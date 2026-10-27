Път във Варна пропадна след авария на водопровод

Път във Варна пропадна след авария на нов магистрален водопровод. Засегнат е участъкът между спирките „Балкан“ („Марек“) и „Евксиноград“ в платното от курортните комплекси към града.

Движението в района е затворено и се пренасочва през квартал „Виница“. Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да предвидят повече време за пътуване.

Екипи работят по отстраняването на аварията. От общината посочват: „Екипи работят по отстраняването на проблема.“ Очаква се ремонтът да приключи до обяд.

За да не бъде прекъснато водоснабдяването, подаването на вода е прехвърлено към стария водопровод. В отделни райони обаче са възможни понижено налягане и временни смущения.

Община Варна призова гражданите да спазват временната организация на движението и да следят за актуална информация за възстановяването на нормалния трафик и водоснабдяването.