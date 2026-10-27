Кой ще мобилизира вота в неделя

Рекордно ниската избирателна активност на първия тур поставя пред двамата кандидати за президент основната задача да мобилизират допълнителна подкрепа за балотажа на 1 ноември. До втория тур достигат Илияна Йотова и Андрей Гюров, а въпросът е накъде ще се насочат избирателите на партиите, чиито кандидати отпаднаха.
Темата беше обсъдена в предаването „Здравей, България“ по NOVA от комуникационния експерт Наталия Димитрова и Юлиан Ангелов от ВМРО. Според Димитрова част от хората, гласували за „Прогресивна България“ през април, не са стигнали до урните на първия тур. Тя смята, че партийните ядра, подкрепили Андрей Гюров, са се мобилизирали по-сериозно, но остава неясно как ще се разпредели вотът на избирателите на ГЕРБ и ДПС.
Юлиан Ангелов очаква по-висока активност на 1 ноември. По думите му част от избирателите са останали у дома, защото са били убедени, че Илияна Йотова ще спечели още на първия тур. Той прогнозира и че гласоподаватели на „Възраждане“ може да подкрепят Йотова на балотажа.
Наталия Димитрова постави външната политика сред водещите теми преди втория тур и заяви подкрепа за двойката Андрей Гюров – Георги Кандев. Тя настоя двамата кандидати за президент да проведат дебат, в който да представят позициите си по международните въпроси.„Настоявам двете президентски двойки да излязат на дебат и да коментират точно външната политика“, каза Димитрова.
Ангелов очаква гласоподавателите да се ръководят преди всичко от вътрешнополитическите проблеми. Той подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев и определи двойката като възможен обединител на избирателите. По думите му Георги Кандев отказва дебат с Кирил Вълчев.
Ангелов заяви, че ВМРО ще настоява за разширяване на правомощията на държавния глава. Сред посочените от него предложения са президентът сам да избира служебния премиер, да има законодателни инициативи по определени теми и да може да иска вот на недоверие на правителството и парламента.
Димитрова обоснова подкрепата си за Гюров и Кандев с това, че зад тях стоят политически сили извън управляващите. Според нея победата им би осигурила допълнителен коректив на властта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #34
09:26 27.10.2026
2 А,бе,гласувайте за Йотова
Коментиран от #25
09:27 27.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #20
09:28 27.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А познай
Коментиран от #6
09:29 27.10.2026
6 Изслушването за
До коментар #5 от "А познай":"Петричкия Ескобар" беше блокирано от ПБ и Възраждане,.Защо Йотова не показа становището на медицинската комисия?
Коментиран от #27
09:35 27.10.2026
7 С кой сурАт?
Коментиран от #14
09:38 27.10.2026
8 Лора
09:39 27.10.2026
9 Никой
09:40 27.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
Оставиха Ви да избирате между два ПРОГНИЛИ домата кой да е Вашият❗
Единият за ТРИ МЕСЕЦА на власт подписа ДЕСЕТГОДИШЕН договор за хвърляне Ваши пари в каца без дъно, а другата прикляква да целува ръка на разузнавач в расо (расов разузнавач)🤔❗
Коментиран от #15
09:42 27.10.2026
11 Как кой
09:43 27.10.2026
12 Ще има "сглобка"
Коментиран от #18
09:43 27.10.2026
13 Хаха
09:45 27.10.2026
14 Артелчик от к.е.ч.
До коментар #7 от "С кой сурАт?":Началник
А твоите т.нар.деца
Ходили са до и в казармата...а 🗣
09:46 27.10.2026
15 Радио Ереван
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":Какво приклякване, бе, друже? Тя буквално падна на двете си колене и застина във верноподанически рефлекс.
Коментиран от #30
09:52 27.10.2026
16 Ми ПБ
09:53 27.10.2026
17 Точен
09:53 27.10.2026
18 Тая глупост
До коментар #12 от "Ще има "сглобка"":Я пишеш под всички форуми.
