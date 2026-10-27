Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Васил Терзиев: Внасяме доклад в СОС за поставяне на паметника на инж. Иван Иванов

Васил Терзиев: Внасяме доклад в СОС за поставяне на паметника на инж. Иван Иванов

27 Октомври, 2026 09:58 608 14

  • васил терзиев-
  • инж. иван иванов-
  • паметник

Един век след откриването на първата част на Рилския водопровод значението на съоръжението продължава да се усеща в живота на софиянци

Васил Терзиев: Внасяме доклад в СОС за поставяне на паметника на инж. Иван Иванов - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предстои да бъде внесен доклад в Столичния общински съвет за финализиране на процедурата за поставяне на паметник на инж. Иван Иванов. Това съобщи кметът на Столичната община Васил Терзиев при отбелязването на 100 години от откриването на първата част на Рилския водопровод и 134 години от рождението на чл.-кор. инженер Иван Иванов. Предвижда се паметникът да бъде поставен до мястото, където е бликнала първата рилска вода в столицата в района на метростанция „Стадион Васил Левски“.

„Надявам се на следващото заседание на Столичния общински съвет на 5 ноември да поправим една историческа несправедливост“, заяви Терзиев. Той изрази надежда докладът да получи широка подкрепа и общинските съветници да постигнат консенсус за отдаването на заслужена почит към кмета инж. Иван Иванов.

Васил Терзиев припомни, че инициативата за паметника е започнала още през 2011 г., и подчерта значението на делото на Иван Иванов за развитието на София. „Винаги си мисля как този човек в онези трудни времена е управлявал достойно и отговорно, развивал е и е модернизирал нашия град. Надявам се все повече от нас, които се занимаваме с проблемите на града и на държавата, да имаме подобно държавническо отношение“, посочи Терзиев.

По думите му Иван Иванов е като „хората, които са били наистина отдадени на това, което правят, които са имали сърце, които си оставят сърцето и душата в това, което правят, а не такива, които си оставят ръцете.“

Изграждането на Рилския водопровод е едно от големите инженерни постижения на България, което променя живота на хората в столицата. Иван Иванов работи по проекта много преди да стане кмет на София през 1934 г., когато с царски указ поема управлението на града.

В годините до 1944 г., белязани и от изпитанията на Втората световна война, той работи за модернизирането на София с разбирането, че водоснабдяването, канализацията, улиците, транспортът, зелените площи и чистотата трябва да се развиват свързано.

По негово време се реорганизират и общинските служби, укрепват се финансите на общината и се подготвя нова перспектива за устройството на София чрез Мусмановия план. Въвеждат се автобусният и тролейбусният транспорт, а столицата придобива все повече от облика и възможностите на съвременен европейски град.

Според Терзиев делото на Иван Иванов е пример за отдаденост на обществената работа и отговорност към бъдещето на града. Един век след откриването на първата част на Рилския водопровод значението на съоръжението продължава да се усеща в живота на София.

Честването се организира от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) в аула „Максима“. На събитието присъстваха и заместник-кметовете на София инж. Емилиян Георгиев по направление строителство и арх. Любо Георгиев по направление градско планиране и развитие, както и ректора на УАСГ доц. д-р архитект Гичка Кутова-Каменова, много инженери, архитекти, преподаватели и студенти, доц. д-р инженер Венци Божков - заместник-ректор по информационни технологии и развитие в УАСГ.

По повод инициативата в Университета по архитектура, строителство и геодезия са открити четири изложби: „Рилският водопровод“ - в зала „Храбър Попов“ в УАСГ, „Иван Иванов (2 юли 1891 г. - 20 юни 1965 г.)“ - във фоайето на УАСГ, „Лични вещи и документи на чл.-кор. инж. Иван Иванов“ - в зала A205 на УАСГ и „Памет за Иван Иванов“ - във външното пространство на УАСГ.

