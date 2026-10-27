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Кой ще мобилизира вота в неделя
  Тема: Избори

Кой ще мобилизира вота в неделя

27 Октомври, 2026 09:22 758 34

  • избори-
  • балотаж-
  • избирателна активност-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров

Илияна Йотова и Андрей Гюров се изправят един срещу друг на балотажа на 1 ноември

Кой ще мобилизира вота в неделя - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Рекордно ниската избирателна активност на първия тур поставя пред двамата кандидати за президент основната задача да мобилизират допълнителна подкрепа за балотажа на 1 ноември. До втория тур достигат Илияна Йотова и Андрей Гюров, а въпросът е накъде ще се насочат избирателите на партиите, чиито кандидати отпаднаха.

Темата беше обсъдена в предаването „Здравей, България“ по NOVA от комуникационния експерт Наталия Димитрова и Юлиан Ангелов от ВМРО. Според Димитрова част от хората, гласували за „Прогресивна България“ през април, не са стигнали до урните на първия тур. Тя смята, че партийните ядра, подкрепили Андрей Гюров, са се мобилизирали по-сериозно, но остава неясно как ще се разпредели вотът на избирателите на ГЕРБ и ДПС.

Юлиан Ангелов очаква по-висока активност на 1 ноември. По думите му част от избирателите са останали у дома, защото са били убедени, че Илияна Йотова ще спечели още на първия тур. Той прогнозира и че гласоподаватели на „Възраждане“ може да подкрепят Йотова на балотажа.

Наталия Димитрова постави външната политика сред водещите теми преди втория тур и заяви подкрепа за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. Тя настоя двамата кандидати за президент да проведат дебат, в който да представят позициите си по международните въпроси.

„Настоявам двете президентски двойки да излязат на дебат и да коментират точно външната политика“, каза Димитрова.

Ангелов очаква гласоподавателите да се ръководят преди всичко от вътрешнополитическите проблеми. Той подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев и определи двойката като възможен обединител на избирателите. По думите му Георги Кандев отказва дебат с Кирил Вълчев.

Ангелов заяви, че ВМРО ще настоява за разширяване на правомощията на държавния глава. Сред посочените от него предложения са президентът сам да избира служебния премиер, да има законодателни инициативи по определени теми и да може да иска вот на недоверие на правителството и парламента.

Димитрова обоснова подкрепата си за Гюров и Кандев с това, че зад тях стоят политически сили извън управляващите. Според нея победата им би осигурила допълнителен коректив на властта.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    2 4 Отговор
    Очертава се близо 99% избирателна активност на балотажа.

    Коментиран от #34

    09:26 27.10.2026

  • 2 А,бе,гласувайте за Йотова

    7 10 Отговор
    Трябва да останем единствения бастион на Русия в Европа.Даже сърбите биха шута на техния "русофил".

    Коментиран от #25

    09:27 27.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    Бойко и Шиши ще помагат на Гюров

    Коментиран от #20

    09:28 27.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А познай

    8 4 Отговор
    Защо ПП блокират изслушванията за докторът, който е подписал, че наркобаронът е бил в инвалидна количка? И защо случаят още не е в съда?

    Коментиран от #6

    09:29 27.10.2026

  • 6 Изслушването за

    5 5 Отговор

    До коментар #5 от "А познай":

    "Петричкия Ескобар" беше блокирано от ПБ и Възраждане,.Защо Йотова не показа становището на медицинската комисия?

    Коментиран от #27

    09:35 27.10.2026

  • 7 С кой сурАт?

    14 6 Отговор
    За човек ,който 15 години се е скатавал от задължителната тогава военна служба... няма как да гласувам. С кой сурАт сега ме убеждава да дрънкам оръжие? Има ли деца и децата му похвАщали ли са АК, или ще прати моите деца на заколение?

    Коментиран от #14

    09:38 27.10.2026

  • 8 Лора

    1 1 Отговор
    Е,как кой?! Ми баба ми.

    09:39 27.10.2026

  • 9 Никой

    3 5 Отговор
    Няма да има вот. Нека види целия свят...

    09:40 27.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    8 6 Отговор
    "НАРОДЕ❓❓❓❓"
    Оставиха Ви да избирате между два ПРОГНИЛИ домата кой да е Вашият❗
    Единият за ТРИ МЕСЕЦА на власт подписа ДЕСЕТГОДИШЕН договор за хвърляне Ваши пари в каца без дъно, а другата прикляква да целува ръка на разузнавач в расо (расов разузнавач)🤔❗

    Коментиран от #15

    09:42 27.10.2026

  • 11 Как кой

    4 3 Отговор
    Ще бъдат мобилизирани дилърите на гласове. Но разбира се Демерджиев ще каже, че всичко е протекло нормално.

    09:43 27.10.2026

  • 12 Ще има "сглобка"

    4 4 Отговор
    ПБ-Възраждане Обединени русофили.

    Коментиран от #18

    09:43 27.10.2026

  • 13 Хаха

    4 4 Отговор
    Петроханците и ескобарите ще се избият за власт.

    09:45 27.10.2026

  • 14 Артелчик от к.е.ч.

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "С кой сурАт?":

    Началник
    А твоите т.нар.деца
    Ходили са до и в казармата...а 🗣

    09:46 27.10.2026

  • 15 Радио Ереван

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    Какво приклякване, бе, друже? Тя буквално падна на двете си колене и застина във верноподанически рефлекс.

    Коментиран от #30

    09:52 27.10.2026

  • 16 Ми ПБ

    1 4 Отговор
    Защо не подкрепиха Илияна. Не мога да им помогна. Сега ще трябва да търпят Гюров и Кандев. Техен проблем .