Коментиран от #19
09:55 27.10.2026
19 Е,ти пък
До коментар #18 от "Тая глупост":Защо я четеш?
09:57 27.10.2026
20 Те получиха максимума на първи тур
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Могат да добавят само гласовете на недоразумението христанкоф чудо е.
Коментиран от #21
10:00 27.10.2026
21 Грешиш
До коментар #20 от "Те получиха максимума на първи тур":Радостин Василев официално подкрепи Гюров.
Коментиран от #26
10:04 27.10.2026
22 Пълен батак
10:07 27.10.2026
23 Зеления
Ако трябва да се избере по-малкото зло това е Йотова.
Коментиран от #24, #29
10:16 27.10.2026
24 Зеления
До коментар #23 от "Зеления":А и не може народа да избере милиционер за вицепрезидент, който не може две изречения на кръст да каже и бяга като шушомига от дебат с Вълчев
10:17 27.10.2026
25 Ами
До коментар #2 от "А,бе,гласувайте за Йотова":Засега се разбра,че студентите първо ще спрат оръжието на Сърбия за Украйна и то платеното от запад:))Та гласувайте за петроханци ще останете единствените ястреби на войната,щото и в Европа лидерите на коалицията на желаещите не ги щат вече в собствените им държави:)))и бурно го показват и Слава Богу:)
10:23 27.10.2026
26 Ами
До коментар #21 от "Грешиш":Това ще му струва и 4 процента ,дето го харесаха,че рипаше на дпс то:)))
10:27 27.10.2026
27 А познай
До коментар #6 от "Изслушването за":В смисъл, че някой отказа изобщо да се включи в дневния ред?
10:30 27.10.2026
28 Дориана
Т.н. евроатлантически партии - ГЕРБ, СДС, ДПС и ППДБ, се провалиха напълно и всеобхватно.
Българските десни европейски избиратели нямат политическо представителство.
Те се оказаха псевдо атлантици- видяхме ги как съгласувано и насочено предадоха властта на Радев.
Конкретно на последните президентски избори ГЕРБ, СДС и ДПС буквално напуснаха тепиха.
Що за нелепа логика е на първия тур Борисов да призове за бойкот н изборите, понеже мадуровките му пречели, да гласува сам с мадуровка, въпреки собствения си бойкот и на втория тур да обяви, че ако му поискат подкрепа, ще я даде???
Ми що не я даде още на първия тур, че да имаме победител?!
Сега ще го УНИЖАТ и никой няма да му поиска подкрепата! Никой!
Никакъв оптимизъм не виждам- когото и да изберат- Йотова или Гюров, все са ортаци н Радев.
Радев завзе и президентската власт , с помощта на т.н. атлантици в България.
10:33 27.10.2026
29 🦉🦉🦉🦉
До коментар #23 от "Зеления":Да се скатаваш от военна служба, а после да искаш да застанеш начело на армията🤔
10:33 27.10.2026
30 Ами
До коментар #15 от "Радио Ереван":Боко не му ли цуна ръката с кръста,или за едни може,други не:)))Нищо,че харесваш ли ви или не патриарха на Московската патриаршия е в йерхията най високо за православието ,а и това е и с благоволението на Бог,"защото всичко е от Бога ",както пиле в най старата книга на света:)
10:34 27.10.2026
31 Заклет рибар
За това в неделя убедено съм с лодката в морето за паламуд!
Избирайте си ги вие!
Коментиран от #32
10:36 27.10.2026
32 Ами
До коментар #31 от "Заклет рибар":Наслука:)))
10:38 27.10.2026
33 Роза
10:46 27.10.2026
34 2554
До коментар #1 от "Трол":Обикновено на балотаж е по-ниска от колкото на 1-ви тур. Очаквам избирателната активност на балотажа да е между 16 и 18%
10:50 27.10.2026