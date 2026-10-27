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Андрей Гюров говори пред CNN, Йотова отказала поканата
  Тема: Избори

Андрей Гюров говори пред CNN, Йотова отказала поканата

27 Октомври, 2026 16:21 1 172 60

  • андрей гюров-
  • илияна йотова-
  • cnn-
  • президентски избори-
  • черно море

Водещата Пола Нютон съобщи, че Илияна Йотова не е била на разположение за участие в предаването

Андрей Гюров говори пред CNN, Йотова отказала поканата - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Андрей Гюров даде интервю за CNN в предаването „Quest Means Business“, излъчено на 23 октомври. В разговора с водещата Пола Нютон кандидатът за президент говори за политическата ситуация в България, сигурността в Черно море и отношенията на страната с НАТО и Украйна.

След края на интервюто Нютон уточни, че CNN е поканила и Илияна Йотова, но тя не е участвала. „Разбира се, поканихме и българския президент Илияна Йотова да се включи в предаването, за да обсъдим нейните виждания за изборната надпревара. Тя обаче не беше на разположение да се присъедини към нас“, каза водещата.

Конкретна причина за отказа не беше посочена. От екипа на Йотова няма официален публичен коментар, който да обяснява защо тя не се е включила в международния ефир. CNN не съобщи и дали става дума за ангажимент, несъвпадение в графика или друга причина.

Гюров предупреди за концентрация на власт

В интервюто Гюров заяви, че България е изправена пред риск от прекомерна концентрация на власт. По думите му една партия управлява правителството и разполага с абсолютно мнозинство в парламента, а Йотова е била девет години вицепрезидент на настоящия премиер.

„В тази ситуация е изключително важно да има човек, който да бъде противотежест на това правителство“, каза Гюров.

Той определи като „опасност от плъзгане към автокрация“ възможността след изборите да липсва независима противотежест на върха на държавата. Това е политическа оценка на кандидата, представена в рамките на предизборната му кампания.

Обсъждани са атаките срещу кораби в Черно море

Основна тема в разговора беше сигурността в Черно море. Гюров заяви, че през последния месец са били атакувани четири кораба, два от тях са потънали, а моряци са изчезнали. По думите му един от корабите е потънал на по-малко от 20 мили от българския бряг.

Според кандидата правителството реагира колебливо, не взема достатъчно решения и не координира действията си със съюзниците. Той предупреди, че това застрашава не само България, но и сигурността на източния фланг на НАТО.

Гюров каза още, че застрахователите вече третират почти цялото Черно море като военна зона, което според него влияе върху сигурността на корабоплаването, пристанищата, енергийните доставки и цените за потребителите.

CNN представи Йотова като противник на допълнителната военна помощ за Украйна и привърженик на европейско мирно предложение. Гюров заяви обратна позиция, като подкрепи по-силни съюзи в НАТО и по-добра военна готовност.

Източници: transcripts.cnn.com, novini.bg, eurocom.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лама Ямал

    23 12 Отговор
    Благослових златната му уста...

    Коментиран от #22

    16:24 27.10.2026

  • 4 свиреп ОХЛЮВ

    26 22 Отговор
    Имаше ли наш Гюро глава или нЕмаше ?
    Е , па щом е имал КАПА , трЕбе и глава да е имал значи !

    16:24 27.10.2026

  • 5 !!!?

    30 35 Отговор
    Наркобаронесата Йотовица бяга по тъч линията...а иска президент на България да бъде !!!?

    16:25 27.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Наистина

    20 9 Отговор
    Гюрчо е нашия Никушор !

    16:26 27.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ясно

    24 26 Отговор
    Ако Йотова се страхува дори от въпросите на СиЕнЕн, как ли пък ще постигне мир в Украйна? С търкулване по гръб може би.

    Коментиран от #19

    16:28 27.10.2026

  • 10 🦉🦉🦉🦉

    25 23 Отговор

    До коментар #6 от "Брадатио":

    Нищо лично , само факти :
    МакАрон е бил банкер, става Президент на Франция, сега Франция гори❗
    Гюров е бил банкер, кандидат за Президент на България ............

    Коментиран от #18, #23, #35

    16:29 27.10.2026

  • 11 Общо взето

    16 24 Отговор
    предпочитам да не гласувам за дългогодишна комуняга а и противна на всичкото отгоре само мълчи и говори със недомлъвки чака какво ще и наредят да каже така че бих гласувал за този не че и на него няма да му се натрапват други но това е тука виждате във Сърбия какво стана стъпкаха снимките на Путин и Си Дзин важното е че не ги искат хората там.

    Коментиран от #26, #34

    16:31 27.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Питам

    27 18 Отговор
    Кой ще гласува за президент СКАТАЛ СЕ от военна служба и лежал в наркокомуна?

    Коментиран от #27

    16:33 27.10.2026

  • 15 У0400 Ямбол е градът

    16 11 Отговор
    Копейкин излиза по често от всички на интервюта.. Аз лично веднага превлючвам канала. Не искам и да му чувам гласчето, на главната копейка.

    16:33 27.10.2026

  • 16 А бе,

    20 12 Отговор
    същи Плевньо !

    Коментиран от #44

    16:33 27.10.2026

  • 17 Свиквайте

    20 17 Отговор
    Йотова пак няма да е на разположение, когато руските дронове ударят следващите кораби в Черно Море...

    Коментиран от #24

    16:34 27.10.2026

  • 18 честен ционист

    6 7 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    Бил е набеден бейсболист.

    16:34 27.10.2026

  • 19 Зайо Байо

    13 7 Отговор

    До коментар #9 от "Ясно":

    Тя ли ще постига МИР в Украйна ? Как , ако Гюро иска да нарами пушка ?
    ................че се пише ли доброволецо на фронто ?

    Коментиран от #41

    16:34 27.10.2026

  • 20 Гюров

    11 11 Отговор
    Е дружка на приватизаторите на военни заводи, с милиарди поръчки за Украйна и по съвместителство усвоители на милиарди по европрограми за батерии по програмите на Кирчо-Кокорчо. Но май и ортак с Радев по тоя линия. Така че ще продадат народа български за златни тоалетни като стой та гледай. Вече даже е подписал рамкова декларация с Украйна

    16:34 27.10.2026

  • 21 Анонимен

    11 12 Отговор
    Както винаги на гюро не му пука за проблемите на народа, а само украйна.

    Коментиран от #57

    16:35 27.10.2026

  • 22 Мнение

    13 12 Отговор

    До коментар #3 от "Лама Ямал":

    Чуждопоклонните слуги като гюров, неински и цялото ппдб, плюс останалите евроатлантици, първото което правят е да разказват на чуждите медии колко огромни "демократи" са (които не допускат референдуми)!!!

    ВСИЧКО ЩО Е УПРАВЛЯВАЩ/УПРАВЛЯВАЛ ЕВРОАТЛАНТИК, МОМЕНТАЛНО РАЗСРЕДВАНЕ И ЗАТВОР! ВСЕ ЩЕ ИМА ЗА КАКВО!!!

    Коментиран от #28

    16:35 27.10.2026

  • 23 Прозрение

    14 5 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    Догодина ще сменим президентите и министър председателите от коалицията на мераклиите и песента за Украйна ще се смени. Тогава нашият желаещ, на къде ще хване и каква ще я запее.... за CNN !

    16:35 27.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 петроханеца много нагъл

    14 6 Отговор
    хахах каква покана бре петронахски

    16:37 27.10.2026

  • 26 Хихи

    11 7 Отговор

    До коментар #11 от "Общо взето":

    общо взето лъжеш като дойчезеле! В нета има след изборният митинг на "студентите" и кандидата за нов президент казва , че винаги ще са с Русия, която им помага и помагала ...

    16:37 27.10.2026

  • 27 Питам

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Питам":

    Когато Гюров те съди за клевета, с какво ше ще докажеш фейковете си?

    16:37 27.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Антон Страшимиров

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брадатио":

    Извадка от романа "Вихър" : " В човешкото стадо има хора, които винаги са на цена. В мирно време ги тачат, във военно време не ги жертват. Достойнството на тези хора е, че в мирно време сами се докарват да бъдат тачени, а във военно време сами не се жертват!".

    16:38 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Такава,

    8 5 Отговор

    До коментар #30 от "Само да питам":

    Пълна с кресливи копейдаши, не дават думата никому..Хеле като прекалят с белото. Справка: червените очи на Доцова.

    16:43 27.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Точно!

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Общо взето":

    Няма нужда да се водим по чужди опорки, а да си градим нашата си къщичка. Който клони към похвали, независимо дали от запад или изток, няма място в нашата политика. Да,не сме достатъчно големи за да се изявяваме смостоятелно, но и не толкова малки колкото се опитват да ни внушават. В Европа по малките от България държави са два пъти повече от по големите, но на нас се мъчат да ни счупят самочувствието не токова чуждите, колкото нашите историци, политици и медии. Защо ли?

    16:44 27.10.2026

  • 35 АГАТ а Кристи

    4 5 Отговор

    До коментар #10 от "🦉🦉🦉🦉":

    Товариш Ленин е бил сиф....
    И.д президент също е комунист....
    ЦИТАТ - : "Горда съм, че е съм наследствен комунист"

    16:45 27.10.2026

  • 36 Смешник

    11 4 Отговор
    Ами защото определено CNN е русофобска станция като Дойче зеле

    Коментиран от #52

    16:46 27.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 говори пред CNN

    9 5 Отговор
    А пред прокуратурата иска ли да говори ? Атлантиците трябва да знаят че призивите и пропагандата за война са изрично криминализирани в България. Те са класифицирани като тежки престъпления против мира в Глава четиринадесета от българския Наказателен кодекс. Пропаганда за война (Чл. 407 от НК): Всеки, който по какъвто и да е начин извършва пропаганда за водене на война, се наказва с лишаване от свобода до 8 години. Подстрекателство към война (Чл. 408 от НК): Който пряко или косвено (чрез печат, устно слово, радио, интернет или по друг начин) се стреми да предизвика въоръжено нападение от една държава върху друга, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години. Време е мисля най после да почне прокуратурата дела да завежда на атлантици в България. За какво въобще им плащаме заплати да ги питам щом закона не спазват ?

    Коментиран от #54

    16:48 27.10.2026

  • 39 Възрожденците защо не следват

    5 5 Отговор
    директивите на Копейкин, ами се надвиква за балотажа.
    И да си повторите двайсет пъти "мнението", спуснато от Митрофанова, не можете да пускате по 20 гласа на 1-ви.

    Защо се надквичават, не става ясно.

    Коментиран от #45

    16:48 27.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Коректор

    5 5 Отговор

    До коментар #19 от "Зайо Байо":

    Това са думи на дрОгарката йотова - Грант е за мира не само в България, ами по целия свят.
    Тя и с кирилицата се бори, и с арабските цифри .. голяма борба пада .. 🤣🤣🤣

    16:49 27.10.2026

  • 42 говори пред CNN и лъже

    10 6 Отговор
    Гюров каза още, че застрахователите вече третират почти цялото Черно море като военна зона ... но не е вярно! Лъжа е !

    Коментиран от #47

    16:49 27.10.2026

  • 43 Ха,Ха,Ха

    7 6 Отговор
    мръсни путински медии

    16:50 27.10.2026

  • 44 ПРАВ СИ ДРУЖЕ

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "А бе,":

    ТОЗИ Е РОСЕН БАНОВ НОМЕР 2

    16:50 27.10.2026

  • 45 Надквичват се единствено

    8 3 Отговор

    До коментар #39 от "Възрожденците защо не следват":

    членовете на петроханската секта.

    16:54 27.10.2026

  • 46 Отговор:

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "Само да питам":

    - в 16-та република на СССР бе не разбра ли ? Българинът е страхлив, лъжлив, измамник и послушник, 500 г.робство е доказателство, днес настоящото доказателство е "Възраждане", лицемерието на един "музеен експонат" е събрало цялата мазна, страхлива и опростачена ппапплач !

    Коментиран от #53, #59

    16:55 27.10.2026

  • 47 говори пред CNN и лъже

    5 4 Отговор

    До коментар #42 от "говори пред CNN и лъже":

    териториалните води до 12 морски мили от брега на България, Румъния, Турция и Грузия застрахователите НЕ третират дори като зона с повишен военен риск ! Застрахователите не са споменавали никога Черно море като "военна зона" а като зона с повишен военен риск което е коренно различно но няма как същество като Гюров да му е ясна тематиката

    16:56 27.10.2026

  • 48 скромно мнение

    3 2 Отговор
    Аз мисля, че нямаме нужда от втори прецедент от Гоце Делчев, бивше Неврокоп.

    16:56 27.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 избирател

    1 0 Отговор
    Вече реших: Гюров не бил член на ПП.

    16:59 27.10.2026

  • 51 говори пред CNN и лъже

    1 2 Отговор
    Абе Гюров, Черно море ако беше обявено за "военна зона" то никой посмъртно застраховка нямаше да може да направи и единствено военни кораби щяха да могат да плават ...

    17:00 27.10.2026

  • 52 зъб

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Смешник":

    намери се един да го каже....Си Ен Ен е притежавана от дружките на Шороши и е стожер на демократите в САЩ които държат и НПО тата в България и ЕВРОПА и които направиха пуча в УКРАЙНА 2014 и насърчаваха войната с Русия...а Гюров защо не даде интервю по Фокс нюз...

    17:00 27.10.2026

  • 53 Актуален отговор

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Отговор:":

    Членовете на петроханската секта и т.н. жълтопаветен планктон, който незнайно защо се нарича "десен" е всъщност съставен от наследниците на тъмночервената номенклатура от ДКП, а също от лентяи, които от 30 години се издържат единствено от чуждестранни грантове и източване на НПО-та.
    Те са наследниците на ония, които най-много са искали да останем под османско владичество, след това са били най-големите фенове на Германия, а по-късно най-големите комунисти.
    Всичко е резултат на пълно лицемерие поколения наред, които дърпат българската държава надолу.

    17:01 27.10.2026

  • 54 Да,

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "говори пред CNN":

    Поредното слвоблудство.

    17:01 27.10.2026

  • 55 Жоржета стресираща

    0 0 Отговор
    Ми че
    То си е казала...
    Имала...не разположение и главобол😀

    17:02 27.10.2026

  • 56 Гюролайка,

    1 0 Отговор
    Русия счупи рекорд по приходи от износ на петрол от началото на войната ! ... НАТО им пази танкерите вероятно ама не са ти казали щото си никой

    17:03 27.10.2026

  • 57 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    Ми той на премиера не му пука за проблемите на България , ти искаш от президента това като от него не зависи нищо . Май не си наясно с властите и кая какво върши .

    17:04 27.10.2026

  • 58 Бай Араб

    2 0 Отговор
    За девет години Илиана Йотова освен да препълва тоалетните в президентството друго не е правила.

    17:06 27.10.2026

  • 59 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Отговор:":

    "...лицемерието на един "музеен експонат" е събрало цялата мазна, страхлива и опростачена ппапплач !"

    Е то се оказва, че май други няма, толкова години подред не можахме да си определим мястото под слънцето. Индес едни гледат на запад, други на изток, а останалите са като мухи без глави. Накъдето духне вятъра и отлитат в същата посока. Дано вече се опитат да ползват това което носят на раменете си по предназначение, а не само за равновесие.

    17:07 27.10.2026

  • 60 Бай Араб

    1 0 Отговор
    Асен Василев и Ивайло Мирчев направиха всичко възможно Радев да вземе властта и България да изгуби демокрацията .

    17:08 27.10.2026

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