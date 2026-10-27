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Светослав Малинов: Реалният сблъсък е на балотажа
  Тема: Избори

Светослав Малинов: Реалният сблъсък е на балотажа

27 Октомври, 2026 15:51 815 30

  • президентски избори-
  • балотаж-
  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • светослав малинов

Според политическия анализатор първият тур е донесъл изненадата, а битката между Илияна Йотова и Андрей Гюров остава напълно отворена

Светослав Малинов: Реалният сблъсък е на балотажа - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Първият тур на президентските избори приключи с преднина от 42 715 гласа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Според окончателните данни Йотова и Вълчев получават 34,759% от гласовете, или 528 929 гласа, а Гюров и Кандев – 31,952%, или 486 214 гласа. Двете кандидатпрезидентски двойки ще се явят на балотаж на 1 ноември.

„Изненадата беше за всички – приятна и неприятна, но за всички. На балотажа изненада няма да има, защото състезанието е изключително равностойно“, коментира пред БНР политическият анализатор и преподавател проф. Светослав Малинов.

Йотова влиза в балотажа с преднина, но и с проблем

По думите на Малинов Йотова е кандидат на правителството и на статуквото, докато Гюров се позиционира като кандидат, свързан с промяната. Гюров е подкрепен от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а зад Йотова стоят управляващото мнозинство и партията, победила на парламентарните избори.

Анализаторът постави акцент върху разликата между резултатите на подкрепящите формации и личния вот за кандидатите. Според него близо две трети от избирателите на партията, която подкрепя Йотова, не са отишли до урните. Малинов определи това като знак за разочарование от правителството или от самата кандидатура.

„Голямата сила, голямата преднина, която имаше тя, всичко това беше омаломощено в хода на кампанията“, каза Малинов. Той заяви още, че усещането за убедителен възход на Йотова е било прекършено, а президентът Румен Радев ще трябва лично да се ангажира с подкрепата за кандидатурата ѝ.

Вотът на непоявилите се избиратели

Първият тур премина при ниска избирателна активност. Според Малинов една от причините е липсата на кандидати от ГЕРБ и ДПС – ситуация, която по думите му е необичайна за президентски избори и е намалила усещането за пряк политически сблъсък.

В надпреварата участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, но нито една не успя да спечели необходимото мнозинство за победа още на първия тур. Така изборът на президент и вицепрезидент ще бъде решен между първите две двойки, при разлика под три процентни пункта.

Първите сигнали за балотажа

Костадин Костадинов вече заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи Андрей Гюров на втория тур. По думите му част от избирателите на партията могат да подкрепят Йотова, други да не гласуват, а трети да изберат „Не подкрепям никого“. Това оставя значителна част от вота на отпадналите кандидати без единна партийна препоръка.

Предстоящата кампания ще се води при различни изходни позиции. Йотова разполага с формална преднина и подкрепа от управляващите сили, но трябва да мобилизира избиратели, които не са участвали в първия тур. Гюров трябва да превърне близкия резултат в по-широка коалиция от гласове, без да разчита на автоматично прехвърляне на подкрепата от отпадналите кандидати.

„Изненадата вече е консумирана. Сега ще видим реалния политически сблъсък“, обобщи проф. Светослав Малинов.

Източници: bnrnews.bg, dnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    10 10 Отговор
    В голяма степен капацитета на Гюров да привлече гласове е на максимума, докато Йотова може да дръпне доста от гласовете пръснати в националистите, които не понасят Петроханската хунта.
    Трябва да се гласува! Пак за по-малкото зло, но трябва!

    15:56 27.10.2026

  • 2 Избиратели сме на Възраждане

    8 12 Отговор
    Твърдо ще гласуваме за Гюров и Кандев!!!

    Коментиран от #11

    15:56 27.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Излъгаха ме че президент

    6 4 Отговор
    Йотова печели с голяма преднина и си останах у дома.
    Но в неделя съм приготвил томахавката за да покажа на всички бивши които се опитват да помагат на един....

