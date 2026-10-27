Ограничават движението в тунел „Железница“ на 29 октомври

За шест часа на 29 октомври ще бъде ограничено движението в тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“, съобщи Агенция „Пътна инфраструктура“.

Временната организация ще бъде въведена в района на съоръжението и ще бъде обозначена с пътни знаци. От АПИ призовават водачите да планират пътуването си с повишено внимание и да се съобразяват с указанията на място.

„Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват поставената пътна сигнализация“, посочват от пътната агенция.

Тунел „Железница“ е част от трасето на АМ „Струма“ в област Благоевград и е сред основните маршрути за пътуванията между София и граничния пункт „Кулата“. Ограничението може да доведе до забавяне на трафика в района, поради което водачите трябва да предвидят допълнително време за пътуване.

Източници: novini.bg