Кой ще мобилизира вота в неделя

Рекордно ниската избирателна активност на първия тур поставя пред двамата кандидати за президент основната задача да мобилизират допълнителна подкрепа за балотажа на 1 ноември. До втория тур достигат Илияна Йотова и Андрей Гюров, а въпросът е накъде ще се насочат избирателите на партиите, чиито кандидати отпаднаха.

Темата беше обсъдена в предаването „Здравей, България“ по NOVA от комуникационния експерт Наталия Димитрова и Юлиан Ангелов от ВМРО. Според Димитрова част от хората, гласували за „Прогресивна България“ през април, не са стигнали до урните на първия тур. Тя смята, че партийните ядра, подкрепили Андрей Гюров, са се мобилизирали по-сериозно, но остава неясно как ще се разпредели вотът на избирателите на ГЕРБ и ДПС.

Юлиан Ангелов очаква по-висока активност на 1 ноември. По думите му част от избирателите са останали у дома, защото са били убедени, че Илияна Йотова ще спечели още на първия тур. Той прогнозира и че гласоподаватели на „Възраждане“ може да подкрепят Йотова на балотажа.

Наталия Димитрова постави външната политика сред водещите теми преди втория тур и заяви подкрепа за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. Тя настоя двамата кандидати за президент да проведат дебат, в който да представят позициите си по международните въпроси.

„Настоявам двете президентски двойки да излязат на дебат и да коментират точно външната политика“, каза Димитрова.

Ангелов очаква гласоподавателите да се ръководят преди всичко от вътрешнополитическите проблеми. Той подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев и определи двойката като възможен обединител на избирателите. По думите му Георги Кандев отказва дебат с Кирил Вълчев.

Ангелов заяви, че ВМРО ще настоява за разширяване на правомощията на държавния глава. Сред посочените от него предложения са президентът сам да избира служебния премиер, да има законодателни инициативи по определени теми и да може да иска вот на недоверие на правителството и парламента.

Димитрова обоснова подкрепата си за Гюров и Кандев с това, че зад тях стоят политически сили извън управляващите. Според нея победата им би осигурила допълнителен коректив на властта.