    16:00 27.10.2026

  • 6 Реалист

    10 2 Отговор
    Истината е, че на Мунчо и Пиги това им беше потенциала - половин милион гласоподаватели.
    Всички останали ги мразят, защото излъгаха народа по най-наглия и лицемерен начин.
    Излъгаха, че ще се борят с олигархията
    Излъгаха, че ще овладеят цените
    Излъгаха , че няма да пипат данъците
    Излъгаха, че ще има финансова стабилност
    Излъгаха за евтините горива и ток.
    Върнаха yбийствата от 90-те.
    ...
    за всичко излъгаха. Време е да уволним лъжците !

    16:01 27.10.2026

  • 7 Питам

    8 7 Отговор
    Кой ще гласува за президент скатал се от военна служба и лежал в наркокомуна?

    Коментиран от #21, #24

    16:03 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 !!!?

    10 4 Отговор
    Зад Йотова стоят наркотрафиканти и кремълски олигарси...!!!?

    16:05 27.10.2026

  • 10 Мснипулатор е Светославчо

    6 3 Отговор
    (По думите на Малинов Йотова е кандидат на правителството и на статуквото, докато Гюров се позиционира като кандидат, свързан с промяната.) ... Йотова статуквото ли е? А Гюров промяна на какво е? .... На какво? На 37 години атлантизъм и псевдо европеизъм? Аре моля...

    16:05 27.10.2026

  • 11 Ако Коцето ви пипне някъде

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Избиратели сме на Възраждане":

    на тъмно ще ви стане тясно с тази агитация подкрепа за терасти.
    Наистина ли си мислите че хората са прости

    Коментиран от #17

    16:05 27.10.2026

  • 12 Светославчо, не го искаме

    4 4 Отговор
    Гюров-промяната щото ще ни изкара от ЕС и НАТЮ и ши ни промини чипъ. Без промени моля !

    16:07 27.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ту-туу

    7 1 Отговор
    Вземайте се с радан и да ви няма полит. б-к--к

    16:09 27.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Пак

    6 1 Отговор
    тая Еврошушумига !

    16:10 27.10.2026

  • 17 Този п. пуняк ли?

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ако Коцето ви пипне някъде":

    Марешки го опердаши на светло, а аз съм по-як от Марешки и не нападам пръв. Ще бъде опердален при самозащита.
    И защо по тъмно? Страх го е от някого ли? Крие ли нещо? Плъшок ли е?

    Коментиран от #30

    16:10 27.10.2026

  • 18 Избирателите

    2 3 Отговор
    Гюро е наш и ние сме Гюрови !

    16:11 27.10.2026

  • 19 Точно Гюров е статуквото

    6 2 Отговор
    Престъпното атлантическо статукво ! Никаква промяна НЕ е ... Аууууу, лъжлив Светослав Жълтопаветников...

    16:14 27.10.2026

  • 20 малинаков е

    4 2 Отговор
    Много злобно старче.

    16:14 27.10.2026

  • 21 Питам: Защо Явор Дачков се е скатал

    5 4 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    от военна служба и как Гюров да отиде на военна служба след студенството си, когато вече е била премахната?
    Радев като е бил на военна служба,защо му куцат и стратегията, и тактиката, и отбраната на страната.

    16:14 27.10.2026

  • 22 !!!?

    7 2 Отговор
    Йотовица щяла да бори "мира" с Петричкия Ескобар и кремълския цигарен олигарх Киро Гудяев !!!?

    16:15 27.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Питам повече

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Питам":

    Когато Гюров те даде на съд, откъде ще вземеш доказателства за фейковете си?

    16:18 27.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Петруханската гюролайка

    4 2 Отговор
    Ще е до тук. И след балотажа пак ще е безработен както сега. И той и вицето. Само не знам дали са се регистрирали в бюрото по труда и с какво се прехранват в момента

    16:23 27.10.2026

  • 28 Истински сблъсък -

    1 1 Отговор
    друг път!

    Йотова и Гюров са проксита на Радев, той ги командореше през годините, ще е го прави пак.

    Гюров про форма ще приказва проевропейски приказки.
    Зад кулисите Шарлатаните на Радев ще крадат!

    Не бъдете наивни, не вярвайте на политолози.

    16:27 27.10.2026

  • 29 Гюро

    2 1 Отговор
    така и не каза лежал ли е в наркокомуна?!

    Мълчи като истински комунист!

    16:30 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

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