    09:53 27.10.2026

  • 17 Точен

    5 3 Отговор
    Гласувах за Костадинов И Волгин. На втория тур ще гласувам против ПП/ДБ.

    09:53 27.10.2026

  • 18 Тая глупост

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ще има "сглобка"":

    Я пишеш под всички форуми.

    Коментиран от #19

    09:55 27.10.2026

  • 19 Е,ти пък

    1 2 Отговор

    До коментар #18 от "Тая глупост":

    Защо я четеш?

    09:57 27.10.2026

  • 20 Те получиха максимума на първи тур

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Могат да добавят само гласовете на недоразумението христанкоф чудо е.

    Коментиран от #21

    10:00 27.10.2026

  • 21 Грешиш

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Те получиха максимума на първи тур":

    Радостин Василев официално подкрепи Гюров.

    Коментиран от #26

    10:04 27.10.2026

  • 22 Пълен батак

    0 5 Отговор
    Вече е решено Гюро петрохански да е президент. Най-доброто нещо, което може да се направи, е никой да не гласува, да си знае Гюро, че е нелегитимен. Сам Румбеца не подкрепя Йотовица, че се заиграва повече с урсулите, отколкото с тръмпистите. Затова и румбовци подкрепят неадекватника Гюро петрохански, защото им се струва по-лесен за контрол от червенокосата фурия. Ето тя вече за власт и майка си ще продаде. Плюс това шопаря сега ще си активира електората, че му трябва някой негов човек на власт, за да отърве въжето. Црутата са започнали разчистване на старите мафиоти, за да си инсталират нови, послушни, да се отчитат на прогресивистите. Така се взема власт. Общо взето, на следващите парламентарни, Йотовица ще е основната опозиция на Румбеца. Йотовица, това са урсулите, а Румбеца това са крававите

    10:07 27.10.2026

  • 23 Зеления

    5 2 Отговор
    Не съм за Йотова, но не може българския народ да избере петроханец за президент, който е и чуждопоклонник на чужда държава Украйна?
    Ако трябва да се избере по-малкото зло това е Йотова.

    Коментиран от #24, #29

    10:16 27.10.2026

  • 24 Зеления

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Зеления":

    А и не може народа да избере милиционер за вицепрезидент, който не може две изречения на кръст да каже и бяга като шушомига от дебат с Вълчев

    10:17 27.10.2026

  • 25 Ами

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "А,бе,гласувайте за Йотова":

    Засега се разбра,че студентите първо ще спрат оръжието на Сърбия за Украйна и то платеното от запад:))Та гласувайте за петроханци ще останете единствените ястреби на войната,щото и в Европа лидерите на коалицията на желаещите не ги щат вече в собствените им държави:)))и бурно го показват и Слава Богу:)

    10:23 27.10.2026

  • 26 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Грешиш":

    Това ще му струва и 4 процента ,дето го харесаха,че рипаше на дпс то:)))

    10:27 27.10.2026

  • 27 А познай

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Изслушването за":

    В смисъл, че някой отказа изобщо да се включи в дневния ред?

    10:30 27.10.2026

  • 28 Дориана

    2 0 Отговор
    Лошото е, че алтернативата на Радев в България е нищожна!
    Т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ, се провалиха напълно и всеобхватно.

    Българските десни европейски избиратели нямат политическо представителство.
    Те се оказаха псевдо атлантици- видяхме ги как съгласувано и насочено предадоха властта на Радев.
    Конкретно на последните президентски избори ГЕРБ, СДС и ДПС буквално напуснаха тепиха.

    Що за нелепа логика е на първия тур Борисов да призове за бойкот н изборите, понеже мадуровките му пречели, да гласува сам с мадуровка, въпреки собствения си бойкот и на втория тур да обяви, че ако му поискат подкрепа, ще я даде???

    Ми що не я даде още на първия тур, че да имаме победител?!

    Сега ще го УНИЖАТ и никой няма да му поиска подкрепата! Никой!

    Никакъв оптимизъм не виждам- когото и да изберат- Йотова или Гюров, все са ортаци н Радев.
    Радев завзе и президентската власт , с помощта на т.н. атлантици в България.

    10:33 27.10.2026

  • 29 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Зеления":

    Да се скатаваш от военна служба, а после да искаш да застанеш начело на армията🤔

    10:33 27.10.2026

  • 30 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Радио Ереван":

    Боко не му ли цуна ръката с кръста,или за едни може,други не:)))Нищо,че харесваш ли ви или не патриарха на Московската патриаршия е в йерхията най високо за православието ,а и това е и с благоволението на Бог,"защото всичко е от Бога ",както пиле в най старата книга на света:)

    10:34 27.10.2026

  • 31 Заклет рибар

    1 1 Отговор
    Аз не мога да гласувам нито за Наркобаронесата , нито за г- н Радев, Вие сте нашият президент!

    За това в неделя убедено съм с лодката в морето за паламуд!

    Избирайте си ги вие!

    Коментиран от #32

    10:36 27.10.2026

  • 32 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Заклет рибар":

    Наслука:)))

    10:38 27.10.2026

  • 33 Роза

    0 0 Отговор
    Много хора избраха да не гласуват,защото не вярват нито на Гюров,нито на Йотова.И двамата са,както казва народа,"търчи -лъжи"-хора без собствен облик в политиката,поддаващи се на чуждо влияние.Нямаме качествени политици,това е ясно!Затова всеки решава според собствената си съвест-да гласува или да не гласува!

    10:46 27.10.2026

  • 34 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Обикновено на балотаж е по-ниска от колкото на 1-ви тур. Очаквам избирателната активност на балотажа да е между 16 и 18%

    10:50 27.10.2026

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