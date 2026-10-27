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Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса
  Тема: Избори

Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса

27 Октомври, 2026 16:08 2 654 57

  • георги кандев-
  • кирил вълчев-
  • президентски избори-
  • дебат-
  • илияна йотова

Кандидатът за вицепрезидент заяви, че е готов да участва в дебат, но очаква отговори за БТА, помилванията и президентската институция

Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса, на които очаква отговор преди срещата. Кандев е кандидат за вицепрезидент в двойката с Андрей Гюров, а Вълчев е кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова.

„Готов съм да се явя на дебат с Вас, където и когато кажете“, заяви Кандев във видеообръщение. По думите му разговорът ще има смисъл, ако преди него бъдат изяснени въпроси, свързани с постовете и действията на кандидатите.

Трите въпроса на Кандев

Кандев попита Вълчев дали би напуснал БТА, ако се кандидатира за вицепрезидент. Той направи паралел със собственото си решение да напусне МВР след 30 години служба, като посочи, че така е показал, че не иска да запази единия пост, докато търси доверието на избирателите за друг.

Вторият въпрос беше свързан с помилванията. Кандев попита Вълчев дали би помилвал наркотрафиканти и отправи твърдение за такива помилвания от страна на Илияна Йотова. В третия си въпрос той поиска да разбере дали Вълчев би признал, че подобни помилвания са „петно за президентската институция“.

Твърдението за помилванията беше представено от Кандев като част от политическата му атака към Йотова и Вълчев. В публикуваното изявление не е посочен отговор от страна на Вълчев по нито един от трите въпроса.

Поводът за размяната на реплики

В изборната нощ Вълчев призова Кандев да се яви на дебат преди балотажа в неделя. В отговора си Кандев заяви, че мъжеството не се доказва с публични реплики, а с действия.

„Мъжеството не се дава с акт за раждане“, каза Кандев и допълни, че човек го изгражда всеки ден. Той посочи, че докато не получи отговори на поставените въпроси, смята дебата за безсмислен.

Източници: darik.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Незнам защо

    100 12 Отговор
    Но немога да си представя този неадерталец като вицепрезидент.

    Коментиран от #22, #26, #27

    16:10 27.10.2026

  • 2 Няма

    69 12 Отговор
    Умен полицай, няма.

    Коментиран от #9

    16:11 27.10.2026

  • 3 Да, да

    68 6 Отговор
    Чакаме дебата! Ще бъде шоу като "Ало, ало". Отивам за пуканки.

    16:12 27.10.2026

  • 4 Зико

    56 11 Отговор
    Въпросите на Кандев:
    1. Слага ли кисело мляко на баницата?
    2. Смес ли е каймата за кюфретата?
    3. Колко ядрени бойни глави са откраднати от Украйна след Минските споразумения?

    Коментиран от #25

    16:14 27.10.2026

  • 5 кандю

    69 5 Отговор
    гьоргев когато напусна МВР изобщо не каза, че иска да се явява на избори!Смотолеви нещо, от което никой не разбра защо напуска!

    16:14 27.10.2026

  • 6 А МИ СЕГА

    51 3 Отговор
    КАТО СЕ ОКАЖЕ И НАДЕЖДА ЙОРДАНОВА Е ПОДПИСАЛА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПОМИЛВАНЕ НА ПЕТРИЧКИЯ ЕСКОБАР КАКВО ЩЕ ПРАВИЛ ПРЕДИ ДА ОТИДЕ ПРИ ПРЕЗИДЕНТА НАЛИ ИМА КОМИСИИ ПРЕЗИДЕНТА САМО РАЗПИСВА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА А КОЙ ГО Е ПРЕДЛОЖИЛ ЩЕ РАЗБЕРЕМ ЛИ

    16:15 27.10.2026

  • 7 Тико

    65 4 Отговор
    Гюро е Плевнелиев втора серия!

    16:15 27.10.2026

  • 8 Полицай

    40 3 Отговор
    Политик няма, а тоя за Вицепрезидент на Гюров се напъва.

    16:16 27.10.2026

  • 9 Не става въпрос за ум само

    42 2 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    Виж му изражението на лицето.

    16:16 27.10.2026

  • 10 Кандев е класи над Вълчев!!!

    7 71 Отговор
    Браво на Георги Кандев! 👏 Дебатът не трябва да бъде просто шоу за пред камерите, а разговор с ясни въпроси и конкретни отговори. Когато претендираш за доверие от българските граждани, трябва да си готов да носиш отговорност за решенията и действията си. Кандев показва, че има смелостта да поставя неудобни въпроси и да отстоява позицията си. Хората имат право на прозрачност, честност и ясни отговори, а не на празни политически реплики. Истинското мъжество се доказва с действия, принципи и поемане на отговорност, а не с думи! Подкрепа за Георги Кандев! 🇧🇬

    Коментиран от #44, #47

    16:17 27.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гатьо

    38 4 Отговор
    Умен като милиционер в оперна зала слуша сръбска музика ,
    Що е то?
    Ха познай де!!!

    16:18 27.10.2026

  • 13 Кандев е пич

    10 52 Отговор
    Кандев е МЪЖ!
    Кирил Вълчев никой не го знае.

    Коментиран от #32, #46

    16:18 27.10.2026

  • 14 БГ Глас

    48 5 Отговор
    Вълчев е много класи над този господин и ще е интересно да се види такава среща :)

    16:18 27.10.2026

  • 15 Митко културиста

    38 4 Отговор
    Г-н Кандев, да ви изпратят въпросите по и мейл, а вие да отговорите писмено? Май е по-добре.

    16:18 27.10.2026

  • 16 Браво, Кандев!

    6 39 Отговор
    Истинската смелост е да задаваш неудобните въпроси и да искаш ясни отговори. България има нужда от действия, а не от празни приказки!

    16:19 27.10.2026

  • 17 Бойкот на О.Л.Хлъц

    46 3 Отговор
    Помните ли когато ББ каза на Макрон: „Парле ву франсе”?
    Кандев изглежда същия „умник”...

    16:19 27.10.2026

  • 18 Кандев има харизма

    4 50 Отговор
    Нека подкрепим Георги Кандев — със смелост, честност и характер се променя България!

    Коментиран от #20

    16:20 27.10.2026

  • 19 максудския лалугер лъжепатриот

    6 11 Отговор
    пак е платил с парите на хората да им се забрани да коментират хвалебствията в сайта за него след като без малко да се удави в народната "любов" в коментарите под предната статийка за него...

    16:21 27.10.2026

  • 20 Определено

    44 2 Отговор

    До коментар #18 от "Кандев има харизма":

    Харизматичен е като теляк в турска баня.

    16:21 27.10.2026

  • 21 Кандев ако отиде на дебат

    43 2 Отговор
    автоматично губят всякакъв шанс в неделя. Ама те си преценЯт :-)
    А ако ние имаме вице Кандев (и недай си боже някога да стане президент) - това ще е без дъно, спрямо най-голямото дъно до сега - Плевнича. Ама избирателите си преценЯт :-)

    16:23 27.10.2026

  • 22 Защо пък?

    28 1 Отговор

    До коментар #1 от "Незнам защо":

    Човекът има монументална визия като на статуя от Великденските острови.. това не стига ли? Крокодилът Геня би завидял ..

    16:24 27.10.2026

  • 23 кукузел

    13 0 Отговор
    С мощни скули и почти толкоз.

    16:24 27.10.2026

  • 24 Ехо

    34 1 Отговор
    Така се бяга от дебат. Сега Йотова да постави при въпроса на Гюров . 1. Бил ли е наркоман. 2. Защо защитава корумпираните кметове на Пеевски. 3. Защо нарича една антикорупционна акция нов възродитилен процес. А уж искаха дебат без условия.

    16:25 27.10.2026

  • 25 не е честно

    8 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зико":

    третият въпрос е извън темите за президентски дебат..

    16:25 27.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 цирковата трупа

    1 13 Отговор

    До коментар #26 от "щото":

    на червения вожд пундлер

    16:28 27.10.2026

  • 29 1ви въпрос: Трябва ли да се научи да

    21 0 Отговор
    чете
    2ри въпрос: Трябва ли да използва членоразделна реч
    3ти въпрос: Ще ме пита ли за къщата в Кладница дето я купих от един бандит за смешните 30 хил евро

    16:30 27.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 666

    21 1 Отговор
    Едно време във филмите имаше такива лица като на Кандев които биеха в полицейските арести

    16:31 27.10.2026

  • 32 Кандев е мъж

    4 12 Отговор

    До коментар #13 от "Кандев е пич":

    за разлика от гюровица дето меси тутманици

    16:32 27.10.2026

  • 33 Георги Кандев да не умува

    17 1 Отговор
    Дебатите са мястото а той е сърахливец

    16:32 27.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Георги Кандев да не умува

    19 1 Отговор
    Ако има кандидат президентски дебат
    Задължително трябва да бъдат питани подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..

    16:33 27.10.2026

  • 36 хайде сега

    9 0 Отговор
    за първи път чувам дебат на кандидати за вицепрезиденти ... но както и да е ... добре че Пацо от Биг брадър не взе повече гласове, че щеше да е пълно шоуто наречено избори ...

    16:34 27.10.2026

  • 37 Българка

    19 2 Отговор
    Г-н Кандев само за тези 3 въпроса ли са те обучили?
    Нима Йотова е помилвала единствено наркотрафиканти? По вашите приказки излиза, че други хора на са помилвани. За всички мислещи хора е ясно, че тези помилвания са поредните заложени предварително "капани".
    Май във всички други области си "гола вода".
    Защо излъга за причината за напускане на МВР или вече си изплати заема с плащания от Сорос?
    Колко езика говориш?

    16:35 27.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ураааа напред

    10 1 Отговор
    Георги Кандев се изкачил горе в канарите и ревнал:
    „Щом изям един Домат, Аз готов съм за Дебат с Кирил Вълчев ,
    шом изям един Картов, Аз за Битка съм готов с Кирил Вълчев.”

    16:39 27.10.2026

  • 40 Колко "дясно"

    4 1 Отговор
    Може да е едно ченге било на заплатка цял живот ? Не е ли комунист?

    16:43 27.10.2026

  • 41 Колко "дясно"

    7 1 Отговор
    Каква е реалната стойност на къщата на Георги Кандев?... Проверка на P26 показа, че Георги Кандев живее в къща на стойност близо 1 милион евро в баровския квартал "Делта хил" с полицейската си заплатка ....

    16:45 27.10.2026

  • 42 Ами

    6 0 Отговор
    и към кандев има три въпроса:
    Познава ли картофа
    Като шеф на полицията в Благоевград, ползвал ли е джип , който е бил с прокурорско да се върне на собственика и като главен секретар, арестувал ли е разносвач на храна, защото е спрял пред гаража на комсомолеца Мирчев ?!

    16:47 27.10.2026

  • 43 Коко

    4 0 Отговор
    Кандев я сподели как точно стана собственик на дипломата си.

    16:48 27.10.2026

  • 44 Като е класи

    5 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кандев е класи над Вълчев!!!":

    Да отиде на дебат без да иска преди това да му напишат отговорите, защото не може да отговори без "пищови".

    16:48 27.10.2026

  • 45 Абе

    7 0 Отговор
    Този добре,че е напуснал полицията,че с тези умствени дадености :)))е направо антиреклама:)))

    16:48 27.10.2026

  • 46 Жоржета стресираща

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Кандев е пич":

    Амчи се некой на петльов ден се сеща😀

    16:49 27.10.2026

  • 47 Котка

    4 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кандев е класи над Вълчев!!!":

    Леле, Мале каква Тирана. Ха изпрати му я на Кондев да я наизуст и да я лроизнесе от първо лице. Ще избие .рибата.

    16:50 27.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 пффф

    3 0 Отговор
    Кога ще е дебата да се посмеем поне

    16:55 27.10.2026

  • 50 Коке Калатрава

    2 1 Отговор
    Кандев, успех срещу добре образования мишкар!

    16:56 27.10.2026

  • 51 Анализатор

    6 0 Отговор
    Кандев не е просто полицай, той си е милиционер, от времето на комунизма.
    Така говореха, така се държаха и така изглеждаха.
    За мен ще е срамно, този милиционер да бъде вицепрезидент на България!
    Но пък с Гюров са си лика прилика, съграждани от Гоце Делчев, което само по себе си е диагноза....

    Коментиран от #55

    16:57 27.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Пфф

    0 0 Отговор
    След това изявление аз считам дебата за състоял се. Кандю има интелект колкото всеки милиционер.

    17:03 27.10.2026

  • 55 абе, да

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Анализатор":

    Кандев е роден през 1975 г., когато дойде промяната е бил на 14 години, къде го сложи при милиционерите от онова време, които имаха далеч по-интелигентен вид и поведение от този откровен п.р.имат, който едно просто изречение не може да състави, и дори да го прочете без да зеаква не може.

    17:04 27.10.2026

  • 56 Този човек

    0 0 Отговор
    излезе голям пъзльо. Не смее да излезе на дебат, а ще управлява държава.

    17:07 27.10.2026

  • 57 на въпросите

    0 0 Отговор
    на Кандев отговарям следното: 1. Според публичното изявление на Кандев, той напусна МВР, защото е потресен от случващото се в системата и от натиска, на който е подложен. И дума не спомена, че възнамерява да се готви за участие в президетските избори. На Демерджиев пък е казал, че минава на работа в частния сектор, защото му трябват повече пари да си плати ипотеката на къщата в баровския квартал; 2. На въпроса с въпрос - ако Кандев стане вицепрезидент ще помилва ли престъпници, ако да - за какви престъпления и за колко пари ще прояви милост; 3. А Кандев би ли признал, че да помилваш престъпници, извършили тежки криминални престъпления, е петно по принцип и в тази връзка той ще заяви ли публично, че изобщо няма да помилва наркотрафиканти и убийци?

    17:10 27.10.2026

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