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ЦИК обявява резултата от първия тур и насрочва балотаж за 1 ноември
  Тема: Избори

ЦИК обявява резултата от първия тур и насрочва балотаж за 1 ноември

27 Октомври, 2026 05:54 1 705 13

  • цик-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев са първите две двойки според обработените протоколи

ЦИК обявява резултата от първия тур и насрочва балотаж за 1 ноември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Централната избирателна комисия трябва да обяви с решение резултата от президентските избори, проведени на 25 октомври, и да насрочи балотаж за 1 ноември. На втори тур се очаква да се явят кандидатските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Районните избирателни комисии са предали протоколите от гласуването в ЦИК за повторна проверка. След приключването ѝ комисията ще обяви официалните резултати от първия тур и ще определи първите две кандидатски двойки, които продължават в надпреварата.

Балотажът е насрочен за 1 ноември

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви още в изборния ден:

„На 27-и ЦИК ще обяви резултатите от изборите и имената, ако има избрана кандидатска двойка, ако няма, ще насрочи балотаж. Тогава се определят и първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове и насрочва нов избор за 1 ноември 2026 година.“

До втори тур се стига, тъй като избирателната активност е под 50 процента, а нито една кандидатска двойка не е получила повече от половината гласове. Двете условия трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да има избрани президент и вицепрезидент още на първия тур.

Йотова и Вълчев водят с 34,75 процента

При обработените данни от секционните протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,75 процента и заемат първото място. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 31,59 процента. Разликата между двете двойки е 42 715 гласа.

След официалното насрочване на балотажа започва нова предизборна кампания. Тя ще приключи 24 часа преди гласуването на 1 ноември.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пунко

    9 4 Отговор
    Гюро ще бъде изметен заедно с целата петроханска гнус

    06:00 27.10.2026

  • 2 Факти

    1 3 Отговор
    ЦИК обявява резултата от първия тур и насрочва балотаж за 1 ноември - ГЛАСУЙ НАРОДЕ !!!

    06:03 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Цунко

    6 3 Отговор
    Прав е Слави Трифонов - "Народа спука от бой насипната партия на Радев"
    ...
    Не ниската избирателна активност разгроми Радев а погнусата от него и кликата му.
    ПП-ДБ имат на тези избори около 450 хиляди гласа спрямо 410 хиляди месец април. Възраждане също качват резултата си с 30-40 хиляди гласа. МЕЧ има 4.7% спрямо 3.1% месец април. Парка на Ивелин Михайлов също си запазва гласовете. Единствено мунчо и крадливата му олигархия губят около милион гласа от политическите партии. Радев вече няма как да остане премиер без обществено доверие и огромна неприязън към него. И е прав Слави за "чудовищния бой който народа нанесе на радев"

    06:05 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Кина

    5 0 Отговор
    ВНИМАНИЕ, ХОРА! ГЛАСУВАНЕТО ЗА СЪЩИТЕ ПАРТИИ Е ЧИСТ МАЗОХИЗЪМ. ВИЕ ГЛАСУВАТЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ВИ ВЗЕХА ПАРИТЕ, ВДИГНАХА ЦЕНИТЕ И ЗАТВОРИХА БОЛНИЦИТЕ. И СЛЕД ТОВА СЕ ЧУДИТЕ ЗАЩО НЕЩАТА СТАВАТ ПО-ЗЛЕ. НЕ СЕ ЧУДЕТЕ – ВИЕ САМИ ИЗБРАХТЕ ДА ВИ Е ГАДНО. ВСИЧКИ НОВИ ПАРТИИ СА СТАРИТЕ, НО С НОВИ ИМЕНА. СЪЩИТЕ ХОРА, СЪЩИТЕ ИНТЕРЕСИ, СЪЩАТА СТЕНА. ПОЛИТИЦИТЕ НЕ СЕ СТРАХУВАТ ОТ ГЛАСУВАЩИТЕ, А ОТ ТЕЗИ, КОИТО СПИРАТ ДА ГЛАСУВАТ. СПРИ ДА ГЛАСУВАШ ЗА СЪЩИТЕ. СТЕНАТА ЩЕ ПАДНЕ, КОГАТО СПРЕМ ДА Я ПОДПИРАМЕ С ГЛАСОВЕТЕ СИ!

    06:07 27.10.2026

  • 8 Разгром след почивката

    3 3 Отговор
    Ето какво се казва в позицията на СДС:

    Кампанията за избор на президент и вицепрезидент беше замърсена от нападки, компромати и обиден език. Първият тур показа, че "Прогресивна България" е загубила около 1 млн. избиратели, а ПП и ДБ са получили 60 хил. гласа повече от парламентарните избори.

    СДС потвърждава позицията си, че ако някоя от кандидатпрезидентските двойки поиска подкрепа за втория тур, ще бъде поканена и изслушана от Националния съвет, който ще вземе решение. Непоискана подкрепа не се дава!

    06:12 27.10.2026

  • 9 Едната мие другата

    6 2 Отговор
    Гюров организира избори за Радев . Йотова назначи Гюров за служебен премиер. Радев агитира за Йотова. Както и да седнете на това трикрако столче, ще ходите да помагате на Украйна с пари или с живота си. Отново ни врътнаха, но се подсигуриха и с машинки, да не се отклоним.

    Коментиран от #11

    06:16 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ТОВА Е

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Едната мие другата":

    Истината !

    06:21 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Цирк с продължение

    1 1 Отговор
    Цирк и резултата да обявява направо. Толкова нагласена работа, че отдалече личи. За втори тур ще активизират на дпс-то електората, колкото да легитимира избора на Гюро петрохански и така ще си го назначат

    06:45 27.10.2026

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