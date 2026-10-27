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УНСС: Наемателят отговаря за нарушенията в павилиона

УНСС: Наемателят отговаря за нарушенията в павилиона

27 Октомври, 2026 11:44 746 5

  • унсс-
  • нап-
  • касови бележки-
  • г-трейд 2022-
  • търговски обект

Университетът е разпоредил проверка на договорните отношения с „Г-ТРЕЙД 2022“ ЕООД след установени нарушения при отчитането на оборота

УНСС: Наемателят отговаря за нарушенията в павилиона - 1
Снимка: УНСС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Университетът за национално и световно стопанство заяви, че търговският обект, в който Националната агенция за приходите е установила нарушения при отчитането на оборота, е отдаден под наем на „Г-ТРЕЙД 2022“ ЕООД.

От УНСС уточняват, че дейността в павилиона се извършва от наемателя, който носи лична отговорност за спазването на приложимото законодателство, включително за отчитането на оборотите и издаването на касови бележки.

„УНСС не толерира практики, свързани с нарушаване на законодателството, и държи на стриктното спазване на нормативните изисквания от всички наематели“, заявяват от университета.

Позицията е публикувана след проверка на Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП в павилион на територията на УНСС в София. Според информацията на приходната агенция инспекторите са установили пет случая на продажби без издадени касови бележки. Контролът е започнал с покупка по метода „таен клиент“, а при последвалото наблюдение са регистрирани още четири нарушения.

При проверката фискалното устройство е отчело оборот от 1,50 евро, докато в касата са били намерени над 630 евро. Инспекторите са открили и два тефтера, в които са били записвани оборотите на обекта. По данни на НАП сумите в тях са съвпадали с отчетите в счетоводната програма, но са се различавали съществено от маркираните на касовия апарат стойности.

От УНСС съобщават, че е разпоредена проверка на договорните отношения с фирмата наемател. Университетът посочва, че предоставя позицията си, за да бъде ясно разграничена отговорността между собственика на терена и дружеството, което извършва търговската дейност.

За констатираните нарушения може да бъде наложена принудителната административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни. Към публично оповестената информация не е съобщено дали мярката вече е приложена, както и какъв размер санкции ще бъдат наложени на търговското дружество.


София / България
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  • 1 И Това Било ! УНСС !

    5 2 Отговор
    Виж Какви Хора !

    На Какво !

    Ги Възпитават !

    11:50 27.10.2026

  • 2 А бе

    6 1 Отговор
    50 и няколко университета направиха и профитата ги учат на далавери

    11:54 27.10.2026

  • 3 честен ционист

    4 1 Отговор
    В този университет от край време се въртят търговии с дефицитни стоки. По мое време имаше поне 5 заведения вътре, кое с кое по-пропаднало, продаваха се свободно цигари и алкохол, и не си спомням някой да ми е давал касова бележка.

    11:57 27.10.2026

  • 4 Юнивърсъл

    1 0 Отговор
    А този "търговски обект" от националното стопанство ли е или от световното? Или въобще не плаща данъци на тази планета?

    12:11 27.10.2026

  • 5 Упщежитието

    0 0 Отговор
    На Сичките Студенти

    12:19 27.10.2026

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