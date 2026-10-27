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Пътна обстановка: тапи на Лесово и ремонти по ключови трасета
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: тапи на Лесово и ремонти по ключови трасета

27 Октомври, 2026 06:23 489 0

  • пътна обстановка-
  • трафик-
  • дунав мост-
  • лесово-
  • ремонти

Дунав мост при Русе се преминава в една лента, а в планините се очакват дъжд и сняг над 2400 метра

Пътна обстановка: тапи на Лесово и ремонти по ключови трасета - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната е усложнена от ремонти, временна организация на движението и намалена видимост в равнинните райони. Най-съществените затруднения са по направленията към Турция и Румъния, както и по няколко основни магистрали.

Силно интензивен е трафикът за товарни автомобили на изход от България през ГКПП „Лесово“. На пунктовете с Гърция, Сърбия и Република Северна Македония движението е нормално. На границата с Румъния също няма данни за общо натоварване, но фериботите Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич временно не работят заради ниското ниво на Дунав. Това съобщи Главна дирекция „Гранична полиция“.

Дунав мост и ремонтите по магистралите

До 17:00 часа на 29 октомври по Дунав мост при Русе е затворена част от лявата лента. Превозните средства преминават двупосочно в свободната лента, като пропускането се извършва на интервали от 20 минути във всяка посока. Временната организация е въведена заради монтаж на водоотвеждащи съоръжения в рамките на основния ремонт на моста. Крайният срок за завършване на ремонта е 3 декември 2026 г., съобщи АПИ чрез БТА.

По АМ „Хемус“ движението между София и Ботевград е с ограничения в отделни участъци. В посока Варна край София скоростта е ограничена до 90 км/ч, а между 22+700 и 29+700 километър е въведено ограничение до 100 км/ч. Тунел „Топли дол“ в посока София се преминава двупосочно в тръбата за Варна, като максималната допустима височина е 4,50 метра, а широчината – 3,75 метра.

По АМ „Марица“ към „Капитан Андреево“ движението се извършва в една лента в няколко отсечки заради ремонт на дилатационни фуги, с ограничение на скоростта до 50 км/ч. По АМ „Струма“ край София е ограничена аварийната лента заради почистване на откос. Ремонтни дейности продължават и по пътя Враца–Мездра, по пътя Карнобат–Айтос и в района на Ямбол.

Условия за пътуване в планините

В равнините и низините са възможни мъгли и намалена видимост. Над планините облачността ще бъде значителна, а в следобедните часове се очакват валежи от дъжд. Над около 2400 метра валежите могат да преминават в сняг. Вятърът ще бъде умерен, временно силен, от запад-северозапад, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология.

Проходът „Върбишки“ остава затворен за всички превозни средства. Шофьорите трябва да съобразяват скоростта с мократа настилка, мъглата и временната сигнализация.

Последни данни от пожарната и КАТ

За денонощието на 25 октомври пожарната е реагирала на 100 сигнала за произшествия и е ликвидирала 69 пожара. При инцидентите е пострадал един гражданин. Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции, пет от които са били при катастрофи.

По данни на МВР за същия ден са регистрирани 12 пътнотранспортни произшествия с ранени и загинали. Няма загинали, а ранените са 20. В София са отчетени 13 леки и три тежки катастрофи, при които са ранени четирима души. Данните са динамични, уточнява МВР.

Източници: bta.bg, utroruse.com


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