Основни инициатори на честването са доц. д-р Снежана Ракова, историк, автор на книгата за инженер Иван Иванов „Некоронования цар на София - инж. Иван Иванов“, и Хидротехническият факултет (ХТФ) при Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ).


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    10 0 Отговор
    Аалооууу ДС-то, пуснете парното, че умрееме от студ бе.

    10:03 27.10.2026

  • 2 Абе

    10 0 Отговор
    А в Младост вече два месеца немат топла вода ората.

    10:05 27.10.2026

  • 3 Кучето на Мими 🐕

    6 2 Отговор
    Паметникът ще е в Петрохан, нали?🦧🌈🛴🌈🦧

    10:06 27.10.2026

  • 4 007 лиценз ту кил

    6 1 Отговор
    Вие можете да поставяте паметници само на Петрохан.

    10:06 27.10.2026

  • 5 Кина

    5 1 Отговор
    Талибаните превземат София..!

    Коментиран от #8

    10:09 27.10.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    7 0 Отговор
    Инж. Иван Иванов наистина заслужава истински паметник на подходящо с оглед заслугите му място.
    Но паметник от петроханци и неможачи е подигравка с паметта му.

    10:12 27.10.2026

  • 7 Йордан Йорданов инж.геолог

    0 0 Отговор
    ДО WORLD BANK ,NATO BUlgaria ,SOFIA са пратени заповеди ИЗРИЧНО ЗАБРАНЯВАЩИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ТРЕТИЯ И ДРУГИ ЕТАПИ НА МЕТРО СОФИЯ.
    РИСК ОТ УДАВЯНЕ НА ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ГРаждани . НЯМА ПАРИ .

    10:14 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Йордан Йорданов инж.геолог

    5 0 Отговор
    ДО ВАСИЛ ТЕРЗИЕВ , ДА Се ИЗградят много бързо открити БАСЕЙНИ С ГОРЕЩА ЛЕЧЕБнА МИНЕРАЛНА ВОДА В СОФИЯ И В ДРУГИ РЕГИОНИ. БЪлгария е най богатата страна в СВЕТА НА ГОРЕЩИ ЛЕЧЕБНИ МИНЕРАЛНИ ВОДИ КЛИНИЧНО ИЗПИТАНИ. НАРКОМАНИ НА ВЛАСТ В СОФИЯ Ограбват стотици МИЛИАРДИ ЗА ДИВЕРСИОННИ СХЕМИ. В СОФИЯ НЯМА ЕДИН МИНЕРАЛЕН ЛЕЧЕБЕН БАСЕЙН. ДАЖЕ ЦЕНТРАЛНА СОФИИСКА БАНЯ Е ОКУПИРАНА С НЕНУЖЕН МУЗЕЙ

    10:16 27.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 лама Иво

    5 1 Отговор
    Внасяме доклад в СОС за поставяне на паметника на прерожденците от Петрохан

    10:16 27.10.2026

  • 12 селянин от провинцията

    1 0 Отговор
    Васил е правилният кмет за София. Софиянци трябва да са благодарни.

    10:39 27.10.2026

  • 13 Велик човек и личност с чувство за дълг

    2 0 Отговор
    Образован в чужбина и дошъл тук с дух за полза към софиянци
    Той сутрин рано е обхождал улиците и е следил за ред и чистота.
    Пожелавам на кмета Терзиев да поеме по неговите методи за чиста София!
    На СОС - да бъде системно в помощ на кмета за изпълнение на плановете
    в срок.
    И нека да се възстановят всички омерзени паметници построени преди промените, на първо място паметника на съветската армия, построен със средства на цяла България.
    Видно, че се построиха и нови паметници на много хора след след промените , българи и даже на тези, бомбардирали София.
    Всяко дело е било оценено по времето на събитието и управляващите.
    Народна памет са.

    10:47 27.10.2026

  • 14 Абе да бе

    0 0 Отговор
    Неможачиииии, не се гаврете с паметта на достойните хора!

    10:51 27.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове