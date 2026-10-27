Андрей Гюров говори пред CNN, Йотова отказала поканата

Андрей Гюров даде интервю за CNN в предаването „Quest Means Business“, излъчено на 23 октомври. В разговора с водещата Пола Нютон кандидатът за президент говори за политическата ситуация в България, сигурността в Черно море и отношенията на страната с НАТО и Украйна.
След края на интервюто Нютон уточни, че CNN е поканила и Илияна Йотова, но тя не е участвала. „Разбира се, поканихме и българския президент Илияна Йотова да се включи в предаването, за да обсъдим нейните виждания за изборната надпревара. Тя обаче не беше на разположение да се присъедини към нас“, каза водещата.
Конкретна причина за отказа не беше посочена. От екипа на Йотова няма официален публичен коментар, който да обяснява защо тя не се е включила в международния ефир. CNN не съобщи и дали става дума за ангажимент, несъвпадение в графика или друга причина.
Гюров предупреди за концентрация на власт
В интервюто Гюров заяви, че България е изправена пред риск от прекомерна концентрация на власт. По думите му една партия управлява правителството и разполага с абсолютно мнозинство в парламента, а Йотова е била девет години вицепрезидент на настоящия премиер.„В тази ситуация е изключително важно да има човек, който да бъде противотежест на това правителство“, каза Гюров.
Той определи като „опасност от плъзгане към автокрация“ възможността след изборите да липсва независима противотежест на върха на държавата. Това е политическа оценка на кандидата, представена в рамките на предизборната му кампания.
Обсъждани са атаките срещу кораби в Черно море
Основна тема в разговора беше сигурността в Черно море. Гюров заяви, че през последния месец са били атакувани четири кораба, два от тях са потънали, а моряци са изчезнали. По думите му един от корабите е потънал на по-малко от 20 мили от българския бряг.
Според кандидата правителството реагира колебливо, не взема достатъчно решения и не координира действията си със съюзниците. Той предупреди, че това застрашава не само България, но и сигурността на източния фланг на НАТО.
Гюров каза още, че застрахователите вече третират почти цялото Черно море като военна зона, което според него влияе върху сигурността на корабоплаването, пристанищата, енергийните доставки и цените за потребителите.
CNN представи Йотова като противник на допълнителната военна помощ за Украйна и привърженик на европейско мирно предложение. Гюров заяви обратна позиция, като подкрепи по-силни съюзи в НАТО и по-добра военна готовност.
Източници: transcripts.cnn.com, novini.bg, eurocom.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
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3 Лама Ямал
Коментиран от #22
16:24 27.10.2026
4 свиреп ОХЛЮВ
Е , па щом е имал КАПА , трЕбе и глава да е имал значи !
16:24 27.10.2026
5 !!!?
16:25 27.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Наистина
16:26 27.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Ясно
Коментиран от #19
16:28 27.10.2026
10 🦉🦉🦉🦉
До коментар #6 от "Брадатио":Нищо лично , само факти :
МакАрон е бил банкер, става Президент на Франция, сега Франция гори❗
Гюров е бил банкер, кандидат за Президент на България ............
Коментиран от #18, #23, #35
16:29 27.10.2026
11 Общо взето
Коментиран от #26, #34
16:31 27.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Питам
Коментиран от #27
16:33 27.10.2026
15 У0400 Ямбол е градът
16:33 27.10.2026
16 А бе,
Коментиран от #44
16:33 27.10.2026
17 Свиквайте
Коментиран от #24
16:34 27.10.2026
18 честен ционист
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":Бил е набеден бейсболист.
16:34 27.10.2026
19 Зайо Байо
До коментар #9 от "Ясно":Тя ли ще постига МИР в Украйна ? Как , ако Гюро иска да нарами пушка ?
................че се пише ли доброволецо на фронто ?
Коментиран от #41
16:34 27.10.2026
20 Гюров
16:34 27.10.2026
21 Анонимен
Коментиран от #57
16:35 27.10.2026
22 Мнение
До коментар #3 от "Лама Ямал":Чуждопоклонните слуги като гюров, неински и цялото ппдб, плюс останалите евроатлантици, първото което правят е да разказват на чуждите медии колко огромни "демократи" са (които не допускат референдуми)!!!
ВСИЧКО ЩО Е УПРАВЛЯВАЩ/УПРАВЛЯВАЛ ЕВРОАТЛАНТИК, МОМЕНТАЛНО РАЗСРЕДВАНЕ И ЗАТВОР! ВСЕ ЩЕ ИМА ЗА КАКВО!!!
Коментиран от #28
16:35 27.10.2026
23 Прозрение
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":Догодина ще сменим президентите и министър председателите от коалицията на мераклиите и песента за Украйна ще се смени. Тогава нашият желаещ, на къде ще хване и каква ще я запее.... за CNN !
16:35 27.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 петроханеца много нагъл
16:37 27.10.2026
26 Хихи
До коментар #11 от "Общо взето":общо взето лъжеш като дойчезеле! В нета има след изборният митинг на "студентите" и кандидата за нов президент казва , че винаги ще са с Русия, която им помага и помагала ...
16:37 27.10.2026
27 Питам
До коментар #14 от "Питам":Когато Гюров те съди за клевета, с какво ше ще докажеш фейковете си?
