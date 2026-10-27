Андрей Гюров говори пред CNN, Йотова отказала поканата

Андрей Гюров даде интервю за CNN в предаването „Quest Means Business“, излъчено на 23 октомври. В разговора с водещата Пола Нютон кандидатът за президент говори за политическата ситуация в България, сигурността в Черно море и отношенията на страната с НАТО и Украйна.

След края на интервюто Нютон уточни, че CNN е поканила и Илияна Йотова, но тя не е участвала. „Разбира се, поканихме и българския президент Илияна Йотова да се включи в предаването, за да обсъдим нейните виждания за изборната надпревара. Тя обаче не беше на разположение да се присъедини към нас“, каза водещата.

Конкретна причина за отказа не беше посочена. От екипа на Йотова няма официален публичен коментар, който да обяснява защо тя не се е включила в международния ефир. CNN не съобщи и дали става дума за ангажимент, несъвпадение в графика или друга причина.

Гюров предупреди за концентрация на власт

В интервюто Гюров заяви, че България е изправена пред риск от прекомерна концентрация на власт. По думите му една партия управлява правителството и разполага с абсолютно мнозинство в парламента, а Йотова е била девет години вицепрезидент на настоящия премиер.

„В тази ситуация е изключително важно да има човек, който да бъде противотежест на това правителство“, каза Гюров.

Той определи като „опасност от плъзгане към автокрация“ възможността след изборите да липсва независима противотежест на върха на държавата. Това е политическа оценка на кандидата, представена в рамките на предизборната му кампания.

Обсъждани са атаките срещу кораби в Черно море

Основна тема в разговора беше сигурността в Черно море. Гюров заяви, че през последния месец са били атакувани четири кораба, два от тях са потънали, а моряци са изчезнали. По думите му един от корабите е потънал на по-малко от 20 мили от българския бряг.

Според кандидата правителството реагира колебливо, не взема достатъчно решения и не координира действията си със съюзниците. Той предупреди, че това застрашава не само България, но и сигурността на източния фланг на НАТО.

Гюров каза още, че застрахователите вече третират почти цялото Черно море като военна зона, което според него влияе върху сигурността на корабоплаването, пристанищата, енергийните доставки и цените за потребителите.

CNN представи Йотова като противник на допълнителната военна помощ за Украйна и привърженик на европейско мирно предложение. Гюров заяви обратна позиция, като подкрепи по-силни съюзи в НАТО и по-добра военна готовност.

Източници: transcripts.cnn.com, novini.bg, eurocom.bg