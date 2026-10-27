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България ускорява свързаността по оста Черно море – Егейско море с 25 проекта за 22,8 млрд. евро

България ускорява свързаността по оста Черно море – Егейско море с 25 проекта за 22,8 млрд. евро

27 Октомври, 2026 11:56 528 9

  • черно море-
  • егейско море-
  • пристанища

България, Гърция и Румъния имат общи проекти по три основни направления Север - Юг - западно, централно и източно

България ускорява свързаността по оста Черно море – Егейско море с 25 проекта за 22,8 млрд. евро - 1
Снимка: SEF
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

България работи за утвърждаването си като транспортен и логистичен център между Европа, Западните Балкани и Черноморския регион. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на участието си в Sofia Economic Forum.

В панела „Hardwiring the Region: Strategic Infrastructure and Connectivity in Southeast Europe“ министър Пеев постави акцент върху развитието на вертикалните транспортни коридори, трансграничните връзки и необходимостта от по-тясно сътрудничество между държавите в региона.

България, Гърция и Румъния имат общи проекти по три основни направления Север - Юг - западно, централно и източно. Целта е по-добре свързани гранични пунктове, индустриални центрове, логистични хъбове и пристанища, допълни той. По думите му важна стъпка е подписаният през септември 2026 г. в Брюксел План за действие между трите държави.

Планът включва 25 приоритетни трансгранични проекта на обща стойност около 22,8 млрд. евро. Сред основните направления са модернизацията на железопътните връзки между трите държави, подобряването на достъпа до пристанищата Варна, Бургас и Русе, изграждането на нови мостове над Дунав и увеличаването на капацитета на съществуващата инфраструктура.

„По-добрата свързаност по оста Север - Юг е важна не само за икономическото развитие. В настоящата геополитическа среда тя има значение и за сигурността и устойчивостта на региона, включително чрез развитието на инфраструктура с двойно предназначение, която подпомага както гражданската, така и военната мобилност“, подчерта Георги Пеев.

Министърът постави специален акцент върху необходимостта от преодоляване на критичните „тесни места“ в инфраструктурата на региона. Той открои острия дефицит на съоръжения над река Дунав, посочвайки, че на участък от 300 километра в момента съществуват едва два моста. Като основни препятствия пред транспортните потоци Георги Пеев изтъкна също и ограниченията в капацитета на ключови пътни и железопътни отсечки, както и спешната нужда от осигуряване на по-добра свързаност през Стара планина.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Готвят ни

    2 2 Отговор
    за "пушечно месо", България и Румъния ще бъдат въвлечени във военни действия , ако Путин напредне към Одеса.
    Гърция ще доставя и печели, наблюдавайки отстрани, както и Турция, този е смисълът на въпросните коридори.
    Кандидат президентите ни ще избягат в хасиендите си, и в бункерите на Партиен дом и Президенства, докато пристигнат частните и държавни самолети да ги изведат от Територията.
    И ако някой си мисли, че кандидатите: Гюров и Йотова, екс президент Радев са миротворци, ще остане разочарован. Те са двете страни на една и съща монета.
    Ще го разберем прекалено късно.

    Коментиран от #7

    12:10 27.10.2026

  • 3 Какви

    3 0 Отговор
    чужди езици говори тоя Герги Пеев ?

    12:16 27.10.2026

  • 4 пак ще има

    2 0 Отговор
    цап царап на копанята

    12:17 27.10.2026

  • 5 Гробар

    3 1 Отговор
    Чорапа и петроханците заедно с бойко и шиши ни готвят за война. Пратили са си дечицата в чужбина, на сигурно.

    12:19 27.10.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    5 0 Отговор
    Ахмед.............
    от синята ... прее... :

    "Пътят на България към Европа, минава през Босфора"...
    Това не е ли предателство към държавата в която си се родил?
    Същото, като настояването на "другарите" да станем 16-та, Заддунайская 😭

    12:20 27.10.2026

  • 7 Извинете,

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Готвят ни":

    не се интересуваме от цитати на Костадинов и Шкембе войвода. Четете си ги по партийните събрания.

    12:29 27.10.2026

  • 8 КОЙ ЩЕ ПЛАЩА?

    2 0 Отговор
    Едва ли ЕС, откакто Радев взе да обижда членовете. Това Боташ 2 ли е?

    12:35 27.10.2026

  • 9 Радев:

    1 0 Отговор
    Вземам заеми от Запада, за да си другарувам с Изтока. Бг балъците да ги изплащат.

    12:36 27.10.2026

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