УНСС: Наемателят отговаря за нарушенията в павилиона

Университетът за национално и световно стопанство заяви, че търговският обект, в който Националната агенция за приходите е установила нарушения при отчитането на оборота, е отдаден под наем на „Г-ТРЕЙД 2022“ ЕООД.

От УНСС уточняват, че дейността в павилиона се извършва от наемателя, който носи лична отговорност за спазването на приложимото законодателство, включително за отчитането на оборотите и издаването на касови бележки.

„УНСС не толерира практики, свързани с нарушаване на законодателството, и държи на стриктното спазване на нормативните изисквания от всички наематели“, заявяват от университета.

Позицията е публикувана след проверка на Главна дирекция „Фискален контрол“ към НАП в павилион на територията на УНСС в София. Според информацията на приходната агенция инспекторите са установили пет случая на продажби без издадени касови бележки. Контролът е започнал с покупка по метода „таен клиент“, а при последвалото наблюдение са регистрирани още четири нарушения.

При проверката фискалното устройство е отчело оборот от 1,50 евро, докато в касата са били намерени над 630 евро. Инспекторите са открили и два тефтера, в които са били записвани оборотите на обекта. По данни на НАП сумите в тях са съвпадали с отчетите в счетоводната програма, но са се различавали съществено от маркираните на касовия апарат стойности.

От УНСС съобщават, че е разпоредена проверка на договорните отношения с фирмата наемател. Университетът посочва, че предоставя позицията си, за да бъде ясно разграничена отговорността между собственика на терена и дружеството, което извършва търговската дейност.

За констатираните нарушения може да бъде наложена принудителната административна мярка „запечатване на обект“ за срок до 30 дни. Към публично оповестената информация не е съобщено дали мярката вече е приложена, както и какъв размер санкции ще бъдат наложени на търговското дружество.