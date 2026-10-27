България ускорява свързаността по оста Черно море – Егейско море с 25 проекта за 22,8 млрд. евро

България работи за утвърждаването си като транспортен и логистичен център между Европа, Западните Балкани и Черноморския регион. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев по време на участието си в Sofia Economic Forum.

В панела „Hardwiring the Region: Strategic Infrastructure and Connectivity in Southeast Europe“ министър Пеев постави акцент върху развитието на вертикалните транспортни коридори, трансграничните връзки и необходимостта от по-тясно сътрудничество между държавите в региона.

България, Гърция и Румъния имат общи проекти по три основни направления Север - Юг - западно, централно и източно. Целта е по-добре свързани гранични пунктове, индустриални центрове, логистични хъбове и пристанища, допълни той. По думите му важна стъпка е подписаният през септември 2026 г. в Брюксел План за действие между трите държави.

Планът включва 25 приоритетни трансгранични проекта на обща стойност около 22,8 млрд. евро. Сред основните направления са модернизацията на железопътните връзки между трите държави, подобряването на достъпа до пристанищата Варна, Бургас и Русе, изграждането на нови мостове над Дунав и увеличаването на капацитета на съществуващата инфраструктура.

„По-добрата свързаност по оста Север - Юг е важна не само за икономическото развитие. В настоящата геополитическа среда тя има значение и за сигурността и устойчивостта на региона, включително чрез развитието на инфраструктура с двойно предназначение, която подпомага както гражданската, така и военната мобилност“, подчерта Георги Пеев.

Министърът постави специален акцент върху необходимостта от преодоляване на критичните „тесни места“ в инфраструктурата на региона. Той открои острия дефицит на съоръжения над река Дунав, посочвайки, че на участък от 300 километра в момента съществуват едва два моста. Като основни препятствия пред транспортните потоци Георги Пеев изтъкна също и ограниченията в капацитета на ключови пътни и железопътни отсечки, както и спешната нужда от осигуряване на по-добра свързаност през Стара планина.