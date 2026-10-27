Ген. Тонев: В кабинета на Петков говорели за чували с пари

Генерал Емил Тонев заяви пред съда, че в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков се е обсъждало при претърсването на дома на Бойко Борисов да бъдат намерени чували с пари. Тонев даде показания по делото, по което Петков е обвиняем за престъпление по служба във връзка с арестите на Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.
„Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов“, каза Тонев пред съда. По думите му на срещата се е коментирало, че при претърсването в дома на лидера на ГЕРБ трябва да бъдат намерени чували с пари.
Предупреждение към охраната на Борисов
Тонев е посочил, че е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на Националната служба за охрана в дома на Борисов и да не се стигне до конфликт между институциите. Според показанията му инициативата за това е била на Пламен Тончев, който по това време е председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.
По думите на Тонев той е предупредил служителя на НСО, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията му е била предадена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие е станал заместник-председател на ДАНС.
Кои са присъствали на срещата
Тонев е заявил, че на срещата в кабинета на Петков са били Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. По-късно са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов.
Началникът на НСО е казал още, че Асен Василев е държал на поставянето на белезници на Бойко Борисов. Тонев обаче е посочил, че не помни Кирил Петков да е искал Борисов да бъде с белезници. По думите му присъстващите в кабинета са вдигали наздравици и са празнували след развитието на операцията.
Делото за арестите през 2022 г.
Процесът срещу Кирил Петков е свързан с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова на 17 март 2022 г. Софийският градски съд разглежда обвинението, че като длъжностно лице Петков е превишил правомощията си при действията, довели до задържанията.
Показанията на Емил Тонев са част от доказателствата по делото. Те представляват версията на свидетеля за разговорите и действията около операцията, а вината на обвиняемия може да бъде установена единствено с окончателен съдебен акт.
Източници: novini.bg, dariknews.bg, dunavmost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #6
16:44 27.10.2026
2 Просто Киро
Коментиран от #4
16:46 27.10.2026
3 Бай Ставри
Коментиран от #10
16:47 27.10.2026
4 Ирония
До коментар #2 от "Просто Киро":Хубаво е че пускате новината, в опит да се опернят пепейците от властта. Обаче се вижда и нещо друго, още по-грозно. Каква са ни генералите на България. Пазачите на мафиоти и олигарси. Грозно и грозно.
16:48 27.10.2026
5 политиците в България
16:49 27.10.2026
6 а папуняка
До коментар #1 от "Пич":отстрани тихичко предлагал ".. сложете му белезници"
16:49 27.10.2026
7 Айдеее,
Радевият слуга ще е новият кадидат-премиер.
🥳🥳🥳
16:51 27.10.2026
8 Лелеее, тоя Киро
"По думите му на срещата се е коментирало, че при претърсването в дома на лидера на ГЕРБ трябва да бъдат намерени чували с пари."
Коментиран от #18
16:51 27.10.2026
9 Финансови престъпления
16:52 27.10.2026
10 Да де, ама
До коментар #3 от "Бай Ставри":В зайчарника на простата и крадлива герберска Тиква са чувалите, ама са ги подминали.
16:53 27.10.2026
11 И Боко
Вече без мен!
Никога повече ГЕРБ!
Коментиран от #16
16:53 27.10.2026
12 ся мунчо
16:54 27.10.2026
13 със и присъда
16:54 27.10.2026
14 89898844
16:54 27.10.2026
15 Европеец
16:54 27.10.2026
16 Хаха, копей
До коментар #11 от "И Боко":Че ти кога си бил в ГЕРБ ве?
Само в Атака и Възраждане.
Кого лъжеш?
16:55 27.10.2026
17 Боко и ГЕРБ
При положение, че абдикираха от изборите!
И що не подкрепихте Гюров още на първия тур бе, тогава не беше ли решаващо?
Борисов се оплете в собствените си тънки игрички!
А ГЕРБ И СДС безропотно го гледаха как срутва партиите им.
Коментиран от #20
16:55 27.10.2026
18 Радевите пиари са по-тъпи,
До коментар #8 от "Лелеее, тоя Киро":пускайки тези истории преди балотажа.
Само да не се появи Шиши с обещаните компромати срещу Демерджиев и Радев, че хептен ще я вапцаме.
16:57 27.10.2026
19 Жоржета стресираща
Та те се изнесоха ощее по времето
На дон йоца прес аташе на опг бкп(бсп)😀
16:58 27.10.2026
20 Бошко
До коментар #17 от "Боко и ГЕРБ":ГЕРБ си е еднолична партия на Баце, кеф му да я полива, кеф му да я затрива!
16:58 27.10.2026
21 Компроматната война започна
16:59 27.10.2026
22 Емо
17:01 27.10.2026
23 Фатмаци,
Нарковойните ви не ни касаят.
17:01 27.10.2026
24 Фатмаци,
Захващайте се за работа, че ще ви дадем едни чували, едни наркоси, едни Боташи, Копринковци и кво ли не!
Марш да бачкате ве!
17:05 27.10.2026
25 Некой си
2023 година простокирчовците се сглобиха с тиквата.
Това дали е шизофрения или е политическа проституция?
Факти, няма да триете фактите!
17:11 27.10.2026