Новини
България »
София »
Ген. Тонев: В кабинета на Петков говорели за чували с пари

Ген. Тонев: В кабинета на Петков говорели за чували с пари

27 Октомври, 2026 16:41 1 066 25

  • емил тонев-
  • кирил петков-
  • бойко борисов-
  • арестът на борисов-
  • софийски градски съд

Началникът на НСО даде показания по делото срещу Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова

Ген. Тонев: В кабинета на Петков говорели за чували с пари - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генерал Емил Тонев заяви пред съда, че в кабинета на тогавашния премиер Кирил Петков се е обсъждало при претърсването на дома на Бойко Борисов да бъдат намерени чували с пари. Тонев даде показания по делото, по което Петков е обвиняем за престъпление по служба във връзка с арестите на Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова.

„Бях извикан на среща в кабинета на премиера Кирил Петков. Разбрах, че ще се извърши арест на Борисов“, каза Тонев пред съда. По думите му на срещата се е коментирало, че при претърсването в дома на лидера на ГЕРБ трябва да бъдат намерени чували с пари.

Предупреждение към охраната на Борисов

Тонев е посочил, че е бил извикан, за да бъде предупредена охраната на Националната служба за охрана в дома на Борисов и да не се стигне до конфликт между институциите. Според показанията му инициативата за това е била на Пламен Тончев, който по това време е председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

По думите на Тонев той е предупредил служителя на НСО, охранявал Борисов, когато полицията е приближавала. Информацията му е била предадена от Петър Петров, секретар на Съвета по сигурността към Министерския съвет, който впоследствие е станал заместник-председател на ДАНС.

Кои са присъствали на срещата

Тонев е заявил, че на срещата в кабинета на Петков са били Асен Василев, Бойко Рашков, Пламен Тончев и Петър Петров. По-късно са дошли Калина Константинова, Лена Бориславова, Даниел Лорер със съпругата си и Румен Спецов.

Началникът на НСО е казал още, че Асен Василев е държал на поставянето на белезници на Бойко Борисов. Тонев обаче е посочил, че не помни Кирил Петков да е искал Борисов да бъде с белезници. По думите му присъстващите в кабинета са вдигали наздравици и са празнували след развитието на операцията.

Делото за арестите през 2022 г.

Процесът срещу Кирил Петков е свързан с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова на 17 март 2022 г. Софийският градски съд разглежда обвинението, че като длъжностно лице Петков е превишил правомощията си при действията, довели до задържанията.

Показанията на Емил Тонев са част от доказателствата по делото. Те представляват версията на свидетеля за разговорите и действията около операцията, а вината на обвиняемия може да бъде установена единствено с окончателен съдебен акт.

Източници: novini.bg, dariknews.bg, dunavmost.com


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    15 4 Отговор
    Киро явно го взеха точно защото е тъп, и не би се замислил какво дърво ще изяде!

    Коментиран от #6

    16:44 27.10.2026

  • 2 Просто Киро

    11 5 Отговор
    ше му припари под опашката. Да му вземат паспорта, че ще избяга какъвто е страхлив

    Коментиран от #4

    16:46 27.10.2026

  • 3 Бай Ставри

    10 3 Отговор
    Бандитски войни,за това,кой да дои и стриже стадото.

    Коментиран от #10

    16:47 27.10.2026

  • 4 Ирония

    12 3 Отговор

    До коментар #2 от "Просто Киро":

    Хубаво е че пускате новината, в опит да се опернят пепейците от властта. Обаче се вижда и нещо друго, още по-грозно. Каква са ни генералите на България. Пазачите на мафиоти и олигарси. Грозно и грозно.

    16:48 27.10.2026

  • 5 политиците в България

    5 3 Отговор
    основно с това се занимават пренасяне и прекарване на чували от едно място на друго чували с пари с контрабанда и гастроли пред подкованите мисирки за кеф на простолюдието нито правят друго нито могат и състоянието на държавата е живо доказателство за това...

    16:49 27.10.2026

  • 6 а папуняка

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    отстрани тихичко предлагал ".. сложете му белезници"

    16:49 27.10.2026

  • 7 Айдеее,

    3 2 Отговор
    фейкът стана държавна политика.
    Радевият слуга ще е новият кадидат-премиер.
    🥳🥳🥳

    16:51 27.10.2026

  • 8 Лелеее, тоя Киро

    4 1 Отговор
    верно е много tъп.

