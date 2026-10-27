Светослав Малинов: Реалният сблъсък е на балотажа

Първият тур на президентските избори приключи с преднина от 42 715 гласа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Според окончателните данни Йотова и Вълчев получават 34,759% от гласовете, или 528 929 гласа, а Гюров и Кандев – 31,952%, или 486 214 гласа. Двете кандидатпрезидентски двойки ще се явят на балотаж на 1 ноември.
„Изненадата беше за всички – приятна и неприятна, но за всички. На балотажа изненада няма да има, защото състезанието е изключително равностойно“, коментира пред БНР политическият анализатор и преподавател проф. Светослав Малинов.
Йотова влиза в балотажа с преднина, но и с проблем
По думите на Малинов Йотова е кандидат на правителството и на статуквото, докато Гюров се позиционира като кандидат, свързан с промяната. Гюров е подкрепен от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а зад Йотова стоят управляващото мнозинство и партията, победила на парламентарните избори.
Анализаторът постави акцент върху разликата между резултатите на подкрепящите формации и личния вот за кандидатите. Според него близо две трети от избирателите на партията, която подкрепя Йотова, не са отишли до урните. Малинов определи това като знак за разочарование от правителството или от самата кандидатура.
„Голямата сила, голямата преднина, която имаше тя, всичко това беше омаломощено в хода на кампанията“, каза Малинов. Той заяви още, че усещането за убедителен възход на Йотова е било прекършено, а президентът Румен Радев ще трябва лично да се ангажира с подкрепата за кандидатурата ѝ.
Вотът на непоявилите се избиратели
Първият тур премина при ниска избирателна активност. Според Малинов една от причините е липсата на кандидати от ГЕРБ и ДПС – ситуация, която по думите му е необичайна за президентски избори и е намалила усещането за пряк политически сблъсък.
В надпреварата участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, но нито една не успя да спечели необходимото мнозинство за победа още на първия тур. Така изборът на президент и вицепрезидент ще бъде решен между първите две двойки, при разлика под три процентни пункта.
Първите сигнали за балотажа
Костадин Костадинов вече заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи Андрей Гюров на втория тур. По думите му част от избирателите на партията могат да подкрепят Йотова, други да не гласуват, а трети да изберат „Не подкрепям никого“. Това оставя значителна част от вота на отпадналите кандидати без единна партийна препоръка.
Предстоящата кампания ще се води при различни изходни позиции. Йотова разполага с формална преднина и подкрепа от управляващите сили, но трябва да мобилизира избиратели, които не са участвали в първия тур. Гюров трябва да превърне близкия резултат в по-широка коалиция от гласове, без да разчита на автоматично прехвърляне на подкрепата от отпадналите кандидати.
„Изненадата вече е консумирана. Сега ще видим реалния политически сблъсък“, обобщи проф. Светослав Малинов.
Източници: bnrnews.bg, dnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Трябва да се гласува! Пак за по-малкото зло, но трябва!
15:56 27.10.2026
2 Избиратели сме на Възраждане
Коментиран от #11
15:56 27.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Излъгаха ме че президент
Но в неделя съм приготвил томахавката за да покажа на всички бивши които се опитват да помагат на един....
16:00 27.10.2026
6 Реалист
Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
Излъгаха, че ще се борят с олигархията
Излъгаха, че ще овладеят цените
Излъгаха , че няма да пипат данъците
Излъгаха, че ще има финансова стабилност
Излъгаха за евтините горива и ток.
Върнаха yбийствата от 90-те.
...
за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !
16:01 27.10.2026
7 Питам
Коментиран от #21, #24
16:03 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 !!!?
16:05 27.10.2026
10 Мснипулатор е Светославчо
16:05 27.10.2026
11 Ако Коцето ви пипне някъде
До коментар #2 от "Избиратели сме на Възраждане":на тъмно ще ви стане тясно с тази агитация подкрепа за терасти.
Наистина ли си мислите че хората са прости
Коментиран от #17
16:05 27.10.2026
12 Светославчо, не го искаме
16:07 27.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 ту-туу
16:09 27.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Пак
16:10 27.10.2026
17 Този п. пуняк ли?
До коментар #11 от "Ако Коцето ви пипне някъде":Марешки го опердаши на светло, а аз съм по-як от Марешки и не нападам пръв. Ще бъде опердален при самозащита.
И защо по тъмно? Страх го е от някого ли? Крие ли нещо? Плъшок ли е?
Коментиран от #30
16:10 27.10.2026
18 Избирателите
16:11 27.10.2026
19 Точно Гюров е статуквото
16:14 27.10.2026
20 малинаков е
16:14 27.10.2026
21 Питам: Защо Явор Дачков се е скатал
До коментар #7 от "Питам":от военна служба и как Гюров да отиде на военна служба след студенството си, когато вече е била премахната?
Радев като е бил на военна служба,защо му куцат и стратегията, и тактиката, и отбраната на страната.
16:14 27.10.2026
22 !!!?
16:15 27.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Питам повече
До коментар #7 от "Питам":Когато Гюров те даде на съд, откъде ще вземеш доказателства за фейковете си?
16:18 27.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Петруханската гюролайка
16:23 27.10.2026
28 Истински сблъсък -
Йотова и Гюров са проксита на Радев, той ги командореше през годините, ще е го прави пак.
Гюров про форма ще приказва проевропейски приказки.
Зад кулисите Шарлатаните на Радев ще крадат!
Не бъдете наивни, не вярвайте на политолози.
16:27 27.10.2026
29 Гюро
Мълчи като истински комунист!
16:30 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.