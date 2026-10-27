ЦИК обявява резултата от първия тур и насрочва балотаж за 1 ноември

Централната избирателна комисия трябва да обяви с решение резултата от президентските избори, проведени на 25 октомври, и да насрочи балотаж за 1 ноември. На втори тур се очаква да се явят кандидатските двойки Илияна Йотова – Кирил Вълчев и Андрей Гюров – Георги Кандев.

Районните избирателни комисии са предали протоколите от гласуването в ЦИК за повторна проверка. След приключването ѝ комисията ще обяви официалните резултати от първия тур и ще определи първите две кандидатски двойки, които продължават в надпреварата.

Балотажът е насрочен за 1 ноември

Говорителят на ЦИК Стоянка Балова заяви още в изборния ден:

„На 27-и ЦИК ще обяви резултатите от изборите и имената, ако има избрана кандидатска двойка, ако няма, ще насрочи балотаж. Тогава се определят и първите две кандидатски листи, получили най-голям брой гласове и насрочва нов избор за 1 ноември 2026 година.“

До втори тур се стига, тъй като избирателната активност е под 50 процента, а нито една кандидатска двойка не е получила повече от половината гласове. Двете условия трябва да бъдат изпълнени едновременно, за да има избрани президент и вицепрезидент още на първия тур.

Йотова и Вълчев водят с 34,75 процента

При обработените данни от секционните протоколи Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават 34,75 процента и заемат първото място. Андрей Гюров и Георги Кандев са втори с 31,59 процента. Разликата между двете двойки е 42 715 гласа.

След официалното насрочване на балотажа започва нова предизборна кампания. Тя ще приключи 24 часа преди гласуването на 1 ноември.

Източници: bnrnews.bg