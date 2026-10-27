Път във Варна пропадна след авария на водопровод

Път във Варна пропадна след авария на нов магистрален водопровод. Засегнат е участъкът между спирките „Балкан“ („Марек“) и „Евксиноград“ в платното от курортните комплекси към града.
Движението в района е затворено и се пренасочва през квартал „Виница“. Водачите трябва да шофират с повишено внимание и да предвидят повече време за пътуване.
Екипи работят по отстраняването на аварията. От общината посочват: „Екипи работят по отстраняването на проблема.“ Очаква се ремонтът да приключи до обяд.
За да не бъде прекъснато водоснабдяването, подаването на вода е прехвърлено към стария водопровод. В отделни райони обаче са възможни понижено налягане и временни смущения.
Община Варна призова гражданите да спазват временната организация на движението и да следят за актуална информация за възстановяването на нормалния трафик и водоснабдяването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
08:50 27.10.2026
2 Интересна работа
08:51 27.10.2026
3 ха ха ха ...
Тоя чисто нов ама сдаде багажа . ..Кой ще ги плаща ремонтите ??
08:53 27.10.2026
4 Иван
Коментиран от #6
08:55 27.10.2026
5 Ццц
08:57 27.10.2026
6 Ццц
До коментар #4 от "Иван":Жената като ти каже айде на Венеция, ти я заведи във Варна, макар да е по-скъпо. 🤣
09:00 27.10.2026
7 Хи хи хи
09:14 27.10.2026