16:37 27.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Антон Страшимиров
До коментар #6 от "Брадатио":Извадка от романа "Вихър" : " В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена. В мирно време ги тачат, във военно време не ги жертват. Достойнството на тези хора е, че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват!".
16:38 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Такава,
До коментар #30 от "Само да питам":Пълна с кресливи копейдаши, не дават думата никому..Хеле като прекалят с белото. Справка: червените очи на Доцова.
16:43 27.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Точно!
До коментар #11 от "Общо взето":Няма нужда да се водим по чужди опорки, а да си градим нашата си къщичка. Който клони към похвали, независимо дали от запад или изток, няма място в нашата политика. Да,не сме достатъчно големи за да се изявяваме смостоятелно, но и не толкова малки колкото се опитват да ни внушават. В Европа по малките от България държави са два пъти повече от по големите, но на нас се мъчат да ни счупят самочувствието не токова чуждите, колкото нашите историци, политици и медии. Защо ли?
16:44 27.10.2026
35 АГАТ а Кристи
До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":Товариш Ленин е бил сиф....
И.д президент също е комунист....
ЦИТАТ - : "Горда съм, че е съм наследствен комунист"
16:45 27.10.2026
36 Смешник
Коментиран от #52
16:46 27.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 говори пред CNN
Коментиран от #54
16:48 27.10.2026
39 Възрожденците защо не следват
И да си повторите двайсет пъти "мнението", спуснато от Митрофанова, не можете да пускате по 20 гласа на 1-ви.
Защо се надквичават, не става ясно.
Коментиран от #45
16:48 27.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Коректор
До коментар #19 от "Зайо Байо":Това са думи на дрОгарката йотова - Грант е за мира не само в България, ами по целия свят.
Тя и с кирилицата се бори, и с арабските цифри .. голяма борба пада .. 🤣🤣🤣
16:49 27.10.2026
42 говори пред CNN и лъже
Коментиран от #47
16:49 27.10.2026
43 Ха,Ха,Ха
16:50 27.10.2026
44 ПРАВ СИ ДРУЖЕ
До коментар #16 от "А бе,":ТОЗИ Е РОСЕН БАНОВ НОМЕР 2
16:50 27.10.2026
45 Надквичват се единствено
До коментар #39 от "Възрожденците защо не следват":членовете на петроханската секта.
16:54 27.10.2026
46 Отговор:
До коментар #30 от "Само да питам":- в 16-та република на СССР бе не разбра ли ? Българинът е страхлив, лъжлив, измамник и послушник, 500 г.робство е доказателство, днес настоящото доказателство е "Възраждане", лицемерието на един "музеен експонат" е събрало цялата мазна, страхлива и опростачена ппапплач !
Коментиран от #53, #59
16:55 27.10.2026
47 говори пред CNN и лъже
До коментар #42 от "говори пред CNN и лъже":териториалните води до 12 морски мили от брега на България, Румъния, Турция и Грузия застрахователите НЕ третират дори като зона с повишен военен риск ! Застрахователите не са споменавали никога Черно море като "военна зона" а като зона с повишен военен риск което е коренно различно но няма как същество като Гюров да му е ясна тематиката
16:56 27.10.2026
48 скромно мнение
16:56 27.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 избирател
16:59 27.10.2026
51 говори пред CNN и лъже
17:00 27.10.2026
52 зъб
До коментар #36 от "Смешник":намери се един да го каже....Си Ен Ен е притежавана от дружките на Шороши и е стожер на демократите в САЩ които държат и НПО тата в България и ЕВРОПА и които направиха пуча в УКРАЙНА 2014 и насърчаваха войната с Русия...а Гюров защо не даде интервю по Фокс нюз...
17:00 27.10.2026
53 Актуален отговор
До коментар #46 от "Отговор:":Членовете на петроханската секта и т.н. жълтопаветен планктон, който незнайно защо се нарича "десен" е всъщност съставен от наследниците на тъмночервената номенклатура от ДКП, а също от лентяи, които от 30 години се издържат единствено от чуждестранни грантове и източване на НПО-та.
Те са наследниците на ония, които най-много са искали да останем под османско владичество, след това са били най-големите фенове на Германия, а по-късно най-големите комунисти.
Всичко е резултат на пълно лицемерие поколения наред, които дърпат българската държава надолу.
17:01 27.10.2026
54 Да,
До коментар #38 от "говори пред CNN":Поредното слвоблудство.
17:01 27.10.2026
55 Жоржета стресираща
То си е казала...
Имала...не разположение и главобол😀
17:02 27.10.2026
56 Гюролайка,
17:03 27.10.2026
57 Хи хи
До коментар #21 от "Анонимен":Ми той на премиера не му пука за проблемите на България , ти искаш от президента това като от него не зависи нищо . Май не си наясно с властите и кая какво върши .
17:04 27.10.2026
58 Бай Араб
17:06 27.10.2026
59 ха, ха, ха...
До коментар #46 от "Отговор:":"...лицемерието на един "музеен експонат" е събрало цялата мазна, страхлива и опростачена ппапплач !"
Е то се оказва, че май други няма, толкова години подред не можахме да си определим мястото под слънцето. Индес едни гледат на запад, други на изток, а останалите са като мухи без глави. Накъдето духне вятъра и отлитат в същата посока. Дано вече се опитат да ползват това което носят на раменете си по предназначение, а не само за равновесие.
17:07 27.10.2026
60 Бай Араб
17:08 27.10.2026