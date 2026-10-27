Ген. Тонев: В кабинета на Петков говорели за чували с пари

Генерал Емил Тонев заяви пред съда, че в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков се е обсъждало при претърсването на дома на Бойко Борисов да бъдат намерени чували с пари. Тонев даде показания по делото, по което Петков е обвиняем за престъпление по служба във връзка с арестите на Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.

„Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов“, каза Тонев пред съда. По думите му на срещата се е коментирало, че при претърсването в дома на лидера на ГЕРБ трябва да бъдат намерени чували с пари.

Предупреждение към охраната на Борисов

Тонев е посочил, че е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на Националната служба за охрана в дома на Борисов и да не се стигне до конфликт между институциите. Според показанията му инициативата за това е била на Пламен Тончев, който по това време е председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

По думите на Тонев той е предупредил служителя на НСО, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията му е била предадена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие е станал заместник-председател на ДАНС.

Кои са присъствали на срещата

Тонев е заявил, че на срещата в кабинета на Петков са били Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. По-късно са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов.

Началникът на НСО е казал още, че Асен Василев е държал на поставянето на белезници на Бойко Борисов. Тонев обаче е посочил, че не помни Кирил Петков да е искал Борисов да бъде с белезници. По думите му присъстващите в кабинета са вдигали наздравици и са празнували след развитието на операцията.

Делото за арестите през 2022 г.

Процесът срещу Кирил Петков е свързан с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова на 17 март 2022 г. Софийският градски съд разглежда обвинението, че като длъжностно лице Петков е превишил правомощията си при действията, довели до задържанията.

Показанията на Емил Тонев са част от доказателствата по делото. Те представляват версията на свидетеля за разговорите и действията около операцията, а вината на обвиняемия може да бъде установена единствено с окончателен съдебен акт.

Източници: novini.bg, dariknews.bg, dunavmost.com