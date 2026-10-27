Георги Кандев заяви, че е готов да участва в дебат с Кирил Вълчев, но постави три въпроса, на които очаква отговор преди срещата. Кандев е кандидат за вицепрезидент в двойката с Андрей Гюров, а Вълчев е кандидат за вицепрезидент на Илияна Йотова.

„Готов съм да се явя на дебат с Вас, където и когато кажете“, заяви Кандев във видеообръщение. По думите му разговорът ще има смисъл, ако преди него бъдат изяснени въпроси, свързани с постовете и действията на кандидатите.

Трите въпроса на Кандев

Кандев попита Вълчев дали би напуснал БТА, ако се кандидатира за вицепрезидент. Той направи паралел със собственото си решение да напусне МВР след 30 години служба, като посочи, че така е показал, че не иска да запази единия пост, докато търси доверието на избирателите за друг.

Вторият въпрос беше свързан с помилванията. Кандев попита Вълчев дали би помилвал наркотрафиканти и отправи твърдение за такива помилвания от страна на Илияна Йотова. В третия си въпрос той поиска да разбере дали Вълчев би признал, че подобни помилвания са „петно за президентската институция“.

Твърдението за помилванията беше представено от Кандев като част от политическата му атака към Йотова и Вълчев. В публикуваното изявление не е посочен отговор от страна на Вълчев по нито един от трите въпроса.

Поводът за размяната на реплики

В изборната нощ Вълчев призова Кандев да се яви на дебат преди балотажа в неделя. В отговора си Кандев заяви, че мъжеството не се доказва с публични реплики, а с действия.

„Мъжеството не се дава с акт за раждане“, каза Кандев и допълни, че човек го изгражда всеки ден. Той посочи, че докато не получи отговори на поставените въпроси, смята дебата за безсмислен.

Източници: darik.bg