    "По думите му на срещата се е коментирало, че при претърсването в дома на лидера на ГЕРБ трябва да бъдат намерени чували с пари."

    Коментиран от #18

    16:51 27.10.2026

  • 9 Финансови престъпления

    1 2 Отговор
    Ако има чували и куфари с пари, защо да не се намерят? Един мафиот може да го заковат за данъчни измами и за пране на пари. Това е най-сигурният начин, ако има чиста съдебна система. Както при италианските босове.

    16:52 27.10.2026

  • 10 Да де, ама

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бай Ставри":

    В зайчарника на простата и крадлива герберска Тиква са чувалите, ама са ги подминали.

    16:53 27.10.2026

  • 11 И Боко

    4 2 Отговор
    напира за поредната сглобка с тия?!

    Вече без мен!
    Никога повече ГЕРБ!

    Коментиран от #16

    16:53 27.10.2026

  • 12 ся мунчо

    4 1 Отговор
    прекарва чувалите с парите

    16:54 27.10.2026

  • 13 със и присъда

    3 2 Отговор
    Само като прочетох кои са били събрани , то все приятели , съпруги дигали наздравица.

    16:54 27.10.2026

  • 14 89898844

    5 0 Отговор
    На тая снимка Киро ми прилича на Фики!

    16:54 27.10.2026

  • 15 Европеец

    4 2 Отговор
    Толкова са възможностите на Кирото, която една негова депутатка го нарече просто.... Гюро е същия неграмотник..... Въобще петроханска орисия....

    16:54 27.10.2026

  • 16 Хаха, копей

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "И Боко":

    Че ти кога си бил в ГЕРБ ве?
    Само в Атака и Възраждане.

    Кого лъжеш?

    16:55 27.10.2026

  • 17 Боко и ГЕРБ

    3 2 Отговор
    на първия тур обявиха бойкот, на втория тур взеха да пеят обратната песен - колко решаващо било да подкрепят Горов?!
    При положение, че абдикираха от изборите!

    И що не подкрепихте Гюров още на първия тур бе, тогава не беше ли решаващо?

    Борисов се оплете в собствените си тънки игрички!
    А ГЕРБ И СДС безропотно го гледаха как срутва партиите им.

    Коментиран от #20

    16:55 27.10.2026

  • 18 Радевите пиари са по-тъпи,

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Лелеее, тоя Киро":

    пускайки тези истории преди балотажа.

    Само да не се появи Шиши с обещаните компромати срещу Демерджиев и Радев, че хептен ще я вапцаме.

    16:57 27.10.2026

  • 19 Жоржета стресираща

    4 2 Отговор
    Ма кви чували с пари ве...
    Та те се изнесоха ощее по времето
    На дон йоца прес аташе на опг бкп(бсп)😀

    16:58 27.10.2026

  • 20 Бошко

    2 2 Отговор

    До коментар #17 от "Боко и ГЕРБ":

    ГЕРБ си е еднолична партия на Баце, кеф му да я полива, кеф му да я затрива!

    16:58 27.10.2026

  • 21 Компроматната война започна

    3 0 Отговор
    Народът не е важен. Да си плаща цените там и да ръкопляска на фатмаците.

    16:59 27.10.2026

  • 22 Емо

    1 1 Отговор
    Не те е срам, червен псевдогенералчо - бияч.

    17:01 27.10.2026

  • 23 Фатмаци,

    2 0 Отговор
    чакаме да си изпълните обещанията за благосъстоянието на народа.

    Нарковойните ви не ни касаят.

    17:01 27.10.2026

  • 24 Фатмаци,

    2 0 Отговор
    онова "хляб и зрелища" няма да ви измие ръцете.

    Захващайте се за работа, че ще ви дадем едни чували, едни наркоси, едни Боташи, Копринковци и кво ли не!

    Марш да бачкате ве!

    17:05 27.10.2026

  • 25 Некой си

    0 0 Отговор
    2022 година простокирчовците арестуваха тиквата.
    2023 година простокирчовците се сглобиха с тиквата.
    Това дали е шизофрения или е политическа проституция?
    Факти, няма да триете фактите!

    17:11 27.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове