. На втори тур се очаква да се явят кандидатските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.
Районните избирателни комисии са предали протоколите от гласуването в ЦИК за повторна проверка. След приключването ѝ комисията ще обяви официалните резултати от първия тур и ще определи първите две кандидатски двойки, които продължават в надпреварата.
Балотажът е насрочен за 1 ноември
Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви още в изборния ден:
До втори тур се стига, тъй като избирателната активност е под 50 процента, а нито една кандидатска двойка не е получила повече от половината гласове. Двете условия трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да има избрани президент и вицепрезидент още на първия тур.
Йотова и Вълчев водят с 34,75 процента
При обработените данни от секционните протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,75 процента и заемат първото място. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 31,59 процента. Разликата между двете двойки е 42 715 гласа.
След официалното насрочване на балотажа започва нова предизборна кампания. Тя ще приключи 24 часа преди гласуването на 1 ноември.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пунко
06:00 27.10.2026
2 Факти
06:03 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Цунко
...
Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.7% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"
06:05 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Кина
06:07 27.10.2026
8 Разгром след почивката
Кампанията за избор на президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език. Първият тур показа, че "Прогресивна България" е загубила около 1 млн. избиратели, а ПП и ДБ са получили 60 хил. гласа повече от парламентарните избори.
СДС потвърждава позицията си, че ако някоя от кандидатпрезидентските двойки поиска подкрепа за втория тур, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет, който ще вземе решение. Непоискана подкрепа не се дава!
06:12 27.10.2026
9 Едната мие другата
Коментиран от #11
06:16 27.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ТОВА Е
До коментар #9 от "Едната мие другата":Истината !
06:21 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Цирк с продължение
06:45 27.10.2026