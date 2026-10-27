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Път във Варна пропадна след авария на водопровод
  Тема: Градски транспорт

Път във Варна пропадна след авария на водопровод

27 Октомври, 2026 08:48 690 7

  • варна-
  • вик авария-
  • пропаднал път-
  • водопровод-
  • трафик

Затворен е участъкът между спирките „Балкан“ и „Евксиноград“. Движението се пренасочва през квартал „Виница“

Път във Варна пропадна след авария на водопровод - 1
Снимка: Община Варна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Път във Варна пропадна след авария на нов магистрален водопровод. Засегнат е участъкът между спирките „Балкан“ („Марек“) и „Евксиноград“ в платното от курортните комплекси към града.

Движението в района е затворено и се пренасочва през квартал „Виница“. Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да предвидят повече време за пътуване.

Екипи работят по отстраняването на аварията. От общината посочват: Екипи работят по отстраняването на проблема.“ Очаква се ремонтът да приключи до обяд.

За да не бъде прекъснато водоснабдяването, подаването на вода е прехвърлено към стария водопровод. В отделни райони обаче са възможни понижено налягане и временни смущения.

Община Варна призова гражданите да спазват временната организация на движението и да следят за актуална информация за възстановяването на нормалния трафик и водоснабдяването.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    2 0 Отговор
    Амиии това по нашия край са нормални неща ..! Имаме си черни пътища много и си бръмчим без проблем..!

    08:50 27.10.2026

  • 2 Интересна работа

    2 0 Отговор
    Кога в България ще се научат да работят с изкопни машини.

    08:51 27.10.2026

  • 3 ха ха ха ...

    8 1 Отговор
    Водопроводите от на бай Тошо от времето още работят ...
    Тоя чисто нов ама сдаде багажа . ..Кой ще ги плаща ремонтите ??

    08:53 27.10.2026

  • 4 Иван

    2 0 Отговор
    Продължаваме промяната ,превръщаме улица в река.А какво стана с Баба Алино казват ,че строежите продължават ако някой местен минава от там нека потвърди.

    Коментиран от #6

    08:55 27.10.2026

  • 5 Ццц

    2 0 Отговор
    Ако Путин беше набрал доброволци от нашето ВиК, Украйна да я няма отдавна. Тия трошат юнашката и не оправят след себе си.

    08:57 27.10.2026

  • 6 Ццц

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Иван":

    Жената като ти каже айде на Венеция, ти я заведи във Варна, макар да е по-скъпо. 🤣

    09:00 27.10.2026

  • 7 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    Е, нормално. 🤣

    09:14 27.10.2026

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