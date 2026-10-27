Светослав Малинов: Реалният сблъсък е на балотажа

Първият тур на президентските избори приключи с преднина от 42 715 гласа за Илияна Йотова и Кирил Вълчев пред Андрей Гюров и Георги Кандев. Според окончателните данни Йотова и Вълчев получават 34,759% от гласовете, или 528 929 гласа, а Гюров и Кандев – 31,952%, или 486 214 гласа. Двете кандидатпрезидентски двойки ще се явят на балотаж на 1 ноември.

„Изненадата беше за всички – приятна и неприятна, но за всички. На балотажа изненада няма да има, защото състезанието е изключително равностойно“, коментира пред БНР политическият анализатор и преподавател проф. Светослав Малинов.

Йотова влиза в балотажа с преднина, но и с проблем

По думите на Малинов Йотова е кандидат на правителството и на статуквото, докато Гюров се позиционира като кандидат, свързан с промяната. Гюров е подкрепен от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“, а зад Йотова стоят управляващото мнозинство и партията, победила на парламентарните избори.

Анализаторът постави акцент върху разликата между резултатите на подкрепящите формации и личния вот за кандидатите. Според него близо две трети от избирателите на партията, която подкрепя Йотова, не са отишли до урните. Малинов определи това като знак за разочарование от правителството или от самата кандидатура.

„Голямата сила, голямата преднина, която имаше тя, всичко това беше омаломощено в хода на кампанията“, каза Малинов. Той заяви още, че усещането за убедителен възход на Йотова е било прекършено, а президентът Румен Радев ще трябва лично да се ангажира с подкрепата за кандидатурата ѝ.

Вотът на непоявилите се избиратели

Първият тур премина при ниска избирателна активност. Според Малинов една от причините е липсата на кандидати от ГЕРБ и ДПС – ситуация, която по думите му е необичайна за президентски избори и е намалила усещането за пряк политически сблъсък.

В надпреварата участваха 27 кандидатпрезидентски двойки, но нито една не успя да спечели необходимото мнозинство за победа още на първия тур. Така изборът на президент и вицепрезидент ще бъде решен между първите две двойки, при разлика под три процентни пункта.

Първите сигнали за балотажа

Костадин Костадинов вече заяви, че „Възраждане“ няма да подкрепи Андрей Гюров на втория тур. По думите му част от избирателите на партията могат да подкрепят Йотова, други да не гласуват, а трети да изберат „Не подкрепям никого“. Това оставя значителна част от вота на отпадналите кандидати без единна партийна препоръка.

Предстоящата кампания ще се води при различни изходни позиции. Йотова разполага с формална преднина и подкрепа от управляващите сили, но трябва да мобилизира избиратели, които не са участвали в първия тур. Гюров трябва да превърне близкия резултат в по-широка коалиция от гласове, без да разчита на автоматично прехвърляне на подкрепата от отпадналите кандидати.

„Изненадата вече е консумирана. Сега ще видим реалния политически сблъсък“, обобщи проф. Светослав Малинов.

Източници: bnrnews.bg, dnes.bg