Костадин Костадинов: Избирателите ни са свободни хора и те ще изберат как да постъпят в неделя

Днес в централата на “Възраждане” в град София се проведе първата пресконференция на политическата организация след провелия се първи тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

С думите, че най-хубавото нещо на края на кампанията е, че вече могат да бъдат използвани спокойно националните символи. Той още съобщи, че “Възраждане” ще внесе предложение тази абсурдна забрана - да не се използват национални символи по време на кампания, да отпадне. Кандидатът за президент и председател на политическата организация добави, че вече са внесли предложение, ако определен кандидат събере по-малко гласове, отколкото подписи е внесъл в ЦИК, за да се регистрира, да бъде принуден да върне медийния пакет.

“Но националното знаме трябва да се използва. Абсурдно е като политическа партия да правим събития, хората да идват с българските знамена и ние да ги молим да ги махнат, защото не трябва да влизат в репортажите”, каза Костадинов.

Костадин Костадинов направи кратък анализ на представянето на „Възраждане“ на тези избори.

“Действително ние успяхме да постигнем изключително голям успех на тези избори, утроявайки подкрепата си в процентно отношение както спрямо предишните президентски избори преди пет години, така и спрямо предишните парламентарни избори преди шест месеца. В абсолютни стойности подкрепата за „Възраждане“ се е увеличила с 53 000 гласа, което е близо 50% повече в сравнение с изборите отпреди шест месеца. Това означава, че имаме 191 000 гласа. В 10% от общините в България – това са 26 общини – „Възраждане“ е втора политическа сила. И в 1176 населени места, от които 23 града, сме също втора политическа сила. Това са 23% от населените места в България. Имаме и стотина села, в които сме и първа политическа сила. Разбира се, за този резултат основна заслуга имат нашите безкористни симпатизанти, съмишленици. Аз никога не ги наричам просто „избиратели“, защото това са хора, които приемат „Възраждане“ и каузата на „Възраждане“ като своя лична кауза. Това са хора, които също като нас искат България да е независима, благоденстваща държава, която сама да определя своята съдба и да бъде фактор – фактор, който да бъде уважаван от другите, а не просто да бъдем част от общия политически фонов шум, в който потъва бъдещето на Европа.

Що се отнася до другите кандидати, там виждаме доста интересни аномалии. Г-н Гюров отиде доста неочаквано на балотажа и за нас беше изключително интересно да направим един бърз анализ на неговия резултат. Причината смятам, че вече е ясна за всички: имало е подкрепа, сериозна подкрепа от страна на ГЕРБ. Контролиран вот. Ние направихме анализ на може би от порядъка на около 2500 секции, абсолютно произволно избрани, и установихме интересни разминавания. В секции, които са три, четири, пет една до друга, ако г-н Гюров има средно от порядъка на около 15–20–30 гласа средно, което е допустимо с разминаване до 50%, в четвъртата или в петата секция изведнъж г-н Гюров скача на 60–70–80 гласа. Което означава, че там има налят контролиран вот. По този начин вотът се проследява, доказва и контролира за втори тур.

По наши преценки, разбира се, до някаква степен потвърдени и от преценките, които излязоха от социологическите агенции, подкрепата на ГЕРБ за ПП-ДБ и за г-н Гюров на първия тур се равнява на между 70 и 120 000 гласа. Също, макар и в много по-малка степен, забелязваме такава подкрепа от страна на ДПС на първи тур, макар че там подкрепата е доста по-малка – може би някъде от порядъка на около между 15 и 20 000 гласа. Иначе казано, от тези почти 490 000 гласа, които взе г-н Гюров, някъде доста приблизително – защото все пак няма как да сме на 100% сигурни – между 120 и 130 000 гласа са му наляти от ГЕРБ и ДПС, основно от ГЕРБ.

Което означава, че всъщност подкрепата за г-н Гюров не се е увеличила на тези избори, защото на последните избори преди шест месеца ПП-ДБ имаха 406 000 гласа. А реално в момента те са вдигнали с малко повече от 80 000 гласа, но реално тази подкрепа, която са получили, е подкрепа от ГЕРБ и ДПС.”, каза Костадинов в своя анализ и обобщи, че на тези избори основния губещ е българският народ и българската демокрация.

Той добави, че парламентарната република в настоящия си вид на практика е фалирала също като евроатлантическата система в нашата страна и че изборът, който се оставя, не е много голям.

Костадинов коментира и останалите кандидати като отбеляза, че резултатите на МЕЧ и Величие са в пъти по-малко от предходните избори. Като при първите оценява срива на 30 %, а при вторите на 50 %.

Запитан от журналист за вота в неделя и кого ще подкрепи “Възраждане, Костадинов отговори: .

“Както ви казах в неделя вечерта, ние непоискана подкрепа няма как да дадем, защото смятаме, че за да получи подкрепа някой от кандидатите, той трябва да поиска подкрепата от нас като представители на близо 200 000 български граждани, за да покаже уважение към тези 200 000 български граждани. Към настоящия момент такава подкрепа не е поискана.”, каза Костадинов и добави, че политическата организация е направила допитване до симпатизантите си.

“Ние потърсихме мнението на нашите симпатизанти и съмишленици, както предварително обявихме. Още веднъж повтарям, аз не мога да ги нарека „избиратели“, защото това звучи малко собственическо. Ние не притежаваме тези хора. Ние сме свободни български политици, свободни българи, свободни мъже, застанали начело на свободни съмишленици – хора, които се гордеят, че стоят зад гърба ни, защото ни подкрепят. „Възраждане“ в това отношение е уникална организация, тъй като при нас няма нито олигархичен вот, нито клиентелизъм, нито административно-управленчески команден вот. „Възраждане“ е организация, основана единствено и само на идеалистични принципи и тя всъщност е последната идеологическа организация в България. Всички останали, както много добре знаем, представляват корпоративни, инженерни продукти, много често с акуширане от някое чуждо посолство.

Мнението на нашите избиратели в посока г-н Гюров е категорично и го заявявам ясно: г-н Гюров няма да получи нито един глас от „Възраждане“. Нито един! Настройката срещу него е изключително, изключително тежка и много сериозна на принципна, идеологическа основа. Така че със сигурност мога да кажа, че ние категорично не подкрепяме г-н Гюров, категорично се обявяваме против г-н Гюров. Що се отнася до г-жа Йотова, позицията на нашите избиратели в този политически лагер е разделена на три: една част няма да отидат да гласуват, една част ще гласуват, но ще гласуват с „Не подкрепям никого“, една част ще подкрепят г-жа Йотова. Но това ще бъде тяхно свободно право, което те сами ще упражнят. Когато ние нямаме обща позиция от страна на нашите избиратели и на нашите симпатизанти, и при условие, че не е поискана официално подкрепа, ние оставяме пълното право на нашите достойни и свободни симпатизанти сами да преценят кое е най-доброто за тях. Но още веднъж ще подчертая: на 100% – не на 99, на 100% – нито един наш избирател, нито един наш симпатизант и съмишленик няма да даде своя глас за г-н Гюров”. каза Костадинов.

Какво още каза Костадин Костадинов може да видите тук: