Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса, на които очаква отговор преди срещата. Кандев е кандидат за вицепрезидент в двойката с Андрей Гюров, а Вълчев е кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова.
„Готов съм да се явя на дебат с Вас, където и когато кажете“, заяви Кандев във видеообръщение. По думите му разговорът ще има смисъл, ако преди него бъдат изяснени въпроси, свързани с постовете и действията на кандидатите.
Трите въпроса на Кандев
Кандев попита Вълчев дали би напуснал БТА, ако се кандидатира за вицепрезидент. Той направи паралел със собственото си решение да напусне МВР след 30 години служба, като посочи, че така е показал, че не иска да запази единия пост, докато търси доверието на избирателите за друг.
Вторият въпрос беше свързан с помилванията. Кандев попита Вълчев дали би помилвал наркотрафиканти и отправи твърдение за такива помилвания от страна на Илияна Йотова. В третия си въпрос той поиска да разбере дали Вълчев би признал, че подобни помилвания са „петно за президентската институция“.
Твърдението за помилванията беше представено от Кандев като част от политическата му атака към Йотова и Вълчев. В публикуваното изявление не е посочен отговор от страна на Вълчев по нито един от трите въпроса.
Поводът за размяната на реплики
В изборната нощ Вълчев призова Кандев да се яви на дебат преди балотажа в неделя. В отговора си Кандев заяви, че мъжеството не се доказва с публични реплики, а с действия.
„Мъжеството не се дава с акт за раждане“, каза Кандев и допълни, че човек го изгражда всеки ден. Той посочи, че докато не получи отговори на поставените въпроси, смята дебата за безсмислен.
Източници: darik.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Незнам защо
Коментиран от #22, #26, #27
16:10 27.10.2026
2 Няма
Коментиран от #9
16:11 27.10.2026
3 Да, да
16:12 27.10.2026
4 Зико
1. Слага ли кисело мляко на баницата?
2. Смес ли е каймата за кюфретата?
3. Колко ядрени бойни глави са откраднати от Украйна след Минските споразумения?
Коментиран от #25
16:14 27.10.2026
5 кандю
16:14 27.10.2026
6 А МИ СЕГА
16:15 27.10.2026
7 Тико
16:15 27.10.2026
8 Полицай
16:16 27.10.2026
9 Не става въпрос за ум само
До коментар #2 от "Няма":Виж му изражението на лицето.
16:16 27.10.2026
10 Кандев е класи над Вълчев!!!
Коментиран от #44, #47
16:17 27.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Гатьо
Що е то?
Ха познай де!!!
16:18 27.10.2026
13 Кандев е пич
Кирил Вълчев никой не го знае.
Коментиран от #32, #46
16:18 27.10.2026
14 БГ Глас
16:18 27.10.2026
15 Митко културиста
16:18 27.10.2026
16 Браво, Кандев!
16:19 27.10.2026
17 Бойкот на О.Л.Хлъц
Кандев изглежда същия „умник”...
16:19 27.10.2026
18 Кандев има харизма
Коментиран от #20
16:20 27.10.2026
19 максудския лалугер лъжепатриот
16:21 27.10.2026
20 Определено
До коментар #18 от "Кандев има харизма":Харизматичен е като теляк в турска баня.
16:21 27.10.2026
21 Кандев ако отиде на дебат
А ако ние имаме вице Кандев (и недай си боже някога да стане президент) - това ще е без дъно, спрямо най-голямото дъно до сега - Плевнича. Ама избирателите си преценЯт :-)
16:23 27.10.2026
22 Защо пък?
До коментар #1 от "Незнам защо":Човекът има монументална визия като на статуя от Великденските острови.. това не стига ли? Крокодилът Геня би завидял ..
16:24 27.10.2026
23 кукузел
16:24 27.10.2026
24 Ехо
16:25 27.10.2026
25 не е честно
До коментар #4 от "Зико":третият въпрос е извън темите за президентски дебат..
16:25 27.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 цирковата трупа
До коментар #26 от "щото":на червения вожд пундлер
16:28 27.10.2026
29 1ви въпрос: Трябва ли да се научи да
2ри въпрос: Трябва ли да използва членоразделна реч
3ти въпрос: Ще ме пита ли за къщата в Кладница дето я купих от един бандит за смешните 30 хил евро
16:30 27.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 666
16:31 27.10.2026
32 Кандев е мъж
До коментар #13 от "Кандев е пич":за разлика от гюровица дето меси тутманици
16:32 27.10.2026
33 Георги Кандев да не умува
16:32 27.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Георги Кандев да не умува
Задължително трябва да бъдат питани подкрепят ли геноцида извършван от нацистки Израел и ядреният тероризъм на САЩ ? Подкрепят ли отвличането на президенти и избиването на такива от САЩ ? Подкрепят ли подлагането на народа на Куба на глад ? ..
16:33 27.10.2026
36 хайде сега
16:34 27.10.2026
37 Българка
Нима Йотова е помилвала единствено наркотрафиканти? По вашите приказки излиза, че други хора на са помилвани. За всички мислещи хора е ясно, че тези помилвания са поредните заложени предварително "капани".
Май във всички други области си "гола вода".
Защо излъга за причината за напускане на МВР или вече си изплати заема с плащания от Сорос?
Колко езика говориш?
16:35 27.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ураааа напред
„Щом изям един Домат, Аз готов съм за Дебат с Кирил Вълчев ,
шом изям един Картов, Аз за Битка съм готов с Кирил Вълчев.”
16:39 27.10.2026
40 Колко "дясно"
16:43 27.10.2026
41 Колко "дясно"
16:45 27.10.2026
42 Ами
Познава ли картофа
Като шеф на полицията в Благоевград, ползвал ли е джип , който е бил с прокурорско да се върне на собственика и като главен секретар, арестувал ли е разносвач на храна, защото е спрял пред гаража на комсомолеца Мирчев ?!
16:47 27.10.2026
43 Коко
16:48 27.10.2026
44 Като е класи
До коментар #10 от "Кандев е класи над Вълчев!!!":Да отиде на дебат без да иска преди това да му напишат отговорите, защото не може да отговори без "пищови".
16:48 27.10.2026
45 Абе
16:48 27.10.2026
46 Жоржета стресираща
До коментар #13 от "Кандев е пич":Амчи се некой на петльов ден се сеща😀
16:49 27.10.2026
47 Котка
До коментар #10 от "Кандев е класи над Вълчев!!!":Леле, Мале каква Тирана. Ха изпрати му я на Кондев да я наизуст и да я лроизнесе от първо лице. Ще избие .рибата.
16:50 27.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 пффф
16:55 27.10.2026
50 Коке Калатрава
16:56 27.10.2026
51 Анализатор
Така говореха, така се държаха и така изглеждаха.
За мен ще е срамно, този милиционер да бъде вицепрезидент на България!
Но пък с Гюров са си лика прилика, съграждани от Гоце Делчев, което само по себе си е диагноза....
Коментиран от #55
16:57 27.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Пфф
17:03 27.10.2026
55 абе, да
До коментар #51 от "Анализатор":Кандев е роден през 1975 г., когато дойде промяната е бил на 14 години, къде го сложи при милиционерите от онова време, които имаха далеч по-интелигентен вид и поведение от този откровен п.р.имат, който едно просто изречение не може да състави, и дори да го прочете без да зеаква не може.
17:04 27.10.2026
56 Този човек
17:07 27.10.2026
57 на въпросите
17:10 27.10.2026